Lufthansa riorganizza e accentra il controllo sulle compagnie del gruppo Work in progress all’interno del Gruppo Lufthansa, che ridisegna organizzazione e controllo sui vettori partecipati. Si tratta di cambiamenti che vanno oltre la struttura dell’organizzazione, includendo i processi, il quadro di gestione finanziaria e la collaborazione tra le compagnie aeree. «Ciò consentirà alle compagnie aeree del gruppo di avvicinarsi e di operare in modo ancora più integrato in futuro – si legge da una nota Lh -. L’obiettivo è quello di rafforzare ed espandere la posizione di mercato delle compagnie aeree hub Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines in particolare. Anche l’efficienza e la redditività sono destinate ad aumentare». Le compagnie aeree continueranno a prendere le proprie decisioni in merito all’esperienza dei propri clienti. Ciò vale, ad esempio, per il prodotto in volo, il catering, le lounge nei mercati nazionali e il servizio passeggeri. Le hub airline rimarranno inoltre responsabili della gestione delle rispettive operazioni di volo e dei servizi operativi di volo. In parallelo, la cooperazione tra le compagnie aeree del gruppo diventerà ancora più integrata e connessa, come già avviene nel settore della fidelizzazione con “Miles and More” o nell’ulteriore sviluppo della app per i clienti. L’app è stata sviluppata a livello centrale all’interno del gruppo, ma il design e le offerte sono personalizzati in base alle rispettive compagnie aeree. In prospettiva, anche la gestione del network per i voli a corto e medio raggio di tutte le compagnie aeree hub sarà gestita a livello di gruppo. Un modello che è già stato applicato con successo da dieci anni per i voli a lungo raggio. Ciò significa che la gestione dell’intera offerta commerciale sarà ora concentrata sotto la responsabilità delle funzioni delle compagnie aeree a livello di gruppo. In futuro, la cooperazione all’interno del gruppo sarà gestita principalmente tramite i cosiddetti “Consigli di funzione del gruppo”. Questi consigli comprendono rappresentanti sia delle compagnie aeree che delle funzioni del gruppo. Presieduti dal rispettivo membro responsabile del Consiglio di amministrazione del gruppo, gli argomenti saranno discussi, valutati e decisi in modo trasparente e collaborativo. Nel comitato direttivo dell’hub, ad esempio, si tratta principalmente di questioni relative ai clienti. Inoltre, un “controllore finanziario funzionale” sarà rappresentato nei comitati per la gestione finanziaria. Ci saranno in totale quattro “comitati di funzione del gruppo”: hub steering, tecnologia, risorse umane e finanza. Per rafforzare ulteriormente la digitalizzazione e l’innovazione, le funzioni IT saranno consolidate nel dipartimento guidato dal CTO Grazia Vittadini Condividi

Positivo anche il trend delle prenotazioni per il secondo semestre 2025 e per il primo semestre 2026. «Club Med ha registrato una performance solida nel primo semestre, riflesso della strategia Premium All Inclusive e dell’impegno dei nostri team in tutto il mondo - ha commentato Stéphane Maquaire, presidente di Club Med -. Le prenotazioni per il resto del 2025 e per il 2026 mostrano un trend positivo, nonostante il contesto incerto, sostenuto da una forte domanda per le destinazioni di montagna e per esperienze di alto livello. Club Med è ben posizionato per proseguire una crescita sostenibile, supportato dai suoi 75 anni di storia, dall’innovazione nel digitale e nell’AI e da un’espansione globale controllata». Le linee di prodotto Nel primo semestre 2025, Club Med ha registrato un aumento del 7% nel volume d’affari dei resort di montagna rispetto allo stesso periodo del 2024, con un Adr in crescita del 6%. La linea Exclusive Collection ha registrato un incremento del 7% nel volume d’affari e un +6% dell’Adr anno su anno, confermando l’appeal costante di questa gamma premium. Il mercato italiano Nel primo semestre 2025 l'azienda ha registrato sul nostro mercato una crescita del business value totale del 10,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con il segmento lungo raggio trainante con un’incidenza del 76%. I resort di lungo raggio preferiti dagli italiani in questi primi sei mesi dell'anno sono stati il Club Med Seychelles, il Club Med Kani e il Club Med Les Boucaniers. Tra le mete senza passaporto si distingue anche Club Med La Caravelle, che mette a segno un +16%. Per quanto riguarda il segmento montagna, gli italiani hanno scelto principalmente il Club Med Pragelato Sestriere, il Club Med Saint Moritz e il Club Med Serre Chevalier. A corto raggio, le mete top sono state Club Med Magna Marbella, Club Med Cefalù e Club Med Marrakech La Palmeraie. Ottime performance anche per Club Med Palmiye. [post_title] => Club Med, nel primo semestre volume d'affari in crescita del 4% [post_date] => 2025-09-12T14:25:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757687112000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496972 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445904" align="alignright" width="300"] ph. Rossano Di Loreto[/caption] Numeri in costante crescita per il turismo a Ponza: «Le presenze turistiche sull’isola quest’anno sono molto incoraggianti - afferma il sindaco Francesco Ambrosino -. Abbiamo registrato un incremento significativo da maggio ad agosto, con un +18% nel mese di maggio e aumenti più contenuti ma comunque positivi negli altri mesi estivi, attorno al +5%. Siamo soddisfatti di questo andamento». Il turismo rappresenta la principale attività economica dell’isola, che continua a distinguersi grazie al suo patrimonio naturalistico e a una geologia di grande interesse scientifico. «Ponza ha enormi potenzialità – prosegue il sindaco – non solo per le sue bellezze paesaggistiche, ma anche per la sua particolare conformazione geologica. Non a caso, molti geologi la considerano un vero e proprio laboratorio vivente». Tutela dell’ambiente e gestione delle aree protette L'amministrazione comunale, dal suo insediamento, ha posto grande attenzione alla tutela del territorio. «Abbiamo dato massima importanza alla salvaguardia delle ricchezze naturali dell’isola. Un passo importante in questa direzione è stato l’attivazione di un protocollo d’intesa con la Regione Lazio, che ha consentito al Comune di gestire direttamente le aree marine protette attorno a Ponza, Palmarola e Zannone – quest’ultima parte del Parco Nazionale del Circeo. [caption id="attachment_496974" align="alignleft" width="191"] Il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino[/caption] In parallelo, è stato avviato un accordo con l’Università della Tuscia, in particolare con la Facoltà di Biologia Marina, per sviluppare iniziative concrete a favore della tutela ambientale e della valorizzazione degli ecosistemi marini». Un’isola fuori dagli schemi Ma Ponza non è solo turismo balneare. È un luogo da vivere come un'esperienza autentica, immersi in un ambiente ancora lontano dalle logiche della speculazione edilizia. L'isola ha saputo mantenere intatto il suo tessuto sociale, fatto di lavoro e tradizione. «Qui non ci sono stati grandi investimenti di operatori esterni o forme di urbanizzazione invasiva. Gli ospiti possono apprezzare la vita dei cittadini, la loro laboriosità. Abbiamo ancora una flotta peschereccia attiva e uno stile di vita che ricorda quello di decenni fa». [post_title] => Ponza, perla del Tirreno: tra bellezze naturali, tutela ambientale e turismo consapevole [post_date] => 2025-09-12T13:50:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757685059000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496954 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Work in progress all'interno del Gruppo Lufthansa, che ridisegna organizzazione e controllo sui vettori partecipati. Si tratta di cambiamenti che vanno oltre la struttura dell'organizzazione, includendo i processi, il quadro di gestione finanziaria e la collaborazione tra le compagnie aeree. «Ciò consentirà alle compagnie aeree del gruppo di avvicinarsi e di operare in modo ancora più integrato in futuro - si legge da una nota Lh -. L'obiettivo è quello di rafforzare ed espandere la posizione di mercato delle compagnie aeree hub Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines in particolare. Anche l'efficienza e la redditività sono destinate ad aumentare». Le compagnie aeree continueranno a prendere le proprie decisioni in merito all'esperienza dei propri clienti. Ciò vale, ad esempio, per il prodotto in volo, il catering, le lounge nei mercati nazionali e il servizio passeggeri. Le hub airline rimarranno inoltre responsabili della gestione delle rispettive operazioni di volo e dei servizi operativi di volo. In parallelo, la cooperazione tra le compagnie aeree del gruppo diventerà ancora più integrata e connessa, come già avviene nel settore della fidelizzazione con “Miles and More” o nell'ulteriore sviluppo della app per i clienti. L'app è stata sviluppata a livello centrale all'interno del gruppo, ma il design e le offerte sono personalizzati in base alle rispettive compagnie aeree. In prospettiva, anche la gestione del network per i voli a corto e medio raggio di tutte le compagnie aeree hub sarà gestita a livello di gruppo. Un modello che è già stato applicato con successo da dieci anni per i voli a lungo raggio. Ciò significa che la gestione dell'intera offerta commerciale sarà ora concentrata sotto la responsabilità delle funzioni delle compagnie aeree a livello di gruppo. In futuro, la cooperazione all'interno del gruppo sarà gestita principalmente tramite i cosiddetti “Consigli di funzione del gruppo”. Questi consigli comprendono rappresentanti sia delle compagnie aeree che delle funzioni del gruppo. Presieduti dal rispettivo membro responsabile del Consiglio di amministrazione del gruppo, gli argomenti saranno discussi, valutati e decisi in modo trasparente e collaborativo. Nel comitato direttivo dell'hub, ad esempio, si tratta principalmente di questioni relative ai clienti. Inoltre, un “controllore finanziario funzionale” sarà rappresentato nei comitati per la gestione finanziaria. Ci saranno in totale quattro “comitati di funzione del gruppo”: hub steering, tecnologia, risorse umane e finanza. Per rafforzare ulteriormente la digitalizzazione e l'innovazione, le funzioni IT saranno consolidate nel dipartimento guidato dal CTO Grazia Vittadini [post_title] => Lufthansa riorganizza e accentra il controllo sulle compagnie del gruppo [post_date] => 2025-09-12T13:06:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757682383000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496933 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_496935" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Blanca Pérez-Sauquillo López, Begoña Mercadal e Lorenzo Lagorio[/caption] EasyJet e l'Ente spagnolo del turismo uniscono le forze nella promozione di Minorca sul mercato Italia, con l'obiettivo comune di allungare la stagionalità dell'isola delle Baleari oltre i tradizionali mesi estivi. Un sodalizio supportato da una visione comune del turismo, che ne valorizza la sostenibilità. «Minorca rappresenta una destinazione importante all'interno del network globale di easyJet, che serviamo da ben 20 anni - sottolinea il country manager Italia, Lorenzo Lagorio -, con voli diretti da 14 aeroporti in 5 paesi - Regno Unito, Francia, Svizzera, Portogallo e, naturalmente, Italia. E quasi tutte sono operative attraverso l'intera stagione Iata, da fine marzo ad ottobre, con addirittura il volo da Londra Gatwick attivo tutto l'anno». Dall'Italia, in particolare, «voliamo su Minorca da Milano Malpensa, con fino ad un volo giornaliero durante il picco estivo e quest'anno, per la prima volta dal 2010 quando abbiamo inaugurato la rotta, il collegamento sarà attivo fino ad ottobre, certi - con il supporto dell'Ente spagnolo e della Fondazione per la Promozione del Turismo di Minorca, delle potenzialità dell'isola. Complessivamente nella summer 2025 sono stati messi in vendita oltre 82.000 posti sulla rotta da Malpensa». Dal nostro paese è possibile raggiungere l'isola anche dalla base easyJet di Napoli, «con un volo bisettimanale (martedì e sabato) nel picco estivo, per un totale di 11.000 posti in vendita nella stagione 2025. Un operativo che auspichiamo allungare all'intera stagione Iata, come per Milano». Una Spagna diversa Entusiasta del potenziamento dell'offerta easyJet su Minorca, Blanca Pérez-Sauquillo López, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo e Console aggiunto presso il Consolato Generale di Spagna a Milano. «L'allungamento della stagionalità del volo avvicina ulteriormente l'Italia a Minorca apre nuove opportunità per turismo e scambi culturali. Parliamo di una Spagna diversa, silenziosa e profonda: una destinazione unica - Riserva mondiale della biosfera - fatta di tradizioni millenarie, spiagge straordinarie e un'ospitalità calorosa, da vivere con calma e curiosità, che gli italiani stanno imparando a conoscere sempre di più». Lo scorso anno gli arrivi italiani sulle isole Baleari sono stati 813.567, «e di questi circa 150.000 hanno visitato Minorca - osserva Begoña Mercadal, direttrice della Fondazione per la Promozione del Turismo di Minorca -; nei primi sette mesi del 2025, le Baleari hanno accolto 485.376 italiani, registrando una crescita del +19,2% rispetto allo stesso periodo 2024». Molteplici le sfaccettature di un prodotto turistico che rende l'isola «differente dalle altre del Mediterraneo - prosegue Mercadal -, che ha saputo preservare la sua autenticità. Essere 'Riserva della biosfera' non è una moda, ma la consapevolezza di vivere in un luogo, la nostra casa, da preservare, con cura». Spazio allora alla cultura, con la Minorca Talaiotica che è patrimonio Unesco, al turismo attivo e green - il Camì de Cavalls, sentiero che percorre il periplo dell'isola, e poi tutti gli sport acquatici, dal kayak allo snorkelling - alla gastronomia, al wellness. Senza tralasciare una proposta che intercetta anche il segmento up-scale, «grazie ad un lusso esclusivo e chic, con piccoli alloggi di charme», e chi ricerca un'atmosfera più cosmopolita. [post_title] => EasyJet e l'Ente spagnolo del turismo: focus sui voli diretti Italia-Minorca con una stagione più lunga [post_date] => 2025-09-12T12:30:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757680202000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496928 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non si fa attendere il rilancio Neos da Bari: dopo il debutto positivo del volo per New York - decollato lo scorso giugno -, la compagnia del gruppo Alpitour moltiplica la proposta intercontinentali dallo scalo pugliese. Tra gennaio e marzo 2026 Neos opererà 5 rotazioni su destinazioni esotiche a lungo raggio, in linea con una programmazione frutto della collaborazione con Aeroporti di Puglia. che punta a fare di Bari un hub strategico anche per i voli intercontinentali. Nel dettaglio, sono previsti collegamenti con Cancun (partenza 13 gennaio e rientro il 20), Malè (6-13 febbraio), Zanzibar (24 febbraio-3 marzo), Mombasa (5-12 marzo) e Punta Cana (15-22 marzo). «Siamo molto soddisfatti - afferma il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile - per l’ennesimo ottimo risultato prodotto dalla collaborazione con Neos e Alpitour. Sulla scia del successo ottenuto dal collegamento con New York, che certamente verrà confermato e prolungato come periodo di operatività, si inserisce l’ottima notizia di queste rotazioni invernali che ci conforta della bontà del percorso avviato con il vettore di puntare con decisione sul lungo raggio. Una conferma della vitalità del mercato pugliese, anche in uscita, che saprà certamente apprezzare la disponibilità di un’offerta turistica così importante. Ancora una volta fondamentale, così come accaduto per il New York, sarà il ruolo delle agenzie di viaggio con le quali Aeroporti di Puglia ha consolidato i rapporti di collaborazione». [post_title] => Bari: da gennaio i voli Neos per Cancun, Malè, Zanzibar, Mombasa e Punta Cana [post_date] => 2025-09-12T10:23:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757672597000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496899 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lufthansa al lavoro con il Ministero dell'Economia per aumentare la propria partecipazione in Ita Airways al 90%, entro giugno 2026. Lo riferisce Il Corriere della Sera, citando due fonti vicine alle discussioni. La compagnia aerea tedesca pagherebbe altri 325 milioni di euro per aumentare l'attuale partecipazione al 41%. Oltre a una somma legata ai risultati pari a 100 milioni di euro, secondo quanto riportato dal quotidiano. La decisione definitiva è prevista per aprile o maggio. Il colosso tedesco ha subordinato il calendario di questa operazione, tra l'altro, alla rapidità con cui Ita riuscirà a migliorare la propria redditività. Aggiornamento del board Come evidenziato dal quotidiano, l'avanzamento di Lufthansa al 90% comporterebbe un aggiornamento del board. Quattro consiglieri su cinque scelti dai tedeschi, anche se il ruolo del presidente - oggi in capo al Mef - potrebbe restare italiano. Successivamente, entro il 2033 Lufthansa potrebbe acquisire il restante 10% (per 79 milioni). Intanto Carsten Spohr, ceo del gruppo Lh, ha spiegato al Corriere che «i progressi su Ita sono migliori di quelli pianificati e lo stesso si può dire anche dal punto di vista finanziario». «L’integrazione sta procedendo speditamente (...) Ita non è ancora al punto di avere un margine di redditività sufficiente. Ma lo sapevamo che ci sarebbe voluto più di un anno per vedere dei risultati solidi. Posso però dire di essere felice del punto in cui siamo con l’investimento». [post_title] => Lufthansa: la quota in Ita Airways potrebbe salire al 90% entro giugno [post_date] => 2025-09-11T12:54:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757595289000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496791 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prenderanno il via da Ancona il prossimo 3 novembre i collegamenti in continuità territoriale verso Roma Fiumicino e Milano Linate operati da Dat. I voli, come previsto dal bando regionale, avranno doppia frequenza giornaliera ad eccezione del sabato e della domenica su Roma e del sabato, domenica e martedì pomeriggio su Milano, permettendo una comoda andata e ritorno in giornata. Sulla rotta sarà impiegato un Att 42-500 a 48 posti. «Siamo estremamente lieti di essere risultati gli aggiudicatari di questo bando di gara che ci vedrà protagonisti nei collegamenti vitali per la Regione Marche verso Milano e Roma - afferma Luigi Vallero, general manager Italy di Dat -. Lavoreremo in stretto rapporto con le istituzioni pubbliche e private per rafforzare e migliorare l’accessibilità della Regione, dando un fondamentale supporto anche nello sviluppo della conoscenza del territorio in chiave turistica». Stiamo affinando gli orari di partenza e di arrivo dei voli in particolare su Fiumicino, nel rispetto delle fasce previste dal bando, offrendo coincidenze domestiche e internazionali comode grazie ai nostri accordi con altri vettori quali Lufthansa, Emirates, Qatar, Sas e Finnair con i quali abbiamo già in essere rapporti di interlinea in Scandinavia e Germania, e che abbiamo immediatamente coinvolto per integrare i nuovi collegamenti. Non nascondiamo poi il nostro interesse nel finalizzare un accordo simile con Ita Airways, che permetterebbe ai nostri passeggeri l’accesso ottimale a tutti i servizi da e per Fiumicino. L’esperienza accumulata in sette anni di operativo impeccabile nello scenario dalla continuità territoriale delle Isole Minori della Sicilia ci rende forti nell’affrontare questa nuova sfida e impazienti di iniziare a servire professionalmente anche il mercato marchigiano». «Collegare l’aeroporto di Ancona a Roma e Milano - aggiunge l'ad della società di gestione aeroportuale, Hamish De Run - con una compagnia aerea seria ed affidabile consentirà di raggiungere in poco tempo le principali città italiane, un incentivo per il turismo, per l’economia, per far crescere la nostra regione e al contempo permetterà di rafforzare le relazioni e l'accessibilità tra importanti centri e le Marche. La cooperazione con Dat apre l’aeroporto di Ancona ed il suo bacino d’utenza a mercati di grande interesse, stimolando diversi tipi di clientela a partire da quella leisure, sia incoming che outgoing e a quella business». [post_title] => Dat avvierà i voli da Ancona per Roma e Linate il prossimo 3 novembre [post_date] => 2025-09-10T12:53:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757508824000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel cuore di Cortina d’Ampezzo, a pochi passi da Corso Italia e dalla funivia Faloria, aprirà nella stagione invernale 2025/2026 il Grand Hotel Ampezzo. La nuova struttura rappresenta un’importante operazione di posizionamento per DHOM Collection, gruppo emergente dell’hôtellerie di alta gamma, già proprietario del Grand Hotel Savoia – A Radisson Collection, del Boutique Hotel Lajadira e del Residence Savoia Palace. Il progetto nasce dal recupero di una storica struttura ampezzana degli anni ’20, trasformata in un moderno cinque stelle grazie al restauro firmato dallo Studio Zuretti Design di Nizza. «Un progetto che trascende la semplice architettura, elevandosi a visione. Qui, l'accoglienza si trasforma in un'atmosfera avvolgente, dove ogni dettaglio sussurra una storia. Luce calda tra legni dai sapori antichi, un'ambientazione senza tempo, dove il passato e il presente si incontrano in un abbraccio elegante. Un ritorno che incanta, un'eleganza che resta» ha commentato Rosanna Conti, cluster general manager di DHOM Collection. L’intervento ha permesso di coniugare l’identità alpina con un design contemporaneo e funzionale, pensato per attrarre un target internazionale di viaggiatori high-end in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Caratteristiche principali e gestione L’hotel dispone di 70 camere, tra cui 26 suite con vista sulle Dolomiti. Tra queste anche la Royal Suite, di 110 metri quadri. Il benessere è protagonista dell'offerta grazie a una Spa di 1000 metri quadri, tra le più ampie di Cortina. Qui gli ospiti possono rilassarsi nella piscina panoramica, rigenerarsi nell’hammam, nelle saune o nella suggestiva ice room. L’esperienza gastronomica è curata nei minimi dettagli dal ristorante “Cucina” e dal lounge bar “Ampezzino Cafè”,. Per eventi e incontri di lavoro, l’hotel offre spazi Mice moderni ed eleganti, con meeting room attrezzate e aree lounge affacciate direttamente sui monti Cristallo e Faloria,. A completare l’offerta, un garage coperto con 80 posti auto. La gestione è affidata a Rosanna Conti, cluster general manager di DHOM Collection, già alla guida del Grand Hotel Savoia. Con l’apertura del Grand Hotel Ampezzo, DHOM Collection rafforza la propria presenza a Cortina, puntando a intercettare la crescente domanda di turismo luxury legata sia agli sport invernali che agli eventi internazionali. [gallery ids="496786,496784,496785"] [post_title] => Grand Hotel Ampezzo: nuovo 5 stelle DHOM Collection nel cuore di Cortina [post_date] => 2025-09-10T12:46:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => cortina [1] => dhom-collection ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Cortina [1] => Dhom Collection ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757508403000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496753 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways e Lufthansa sotto minaccia di sciopero. La compagnia tedesca è arrivato allo scontro con il sindacato dei piloti per il rinnovo del contratto collettivo relativo al piano pensionistico. Come giustamente hanno fatto notare i sindacati: da un lato l’azienda ha registrato profitti miliardari e distribuito dividendi, dall’altro invoca limiti di finanziamento quando si tratta di garantire adeguati accantonamenti previdenziali per il personale di volo. La questione dello sciopero è stata quindi messa ai voti dal comparto sindacale. Naturalmente Lufthansa si è detta pronta a riprendere la trattativa. Da parte sua anche Ita Airways rimane sotto la minaccia di sciopero perché i sindacati hanno bocciato il piano industriale che considerano poco coraggioso sul versante degli investimenti per lo sviluppo. I sindacati quindi chiedono «maggiori investimenti in flotta da parte degli azionisti, per aumentare e velocizzare l’acquisizione di nuove ulteriori macchine rispetto a quelle previste dal piano». Inoltre i sindacati hanno chiesto un anno in più di Cig per i 1997 lavoratori dell'ex Alitalia. Da Ita Airways hanno fatto notare che il piano prevede un aumento di 1 velivolo di lungo raggio l’anno dal 2026 al 2030, che l’aumento di organici previsto dal 2026 sarà strettamente connesso all’evoluzione della flotta e del network della compagnia. Il Piano prevede una crescita soprattutto nel settore di lungo raggio e l’ampliamento delle destinazioni intercontinentali in partenza dall’hub di Roma Fiumicino. [post_title] => Ita Airways e Lufthansa sotto minaccia di sciopero da parte dei sindacati [post_date] => 2025-09-10T10:30:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757500214000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lufthansa 5" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":14,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1684,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club Med archivia i primi sei mesi dell'anno finanziario con un volume d'affari pari a 175 milioni di euro, in crescita del 4% a tassi di cambio costanti. Fra gli altri dati rilevanti, l’operating income dei resort, che raggiunge i 155 milioni di euro (+17% a tassi di cambio costanti).\r

\r

Mol e e risultato netto migliorano rispetto all’anno precedente, in linea con le ambizioni strategiche di crescita della società.\r

\r

In crescita anche l’Adr, che aumenta del 5% a tassi di cambio costanti, raggiungendo i 257 euro. il risultato si deve sia alla trasformazione del modello di business sia alla forte accelerazione della crescita nelle vacanze in montagna. Nel primo semestre 2025, la Francia si conferma il primo mercato di Club Med (oltre il 30% del volume d’affari globale), seguita da Brasile e Stati Uniti.\r

\r

Positivo anche il trend delle prenotazioni per il secondo semestre 2025 e per il primo semestre 2026.\r

\r

«Club Med ha registrato una performance solida nel primo semestre, riflesso della strategia Premium All Inclusive e dell’impegno dei nostri team in tutto il mondo - ha commentato Stéphane Maquaire, presidente di Club Med -. Le prenotazioni per il resto del 2025 e per il 2026 mostrano un trend positivo, nonostante il contesto incerto, sostenuto da una forte domanda per le destinazioni di montagna e per esperienze di alto livello. Club Med è ben posizionato per proseguire una crescita sostenibile, supportato dai suoi 75 anni di storia, dall’innovazione nel digitale e nell’AI e da un’espansione globale controllata».\r

\r

\r

Le linee di prodotto\r

Nel primo semestre 2025, Club Med ha registrato un aumento del 7% nel volume d’affari dei resort di montagna rispetto allo stesso periodo del 2024, con un Adr in crescita del 6%. La linea Exclusive Collection ha registrato un incremento del 7% nel volume d’affari e un +6% dell’Adr anno su anno, confermando l’appeal costante di questa gamma premium.\r

\r

\r

\r

\r

Il mercato italiano\r

Nel primo semestre 2025 l'azienda ha registrato sul nostro mercato una crescita del business value totale del 10,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con il segmento lungo raggio trainante con un’incidenza del 76%.\r

\r

I resort di lungo raggio preferiti dagli italiani in questi primi sei mesi dell'anno sono stati il Club Med Seychelles, il Club Med Kani e il Club Med Les Boucaniers. Tra le mete senza passaporto si distingue anche Club Med La Caravelle, che mette a segno un +16%.\r

\r

Per quanto riguarda il segmento montagna, gli italiani hanno scelto principalmente il Club Med Pragelato Sestriere, il Club Med Saint Moritz e il Club Med Serre Chevalier. A corto raggio, le mete top sono state Club Med Magna Marbella, Club Med Cefalù e Club Med Marrakech La Palmeraie. Ottime performance anche per Club Med Palmiye.","post_title":"Club Med, nel primo semestre volume d'affari in crescita del 4%","post_date":"2025-09-12T14:25:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1757687112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_445904\" align=\"alignright\" width=\"300\"] ph. Rossano Di Loreto[/caption]\r

Numeri in costante crescita per il turismo a Ponza: «Le presenze turistiche sull’isola quest’anno sono molto incoraggianti - afferma il sindaco Francesco Ambrosino -. Abbiamo registrato un incremento significativo da maggio ad agosto, con un +18% nel mese di maggio e aumenti più contenuti ma comunque positivi negli altri mesi estivi, attorno al +5%. Siamo soddisfatti di questo andamento».\r

Il turismo rappresenta la principale attività economica dell’isola, che continua a distinguersi grazie al suo patrimonio naturalistico e a una geologia di grande interesse scientifico. «Ponza ha enormi potenzialità – prosegue il sindaco – non solo per le sue bellezze paesaggistiche, ma anche per la sua particolare conformazione geologica. Non a caso, molti geologi la considerano un vero e proprio laboratorio vivente».\r

\r

Tutela dell’ambiente e gestione delle aree protette\r

L'amministrazione comunale, dal suo insediamento, ha posto grande attenzione alla tutela del territorio. «Abbiamo dato massima importanza alla salvaguardia delle ricchezze naturali dell’isola. Un passo importante in questa direzione è stato l’attivazione di un protocollo d’intesa con la Regione Lazio, che ha consentito al Comune di gestire direttamente le aree marine protette attorno a Ponza, Palmarola e Zannone – quest’ultima parte del Parco Nazionale del Circeo.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_496974\" align=\"alignleft\" width=\"191\"] Il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino[/caption]\r

In parallelo, è stato avviato un accordo con l’Università della Tuscia, in particolare con la Facoltà di Biologia Marina, per sviluppare iniziative concrete a favore della tutela ambientale e della valorizzazione degli ecosistemi marini».\r

\r

Un’isola fuori dagli schemi\r

Ma Ponza non è solo turismo balneare. È un luogo da vivere come un'esperienza autentica, immersi in un ambiente ancora lontano dalle logiche della speculazione edilizia. L'isola ha saputo mantenere intatto il suo tessuto sociale, fatto di lavoro e tradizione. «Qui non ci sono stati grandi investimenti di operatori esterni o forme di urbanizzazione invasiva. Gli ospiti possono apprezzare la vita dei cittadini, la loro laboriosità. Abbiamo ancora una flotta peschereccia attiva e uno stile di vita che ricorda quello di decenni fa».\r

\r

","post_title":"Ponza, perla del Tirreno: tra bellezze naturali, tutela ambientale e turismo consapevole","post_date":"2025-09-12T13:50:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1757685059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Work in progress all'interno del Gruppo Lufthansa, che ridisegna organizzazione e controllo sui vettori partecipati. Si tratta di cambiamenti che vanno oltre la struttura dell'organizzazione, includendo i processi, il quadro di gestione finanziaria e la collaborazione tra le compagnie aeree.\r

\r

«Ciò consentirà alle compagnie aeree del gruppo di avvicinarsi e di operare in modo ancora più integrato in futuro - si legge da una nota Lh -. L'obiettivo è quello di rafforzare ed espandere la posizione di mercato delle compagnie aeree hub Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines in particolare. Anche l'efficienza e la redditività sono destinate ad aumentare».\r

\r

Le compagnie aeree continueranno a prendere le proprie decisioni in merito all'esperienza dei propri clienti. Ciò vale, ad esempio, per il prodotto in volo, il catering, le lounge nei mercati nazionali e il servizio passeggeri. Le hub airline rimarranno inoltre responsabili della gestione delle rispettive operazioni di volo e dei servizi operativi di volo.\r

\r

In parallelo, la cooperazione tra le compagnie aeree del gruppo diventerà ancora più integrata e connessa, come già avviene nel settore della fidelizzazione con “Miles and More” o nell'ulteriore sviluppo della app per i clienti. L'app è stata sviluppata a livello centrale all'interno del gruppo, ma il design e le offerte sono personalizzati in base alle rispettive compagnie aeree.\r

\r

In prospettiva, anche la gestione del network per i voli a corto e medio raggio di tutte le compagnie aeree hub sarà gestita a livello di gruppo. Un modello che è già stato applicato con successo da dieci anni per i voli a lungo raggio. Ciò significa che la gestione dell'intera offerta commerciale sarà ora concentrata sotto la responsabilità delle funzioni delle compagnie aeree a livello di gruppo.\r

\r

In futuro, la cooperazione all'interno del gruppo sarà gestita principalmente tramite i cosiddetti “Consigli di funzione del gruppo”. Questi consigli comprendono rappresentanti sia delle compagnie aeree che delle funzioni del gruppo. Presieduti dal rispettivo membro responsabile del Consiglio di amministrazione del gruppo, gli argomenti saranno discussi, valutati e decisi in modo trasparente e collaborativo. Nel comitato direttivo dell'hub, ad esempio, si tratta principalmente di questioni relative ai clienti. Inoltre, un “controllore finanziario funzionale” sarà rappresentato nei comitati per la gestione finanziaria. Ci saranno in totale quattro “comitati di funzione del gruppo”: hub steering, tecnologia, risorse umane e finanza.\r

\r

Per rafforzare ulteriormente la digitalizzazione e l'innovazione, le funzioni IT saranno consolidate nel dipartimento guidato dal CTO Grazia Vittadini","post_title":"Lufthansa riorganizza e accentra il controllo sulle compagnie del gruppo","post_date":"2025-09-12T13:06:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757682383000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496933","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_496935\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Blanca Pérez-Sauquillo López, Begoña Mercadal e Lorenzo Lagorio[/caption]\r

\r

EasyJet e l'Ente spagnolo del turismo uniscono le forze nella promozione di Minorca sul mercato Italia, con l'obiettivo comune di allungare la stagionalità dell'isola delle Baleari oltre i tradizionali mesi estivi. Un sodalizio supportato da una visione comune del turismo, che ne valorizza la sostenibilità.\r

\r

«Minorca rappresenta una destinazione importante all'interno del network globale di easyJet, che serviamo da ben 20 anni - sottolinea il country manager Italia, Lorenzo Lagorio -, con voli diretti da 14 aeroporti in 5 paesi - Regno Unito, Francia, Svizzera, Portogallo e, naturalmente, Italia. E quasi tutte sono operative attraverso l'intera stagione Iata, da fine marzo ad ottobre, con addirittura il volo da Londra Gatwick attivo tutto l'anno».\r

\r

Dall'Italia, in particolare, «voliamo su Minorca da Milano Malpensa, con fino ad un volo giornaliero durante il picco estivo e quest'anno, per la prima volta dal 2010 quando abbiamo inaugurato la rotta, il collegamento sarà attivo fino ad ottobre, certi - con il supporto dell'Ente spagnolo e della Fondazione per la Promozione del Turismo di Minorca, delle potenzialità dell'isola. Complessivamente nella summer 2025 sono stati messi in vendita oltre 82.000 posti sulla rotta da Malpensa».\r

\r

Dal nostro paese è possibile raggiungere l'isola anche dalla base easyJet di Napoli, «con un volo bisettimanale (martedì e sabato) nel picco estivo, per un totale di 11.000 posti in vendita nella stagione 2025. Un operativo che auspichiamo allungare all'intera stagione Iata, come per Milano».\r

Una Spagna diversa\r

Entusiasta del potenziamento dell'offerta easyJet su Minorca, Blanca Pérez-Sauquillo López, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo e Console aggiunto presso il Consolato Generale di Spagna a Milano. «L'allungamento della stagionalità del volo avvicina ulteriormente l'Italia a Minorca apre nuove opportunità per turismo e scambi culturali. Parliamo di una Spagna diversa, silenziosa e profonda: una destinazione unica - Riserva mondiale della biosfera - fatta di tradizioni millenarie, spiagge straordinarie e un'ospitalità calorosa, da vivere con calma e curiosità, che gli italiani stanno imparando a conoscere sempre di più». \r

\r

Lo scorso anno gli arrivi italiani sulle isole Baleari sono stati 813.567, «e di questi circa 150.000 hanno visitato Minorca - osserva Begoña Mercadal, direttrice della Fondazione per la Promozione del Turismo di Minorca -; nei primi sette mesi del 2025, le Baleari hanno accolto 485.376 italiani, registrando una crescita del +19,2% rispetto allo stesso periodo 2024».\r

\r

Molteplici le sfaccettature di un prodotto turistico che rende l'isola «differente dalle altre del Mediterraneo - prosegue Mercadal -, che ha saputo preservare la sua autenticità. Essere 'Riserva della biosfera' non è una moda, ma la consapevolezza di vivere in un luogo, la nostra casa, da preservare, con cura». \r

\r

Spazio allora alla cultura, con la Minorca Talaiotica che è patrimonio Unesco, al turismo attivo e green - il Camì de Cavalls, sentiero che percorre il periplo dell'isola, e poi tutti gli sport acquatici, dal kayak allo snorkelling - alla gastronomia, al wellness. Senza tralasciare una proposta che intercetta anche il segmento up-scale, «grazie ad un lusso esclusivo e chic, con piccoli alloggi di charme», e chi ricerca un'atmosfera più cosmopolita.","post_title":"EasyJet e l'Ente spagnolo del turismo: focus sui voli diretti Italia-Minorca con una stagione più lunga","post_date":"2025-09-12T12:30:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757680202000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496928","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si fa attendere il rilancio Neos da Bari: dopo il debutto positivo del volo per New York - decollato lo scorso giugno -, la compagnia del gruppo Alpitour moltiplica la proposta intercontinentali dallo scalo pugliese.\r

\r

Tra gennaio e marzo 2026 Neos opererà 5 rotazioni su destinazioni esotiche a lungo raggio, in linea con una programmazione frutto della collaborazione con Aeroporti di Puglia. che punta a fare di Bari un hub strategico anche per i voli intercontinentali.\r

\r

Nel dettaglio, sono previsti collegamenti con Cancun (partenza 13 gennaio e rientro il 20), Malè (6-13 febbraio), Zanzibar (24 febbraio-3 marzo), Mombasa (5-12 marzo) e Punta Cana (15-22 marzo).\r

\r

«Siamo molto soddisfatti - afferma il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile - per l’ennesimo ottimo risultato prodotto dalla collaborazione con Neos e Alpitour. Sulla scia del successo ottenuto dal collegamento con New York, che certamente verrà confermato e prolungato come periodo di operatività, si inserisce l’ottima notizia di queste rotazioni invernali che ci conforta della bontà del percorso avviato con il vettore di puntare con decisione sul lungo raggio.\r

\r

Una conferma della vitalità del mercato pugliese, anche in uscita, che saprà certamente apprezzare la disponibilità di un’offerta turistica così importante. Ancora una volta fondamentale, così come accaduto per il New York, sarà il ruolo delle agenzie di viaggio con le quali Aeroporti di Puglia ha consolidato i rapporti di collaborazione».\r

","post_title":"Bari: da gennaio i voli Neos per Cancun, Malè, Zanzibar, Mombasa e Punta Cana","post_date":"2025-09-12T10:23:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1757672597000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496899","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lufthansa al lavoro con il Ministero dell'Economia per aumentare la propria partecipazione in Ita Airways al 90%, entro giugno 2026. Lo riferisce Il Corriere della Sera, citando due fonti vicine alle discussioni.\r

\r

La compagnia aerea tedesca pagherebbe altri 325 milioni di euro per aumentare l'attuale partecipazione al 41%. Oltre a una somma legata ai risultati pari a 100 milioni di euro, secondo quanto riportato dal quotidiano. La decisione definitiva è prevista per aprile o maggio.\r

Il colosso tedesco ha subordinato il calendario di questa operazione, tra l'altro, alla rapidità con cui Ita riuscirà a migliorare la propria redditività.\r

Aggiornamento del board\r

Come evidenziato dal quotidiano, l'avanzamento di Lufthansa al 90% comporterebbe un aggiornamento del board. Quattro consiglieri su cinque scelti dai tedeschi, anche se il ruolo del presidente - oggi in capo al Mef - potrebbe restare italiano. \r

\r

Successivamente, entro il 2033 Lufthansa potrebbe acquisire il restante 10% (per 79 milioni).\r

\r

Intanto Carsten Spohr, ceo del gruppo Lh, ha spiegato al Corriere che «i progressi su Ita sono migliori di quelli pianificati e lo stesso si può dire anche dal punto di vista finanziario». «L’integrazione sta procedendo speditamente (...) Ita non è ancora al punto di avere un margine di redditività sufficiente. Ma lo sapevamo che ci sarebbe voluto più di un anno per vedere dei risultati solidi. Posso però dire di essere felice del punto in cui siamo con l’investimento».","post_title":"Lufthansa: la quota in Ita Airways potrebbe salire al 90% entro giugno","post_date":"2025-09-11T12:54:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1757595289000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496791","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenderanno il via da Ancona il prossimo 3 novembre i collegamenti in continuità territoriale verso Roma Fiumicino e Milano Linate operati da Dat.\r

I voli, come previsto dal bando regionale, avranno doppia frequenza giornaliera ad eccezione del sabato e della domenica su Roma e del sabato, domenica e martedì pomeriggio su Milano, permettendo una comoda andata e ritorno in giornata. Sulla rotta sarà impiegato un Att 42-500 a 48 posti.\r

«Siamo estremamente lieti di essere risultati gli aggiudicatari di questo bando di gara che ci vedrà protagonisti nei collegamenti vitali per la Regione Marche verso Milano e Roma - afferma Luigi Vallero, general manager Italy di Dat -. Lavoreremo in stretto rapporto con le istituzioni pubbliche e private per rafforzare e migliorare l’accessibilità della Regione, dando un fondamentale supporto anche nello sviluppo della conoscenza del territorio in chiave turistica».\r

Stiamo affinando gli orari di partenza e di arrivo dei voli in particolare su Fiumicino, nel rispetto delle fasce previste dal bando, offrendo coincidenze domestiche e internazionali comode grazie ai nostri accordi con altri vettori quali Lufthansa, Emirates, Qatar, Sas e Finnair con i quali abbiamo già in essere rapporti di interlinea in Scandinavia e Germania, e che abbiamo immediatamente coinvolto per integrare i nuovi collegamenti. \r

Non nascondiamo poi il nostro interesse nel finalizzare un accordo simile con Ita Airways, che permetterebbe ai nostri passeggeri l’accesso ottimale a tutti i servizi da e per Fiumicino. L’esperienza accumulata in sette anni di operativo impeccabile nello scenario dalla continuità territoriale delle Isole Minori della Sicilia ci rende forti nell’affrontare questa nuova sfida e impazienti di iniziare a servire professionalmente anche il mercato marchigiano».\r

«Collegare l’aeroporto di Ancona a Roma e Milano - aggiunge l'ad della società di gestione aeroportuale, Hamish De Run - con una compagnia aerea seria ed affidabile consentirà di raggiungere in poco tempo le principali città italiane, un incentivo per il turismo, per l’economia, per far crescere la nostra regione e al contempo permetterà di rafforzare le relazioni e l'accessibilità tra importanti centri e le Marche. La cooperazione con Dat apre l’aeroporto di Ancona ed il suo bacino d’utenza a mercati di grande interesse, stimolando diversi tipi di clientela a partire da quella leisure, sia incoming che outgoing e a quella business».","post_title":"Dat avvierà i voli da Ancona per Roma e Linate il prossimo 3 novembre","post_date":"2025-09-10T12:53:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757508824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel cuore di Cortina d’Ampezzo, a pochi passi da Corso Italia e dalla funivia Faloria, aprirà nella stagione invernale 2025/2026 il Grand Hotel Ampezzo. La nuova struttura rappresenta un’importante operazione di posizionamento per DHOM Collection, gruppo emergente dell’hôtellerie di alta gamma, già proprietario del Grand Hotel Savoia – A Radisson Collection, del Boutique Hotel Lajadira e del Residence Savoia Palace.\r

Il progetto nasce dal recupero di una storica struttura ampezzana degli anni ’20, trasformata in un moderno cinque stelle grazie al restauro firmato dallo Studio Zuretti Design di Nizza.\r

\r

«Un progetto che trascende la semplice architettura, elevandosi a visione. Qui, l'accoglienza si trasforma in un'atmosfera avvolgente, dove ogni dettaglio sussurra una storia. Luce calda tra legni dai sapori antichi, un'ambientazione senza tempo, dove il passato e il presente si incontrano in un abbraccio elegante. Un ritorno che incanta, un'eleganza che resta» ha commentato Rosanna Conti, cluster general manager di DHOM Collection.\r

\r

L’intervento ha permesso di coniugare l’identità alpina con un design contemporaneo e funzionale, pensato per attrarre un target internazionale di viaggiatori high-end in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.\r

Caratteristiche principali e gestione\r

L’hotel dispone di 70 camere, tra cui 26 suite con vista sulle Dolomiti. Tra queste anche la Royal Suite, di 110 metri quadri. Il benessere è protagonista dell'offerta grazie a una Spa di 1000 metri quadri, tra le più ampie di Cortina. Qui gli ospiti possono rilassarsi nella piscina panoramica, rigenerarsi nell’hammam, nelle saune o nella suggestiva ice room.\r

L’esperienza gastronomica è curata nei minimi dettagli dal ristorante “Cucina” e dal lounge bar “Ampezzino Cafè”,.\r

Per eventi e incontri di lavoro, l’hotel offre spazi Mice moderni ed eleganti, con meeting room attrezzate e aree lounge affacciate direttamente sui monti Cristallo e Faloria,. A completare l’offerta, un garage coperto con 80 posti auto. La gestione è affidata a Rosanna Conti, cluster general manager di DHOM Collection, già alla guida del Grand Hotel Savoia.\r

\r

Con l’apertura del Grand Hotel Ampezzo, DHOM Collection rafforza la propria presenza a Cortina, puntando a intercettare la crescente domanda di turismo luxury legata sia agli sport invernali che agli eventi internazionali.\r

\r

[gallery ids=\"496786,496784,496785\"]","post_title":"Grand Hotel Ampezzo: nuovo 5 stelle DHOM Collection nel cuore di Cortina","post_date":"2025-09-10T12:46:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["cortina","dhom-collection"],"post_tag_name":["Cortina","Dhom Collection"]},"sort":[1757508403000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways e Lufthansa sotto minaccia di sciopero. La compagnia tedesca è arrivato allo scontro con il sindacato dei piloti per il rinnovo del contratto collettivo relativo al piano pensionistico. Come giustamente hanno fatto notare i sindacati: da un lato l’azienda ha registrato profitti miliardari e distribuito dividendi, dall’altro invoca limiti di finanziamento quando si tratta di garantire adeguati accantonamenti previdenziali per il personale di volo. La questione dello sciopero è stata quindi messa ai voti dal comparto sindacale. Naturalmente Lufthansa si è detta pronta a riprendere la trattativa.\r

\r

Da parte sua anche Ita Airways rimane sotto la minaccia di sciopero perché i sindacati hanno bocciato il piano industriale che considerano poco coraggioso sul versante degli investimenti per lo sviluppo. I sindacati quindi chiedono «maggiori investimenti in flotta da parte degli azionisti, per aumentare e velocizzare l’acquisizione di nuove ulteriori macchine rispetto a quelle previste dal piano». Inoltre i sindacati hanno chiesto un anno in più di Cig per i 1997 lavoratori dell'ex Alitalia.\r

\r

Da Ita Airways hanno fatto notare che il piano prevede un aumento di 1 velivolo di lungo raggio l’anno dal 2026 al 2030, che l’aumento di organici previsto dal 2026 sarà strettamente connesso all’evoluzione della flotta e del network della compagnia. Il Piano prevede una crescita soprattutto nel settore di lungo raggio e l’ampliamento delle destinazioni intercontinentali in partenza dall’hub di Roma Fiumicino.","post_title":"Ita Airways e Lufthansa sotto minaccia di sciopero da parte dei sindacati","post_date":"2025-09-10T10:30:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1757500214000]}]}}