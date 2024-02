Londra Heathrow: lo scalo torna a fare utili, per la prima volta dopo la pandemia L’aeroporto di Londra Heathrow prevede un numero record di passeggeri per quest’anno, dopo che il boom della domanda di viaggi sulle redditizie rotte transatlantiche ha riportato in profitto lo scalo, per la prima volta dopo la pandemia. Secondo quanto riferito dal Financial Times, nel mirino ci sono 81,4 milioni di passeggeri, in aumento rispetto ai 79,2 milioni del 2023. Il bilancio dell’anno scorso, che visto anche il dicembre più trafficato di sempre, ha registrato un utile ante imposte rettificato di 38 milioni di sterline per il 2023, rispetto alla perdita di 684 milioni di sterline dell’anno precedente e dopo tre anni consecutivi di perdite. Le rotte transatlantiche sono andate “particolarmente bene”, ha sottolineato una nota della società di gestione di Heathrow, sottolineando anche una “significativa ripresa” del mercato dell’Asia e del Pacifico. L’aeroporto ha dichiarato che potrebbe “plausibilmente” pagare ai suoi proprietari un dividendo quest’anno, anche se non è previsto. Heathrow è nel bel mezzo del più grande cambiamento di proprietà dalla sua privatizzazione negli anni ’90, dopo che il gruppo infrastrutturale spagnolo Ferrovial lo scorso novembre ha deciso di vendere la propria quota del 25% al fondo sovrano dell’Arabia Saudita (Pif) e al gruppo francese Ardian per 2,4 miliardi di sterline. Condividi

