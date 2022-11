Lo scatto di Volotea da Firenze: settima base in Italia con 9 nuove rotte nel 2023 Volotea investe sulla Toscana con la scelta di Firenze quale settima base in Italia (dopo Venezia, Verona, Palermo, Napoli, Cagliari e Olbia) e diciannovesima in Europa. Nel 2023 la compagnia posizionerà al Vespucci un Airbus A319 e lancerà 9 nuovi collegamenti alla volta di Palermo, Catania, Bari, Cagliari, Bilbao, Tolosa. Altre 3 nuove destinazioni saranno svelate nelle prossime settimane. Le new entry si aggiungono a quelle per Bordeaux e Nantes, per un totale di 11 collegamenti disponibili, pari a un’offerta totale di 305.000 biglietti. Delle 8 rotte in vendita al momento, 6 sono operate in esclusiva dal vettore. La compagnia, infine, stima la creazione di circa 30 nuovi posti di lavoro, 20 cabin crew e 10 piloti, legati all’apertura della base. “La Toscana è una delle regioni più importanti nelle nostre strategie di sviluppo – spiega Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea –: garantiremo tutto l’anno una maggiore connettività tra lo scalo di Firenze, il resto dell’Italia, le sue isole e mete internazionali, grazie a numerosi collegamenti esclusivi e a tariffe convenienti. Presso lo scalo, dove verranno create numerose nuove posizioni lavorative, saremo in grado di soddisfare le esigenze di viaggio di un numero maggiore di passeggeri, proponendo orari di volo ancora più comodi e offrendo collegamenti verso numerose destinazioni domestiche e internazionali. Infine, ci attestiamo come la seconda compagnia a Firenze per numero di destinazioni collegate con voli diretti”. L’offerta Volotea presso il capoluogo fiorentino rispecchia perfettamente la strategia della compagnia che, per il 2023, punta a facilitare i viaggi verso le isole e verso l’estero: al Vespucci, più della metà dei posti in vendita (54%) sarà alla volta di Sardegna e Sicilia. Per il 2023, saranno disponibili collegamenti da Firenze alla volta di Francia (Bordeaux, Tolosa e Nantes), Spagna (Bilbao) e Italia (Palermo, Catania, Bari e Cagliari). Tre nuove rotte verranno annunciate nelle prossime settimane. “Le 11 nuove rotte operate da Volotea dall’aeroporto di Firenze rafforzano sempre più la connettività dello scalo con il resto d’Europa – aggiunge il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai –. Correva il mese di maggio 2020 quando, dopo solo due giorni dalla fine del lockdown, Volotea fu la prima compagnia aerea ad annunciare la ripresa del volo Pisa-Olbia. Un gesto che ci diede grande fiducia e che oggi, dopo più di due anni, viene riconfermata”. Nel 2023 l’offerta del vettore in Italia prevede più di 4,3 milioni di posti in vendita, pari al 10% in più rispetto al 2019; in crescita anche il numero delle rotte che salgono a circa 130 per un totale di più di 25.000 voli.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433460 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giver Viaggi e Crociere si prepara a un inverno di partenze con un programma ricco di proposte e di richieste. "La stagione fredda si focalizza sui nostri prodotti classici, che sono il Nord Europa e le crociere fluviali - spiega Giorgia Paciotta, responsabile commerciale dell'operatore -. Quest’anno il Rovaniemi, il Mondo di Babbo Natale, è partito molto presto. Le famiglie sono sempre particolarmente attente alla destinazione: quindi abbiamo da tempo sold-out la data dell’8-11 dicembre, ma restano dei posti per il 5-8 dicembre, perché abbiamo inserito un secondo charter diretto su Rovaniemi da Milano Malpensa. Poi abbiamo le partenze invernali legate al periodo di Capodanno e all’Epifania: tutti pacchetti Giver con la nostra assistenza esclusiva in loco e il charter diretto da Malpensa". Tornando al prodotto Grande Nord e inverno, "abbiamo ancora l’aurora boreale, che è un altro dei nostri cavalli di battaglia e anche su questo proponiamo pacchetti con voli charter diretti da Milano Malpensa - prosegue Giorgia Paciotta -. La prima partenza è quella del 7-11 dicembre su Tromsǿ, cui seguirà una programmazione sulla stessa destinazione da metà febbraio a metà marzo. Sono prodotti che abbiamo già offerto in passato e che il mercato conosce, ma che noi continuiamo a proporre con grande cura e attenzione. Così come le crociere fluviali. Quella invernale percorrerà Danubio e Reno con tre diverse partenze: sul Danubio, dedicata ai mercatini di Natale, dal 1 al 17 dicembre, a cui si aggiungono le due partenze di Capodanno sui due corsi d’acqua dal 27 dicembre al 2 gennaio". Da segnalare le difficoltà dovute alla situazione post-pandemica e alla guerra in corso: "Cerchiamo di tornare ai numeri degli anni passati - aggiunge la responsabile commerciale - ma abbiamo dovuto sospendere tutta la navigazione in Russia. Il prodotto per l’estate 2023 è in via di elaborazione e, come sempre, si focalizzerà su tour con accompagnatore e viaggi individuali al Nord e su crociere fluviali su Reno, Danubio, Rodano e Douro in Portogallo. In più quest’anno abbiamo dedicato una parte della programmazione alle crociere di esplorazione a marchio Hurtigruten, il postale dei fiordi norvegesi di cui Giver è da anni main agent Italia. Abbiamo deciso di proporre qualcosa di diverso: crociere di esplorazione che vanno dalle isole Svalbard all’Antartide, fino alla Patagonia cilena, alle Galapagos… I numeri delle prenotazioni e delle richieste in arrivo dimostrano l’interesse per questo prodotto di nicchia e per tutto il Nord". [post_title] => Paciotta, Giver: già sold out la prima data del Mondo di Babbo Natale, ma ci manca ancora la Russia [post_date] => 2022-11-03T13:22:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667481726000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433464 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_433465" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, Roberto Naldi, ad di Toscana Aeroporti, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea, e Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti[/caption] Volotea investe sulla Toscana con la scelta di Firenze quale settima base in Italia (dopo Venezia, Verona, Palermo, Napoli, Cagliari e Olbia) e diciannovesima in Europa. Nel 2023 la compagnia posizionerà al Vespucci un Airbus A319 e lancerà 9 nuovi collegamenti alla volta di Palermo, Catania, Bari, Cagliari, Bilbao, Tolosa. Altre 3 nuove destinazioni saranno svelate nelle prossime settimane. Le new entry si aggiungono a quelle per Bordeaux e Nantes, per un totale di 11 collegamenti disponibili, pari a un’offerta totale di 305.000 biglietti. Delle 8 rotte in vendita al momento, 6 sono operate in esclusiva dal vettore. La compagnia, infine, stima la creazione di circa 30 nuovi posti di lavoro, 20 cabin crew e 10 piloti, legati all’apertura della base. “La Toscana è una delle regioni più importanti nelle nostre strategie di sviluppo - spiega Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea –: garantiremo tutto l’anno una maggiore connettività tra lo scalo di Firenze, il resto dell’Italia, le sue isole e mete internazionali, grazie a numerosi collegamenti esclusivi e a tariffe convenienti. Presso lo scalo, dove verranno create numerose nuove posizioni lavorative, saremo in grado di soddisfare le esigenze di viaggio di un numero maggiore di passeggeri, proponendo orari di volo ancora più comodi e offrendo collegamenti verso numerose destinazioni domestiche e internazionali. Infine, ci attestiamo come la seconda compagnia a Firenze per numero di destinazioni collegate con voli diretti”. L’offerta Volotea presso il capoluogo fiorentino rispecchia perfettamente la strategia della compagnia che, per il 2023, punta a facilitare i viaggi verso le isole e verso l’estero: al Vespucci, più della metà dei posti in vendita (54%) sarà alla volta di Sardegna e Sicilia. Per il 2023, saranno disponibili collegamenti da Firenze alla volta di Francia (Bordeaux, Tolosa e Nantes), Spagna (Bilbao) e Italia (Palermo, Catania, Bari e Cagliari). Tre nuove rotte verranno annunciate nelle prossime settimane. “Le 11 nuove rotte operate da Volotea dall’aeroporto di Firenze rafforzano sempre più la connettività dello scalo con il resto d'Europa - aggiunge il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai -. Correva il mese di maggio 2020 quando, dopo solo due giorni dalla fine del lockdown, Volotea fu la prima compagnia aerea ad annunciare la ripresa del volo Pisa-Olbia. Un gesto che ci diede grande fiducia e che oggi, dopo più di due anni, viene riconfermata". Nel 2023 l’offerta del vettore in Italia prevede più di 4,3 milioni di posti in vendita, pari al 10% in più rispetto al 2019; in crescita anche il numero delle rotte che salgono a circa 130 per un totale di più di 25.000 voli. [post_title] => Lo scatto di Volotea da Firenze: settima base in Italia con 9 nuove rotte nel 2023 [post_date] => 2022-11-03T13:07:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667480844000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433452 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Successo meritato quello del Travel Open Day di Bari, che a dire la verità non delude mai. Molte le agenzie di viaggio che già dalla mattina hanno affollato il Parco dei Principi Congress e Spa. Secondo Gianvito Lagioia, direttore commerciale di Mapo «si è riscontrato un ottimo feedback da parte delle agenzie. Abbiamo aperto alle 10, ma già alle 9 e un quarto c'erano già le agenzie che aspettavano. Per cui un gran successo, anche per il territorio pugliese, e Bari nello specifico. Un ringraziamento speciale va all'organizzazione del Travel Open day, perché il loro valore aggiunto fa sì che il mercato del turismo abbia un riscontro importante all'interno delle adv e dei to». Tanta affluenza Una marcia che continua, quella dei Travel Open Day e che continua ad proporre sempre il connubio fra agenzie e operatori per sviluppare business e rilanciare il nostro settore. «L'evento è stato una sorpresa - esordisce Andrea Langella, direttore commerciale di Fruit Viaggi - perché è stato organizzato bene, già c'è tanta affluenza sin dall'apertura. C'erano tante agenzie che aspettavano in fila al banchetto per poter entrare e parlare con noi operatori. Quindi vedo molto fermento e tanta voglia di continuare quello che è successo in estate, durante la quale il settore ha registrato una grande rirpesa. Quindi c'è voglia di fare anche per il futuro. Questo è il primo segnale di questo evento organizzato benissimo». [post_title] => Travel Open Day di Bari: per operatori e agenzie è già un successo [post_date] => 2022-11-03T12:24:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667478297000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433439 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Land of Fashion debutta nel programma fedeltà Air Rewards di Air Arabia. I clienti della compagnia aerea avranno così l’opportunità di accumulare punti facendo acquisti presso una delle oltre 600 boutique dei cinque Village Land of Fashion, approfittando anche di un’esperienza non solo di shopping all’insegna dell’eleganza e del gusto, ma anche di conoscenza dei territori nei quali i Village si collocano. La partnership, gestita da Hubsolute, prenderà il via ufficialmente il 7 novembre e permetterà ai membri del programma Air Rewards di Air Arabia di accumulare 4 punti per ogni euro speso negli store dei cinque Village di Land of Fashion (1 euro speso = 4 punti). “L'accordo con Air Arabia ci permetterà di raggiungere una platea di potenziali clienti di circa 5 milioni di soci nel mondo - commenta Luca Zaccomer, marketing director di Land of Fashion Outlet Management (nella foto) -. Nei prossimi mesi, sia Land of Fashion che Air Arabia lanceranno campagne promozionali social e web per dare un’ulteriore visibilità alla partnership e informare la clientela delle novità in programma”. Con l’ingresso di Land of Fashion nel programma loyalty, i frequent flyer di Air Arabia potranno aumentare l’accumulo di punti Air Rewards, facendo acquisti nei Village, e decidere di riscattarli, magari, comprando servizi a bordo o voli, scegliendo tra le tante rotte servite dalla compagnia aerea. Come quella tra Milano Bergamo e Sharjah, il cui aeroporto si trova a pochi km dal centro città e ad appena venti minuti da Dubai, che sarà operata quattro volte alla settimana a partire dal 7 dicembre 2022, o ancora i collegamenti per destinazioni quali Dacca, Delhi, Karachi, Sialkot, Muscat, Salah, Jaipur, Bangalore. “Questa sinergia rappresenta un ulteriore tassello che il team Hubsolute ha fortemente voluto per inserire Land of Fashion in un contesto non solo internazionale, ma anche di prestigio - sottolinea Ezio Dell’Orto, chief marketing officer di Hubsolute -. Si tratta di una collaborazione nella quale crediamo fortemente, soprattutto perché riteniamo sia in linea con i valori e l’ottima reputazione che entrambi i player incarnano". [post_title] => Land of Fashion debutta nel programma fedeltà di Air Arabia [post_date] => 2022-11-03T11:32:19+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667475139000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433422 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'autunno ha riportato in primo piano My Emirates Pass, che fino al 31 marzo 2023 consente ai passeggeri del vettore di Dubai di ottenere di più dal proprio viaggio, con offerte esclusive in oltre 500 località negli Emirati Arabi Uniti. I passeggeri che voleranno da o verso Dubai potranno mostrare la loro carta d'imbarco e un documento d'identità a centinaia di punti vendita, ristoranti, nonché a famose attrazioni e spa di lusso, per godere degli sconti. Inoltre, i passeggeri Emirates potranno usufruire di un biglietto gratuito per Tour Dubai, una crociera turistica dalla durata di un'ora, che offre viste panoramiche uniche del quartiere storico di Dubai dalla tradizionale barca dhow. Dai principali eventi sportivi - come, per esempio, il torneo di golf “DP World Tour” o quello di rugby “Emirates Airlines Rugby Sevens” - alle celebrazioni delle festività del mese di dicembre, c'è sempre qualcosa da scoprire per chi visita Dubai durante la stagione invernale. Spiagge baciate dal sole e attività storiche, ospitalità di livello mondiale e strutture per il tempo libero: Dubai offre una varietà di esperienze di livello mondiale. [post_title] => My Emirates Pass: tornano le offerte abbinate ai voli da e per Dubai [post_date] => 2022-11-03T10:27:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667471249000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433412 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lufthansa e il sindacato Ufo hanno raggiunto un accordo per aumentare gli stipendi di circa 19.000 assistenti di volo. La compagnia aerea tedesca ha spiegato in una nota ufficiale che l'aumento si concretizzerà l'anno prossimo, in due fasi, con 250 euro in più di paga base a partire dal 1° gennaio e il 2,5% in più di paga base a partire dal 1° luglio. Inoltre, per i nuovi assunti il nuovo contratto collettivo di lavoro prevede che lo stipendio iniziale del personale di cabina sarà aumentato di oltre il 17%; anche il personale di cabina con il grado di stipendio più alto otterrà un incremento di circa il 9% della retribuzione mensile di base. La compagnia ha aggiunto che la conclusione del nuovo accordo collettivo sui salari e sulle condizioni di lavoro pone formalmente fine all'intesa di crisi del giugno 2020 in risposta alla pandemia di coronavirus. "Siamo lieti di aver raggiunto un accordo con Ufo sugli aumenti salariali e di essere riusciti contemporaneamente a concludere un nuovo contratto collettivo di lavoro - ha sottolineato Michael Niggemann, chief officer Human Resources and Labor Director di Deutsche Lufthansa AG -. Il nostro personale di cabina delle fasce salariali inferiori e medie beneficerà in modo particolare dell'accordo che abbiamo raggiunto. Inoltre, i nuovi modelli di orario di lavoro flessibile offrono prospettive e condizioni di lavoro interessanti, strettamente allineate alle esigenze del nostro personale di cabina." [post_title] => Lufthansa: intesa con i sindacati per l'aumento degli stipendi a 19.000 assistenti di volo [post_date] => 2022-11-03T09:49:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667468962000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433401 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Towns of Italy nasce dal rebranding di Florencetown, tour operator pioniere del turismo esperienziale di alta qualità, fondato nel 2006 da Luca Perfetto e Urbano Brini, e oggi allarga il proprio raggio d’azione da Firenze ad altre destinazioni in tutta Italia. La newco estende il modello di creazione di esperienze ormai consolidato di Florencetown, offrendo ai suoi clienti esperienze autentiche per piccoli gruppi e privati, dedicati a un target medio-alto di turisti incoming. Candidandosi a essere un operatore unico che offre esperienze su tutta Italia, da Firenze a Milano, Roma, Venezia fino alla Sicilia, sono già in corso delle trattative per l’acquisizione di operatori locali, specie nel Sud Italia. La filosofia dietro il progetto è quella di Experience Makers. “Noi siamo produttori di esperienze su scala nazionale – sostiene il ceo, Luca Perfetto – e questo ci differenzia da tutti gli altri in un settore fortemente frammentato dove oggi, troppo spesso, c’è tanta improvvisazione e poca professionalità”. Towns of Italy, con Arno Travel (la divisione luxury) ha dato vita nel maggio scorso a To Italy Group insieme e ItalyXP – il cui fondatore, Saverio Castilletti, è ora presidente del gruppo – con l’obiettivo di diventare il primo operatore di livello nazionale nel turismo esperienziale. [post_title] => Ecco Towns of Italy: "Produttori di esperienze su scala nazionale" [post_date] => 2022-11-03T08:52:33+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667465553000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433388 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Oman porta in primo piano la propria offerta culturale e, dopo l’apertura della Royal Opera House, mette in risalto rinnovi, ampliamenti e recenti lavori di restauro per dare il via alla nuova stagione 2022/2023. Il Sultanato offre ai viaggiatori un’ampia varietà di siti da visitare, molti dei quali fanno parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, come i quattro siti dell’Antica Via dell’Incenso, il sito archeologico di Bat, Al Khutm e Al Ayn, il forte di Bahla e l’antico sistema di irrigazione degli aflaj. Il Paese vanta anche la via dei Forti, con più di 1000 forti che punteggiano il territorio da nord a sud. Riapre dopo 4 anni di lavori di restauro un gioiello di questo territorio, il Museo Bait Al Ghasham: situato a circa 45 minuti di auto dalla capitale Mascate, al suo interno si trovano originali torri di guardia, un affascinante cortile e un negozio di datteri. Il museo è utilizzato anche come forum che ospita eventi e serate artistiche, oltre che offrire un’autentica esperienza culinaria che vi farà sentire completamente immersi nella tradizione omanita. Quintessenza della cultura omanita è il Castello di Jabreen, all’interno del quale ha appena aperto un nuovo cafè – ristorante, per permettere ai visitatori di assaggiare delicatezze tradizionali dopo la visita del castello e del Forte. Il Castello di Jabreen fu edificato nel 17° secolo per ospitare un iman della dinastia Ya’Aruba; ciò che più sorprende è l’enorme torre centrale, che ha un diametro di 45 metri. Dalla sua sommità si gode della vista panoramica su tutta la città, e sulle tipiche palme che producono datteri, una delle prelibatezze del paese. A Nizwa, città forticata antica capitale dell'Oman, si trova il Forte di Nizwa, costruito durante il regno della dinastia Yarubi nel 17° secolo e restaurato nel 1998. La struttura si erge su una base di pietra, è alta circa 30 metri e presenta una stretta scala all’ingresso, che permette di accedere all’interno del Forte. Il piano terra ospita da poco uno spazio espositivo tutto dedicato al passato della antica capitale, del regno dell’Arabia Felix dal punto di vista storico e geologico. Ultimo ma non per importanza, il castello Husn Bait al Marah, situato nella provincia di Yanqul, è stato recentemente reso visitabile al pubblico. È il terzo edificio storico più grande dell’Oman, circondato da fattorie e antiche case locali, oltre che dal mercato wilayat. Caratteristica particolare di questa struttura è la sua forma rettangolare e le recinzioni di 8 metri che la circondano su tutti i lati; ha inoltre una sola porta che si apre verso l'esterno, chiamata Porta di Sabah. [post_title] => L'Oman punta i riflettori sulla rinnovata offerta culturale, dai siti Unesco alla via dei Forti [post_date] => 2022-11-02T12:38:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667392691000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433375 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Lussemburgo punta i riflettori sull'Italia, mercato che sta diventando sempre più importante per il settore turistico e Mice. Nel 2021, il 57% degli italiani ha visitato il paese per motivi turistici, il 22% per Mice, il 13% per visitare parenti e amici e il 9% per business tradizionale. Percentuali in linea con la media europea. Ecco allora che la scorsa settimana si è svolto un evento a Bologna alla presenza di Lex Delles, Ministro del Turismo del Lussemburgo e ha visto la partecipazione di una delegazione di operatori della travel industry lussemburghese tra cui Luxair e sightseeing.lu, entrambi key player per l'offerta e per i prodotti rivolti in modo specifico ai visitatori italiani. Da una recente survey condotta dal centro di ricerca lussemburghese Ilres e commissionata da Lft, l'agenzia nazionale per il marketing della destinazione e lo sviluppo del turismo, tra i fattori che spingono il viaggiatore italiano a visitare il Lussemburgo troviamo il desiderio di scoprire una nuova destinazione (per il 72% del campione), la natura e i paesaggi e la reputazione del Paese (scelti 39% a pari merito dagli intervistati), la facilità di accesso e i collegamenti e le attrazioni storiche e architettoniche (entrambe scelte dal 28% dei viaggiatori del panel). Tra i luoghi maggiormente visitati: la capitale Lussemburgo è la prima scelta dagli italiani intervistati (89%) seguita dalle chiese e dai siti religiosi (53%) e dai castelli (42%). La ricerca delinea inoltre che la conoscenza e l'interesse per il Lussemburgo sono più elevate nelle regioni del Nord-Ovest e del Nord-Est. L'Emilia-Romagna è tra le regioni in cui le ricerche e le prenotazioni di voli per il Lussemburgo sono aumentate maggiormente tra il 2021 e il 2022, e questa regione continua a mostrare un elevato potenziale di crescita. Obiettivo dell'evento a Bologna è stato dunque far scoprire a operatori dell’industria turistica e alla stampa tutto ciò che il piccolo Paese nel cuore dell'Europa, con il suo spirito decisamente europeo, ha da offrire. Un primo momento creato per suscitare interesse nel Granducato e porre le basi per lo sviluppo di future e successive opportunità commerciali. Il Lussemburgo offre una moltitudine di attività ed esperienze, sia nella natura che in città, in grado di soddisfare differenti target di viaggiatori: dagli amanti della vita all'aria aperta a chi cerca una vacanza culturale, dagli escursionisti e appassionati di sport ai food lovers, da chi viaggia da solo alle coppie o ai gruppi o alle famiglie. Grazie all'elevata qualità di infrastrutture e servizi disponibili, alla varietà e diversità del suo settore economico, ma anche alle competenze e al know-how, il Granducato si presta perfettamente all'organizzazione di eventi Mice. [post_title] => Il Lussemburgo scommette sui flussi dall'Italia, sia leisure sia Mice [post_date] => 2022-11-02T11:57:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667390263000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lo scatto di volotea da firenze settima base in italia con 9 nuove rotte nel 2023" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2484,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Giver Viaggi e Crociere si prepara a un inverno di partenze con un programma ricco di proposte e di richieste. \"La stagione fredda si focalizza sui nostri prodotti classici, che sono il Nord Europa e le crociere fluviali - spiega Giorgia Paciotta, responsabile commerciale dell'operatore -. Quest’anno il Rovaniemi, il Mondo di Babbo Natale, è partito molto presto. Le famiglie sono sempre particolarmente attente alla destinazione: quindi abbiamo da tempo sold-out la data dell’8-11 dicembre, ma restano dei posti per il 5-8 dicembre, perché abbiamo inserito un secondo charter diretto su Rovaniemi da Milano Malpensa. Poi abbiamo le partenze invernali legate al periodo di Capodanno e all’Epifania: tutti pacchetti Giver con la nostra assistenza esclusiva in loco e il charter diretto da Malpensa\".\r

\r

Tornando al prodotto Grande Nord e inverno, \"abbiamo ancora l’aurora boreale, che è un altro dei nostri cavalli di battaglia e anche su questo proponiamo pacchetti con voli charter diretti da Milano Malpensa - prosegue Giorgia Paciotta -. La prima partenza è quella del 7-11 dicembre su Tromsǿ, cui seguirà una programmazione sulla stessa destinazione da metà febbraio a metà marzo. Sono prodotti che abbiamo già offerto in passato e che il mercato conosce, ma che noi continuiamo a proporre con grande cura e attenzione. Così come le crociere fluviali. Quella invernale percorrerà Danubio e Reno con tre diverse partenze: sul Danubio, dedicata ai mercatini di Natale, dal 1 al 17 dicembre, a cui si aggiungono le due partenze di Capodanno sui due corsi d’acqua dal 27 dicembre al 2 gennaio\".\r

\r

Da segnalare le difficoltà dovute alla situazione post-pandemica e alla guerra in corso: \"Cerchiamo di tornare ai numeri degli anni passati - aggiunge la responsabile commerciale - ma abbiamo dovuto sospendere tutta la navigazione in Russia. Il prodotto per l’estate 2023 è in via di elaborazione e, come sempre, si focalizzerà su tour con accompagnatore e viaggi individuali al Nord e su crociere fluviali su Reno, Danubio, Rodano e Douro in Portogallo. In più quest’anno abbiamo dedicato una parte della programmazione alle crociere di esplorazione a marchio Hurtigruten, il postale dei fiordi norvegesi di cui Giver è da anni main agent Italia. Abbiamo deciso di proporre qualcosa di diverso: crociere di esplorazione che vanno dalle isole Svalbard all’Antartide, fino alla Patagonia cilena, alle Galapagos… I numeri delle prenotazioni e delle richieste in arrivo dimostrano l’interesse per questo prodotto di nicchia e per tutto il Nord\".","post_title":"Paciotta, Giver: già sold out la prima data del Mondo di Babbo Natale, ma ci manca ancora la Russia","post_date":"2022-11-03T13:22:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667481726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433465\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, Roberto Naldi, ad di Toscana Aeroporti, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea, e Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti[/caption]\r

\r

Volotea investe sulla Toscana con la scelta di Firenze quale settima base in Italia (dopo Venezia, Verona, Palermo, Napoli, Cagliari e Olbia) e diciannovesima in Europa. Nel 2023 la compagnia posizionerà al Vespucci un Airbus A319 e lancerà 9 nuovi collegamenti alla volta di Palermo, Catania, Bari, Cagliari, Bilbao, Tolosa. Altre 3 nuove destinazioni saranno svelate nelle prossime settimane. Le new entry si aggiungono a quelle per Bordeaux e Nantes, per un totale di 11 collegamenti disponibili, pari a un’offerta totale di 305.000 biglietti. Delle 8 rotte in vendita al momento, 6 sono operate in esclusiva dal vettore. La compagnia, infine, stima la creazione di circa 30 nuovi posti di lavoro, 20 cabin crew e 10 piloti, legati all’apertura della base.\r

\r

“La Toscana è una delle regioni più importanti nelle nostre strategie di sviluppo - spiega Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea –: garantiremo tutto l’anno una maggiore connettività tra lo scalo di Firenze, il resto dell’Italia, le sue isole e mete internazionali, grazie a numerosi collegamenti esclusivi e a tariffe convenienti. Presso lo scalo, dove verranno create numerose nuove posizioni lavorative, saremo in grado di soddisfare le esigenze di viaggio di un numero maggiore di passeggeri, proponendo orari di volo ancora più comodi e offrendo collegamenti verso numerose destinazioni domestiche e internazionali. Infine, ci attestiamo come la seconda compagnia a Firenze per numero di destinazioni collegate con voli diretti”.\r

\r

L’offerta Volotea presso il capoluogo fiorentino rispecchia perfettamente la strategia della compagnia che, per il 2023, punta a facilitare i viaggi verso le isole e verso l’estero: al Vespucci, più della metà dei posti in vendita (54%) sarà alla volta di Sardegna e Sicilia. Per il 2023, saranno disponibili collegamenti da Firenze alla volta di Francia (Bordeaux, Tolosa e Nantes), Spagna (Bilbao) e Italia (Palermo, Catania, Bari e Cagliari). Tre nuove rotte verranno annunciate nelle prossime settimane.\r

\r

“Le 11 nuove rotte operate da Volotea dall’aeroporto di Firenze rafforzano sempre più la connettività dello scalo con il resto d'Europa - aggiunge il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai -. Correva il mese di maggio 2020 quando, dopo solo due giorni dalla fine del lockdown, Volotea fu la prima compagnia aerea ad annunciare la ripresa del volo Pisa-Olbia. Un gesto che ci diede grande fiducia e che oggi, dopo più di due anni, viene riconfermata\".\r

\r

Nel 2023 l’offerta del vettore in Italia prevede più di 4,3 milioni di posti in vendita, pari al 10% in più rispetto al 2019; in crescita anche il numero delle rotte che salgono a circa 130 per un totale di più di 25.000 voli.","post_title":"Lo scatto di Volotea da Firenze: settima base in Italia con 9 nuove rotte nel 2023","post_date":"2022-11-03T13:07:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667480844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Successo meritato quello del Travel Open Day di Bari, che a dire la verità non delude mai. Molte le agenzie di viaggio che già dalla mattina hanno affollato il Parco dei Principi Congress e Spa. Secondo Gianvito Lagioia, direttore commerciale di Mapo «si è riscontrato un ottimo feedback da parte delle agenzie. Abbiamo aperto alle 10, ma già alle 9 e un quarto c'erano già le agenzie che aspettavano. Per cui un gran successo, anche per il territorio pugliese, e Bari nello specifico. Un ringraziamento speciale va all'organizzazione del Travel Open day, perché il loro valore aggiunto fa sì che il mercato del turismo abbia un riscontro importante all'interno delle adv e dei to».\r

Tanta affluenza\r

Una marcia che continua, quella dei Travel Open Day e che continua ad proporre sempre il connubio fra agenzie e operatori per sviluppare business e rilanciare il nostro settore. «L'evento è stato una sorpresa - esordisce Andrea Langella, direttore commerciale di Fruit Viaggi - perché è stato organizzato bene, già c'è tanta affluenza sin dall'apertura. C'erano tante agenzie che aspettavano in fila al banchetto per poter entrare e parlare con noi operatori. Quindi vedo molto fermento e tanta voglia di continuare quello che è successo in estate, durante la quale il settore ha registrato una grande rirpesa. Quindi c'è voglia di fare anche per il futuro. Questo è il primo segnale di questo evento organizzato benissimo».\r

\r

","post_title":"Travel Open Day di Bari: per operatori e agenzie è già un successo","post_date":"2022-11-03T12:24:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1667478297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433439","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Land of Fashion debutta nel programma fedeltà Air Rewards di Air Arabia. I clienti della compagnia aerea avranno così l’opportunità di accumulare punti facendo acquisti presso una delle oltre 600 boutique dei cinque Village Land of Fashion, approfittando anche di un’esperienza non solo di shopping all’insegna dell’eleganza e del gusto, ma anche di conoscenza dei territori nei quali i Village si collocano.\r

\r

La partnership, gestita da Hubsolute, prenderà il via ufficialmente il 7 novembre e permetterà ai membri del programma Air Rewards di Air Arabia di accumulare 4 punti per ogni euro speso negli store dei cinque Village di Land of Fashion (1 euro speso = 4 punti). \r

\r

“L'accordo con Air Arabia ci permetterà di raggiungere una platea di potenziali clienti di circa 5 milioni di soci nel mondo - commenta Luca Zaccomer, marketing director di Land of Fashion Outlet Management (nella foto) -. Nei prossimi mesi, sia Land of Fashion che Air Arabia lanceranno campagne promozionali social e web per dare un’ulteriore visibilità alla partnership e informare la clientela delle novità in programma”.\r

\r

Con l’ingresso di Land of Fashion nel programma loyalty, i frequent flyer di Air Arabia potranno aumentare l’accumulo di punti Air Rewards, facendo acquisti nei Village, e decidere di riscattarli, magari, comprando servizi a bordo o voli, scegliendo tra le tante rotte servite dalla compagnia aerea. Come quella tra Milano Bergamo e Sharjah, il cui aeroporto si trova a pochi km dal centro città e ad appena venti minuti da Dubai, che sarà operata quattro volte alla settimana a partire dal 7 dicembre 2022, o ancora i collegamenti per destinazioni quali Dacca, Delhi, Karachi, Sialkot, Muscat, Salah, Jaipur, Bangalore.\r

\r

“Questa sinergia rappresenta un ulteriore tassello che il team Hubsolute ha fortemente voluto per inserire Land of Fashion in un contesto non solo internazionale, ma anche di prestigio - sottolinea Ezio Dell’Orto, chief marketing officer di Hubsolute -. Si tratta di una collaborazione nella quale crediamo fortemente, soprattutto perché riteniamo sia in linea con i valori e l’ottima reputazione che entrambi i player incarnano\".","post_title":"Land of Fashion debutta nel programma fedeltà di Air Arabia","post_date":"2022-11-03T11:32:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1667475139000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433422","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'autunno ha riportato in primo piano My Emirates Pass, che fino al 31 marzo 2023 consente ai passeggeri del vettore di Dubai di ottenere di più dal proprio viaggio, con offerte esclusive in oltre 500 località negli Emirati Arabi Uniti.\r

I passeggeri che voleranno da o verso Dubai potranno mostrare la loro carta d'imbarco e un documento d'identità a centinaia di punti vendita, ristoranti, nonché a famose attrazioni e spa di lusso, per godere degli sconti. Inoltre, i passeggeri Emirates potranno usufruire di un biglietto gratuito per Tour Dubai, una crociera turistica dalla durata di un'ora, che offre viste panoramiche uniche del quartiere storico di Dubai dalla tradizionale barca dhow.\r

Dai principali eventi sportivi - come, per esempio, il torneo di golf “DP World Tour” o quello di rugby “Emirates Airlines Rugby Sevens” - alle celebrazioni delle festività del mese di dicembre, c'è sempre qualcosa da scoprire per chi visita Dubai durante la stagione invernale. Spiagge baciate dal sole e attività storiche, ospitalità di livello mondiale e strutture per il tempo libero: Dubai offre una varietà di esperienze di livello mondiale.","post_title":"My Emirates Pass: tornano le offerte abbinate ai voli da e per Dubai","post_date":"2022-11-03T10:27:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667471249000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lufthansa e il sindacato Ufo hanno raggiunto un accordo per aumentare gli stipendi di circa 19.000 assistenti di volo. La compagnia aerea tedesca ha spiegato in una nota ufficiale che l'aumento si concretizzerà l'anno prossimo, in due fasi, con 250 euro in più di paga base a partire dal 1° gennaio e il 2,5% in più di paga base a partire dal 1° luglio.\r

\r

Inoltre, per i nuovi assunti il nuovo contratto collettivo di lavoro prevede che lo stipendio iniziale del personale di cabina sarà aumentato di oltre il 17%; anche il personale di cabina con il grado di stipendio più alto otterrà un incremento di circa il 9% della retribuzione mensile di base.\r

\r

La compagnia ha aggiunto che la conclusione del nuovo accordo collettivo sui salari e sulle condizioni di lavoro pone formalmente fine all'intesa di crisi del giugno 2020 in risposta alla pandemia di coronavirus.\r

\r

\"Siamo lieti di aver raggiunto un accordo con Ufo sugli aumenti salariali e di essere riusciti contemporaneamente a concludere un nuovo contratto collettivo di lavoro - ha sottolineato Michael Niggemann, chief officer Human Resources and Labor Director di Deutsche Lufthansa AG -. Il nostro personale di cabina delle fasce salariali inferiori e medie beneficerà in modo particolare dell'accordo che abbiamo raggiunto. Inoltre, i nuovi modelli di orario di lavoro flessibile offrono prospettive e condizioni di lavoro interessanti, strettamente allineate alle esigenze del nostro personale di cabina.\"\r

\r

","post_title":"Lufthansa: intesa con i sindacati per l'aumento degli stipendi a 19.000 assistenti di volo","post_date":"2022-11-03T09:49:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667468962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Towns of Italy nasce dal rebranding di Florencetown, tour operator pioniere del turismo esperienziale di alta qualità, fondato nel 2006 da Luca Perfetto e Urbano Brini, e oggi allarga il proprio raggio d’azione da Firenze ad altre destinazioni in tutta Italia.\r

\r

La newco estende il modello di creazione di esperienze ormai consolidato di Florencetown, offrendo ai suoi clienti esperienze autentiche per piccoli gruppi e privati, dedicati a un target medio-alto di turisti incoming. Candidandosi a essere un operatore unico che offre esperienze su tutta Italia, da Firenze a Milano, Roma, Venezia fino alla Sicilia, sono già in corso delle trattative per l’acquisizione di operatori locali, specie nel Sud Italia. \r

\r

La filosofia dietro il progetto è quella di Experience Makers. “Noi siamo produttori di esperienze su scala nazionale – sostiene il ceo, Luca Perfetto – e questo ci differenzia da tutti gli altri in un settore fortemente frammentato dove oggi, troppo spesso, c’è tanta improvvisazione e poca professionalità”.\r

\r

Towns of Italy, con Arno Travel (la divisione luxury) ha dato vita nel maggio scorso a To Italy Group insieme e ItalyXP – il cui fondatore, Saverio Castilletti, è ora presidente del gruppo – con l’obiettivo di diventare il primo operatore di livello nazionale nel turismo esperienziale. ","post_title":"Ecco Towns of Italy: \"Produttori di esperienze su scala nazionale\"","post_date":"2022-11-03T08:52:33+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1667465553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Oman porta in primo piano la propria offerta culturale e, dopo l’apertura della Royal Opera House, mette in risalto rinnovi, ampliamenti e recenti lavori di restauro per dare il via alla nuova stagione 2022/2023.\r

\r

Il Sultanato offre ai viaggiatori un’ampia varietà di siti da visitare, molti dei quali fanno parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, come i quattro siti dell’Antica Via dell’Incenso, il sito archeologico di Bat, Al Khutm e Al Ayn, il forte di Bahla e l’antico sistema di irrigazione degli aflaj. Il Paese vanta anche la via dei Forti, con più di 1000 forti che punteggiano il territorio da nord a sud.\r

\r

Riapre dopo 4 anni di lavori di restauro un gioiello di questo territorio, il Museo Bait Al Ghasham: situato a circa 45 minuti di auto dalla capitale Mascate, al suo interno si trovano originali torri di guardia, un affascinante cortile e un negozio di datteri. Il museo è utilizzato anche come forum che ospita eventi e serate artistiche, oltre che offrire un’autentica esperienza culinaria che vi farà sentire completamente immersi nella tradizione omanita.\r

\r

Quintessenza della cultura omanita è il Castello di Jabreen, all’interno del quale ha appena aperto un nuovo cafè – ristorante, per permettere ai visitatori di assaggiare delicatezze tradizionali dopo la visita del castello e del Forte. Il Castello di Jabreen fu edificato nel 17° secolo per ospitare un iman della dinastia Ya’Aruba; ciò che più sorprende è l’enorme torre centrale, che ha un diametro di 45 metri. Dalla sua sommità si gode della vista panoramica su tutta la città, e sulle tipiche palme che producono datteri, una delle prelibatezze del paese.\r

\r

A Nizwa, città forticata antica capitale dell'Oman, si trova il Forte di Nizwa, costruito durante il regno della dinastia Yarubi nel 17° secolo e restaurato nel 1998. La struttura si erge su una base di pietra, è alta circa 30 metri e presenta una stretta scala all’ingresso, che permette di accedere all’interno del Forte. Il piano terra ospita da poco uno spazio espositivo tutto dedicato al passato della antica capitale, del regno dell’Arabia Felix dal punto di vista storico e geologico.\r

\r

Ultimo ma non per importanza, il castello Husn Bait al Marah, situato nella provincia di Yanqul, è stato recentemente reso visitabile al pubblico. È il terzo edificio storico più grande dell’Oman, circondato da fattorie e antiche case locali, oltre che dal mercato wilayat. Caratteristica particolare di questa struttura è la sua forma rettangolare e le recinzioni di 8 metri che la circondano su tutti i lati; ha inoltre una sola porta che si apre verso l'esterno, chiamata Porta di Sabah. ","post_title":"L'Oman punta i riflettori sulla rinnovata offerta culturale, dai siti Unesco alla via dei Forti","post_date":"2022-11-02T12:38:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667392691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433375","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Lussemburgo punta i riflettori sull'Italia, mercato che sta diventando sempre più importante per il settore turistico e Mice. Nel 2021, il 57% degli italiani ha visitato il paese per motivi turistici, il 22% per Mice, il 13% per visitare parenti e amici e il 9% per business tradizionale. Percentuali in linea con la media europea. \r

\r

Ecco allora che la scorsa settimana si è svolto un evento a Bologna alla presenza di Lex Delles, Ministro del Turismo del Lussemburgo e ha visto la partecipazione di una delegazione di operatori della travel industry lussemburghese tra cui Luxair e sightseeing.lu, entrambi key player per l'offerta e per i prodotti rivolti in modo specifico ai visitatori italiani. \r

\r

Da una recente survey condotta dal centro di ricerca lussemburghese Ilres e commissionata da Lft, l'agenzia nazionale per il marketing della destinazione e lo sviluppo del turismo, tra i fattori che spingono il viaggiatore italiano a visitare il Lussemburgo troviamo il desiderio di scoprire una nuova destinazione (per il 72% del campione), la natura e i paesaggi e la reputazione del Paese (scelti 39% a pari merito dagli intervistati), la facilità di accesso e i collegamenti e le attrazioni storiche e architettoniche (entrambe scelte dal 28% dei viaggiatori del panel).\r

\r

Tra i luoghi maggiormente visitati: la capitale Lussemburgo è la prima scelta dagli italiani intervistati (89%) seguita dalle chiese e dai siti religiosi (53%) e dai castelli (42%). La ricerca delinea inoltre che la conoscenza e l'interesse per il Lussemburgo sono più elevate nelle regioni del Nord-Ovest e del Nord-Est. L'Emilia-Romagna è tra le regioni in cui le ricerche e le prenotazioni di voli per il Lussemburgo sono aumentate maggiormente tra il 2021 e il 2022, e questa regione continua a mostrare un elevato potenziale di crescita.\r

\r

Obiettivo dell'evento a Bologna è stato dunque far scoprire a operatori dell’industria turistica e alla stampa tutto ciò che il piccolo Paese nel cuore dell'Europa, con il suo spirito decisamente europeo, ha da offrire. Un primo momento creato per suscitare interesse nel Granducato e porre le basi per lo sviluppo di future e successive opportunità commerciali.\r

\r

Il Lussemburgo offre una moltitudine di attività ed esperienze, sia nella natura che in città, in grado di soddisfare differenti target di viaggiatori: dagli amanti della vita all'aria aperta a chi cerca una vacanza culturale, dagli escursionisti e appassionati di sport ai food lovers, da chi viaggia da solo alle coppie o ai gruppi o alle famiglie.\r

\r

Grazie all'elevata qualità di infrastrutture e servizi disponibili, alla varietà e diversità del suo settore economico, ma anche alle competenze e al know-how, il Granducato si presta perfettamente all'organizzazione di eventi Mice.","post_title":"Il Lussemburgo scommette sui flussi dall'Italia, sia leisure sia Mice","post_date":"2022-11-02T11:57:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667390263000]}]}}