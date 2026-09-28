Londra Heathrow: slitta verso il 2039 il progetto di apertura della terza pista Brusca frenata per la tabella di marcia che porterà all’apertura della terza pista all’aeroporto di Londra Heathrow, inizialmente programmata per il 2035. “La nostra priorità è sempre stata quella di ottenere l’autorizzazione urbanistica entro il 2029. Una volta concessa, la pista sarà operativa entro dieci anni”, ha dichiarato un portavoce dell’aeroporto. La scadenza del 2035 era, secondo Heathrow, un obiettivo “ambizioso” che avrebbe richiesto modifiche significative alle norme e alle politiche applicabili. Pertanto, il 2039 non è una data di apertura fissa, ma piuttosto lo scenario più realistico, qualora l’autorizzazione venisse concessa nel 2029. Il Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito ribadisce che al momento non è in fase di valutazione alcuna richiesta di autorizzazione per la costruzione della terza pista. Riconosce che la tempistica è “sempre stata ambiziosa” e afferma di continuare a collaborare con le parti interessate per definire il quadro necessario a valutare una futura richiesta. Attualmente limitato a due piste e con una capacità di 480.000 movimenti aerei all’anno, l’aeroporto ha gestito 84,46 milioni di passeggeri e registrato 477.883 movimenti nel 2025. Heathrow stima che il progetto aumenterebbe la capacità a 756.000 movimenti e 150 milioni di passeggeri all’anno. Queste cifre rappresentano fino a 276.000 movimenti in più rispetto all’attuale limite di capacità. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522814 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il governo delle isole Canarie ha riproposto la costruzione di una seconda pista all'aeroporto di Tenerife Sud e di una terza in quello di Gran Canaria, in risposta alla crescente domanda di viaggi da e per la Spagna continentale e l'estero. Secondo quanto riferisce Preferente, la proposta rientra nella bozza della Strategia per la Mobilità Sostenibile e Intelligente delle Isole Canarie (Emsican), attualmente in fase di valutazione ambientale e consultazione pubblica. Il documento propone anche piste di circa 1.500 metri riservate ai voli infra-insulari, in particolare a Gran Canaria, dove queste operazioni rappresentano il 42,2% del traffico. A Tenerife Sud, la percentuale è solo dell'8,4%, ma il governo ritiene che una pista dedicata libererebbe capacità e rafforzerebbe i collegamenti con La Palma, La Gomera ed El Hierro. I progetti di nuovi scali su queste isole non sono in realtà una novità, se ne parla infatti da oltre 20 anni. A Gran Canaria erano già stati effettuati studi per la costruzione di una pista di oltre tre chilometri a nord-ovest delle piste esistenti, mentre a Tenerife Sud si sta valutando la realizzazione di una pista di lunghezza simile a nord dell'aeroporto. Entrambi i progetti hanno incontrato opposizione e controversie territoriali senza mai essere realizzati. Ora, la proposta arriva in un momento in cui entrambi gli scali hanno superato sensibilmente i numeri di passeggeri pre-pandemia. Il primo aeroporto ha visto un aumento da 13,26 milioni di passeggeri nel 2019 a 15,83 milioni nel 2025, mentre il secondo è cresciuto da 11,17 milioni a 13,97 milioni. Emsican prevede rispettivamente 25,86 milioni e 23,96 milioni di passeggeri entro il 2050. [post_title] => Canarie: allo studio nuove piste negli aeroporti di Tenerife Sud e Gran Canaria [post_date] => 2026-09-28T10:03:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790589804000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522767 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un filo tirato insieme dalle autorità presenti e la targa si è scoperta: da oggi, venerdì 25 settembre, lo scalo della brughiera porta ufficialmente il nome di "Aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi". La targa resta visibile al Terminal 1, all'ingresso della stazione ferroviaria. Alla cerimonia, hanno partecipato il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il commissario straordinario di Enac Carlo Mearelli e la presidente di SEA Michaela Castelli. Era presente anche Paolo Berlusconi. Da remoto, ha partecipato anche il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, Ad aprire gli interventi è stata la presidente di Sea, che ha illustrato le scelte alla base della targa. «Malpensa è una delle grandi porte internazionali del nostro Paese, un aeroporto che racconta ogni giorno la vocazione di questo territorio ad aprirsi, a crescere e a costruire relazioni con il mondo», ha detto Castelli. «Anche il segno di questa intitolazione doveva essere all'altezza del suo valore istituzionale e dell'identità del luogo che l'accoglie. Abbiamo scelto essenzialità ed eleganza». Il layout, ha spiegato, è stato definito insieme alla famiglia Berlusconi. Sul ruolo dello scalo per la regione si è soffermato il governatore Fontana, che ha definito Malpensa «un'infrastruttura fondamentale per la Lombardia, perché è la porta di accesso all'Europa e al mondo». Il presidente ha ricordato che la richiesta di intitolazione era partita dal Consiglio regionale con una mozione del 20 giugno 2023, e ha ringraziato la famiglia Berlusconi, Enac e SEA per averla portata avanti. Momenti di commozione hanno segnato l'intervento del commissario straordinario di Enac, Carlo Mearelli. Guardando al futuro dello scalo, il ministro Salvini ha fissato un traguardo preciso: arrivare al 2035 con 40 milioni di passeggeri. «Già oggi Malpensa è il primo aeroporto italiano per il cargo e il secondo per passeggeri, con 31 milioni di viaggiatori», ha spiegato il ministro. La crescita, ha aggiunto, dovrà avvenire «in accordo con i territori, tutelando la qualità ambientale», perché «senza Malpensa ci sarebbero decine di migliaia di posti di lavoro in meno. Avere uno sviluppo importante ed equilibrato è fondamentale». [post_title] => Malpensa è ufficialmente "Aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi" [post_date] => 2026-09-25T12:41:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790340114000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522746 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flydubai ha lanciato voli giornalieri non-stop tra Dubai (Dxb) e Pokhara, creando il primo collegamento aereo diretto tra Dubai e il Nepal occidentale. Pokhara rappresenta la seconda destinazione di flydubai in Nepal, insieme a Kathmandu, e garantisce così ai viaggiatori un accesso agevole alla capitale del turismo d’avventura del Paese e alla principale porta d’accesso alla catena montuosa dell’Annapurna. La nuova rotta porta a 35 il numero totale di voli settimanali di flydubai verso il Nepal, integrando i quattro voli giornalieri per Kathmandu e ampliando la propria capacità di trasporto passeggeri e merci. Dal 2009 la compagnia aerea ha trasportato oltre 4,5 milioni di passeggeri da e verso Kathmandu, con il 65% del traffico in coincidenza con la rete di flydubai ed Emirates attraverso l’hub di Dubai. L’espansione verso Pokhara riflette l’impegno di flydubai a migliorare i collegamenti con i mercati meno serviti e a consolidare la posizione di Dubai come hub globale per i viaggi, il commercio e il turismo. Con l’avvio dei voli per Pokhara, flydubai ha consolidato la propria posizione di compagnia aerea con la rete più estesa tra Dubai e l’Asia meridionale, volando verso 20 destinazioni in Afghanistan, Bangladesh, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka, con oltre 380 voli settimanali verso la regione. [post_title] => Flydubai operativa sulla rotta per Pokhara, seconda porta d'accesso al Nepal [post_date] => 2026-09-25T11:46:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790336779000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo scorso anno il turismo fieristico "ha portato in Italia 18,5 milioni di visitatori (+6% sul 2024), 10 miliardi di euro di indotto economico. Una crescita addirittura del +9% rispetto al 2019. Questo quindi è veramente un pilastro anche economico della nazione". A dirlo il ministro del turismo, Gianmarco Mazzi, parlando a margine dell'inaugurazione di Marmomac alla Fiera di Verona. "Anche in questi giorni non c'e' una camera libera nel raggio di cento chilometri - ha poi aggiunto parlando di Marmomac - E' una manifestazione che e' partita nel 1940 da Sant'Ambrogio di Valpolicella ed e' diventata il primo hub mondiale per quanto riguarda le pietre naturali e la lavorazione del marmo. Una fiera che ha una vocazione anche commerciale, perche' ci sono tantissimi espositori e ci saranno 50.000 visitatori attesi". [post_title] => Le fiere in Italia valgono 18 miliardi di euro, con 18,5 milioni di visitatori [post_date] => 2026-09-25T10:44:03+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790333043000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522629 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto da record a Venezia per B&B Hotels che svela la sua strategia: formula smart, sostenibilità strutturale e un piano ambizioso per l’Italia. L’inaugurazione del B&B Hotel Venezia Laguna al Tronchetto, nuova punta di diamante del gruppo con le sue 406 camere, non è solo un traguardo locale, ma il manifesto tangibile di un’espansione senza sosta. Il modello a gestione diretta del brand rappresenta ormai un caso di studio unico per solidità e adattabilità. A tracciare la visione globale è la ceo del gruppo Céline Vercollier, che evidenzia la forza di un network proiettato verso traguardi importanti: «Il 2026 è un anno cruciale: supereremo i 1.000 hotel nel mondo aprendo al ritmo di 6 strutture al mese. Il nostro segmento business genera già il 45% dei ricavi totali. La chiave del successo risiede nell’equilibrio tra viaggiatori d'affari e leisure, a cui garantiamo ovunque la stessa promessa: design, massimo comfort e un rapporto qualità-prezzo imbattibile». Sul mercato italiano In Italia, il marchio ha saputo intercettare le complesse dinamiche di un mercato frammentato, trasformandolo in una miniera di opportunità. «Siamo passati dalla periferia ai centri storici e alle destinazioni iconiche - spiega Liliana Comitini, presidente e ad per Italia, Slovenia e Ungheria -. Il target corporate rappresenta il 40% della nostra clientela e i nostri spazi si evolvono di conseguenza, integrando aree di coworking e lobby fluide ideali per il fenomeno bleisure». L'obiettivo della divisione italiana è chiaro: «Vogliamo superare i 100 hotel nel 2026 per poi raggiungere quota 150 entro il 2030. Il mercato italiano, pur frammentato, offre un potenziale immenso per riconversioni di immobili storici ed ex uffici, capaci di creare valore per i territori e per gli investitori istituzionali». Un successo condiviso con i partner storici come Batipart Europe, proprietaria dell'asset veneziano tramite il Fondo Lagune Pasithea gestito da Blue Sgr. Come illustrato dai tecnici del progetto costruttivo, l'edificio rappresenta una rivoluzione ecologica e ingegneristica per la città. Realizzata in soli due anni e mezzo, la struttura sfrutta un innovativo sistema in Xlam (pannelli in legno massiccio a strati incrociati) e bagni prefabbricati avanzati ottimizzando tempi e logistica in un contesto fragile. Dotato di un impianto fotovoltaico e progettato per la massima efficienza energetica, l'hotel incarna perfettamente l'impegno del gruppo verso la decarbonizzazione, in linea con i rigorosi standard. (Anna Morrone) [gallery ids="522631,522632,522633,522635,522642,522643,522644,522645,522647"] [post_title] => B&B Hotels: la strategia del gruppo presentata dal ceo Céline Vercollier [post_date] => 2026-09-25T09:27:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790328459000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522703 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sas aprirà nel giugno 2027 una nuova lounge all’aeroporto di Copenaghen, che offrirà più spazio, maggiore flessibilità e una “Exclusive Zone” creata appositamente per i suoi clienti più fedeli e di livello più alto. Situata al quarto piano del Terminal 3, la lounge offrirà una vista panoramica sulla pista e spazi dedicati al lavoro, al relax, al riposo, ai pasti e alla socializzazione. Novità di spicco la Exclusive Zone, pensata per i passeggeri di livello più alto e più fedeli di Sas. Essa fa parte della suddivisione in zone della lounge e offre ai frequent flyer di livello più alto della compagnia aerea un’esperienza più riservata ed esclusiva. “La nostra nuova lounge esclusiva sarà una destinazione a sé stante, che ridefinirà il concetto di viaggio - afferma Paul Verhagen, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale di Sas -. Progettata con un’estetica nordica essenziale e un’atmosfera tranquilla, è stata realizzata per offrire ai viaggiatori lo spazio per respirare. Oltre al nostro apprezzato servizio di barman, alla pasticceria con prodotti freschi, alla vista sulla pista e a un bar dedicato con drink d’autore, stiamo introducendo una “Zona Esclusiva” molto speciale, pensata appositamente per i nostri clienti di livello più alto, che offre un upgrade raffinato e curato dell’esperienza aeroportuale complessiva”. La lounge offrirà circa il 40% di spazio in più rispetto a quella attuale, per un totale di 3.700 mq, con aree progettate per soddisfare le diverse esigenze durante tutto il viaggio. I viaggiatori potranno trovare un luogo tranquillo dove concentrarsi, accomodarsi per mangiare o bere qualcosa, rilassarsi tra un volo e l’altro o semplicemente godersi la vista sulla pista. Per chi desidera riposarsi tra un volo e l’altro, la lounge includerà anche camere d’albergo private. Saranno 24 le postazioni di lavoro private, oltre ad aree dedicate alle famiglie e alla socializzazione. Il monitoraggio digitale dell’occupazione contribuirà a gestire il flusso dei clienti e renderà più facile accogliere un numero elevato di visitatori, mantenendo al contempo un ambiente confortevole. Il cibo e le bevande saranno una parte importante dell’esperienza, con un bar dedicato che servirà bevande e cocktail esclusivi Sas, caffè preparato da barman e una pasticceria che offrirà dolci appena sfornati, prelibatezze e snack di qualità. L’offerta gastronomica unirà tocchi scandinavi a influenze internazionali e sarà adattata nel corso della giornata. La nuova lounge esclusiva fa parte del continuo sviluppo dell’esperienza di viaggio a Copenaghen da parte di Sas. Segue la reintroduzione della business class europea e i miglioramenti apportati alle lounge dei partner in tutta Europa, riunendo diversi elementi dell’esperienza aeroportuale per i viaggiatori d’affari e i frequent flyer. [post_title] => Sas: pronta nel giugno 2027 la nuova lounge all'aeroporto di Copenaghen [post_date] => 2026-09-25T09:07:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790327246000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522662 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_522663" align="alignleft" width="300"] Silvia Poli, Madeley Cadenas, Silvia Bossini[/caption] CartOrange è stata premiata con l’H.E.A.R.T. award “Best use of csr in hr” con CartOrange4planet, il progetto di turismo responsabile che coinvolge dipendenti e consulenti per viaggiare. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della categoria dedicata alle aziende con meno di 250 dipendenti. Il premio valorizza un percorso che pone le persone al centro delle politiche di sostenibilità dell’azienda e attribuisce alla divisone risorse umane un ruolo strategico nella diffusione di competenze, valori e cultura aziendale. Un’attività che, nel modello CartOrange, si estende dalla struttura interna alla rete di circa 400 consulenti per viaggiare presenti sul territorio nazionale, con particolare attenzione alla formazione e alle attività di sensibilizzazione e coinvolgimento. Silvia Poli, people & sustainability manager di CartOrange, spiega: «Ricevere questo riconoscimento in ambito hr per un progetto dedicato alla sostenibilità ha per noi un valore speciale perché sottolinea l’obiettivo e il senso del progetto: rendere le persone parte attiva del cambiamento. In una realtà come la nostra, le risorse umane si prendono cura non solo dei collaboratori dello staff interno, ma si estende anche alla nostra rete di consulenti per viaggiare, accompagnandola attraverso formazione, strumenti e condivisione di valori comuni». Il progetto Nato nel 2019, CartOrange4planet si fonda sulla convinzione che un approccio più responsabile al turismo debba essere innanzitutto condiviso da chi opera all’interno dell’organizzazione. Il progetto si sviluppa lungo tre direttrici - People, Planet e Profit - che comprendono il benessere delle persone e delle comunità, la tutela dell’ambiente e una crescita economica sostenibile e condivisa. Il coinvolgimento di dipendenti e consulenti è coordinato dal team 4planet, composto da due persone dello staff interno e sette consulenti per viaggiare. Un ruolo centrale è affidato alla formazione: attraverso l’academy CartOrange è stato sviluppato un percorso con certificazione interna che, dal suo avvio nel gennaio 2025, ha portato 148 professionisti a diventare consulenti CartOrange4planet. A questo percorso si affiancano le iniziative sviluppate negli anni: il riconoscimento Travelife Partner, ottenuto nel 2023; la foresta realizzata in Camerun con Treedom, con 502 alberi di cacao; la digitalizzazione dei processi e la riduzione dell’utilizzo della carta; la scelta di fornitori attenti alla sostenibilità; attività di clean-up realizzata con Plastic Free e il sostegno a realtà quali Cuamm, Airc e Ospedale Gaslini. «Crediamo che il turismo responsabile non si possa soltanto raccontare ai clienti: deve essere vissuto prima di tutto all’interno dell’azienda, da chi ogni giorno contribuisce a costruire i viaggi. Per questo abbiamo scelto di investire sulla formazione dei nostri consulenti e visto come la possibilità di contribuire, attraverso il proprio lavoro, a un obiettivo più ampio rafforzi anche il senso di appartenenza e l’orgoglio professionale - conclude Silvia Poli -. Un ringraziamento particolare va al team 4planet, con cui abbiamo portato avanti il progetto fin dal primo giorno, trasformando un’idea in iniziative concrete. L’H.E.A.R.T. Award rappresenta una nuova tappa di un percorso che continua e si rafforza, confermando il nostro impegno a costruire, partendo dalle persone, un turismo sempre più consapevole». [post_title] => Cartorange premiata con l’H.E.A.R.T. award per il CartOrange4planet [post_date] => 2026-09-24T15:03:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790262212000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522616 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Planetaria Hotels continua a investire e guarda a nuove opportunità di sviluppo. Sono infatti due i progetti attualmente in cantiere per il gruppo alberghiero, che conferma così la volontà della famiglia Vedani di ampliare e consolidare il portafoglio. A rivelarlo è l’amministratore delegato Sofia Gioia Vedani, che sottolinea come la strategia di crescita del gruppo continui a essere legata alla ricerca di investimenti nei quali la proprietà possa riconoscersi. «Nel gruppo mi occupo sempre di investire, guardare oltre, pensare al futuro. Sono sempre a caccia di investimenti perché ovviamente Planetaria consolida e cresce», spiega Vedani, evidenziando anche la flessibilità di una realtà familiare che può scegliere le destinazioni senza dover necessariamente seguire una pianificazione rigida. Tra i nuovi progetti spicca quello veneziano, destinato a rappresentare un'evoluzione nel posizionamento del gruppo. Planetaria sta infatti costruendo un hotel extra luxury sul Canal Grande, operazione che Vedani definisce «molto importante e particolarmente complessa per le caratteristiche della destinazione». Il progetto arriva dopo l'investimento in un'altra struttura a Dorsoduro, acquistata da una famiglia storica veneziana. La nuova apertura segna anche l'ingresso di Planetaria in un segmento diverso da quello sul quale il gruppo si è concentrato finora. L'extra luxury viene oggi però interpretato secondo una concezione meno legata alla ostentazione e più alla qualità dell'esperienza: «Oggi il nuovo lusso è la privacy, la riservatezza, lo spazio, il silenzio, la vista solo per te, l'esclusività». Una scelta che si inserisce, secondo Vedani, in una fase di trasformazione della stessa Venezia, dove negli ultimi anni sarebbe cresciuta l'attenzione verso qualità, servizi, ristorazione e hotellerie. «Si sta veramente investendo sulla qualità», osserva la manager, indicando nella riqualificazione della città e nella crescita dell'offerta alberghiera alcuni dei segnali di un riposizionamento della destinazione. Lo sviluppo, quindi, prosegue con un occhio aperto anche verso destinazioni diverse per il gruppo, come la montagna, ma mantenendo una caratteristica distintiva di Planetaria: investire in strutture e destinazioni nelle quali la famiglia vede un potenziale di crescita e nelle quali può costruire un prodotto con una forte identità. (Enzo Scudieri) [post_title] => Planetaria Hotels, nuovi progetti in cantiere. A Venezia un hotel extra luxury [post_date] => 2026-09-24T13:12:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => milano-2 [1] => planetaria-hotels [2] => venezia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => milano [1] => Planetaria hotels [2] => venezia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790255540000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522573 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha finalizzato un ordine per 100 Boeing 737 Max 8, con opzioni per altri 50, portando a termine un acquisto ritardato da una controversia sulle condizioni di manutenzione dei motori. Boeing ha annunciato l’accordo definendolo il più grande ordine di velivoli a corridoio singolo mai effettuato da Turkish Airlines presso il costruttore. L'intesa è stata siglata a New York alla presenza del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan durante l’assemblea generale delle Nazioni Unite in corso questa settimana. Le consegne sono previste tra il 2033 e il 2037. L’accordo garantisce inoltre a Turkish Airlines la possibilità di sostituire i velivoli Max 8 con il modello più grande 737 Max 10. L’acquisto conclude le trattative iniziate nel 2025, quando il vettore turco aveva annunciato l’intenzione di acquisire fino a 150 aeromobili Max, oltre a un ordine separato per i Boeing 787 Dreamliner. L’impegno relativo ai Max rimaneva subordinato al raggiungimento di un accordo con il fornitore di motori Cfm International. I nuovi Max andranno a potenziare l'espansione del network a corto e medio raggio di Turkish Airlines, mentre l’accordo separato relativo ai Dreamliner, annunciato nel settembre 2025, riguarda 50 aeromobili in ordine fermo: 35 Boeing 787-9 e 15 del modello più grande 787-10, oltre a opzioni per altri 25. [post_title] => Turkish Airlines sigla a New York l'intesa con Boeing per 150 B737 Max [post_date] => 2026-09-24T09:26:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790241981000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "londra heathrow slitta verso il 2039 il progetto di apertura della terza pista" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1512,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il governo delle isole Canarie ha riproposto la costruzione di una seconda pista all'aeroporto di Tenerife Sud e di una terza in quello di Gran Canaria, in risposta alla crescente domanda di viaggi da e per la Spagna continentale e l'estero.\r

\r

Secondo quanto riferisce Preferente, la proposta rientra nella bozza della Strategia per la Mobilità Sostenibile e Intelligente delle Isole Canarie (Emsican), attualmente in fase di valutazione ambientale e consultazione pubblica.\r

\r

Il documento propone anche piste di circa 1.500 metri riservate ai voli infra-insulari, in particolare a Gran Canaria, dove queste operazioni rappresentano il 42,2% del traffico. A Tenerife Sud, la percentuale è solo dell'8,4%, ma il governo ritiene che una pista dedicata libererebbe capacità e rafforzerebbe i collegamenti con La Palma, La Gomera ed El Hierro.\r

\r

I progetti di nuovi scali su queste isole non sono in realtà una novità, se ne parla infatti da oltre 20 anni. A Gran Canaria erano già stati effettuati studi per la costruzione di una pista di oltre tre chilometri a nord-ovest delle piste esistenti, mentre a Tenerife Sud si sta valutando la realizzazione di una pista di lunghezza simile a nord dell'aeroporto. Entrambi i progetti hanno incontrato opposizione e controversie territoriali senza mai essere realizzati.\r

\r

Ora, la proposta arriva in un momento in cui entrambi gli scali hanno superato sensibilmente i numeri di passeggeri pre-pandemia. Il primo aeroporto ha visto un aumento da 13,26 milioni di passeggeri nel 2019 a 15,83 milioni nel 2025, mentre il secondo è cresciuto da 11,17 milioni a 13,97 milioni. Emsican prevede rispettivamente 25,86 milioni e 23,96 milioni di passeggeri entro il 2050.","post_title":"Canarie: allo studio nuove piste negli aeroporti di Tenerife Sud e Gran Canaria","post_date":"2026-09-28T10:03:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790589804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un filo tirato insieme dalle autorità presenti e la targa si è scoperta: da oggi, venerdì 25 settembre, lo scalo della brughiera porta ufficialmente il nome di \"Aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi\". La targa resta visibile al Terminal 1, all'ingresso della stazione ferroviaria.\r

Alla cerimonia, hanno partecipato il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il commissario straordinario di Enac Carlo Mearelli e la presidente di SEA Michaela Castelli. Era presente anche Paolo Berlusconi. Da remoto, ha partecipato anche il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani,\r

Ad aprire gli interventi è stata la presidente di Sea, che ha illustrato le scelte alla base della targa. «Malpensa è una delle grandi porte internazionali del nostro Paese, un aeroporto che racconta ogni giorno la vocazione di questo territorio ad aprirsi, a crescere e a costruire relazioni con il mondo», ha detto Castelli. «Anche il segno di questa intitolazione doveva essere all'altezza del suo valore istituzionale e dell'identità del luogo che l'accoglie. Abbiamo scelto essenzialità ed eleganza». Il layout, ha spiegato, è stato definito insieme alla famiglia Berlusconi.\r

Sul ruolo dello scalo per la regione si è soffermato il governatore Fontana, che ha definito Malpensa «un'infrastruttura fondamentale per la Lombardia, perché è la porta di accesso all'Europa e al mondo». Il presidente ha ricordato che la richiesta di intitolazione era partita dal Consiglio regionale con una mozione del 20 giugno 2023, e ha ringraziato la famiglia Berlusconi, Enac e SEA per averla portata avanti.\r

Momenti di commozione hanno segnato l'intervento del commissario straordinario di Enac, Carlo Mearelli.\r

Guardando al futuro dello scalo, il ministro Salvini ha fissato un traguardo preciso: arrivare al 2035 con 40 milioni di passeggeri. «Già oggi Malpensa è il primo aeroporto italiano per il cargo e il secondo per passeggeri, con 31 milioni di viaggiatori», ha spiegato il ministro. La crescita, ha aggiunto, dovrà avvenire «in accordo con i territori, tutelando la qualità ambientale», perché «senza Malpensa ci sarebbero decine di migliaia di posti di lavoro in meno. Avere uno sviluppo importante ed equilibrato è fondamentale».\r

","post_title":"Malpensa è ufficialmente \"Aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi\"","post_date":"2026-09-25T12:41:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790340114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai ha lanciato voli giornalieri non-stop tra Dubai (Dxb) e Pokhara, creando il primo collegamento aereo diretto tra Dubai e il Nepal occidentale.\r

\r

Pokhara rappresenta la seconda destinazione di flydubai in Nepal, insieme a Kathmandu, e garantisce così ai viaggiatori un accesso agevole alla capitale del turismo d’avventura del Paese e alla principale porta d’accesso alla catena montuosa dell’Annapurna. La nuova rotta porta a 35 il numero totale di voli settimanali di flydubai verso il Nepal, integrando i quattro voli giornalieri per Kathmandu e ampliando la propria capacità di trasporto passeggeri e merci.\r

\r

Dal 2009 la compagnia aerea ha trasportato oltre 4,5 milioni di passeggeri da e verso Kathmandu, con il 65% del traffico in coincidenza con la rete di flydubai ed Emirates attraverso l’hub di Dubai. L’espansione verso Pokhara riflette l’impegno di flydubai a migliorare i collegamenti con i mercati meno serviti e a consolidare la posizione di Dubai come hub globale per i viaggi, il commercio e il turismo.\r

\r

Con l’avvio dei voli per Pokhara, flydubai ha consolidato la propria posizione di compagnia aerea con la rete più estesa tra Dubai e l’Asia meridionale, volando verso 20 destinazioni in Afghanistan, Bangladesh, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka, con oltre 380 voli settimanali verso la regione.\r

\r

","post_title":"Flydubai operativa sulla rotta per Pokhara, seconda porta d'accesso al Nepal","post_date":"2026-09-25T11:46:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790336779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso anno il turismo fieristico \"ha portato in Italia 18,5 milioni di visitatori (+6% sul 2024), 10 miliardi di euro di indotto economico. Una crescita addirittura del +9% rispetto al 2019. Questo quindi è veramente un pilastro anche economico della nazione\". A dirlo il ministro del turismo, Gianmarco Mazzi, parlando a margine dell'inaugurazione di Marmomac alla Fiera di Verona.\r

\r

\"Anche in questi giorni non c'e' una camera libera nel raggio di cento chilometri - ha poi aggiunto parlando di Marmomac - E' una manifestazione che e' partita nel 1940 da Sant'Ambrogio di Valpolicella ed e' diventata il primo hub mondiale per quanto riguarda le pietre naturali e la lavorazione del marmo. Una fiera che ha una vocazione anche commerciale, perche' ci sono tantissimi espositori e ci saranno 50.000 visitatori attesi\".\r

\r

","post_title":"Le fiere in Italia valgono 18 miliardi di euro, con 18,5 milioni di visitatori","post_date":"2026-09-25T10:44:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790333043000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto da record a Venezia per B&B Hotels che svela la sua strategia: formula smart, sostenibilità strutturale e un piano ambizioso per l’Italia. L’inaugurazione del B&B Hotel Venezia Laguna al Tronchetto, nuova punta di diamante del gruppo con le sue 406 camere, non è solo un traguardo locale, ma il manifesto tangibile di un’espansione senza sosta. Il modello a gestione diretta del brand rappresenta ormai un caso di studio unico per solidità e adattabilità.\r

\r

A tracciare la visione globale è la ceo del gruppo Céline Vercollier, che evidenzia la forza di un network proiettato verso traguardi importanti: «Il 2026 è un anno cruciale: supereremo i 1.000 hotel nel mondo aprendo al ritmo di 6 strutture al mese. Il nostro segmento business genera già il 45% dei ricavi totali. La chiave del successo risiede nell’equilibrio tra viaggiatori d'affari e leisure, a cui garantiamo ovunque la stessa promessa: design, massimo comfort e un rapporto qualità-prezzo imbattibile».\r

Sul mercato italiano\r

In Italia, il marchio ha saputo intercettare le complesse dinamiche di un mercato frammentato, trasformandolo in una miniera di opportunità. «Siamo passati dalla periferia ai centri storici e alle destinazioni iconiche - spiega Liliana Comitini, presidente e ad per Italia, Slovenia e Ungheria -. Il target corporate rappresenta il 40% della nostra clientela e i nostri spazi si evolvono di conseguenza, integrando aree di coworking e lobby fluide ideali per il fenomeno bleisure». L'obiettivo della divisione italiana è chiaro: «Vogliamo superare i 100 hotel nel 2026 per poi raggiungere quota 150 entro il 2030. Il mercato italiano, pur frammentato, offre un potenziale immenso per riconversioni di immobili storici ed ex uffici, capaci di creare valore per i territori e per gli investitori istituzionali».\r

\r

Un successo condiviso con i partner storici come Batipart Europe, proprietaria dell'asset veneziano tramite il Fondo Lagune Pasithea gestito da Blue Sgr. Come illustrato dai tecnici del progetto costruttivo, l'edificio rappresenta una rivoluzione ecologica e ingegneristica per la città. Realizzata in soli due anni e mezzo, la struttura sfrutta un innovativo sistema in Xlam (pannelli in legno massiccio a strati incrociati) e bagni prefabbricati avanzati ottimizzando tempi e logistica in un contesto fragile. Dotato di un impianto fotovoltaico e progettato per la massima efficienza energetica, l'hotel incarna perfettamente l'impegno del gruppo verso la decarbonizzazione, in linea con i rigorosi standard.\r

\r

(Anna Morrone)\r

\r

[gallery ids=\"522631,522632,522633,522635,522642,522643,522644,522645,522647\"]","post_title":"B&B Hotels: la strategia del gruppo presentata dal ceo Céline Vercollier","post_date":"2026-09-25T09:27:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790328459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522703","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas aprirà nel giugno 2027 una nuova lounge all’aeroporto di Copenaghen, che offrirà più spazio, maggiore flessibilità e una “Exclusive Zone” creata appositamente per i suoi clienti più fedeli e di livello più alto.\r

\r

\r

Situata al quarto piano del Terminal 3, la lounge offrirà una vista panoramica sulla pista e spazi dedicati al lavoro, al relax, al riposo, ai pasti e alla socializzazione.\r

\r

Novità di spicco la Exclusive Zone, pensata per i passeggeri di livello più alto e più fedeli di Sas. Essa fa parte della suddivisione in zone della lounge e offre ai frequent flyer di livello più alto della compagnia aerea un’esperienza più riservata ed esclusiva.\r

\r

“La nostra nuova lounge esclusiva sarà una destinazione a sé stante, che ridefinirà il concetto di viaggio - afferma Paul Verhagen, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale di Sas -. Progettata con un’estetica nordica essenziale e un’atmosfera tranquilla, è stata realizzata per offrire ai viaggiatori lo spazio per respirare. Oltre al nostro apprezzato servizio di barman, alla pasticceria con prodotti freschi, alla vista sulla pista e a un bar dedicato con drink d’autore, stiamo introducendo una “Zona Esclusiva” molto speciale, pensata appositamente per i nostri clienti di livello più alto, che offre un upgrade raffinato e curato dell’esperienza aeroportuale complessiva”.\r

\r

\r

La lounge offrirà circa il 40% di spazio in più rispetto a quella attuale, per un totale di 3.700 mq, con aree progettate per soddisfare le diverse esigenze durante tutto il viaggio. I viaggiatori potranno trovare un luogo tranquillo dove concentrarsi, accomodarsi per mangiare o bere qualcosa, rilassarsi tra un volo e l’altro o semplicemente godersi la vista sulla pista. Per chi desidera riposarsi tra un volo e l’altro, la lounge includerà anche camere d’albergo private.\r

\r

Saranno 24 le postazioni di lavoro private, oltre ad aree dedicate alle famiglie e alla socializzazione. Il monitoraggio digitale dell’occupazione contribuirà a gestire il flusso dei clienti e renderà più facile accogliere un numero elevato di visitatori, mantenendo al contempo un ambiente confortevole.\r

\r

Il cibo e le bevande saranno una parte importante dell’esperienza, con un bar dedicato che servirà bevande e cocktail esclusivi Sas, caffè preparato da barman e una pasticceria che offrirà dolci appena sfornati, prelibatezze e snack di qualità. L’offerta gastronomica unirà tocchi scandinavi a influenze internazionali e sarà adattata nel corso della giornata.\r

\r

La nuova lounge esclusiva fa parte del continuo sviluppo dell’esperienza di viaggio a Copenaghen da parte di Sas. Segue la reintroduzione della business class europea e i miglioramenti apportati alle lounge dei partner in tutta Europa, riunendo diversi elementi dell’esperienza aeroportuale per i viaggiatori d’affari e i frequent flyer.\r

\r

\r

","post_title":"Sas: pronta nel giugno 2027 la nuova lounge all'aeroporto di Copenaghen","post_date":"2026-09-25T09:07:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790327246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522663\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Silvia Poli, Madeley Cadenas, Silvia Bossini[/caption]\r

CartOrange è stata premiata con l’H.E.A.R.T. award “Best use of csr in hr” con CartOrange4planet, il progetto di turismo responsabile che coinvolge dipendenti e consulenti per viaggiare. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della categoria dedicata alle aziende con meno di 250 dipendenti.\r

Il premio valorizza un percorso che pone le persone al centro delle politiche di sostenibilità dell’azienda e attribuisce alla divisone risorse umane un ruolo strategico nella diffusione di competenze, valori e cultura aziendale. Un’attività che, nel modello CartOrange, si estende dalla struttura interna alla rete di circa 400 consulenti per viaggiare presenti sul territorio nazionale, con particolare attenzione alla formazione e alle attività di sensibilizzazione e coinvolgimento.\r

Silvia Poli, people & sustainability manager di CartOrange, spiega: «Ricevere questo riconoscimento in ambito hr per un progetto dedicato alla sostenibilità ha per noi un valore speciale perché sottolinea l’obiettivo e il senso del progetto: rendere le persone parte attiva del cambiamento. In una realtà come la nostra, le risorse umane si prendono cura non solo dei collaboratori dello staff interno, ma si estende anche alla nostra rete di consulenti per viaggiare, accompagnandola attraverso formazione, strumenti e condivisione di valori comuni».\r

\r

Il progetto\r

Nato nel 2019, CartOrange4planet si fonda sulla convinzione che un approccio più responsabile al turismo debba essere innanzitutto condiviso da chi opera all’interno dell’organizzazione. Il progetto si sviluppa lungo tre direttrici - People, Planet e Profit - che comprendono il benessere delle persone e delle comunità, la tutela dell’ambiente e una crescita economica sostenibile e condivisa. Il coinvolgimento di dipendenti e consulenti è coordinato dal team 4planet, composto da due persone dello staff interno e sette consulenti per viaggiare. Un ruolo centrale è affidato alla formazione: attraverso l’academy CartOrange è stato sviluppato un percorso con certificazione interna che, dal suo avvio nel gennaio 2025, ha portato 148 professionisti a diventare consulenti CartOrange4planet.\r

A questo percorso si affiancano le iniziative sviluppate negli anni: il riconoscimento Travelife Partner, ottenuto nel 2023; la foresta realizzata in Camerun con Treedom, con 502 alberi di cacao; la digitalizzazione dei processi e la riduzione dell’utilizzo della carta; la scelta di fornitori attenti alla sostenibilità; attività di clean-up realizzata con Plastic Free e il sostegno a realtà quali Cuamm, Airc e Ospedale Gaslini.\r

«Crediamo che il turismo responsabile non si possa soltanto raccontare ai clienti: deve essere vissuto prima di tutto all’interno dell’azienda, da chi ogni giorno contribuisce a costruire i viaggi. Per questo abbiamo scelto di investire sulla formazione dei nostri consulenti e visto come la possibilità di contribuire, attraverso il proprio lavoro, a un obiettivo più ampio rafforzi anche il senso di appartenenza e l’orgoglio professionale - conclude Silvia Poli -. Un ringraziamento particolare va al team 4planet, con cui abbiamo portato avanti il progetto fin dal primo giorno, trasformando un’idea in iniziative concrete. L’H.E.A.R.T. Award rappresenta una nuova tappa di un percorso che continua e si rafforza, confermando il nostro impegno a costruire, partendo dalle persone, un turismo sempre più consapevole».","post_title":"Cartorange premiata con l’H.E.A.R.T. award per il CartOrange4planet","post_date":"2026-09-24T15:03:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790262212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Planetaria Hotels continua a investire e guarda a nuove opportunità di sviluppo. Sono infatti due i progetti attualmente in cantiere per il gruppo alberghiero, che conferma così la volontà della famiglia Vedani di ampliare e consolidare il portafoglio. A rivelarlo è l’amministratore delegato Sofia Gioia Vedani, che sottolinea come la strategia di crescita del gruppo continui a essere legata alla ricerca di investimenti nei quali la proprietà possa riconoscersi.\r

\r

«Nel gruppo mi occupo sempre di investire, guardare oltre, pensare al futuro. Sono sempre a caccia di investimenti perché ovviamente Planetaria consolida e cresce», spiega Vedani, evidenziando anche la flessibilità di una realtà familiare che può scegliere le destinazioni senza dover necessariamente seguire una pianificazione rigida.\r

\r

Tra i nuovi progetti spicca quello veneziano, destinato a rappresentare un'evoluzione nel posizionamento del gruppo. Planetaria sta infatti costruendo un hotel extra luxury sul Canal Grande, operazione che Vedani definisce «molto importante e particolarmente complessa per le caratteristiche della destinazione». Il progetto arriva dopo l'investimento in un'altra struttura a Dorsoduro, acquistata da una famiglia storica veneziana.\r

\r

La nuova apertura segna anche l'ingresso di Planetaria in un segmento diverso da quello sul quale il gruppo si è concentrato finora. L'extra luxury viene oggi però interpretato secondo una concezione meno legata alla ostentazione e più alla qualità dell'esperienza: «Oggi il nuovo lusso è la privacy, la riservatezza, lo spazio, il silenzio, la vista solo per te, l'esclusività».\r

\r

Una scelta che si inserisce, secondo Vedani, in una fase di trasformazione della stessa Venezia, dove negli ultimi anni sarebbe cresciuta l'attenzione verso qualità, servizi, ristorazione e hotellerie. «Si sta veramente investendo sulla qualità», osserva la manager, indicando nella riqualificazione della città e nella crescita dell'offerta alberghiera alcuni dei segnali di un riposizionamento della destinazione.\r

\r

Lo sviluppo, quindi, prosegue con un occhio aperto anche verso destinazioni diverse per il gruppo, come la montagna, ma mantenendo una caratteristica distintiva di Planetaria: investire in strutture e destinazioni nelle quali la famiglia vede un potenziale di crescita e nelle quali può costruire un prodotto con una forte identità.\r

\r

(Enzo Scudieri)","post_title":"Planetaria Hotels, nuovi progetti in cantiere. A Venezia un hotel extra luxury","post_date":"2026-09-24T13:12:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["milano-2","planetaria-hotels","venezia"],"post_tag_name":["milano","Planetaria hotels","venezia"]},"sort":[1790255540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522573","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha finalizzato un ordine per 100 Boeing 737 Max 8, con opzioni per altri 50, portando a termine un acquisto ritardato da una controversia sulle condizioni di manutenzione dei motori.\r

\r

Boeing ha annunciato l’accordo definendolo il più grande ordine di velivoli a corridoio singolo mai effettuato da Turkish Airlines presso il costruttore. L'intesa è stata siglata a New York alla presenza del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan durante l’assemblea generale delle Nazioni Unite in corso questa settimana.\r

\r

Le consegne sono previste tra il 2033 e il 2037. L’accordo garantisce inoltre a Turkish Airlines la possibilità di sostituire i velivoli Max 8 con il modello più grande 737 Max 10.\r

\r

L’acquisto conclude le trattative iniziate nel 2025, quando il vettore turco aveva annunciato l’intenzione di acquisire fino a 150 aeromobili Max, oltre a un ordine separato per i Boeing 787 Dreamliner. L’impegno relativo ai Max rimaneva subordinato al raggiungimento di un accordo con il fornitore di motori Cfm International.\r

\r

I nuovi Max andranno a potenziare l'espansione del network a corto e medio raggio di Turkish Airlines, mentre l’accordo separato relativo ai Dreamliner, annunciato nel settembre 2025, riguarda 50 aeromobili in ordine fermo: 35 Boeing 787-9 e 15 del modello più grande 787-10, oltre a opzioni per altri 25.\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines sigla a New York l'intesa con Boeing per 150 B737 Max","post_date":"2026-09-24T09:26:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790241981000]}]}}