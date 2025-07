Nei maggiori aeroporti italiani si potranno portare liquidi senza limite Milano Malpensa e Milano Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna, Torino, sono questi gli aeroporti italiani nei quali si potrà di nuovo portare bottiglie di liquido (profumi, vino ecc) anche eccedenti i 100 ml. Questo è la conseguenza positiva dell’utilizzo degli scanner di nuova generazione, come riporta il Corriere. I software degli scanner di nuova generazione riconoiscono immediatamente gli eventuali esplosivi, anche se conservati in valigia, facendo scattare l’allarme. Questo fa sì che si possano trasportare bottiglie di ogni genere. Il cambiamento potrebbe avvenire fra fine luglio e i primi di agosto, anche se è possibile che i tempi possano allungarsi per problemi burocratici. L’introduzione del limite di 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano era stata presa nel 2006 a causa di un’azione antiterrorismo che aveva svelato un piano che prevedeva l’uso di esplosivi liquidi camuffati in bottiglie di bibite comuni. Condividi

