Lot ripristina da giugno il volo diretto sulla rotta Budapest-New York Jfk

Lot Polish Airlines ripristinerà la prossima estate i voli sulla rotta Budapest-New York Jfk, unico collegamento diretto attualmente disponibile fra le due città.

La compagnia aveva inaugurato la tratta con quattro frequenze alla settimana nel maggio 2018, ma il servizio è stato sospeso in seguito allo scoppio della pandemia e da allora non è stato più operato, salvo quattro voli speciali effettuati in occasione delle ultime festività natalizie.

Secondo quanto segnalato dall’aeroporto di Budapest, i collegamenti riprenderanno nel giugno 2022, inizialmente con tre frequenze alla settimana, operate da un Boeing B787 Dreamliner da 252 posti.

“La domanda di nuove rotte e la propensione a viaggiare, sia nel mercato ungherese sia in quello internazionale, stanno crescendo in parallelo alla domanda di voli diretti – ha commentato Balázs Bogáts, head of airline development dell’aeroporto di Budapest -. Nostro obiettivo è quello di ricostruire prima possibile il network dei voli a lungo raggio da Budapest, contribuendo così a rinvigorire l’industria turistica del paese“.