L’Ue vara sanzioni verso la Bielorussia, dopo il “dirottamento” del volo Ryanair La Bielorussia sarà colpita dalle sanzioni dell’Ue per il suo “dirottamento” di un volo Ryanair che è stato costretto ad atterrare a Minsk in modo che le autorità possano arrestare il giornalista antigovernativo Roman Protasevich. Alle compagnie aeree bielorusse sarà vietato volare nello spazio aereo dell’Europa e alle compagnie aeree dell’Unione europea è stato chiesto di evitare lo spazio aereo bielorusso. I leader dell’Ue hanno “condannato fermamente” l’atterraggio forzato del volo Ryanair e hanno chiesto l’immediato rilascio di Protasevich e del suo compagno.

