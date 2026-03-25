Il ministro del turismo Daniela Santanchè si è dimesso «Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione». Questo è il finale di Daniela Santanchè ministro del turismo. Non lo avevamo prospettato. Pensavamo che avrebbe resistito di più. E invece niente. Evidentemente la pressione era insopportabile. Quello che ho scritto stamattina rimane immutato. Mentre il turismo organizzato è in una situazione di difficoltà l’aiuto del ministero, almeno per il momento, risulta zero. C’è da dire un’altra cosa. Se al posto della Santanchè non mettessero una persona che sappia di turismo, il settore dovrà aspettare almeno quattro o cinque mesi affinché questa possa capire di cosa si tratta. Il turismo, come andiamo dicendo da anni, è una materia complessa. Alcuni la vorrebbero sintetizzare in una “industria”, ma il turismo è molto più articolato dell’industria. E per comprenderlo ci vuole tempo. Comunque, il ministro si è dimesso. Questa è la notizia. Domani scriveremo un bilancio del suo ministero. Condividi

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Non lo avevamo prospettato. Pensavamo che avrebbe resistito di più. E invece niente. Evidentemente la pressione era insopportabile. Quello che ho scritto stamattina rimane immutato. Mentre il turismo organizzato è in una situazione di difficoltà l'aiuto del ministero, almeno per il momento, risulta zero.\r

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(Alessandra Favaro)","post_title":"Cuore d'albergo: l'ospitalità italiana diventa un racconto con Bwh Hotels","post_date":"2026-03-24T11:52:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774353154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510202","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per Riccione nel 2025. La città ha raggiunto complessivamente la quota di 3.547.918 presenze, segnando un incremento del 2,63% rispetto all'anno precedente. Gli arrivi turistici si sono attestati a 939.725 unità, con un aumento del 6,68% su base annua.\r

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Performance eccezionale nel mese di dicembre, che ha visto le presenze salire del 25,90% per un totale di 77.636 pernottamenti. Questo trend estremamente positivo ha coinvolto sia il mercato italiano (+23,73%), sia quello straniero, che ha fatto segnare un balzo del 49,77% nelle presenze e del 27,25% negli arrivi del solo mese di dicembre. Questi numeri confermano l'attrattività di Riccione come meta di riferimento non solo per l’estate, ma anche per il periodo autunnale e delle festività, grazie a un'offerta di eventi sempre più strutturata e una promozione mirata ed efficace.\r

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Il successo del 2025 è il risultato di una crescita corale che ha interessato trasversalmente l'intero comparto ricettivo. Il settore alberghiero (hotel e Rta) ha confermato la sua centralità chiudendo l'anno con 824.345 arrivi (+5,65%) e 2.850.639 presenze (+0,79%). Parallelamente, il settore extralberghiero ha vissuto un'espansione significativa, fornendo un contributo fondamentale con 115.380 arrivi (+14,68%) e 697.279 presenze (+10,90%).\r

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«I numeri definitivi del 2025 premiano il lavoro di squadra dell'intera comunità – spiega la sindaca Daniela Angelini - in particolare quello dei nostri operatori oltre che quello dell’amministrazione comunale. Questo non è un punto di arrivo, bensì un fondamentale punto di partenza. Con quasi 940.000 turisti giunti in città, ci siamo portati a un passo dalla soglia storica del milione di arrivi, un obiettivo ambizioso che il nostro Piano Strategico del Turismo fissava per il 2028. L’amministrazione ha investito in maniera massiccia e convinta nella promozione e i risultati oggi ci danno ragione, confermando che Riccione gode di un'ottima salute in termini di attrattività.\r

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Siamo tuttavia solo all’inizio di un percorso più ampio: la nostra volontà è trasformare radicalmente la gestione del turismo, passando da un approccio talvolta intuitivo a una governance più scientifica attraverso il Piano Strategico del Turismo e la Dmo (Destination Management Organization). Le campagne di promozione mirate e i nuovi investimenti messi in campo finora sono solo i primi tasselli di una strategia che punta a rendere Riccione una destinazione capace di generare valore in modo costante, non casuale, e per tutto l'arco dell'anno. La strada è tracciata e i dati di oggi ci dicono che stiamo camminando velocemente verso il futuro della nostra accoglienza. Questi risultati rappresentano la risposta più concreta a chi, per mera convenienza politica o ricerca di visibilità, ha cercato di dipingere una stagione tragica che i fatti oggi dimostrano non essere mai esistita».","post_title":"Riccione, bilancio più che positivo per il 2025. In crescita arrivi e pernottamenti","post_date":"2026-03-23T11:58:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1774267117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Il nuovo ministro del turismo della Romania, Miruță Radu-Dinel, è in prima linea nel promuovere una destinazione che beneficia di una crescente accessibilità, rendendola una destinazione ideale per brevi soggiorni, city break o tour combinati .\r

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I numeri\r

L'ingresso nel Paese è semplice per i viaggiatori europei: è sufficiente un documento d'identità e il turismo rappresenta un settore strategico. Nel 2025, la Romania ha accolto circa 13,9 milioni di turisti, di cui quasi il 19% stranieri, a conferma della crescita del turismo internazionale.\r

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La Romania, come si legge su Le Quotidien du Tourisme, si distingue per la straordinaria ricchezza dei suoi paesaggi naturali. Il paese è dominato dai Carpazi, una catena montuosa che attraversa il territorio e offre panorami spettacolari. Tra i tesori naturali del paese spicca il Delta del Danubio, patrimonio mondiale dell'Unesco. \r

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Notevole poi il patrimonio storico e culturale. Diversi siti sono stati inseriti nella lista deipatrimoni dell'umanità dell'Unesco, tra cui i monasteri dipinti della Bucovina, le chiese fortificate della Transilvania, le chiese di legno di Maramureș e la cittadella medievale di Sighișoara.\r

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Per le agenzie di viaggio, la Romania rappresenta quindi una destinazione ad alto valore aggiunto, capace di attrarre clienti curiosi di scoprire \"l'altra Europa\".\r

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","post_title":"Romania: il nuovo ministro del turismo invita a scoprire la \"meta per tutti\"","post_date":"2026-03-20T13:59:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1774015194000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505733\" align=\"alignleft\" width=\"261\"] Il ministro Daniela Santanchè[/caption]\r

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Il ministro del turismo Daniela Santanchè, in un'intervista alla Stampa di Torino sostiene che l'Europa dovrebbe costituire un fondo di emergenza per il turismo. L'idea francamente non è male. Il fondo dovrebbe agire nel momento in cui si scatenano crisi o naturali o provocate dall'uomo.\r

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La guerra in atto sta creansd non solo preoccupazione negli operatori, ma un danno da lucro cessante, perché molte prenotazioni vengono cancellate, molti clienti ci ripensano molto bern prima di costruirsi un viaggio in un certo modo. Tutte queste voci rappresentano un guadagno andato in fumo. Inoltre operatori e agenti di viaggio si sono incaricatai di riportare a casa, o di riproteggere tutti i clienti con i propri soldi.\r

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Non credo che la situazione possa reggere più di un tot. La proposta è buona, ma per farla accettare a Francia, Spagna, Grecia ecc ecc, ci vorrà molto tempo. Per cui consiglierei al ministro di trovare delle risorse fra il proprio ministero e le altre voci di bilancio per sostenere, almeno in parte il turismo organizzato che in questo momento sta perdendo fatturati e margini.","post_title":"Santanchè: necessario un fondo di emergenza europeo per il turismo","post_date":"2026-03-20T09:53:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1774000425000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha incontrato le associazioni più rappresentative delle agenzie di viaggio e del turismo organizzato.\r

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Il tavolo tecnico, svoltosi presso la sede del ministero del turismo, è stato orientato ad analizzare le possibili soluzioni in risposta alle sfide e alle criticità che il conflitto in Medio Oriente sta generando nel comparto.\r

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Le associazioni, apprezzando la tempestività dell’incontro, hanno illustrato le problematiche attuali e sottolineato come tali circostanze stanno superando il carattere di emergenza, risultando sempre più frequenti.\r

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Il ministro, dopo aver ascoltato le associazioni, ha confermato la disponibilità del Ministero a studiare misure a supporto del settore.","post_title":"Incontro ministro-associazioni per studiare le misure del supporto","post_date":"2026-03-19T15:27:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773934076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Attualmente non abbiamo indicazioni che ci saranno effetti negativi sul nostro turismo»: Kyriakos Mitsotakis, primo ministro della Grecia, tranquillizza i viaggiatori sulla situazione del Paese in relazione alla crisi in Medio Oriente. Un'area che geograficamente può anche essere «vicina, ma allo stesso tempo ci troviamo a una distanza di sicurezza».\r

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Nel corso di un'intervista, Mitsotakis sottolinea che non c’è «assolutamente alcun motivo di preoccuparsi» esprimendo la speranza che, entro l'avvio della stagione turistica estiva, le interruzioni dei voli a lungo raggio attraverso il Golfo Persico, saranno terminate. In sostanza il ministro riafferma che la Grecia è un paese sicuro per i turisti, dalla cui presenza dipende in gran parte l’economia.\r

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«Credo che nei prossimi mesi ci sarà un completo ritorno alla normalità nel trasporto aereo (...) Io pianificherei sicuramente senza esitazioni una visita in Grecia in estate».\r

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Mitsotakis è stato costretto a annullare una visita programmata in Australia, dove vive una numerosa comunità greca, a causa degli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran. Ha affermato che cercherà di riprogrammarla per l’estate.","post_title":"Grecia, Mitsotakis tranquillizza i viaggiatori: «Il nostro Paese è sicuro. Nessun effetto negativo sul turismo»","post_date":"2026-03-19T13:36:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773927418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Con oltre 1.375.000 posti in vendita per l'estate 2026 l'aeroporto di Genova mette in cantiere una crescita del 10% rispetto alla stagione 2025. Un aumento di capacità figlio sia del debutto di nuove rotte sia all’estensione del periodo di attività di tratte già esistenti.\r

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Per quanto riguarda le nuove rotte, la base di Aeroitalia presso il Cristoforo Colombo ha permesso di collegare lo scalo genovese a due nuove destinazioni turistiche italiane e di aggiungere un ulteriore collegamento con Olbia: Genova-Salerno: operativo dal 24 maggio - giovedì e domenica con 2 frequenze settimanali (Genova-Salerno ore 15.30; Salerno-Genova ore 13:10); Genova – Alghero: operativo dal 5 giugno 2026 - lunedì e venerdì con 2 frequenze settimanali (Genova-Alghero ore 12:40; Alghero-Genova ore 14:50); Genova – Olbia: operativo dal 4 giugno 2026 - giovedì e domenica con 2 frequenze settimanali (Genova-Olbia ore 12:20; Olbia-Genova ore 14:40).\r

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A queste novità si aggiunge il collegamento con Tirana operato da Ryanair che si affianca a quello storico di Wizz Air. Da ricordare anche le novità annunciate negli scorsi mesi, Madrid (Volotea) e Roma Fiumicino (Aeroitalia), che proseguiranno anche nella stagione estiva.\r

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Per quanto riguarda, invece, le rotte esclusivamente stagionali, sono confermati i collegamenti con Budapest (Wizz Air), Bucarest (Ryanair), Manchester (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Olbia (Volotea), Olbia (Ita Airways) e Copenaghen (Sas).\r

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La summer season 2026 vedrà, inoltre, l’introduzione di un nuovo servizio charter inbound operato da Austrian Airlines in esclusiva per gli ospiti delle crociere Costa che, dal 2 maggio al 31 ottobre 2026, collegherà Vienna a Genova con una frequenza settimanale (partenza e ritorno il sabato) per un totale di 27 rotazioni e circa 3,250 passeggeri.\r

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Il collegamento è dedicato agli ospiti Costa provenienti dal mercato austriaco che imbarcheranno sull’ammiraglia Costa Smeralda da Savona per il suo itinerario nel mediterraneo occidentale. Il nuovo volo si affianca al collegamento da Düsseldorf operato da Condor, già disponibile dallo scorso anno e confermato anche per questa stagione.\r

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«Ci apprestiamo ad aprire la summer season 2026 con un’offerta sempre più ricca di destinazioni - ha commentato Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova -. Il significativo incremento del numero di posti messi a disposizione dall’aeroporto di Genova per la stagione estiva rappresenta un ulteriore risultato tangibile del percorso di crescita del Cristoforo Colombo e conseguenza del nostro grande impegno ad ampliare i servizi a supporto delle compagnie aeree. L’avvio di nuovi collegamenti e l’espansione dei servizi charter legati al traffico crocieristico confermano la crescente strategicità del Genova City Airport nel supportare lo sviluppo turistico ed economico della Liguria e nel migliorare la connettività della regione con l’Italia e con l’Europa».\r

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«La decisione delle compagnie di attivare nuovi collegamenti e di rafforzare quelli esistenti dimostra una sempre maggior attrattività del nostro aeroporto sia per i passeggeri sia per gli operatori del turismo confermando il ruolo dello scalo genovese come porta di accesso ai porti liguri», ha affermato Daniele Casale, direttore sviluppo commerciale e marketing -. Le novità della stagione estiva 2026 dimostrano che il percorso intrapreso è quello giusto».","post_title":"Genova: +10% di capacità posti per la stagione estiva del Colombo","post_date":"2026-03-19T13:16:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773926202000]}]}}