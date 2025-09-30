Lot aprirà un nuovo collegamento da Varsavia a Stavanger Lot Polish Airlines espande il network europeo con l’aggiunta di Stavanger: la nuova rotta da Varsavia per la città del Sud-ovest della Norvegia sarà attiva dal prossimo 24 novembre. L’operativo precede quattro frequenze alla settimana: lunedì, martedì, giovedì e venerdì; i voli saranno operati con aeromobili Boeing 737 Max 8 con due classi di servizio a bordo. Il nuovo collegamento per Stavanger si affianca ai nuovi voli inseriti recentemente nel network per Lisbona, Malta, Reykjavik e Salonicco. Condividi

