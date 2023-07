Lazzerini sui conti di Ita: “Risultati non perfetti, ma migliori del previsto” Fabio Lazzerini, a margine della presentazione dell‘accordo di collaborazione con American Express, tiene a sottolineare i dati incoraggianti centrati da Ita Airways durante i primi sei mesi dell’anno. I conti di Ita, sottolinea l’amministratore delegato, “non sono ancora in ordine, l’azienda aveva previsto di perdere soldi nel piano industriale, ma dopo decenni noi chiudiamo il primo semestre con un Ebitdar del 50% meglio del budget“. E ancora: “I ricavi sono sopra il budget del 6%, abbiamo recuperato 14 punti di quota di mercato e le previsioni sono decisamente positive, stiamo inserendo nuove rotte”. In pratica, “Stiamo facendo meglio di quello che dovevamo fare”. Interpellato sull’affaire Lufthansa e su come il gruppo tedesco interverrà sui conti della compagnia italiana, l’ad ha ribadito: “Secondo me ci saranno dei benefici dallo sharing di esperienze: Lufthansa è un gruppo estremamente evoluto e di conseguenza su alcune aree ha raggiunto dei livelli di efficienza che Ita deve ancora raggiungere, perché appena nata, ma il 2023 sta già dimostrando nei fatti che la struttura di costi di Ita è coerente con la struttura dei ricavi”. Condividi

I n questo momento sono al vaglio della Corte dei conti e dovrebbero essere distribuiti in due tranche: il 50% entro settembre e il restante 50% entro dicembre. Rimanendo sempre nell'ambito economico sarebbe opportuno che venisse ripristinato il fondo di garanzia che non è stato più finanziato. Non mi sembra giusto che i vettori non abbiano un fondo per le situazioni non prevedibili». «Infine il lavoro: In questi ultimi anni è cambiato tutto quindi è cambiato anche il lavoro e i lavoratori. A noi serve un modello di lavoro elastico. A questo proposito ci stiamo incontrando con i sindacati per il rinnovo del contratto di lavoro. Ora secondo noi sarebbe opportuno rifare il contratto da zero. «Quello su cui lavoriamo ha 50 anni. Ma le esigenze sono cambiate, il mercato è cambiato, le logiche e la mentalità sono completamente diverse rispetto a 50 anni fa. Per cui anche il contratto base deve cambiare. Fabio Lazzerini, a margine della presentazione dell'accordo di collaborazione con American Express, tiene a sottolineare i dati incoraggianti centrati da Ita Airways durante i primi sei mesi dell'anno. I conti di Ita, sottolinea l'amministratore delegato, "non sono ancora in ordine, l'azienda aveva previsto di perdere soldi nel piano industriale, ma dopo decenni noi chiudiamo il primo semestre con un Ebitdar del 50% meglio del budget". E ancora: "I ricavi sono sopra il budget del 6%, abbiamo recuperato 14 punti di quota di mercato e le previsioni sono decisamente positive, stiamo inserendo nuove rotte". In pratica, "Stiamo facendo meglio di quello che dovevamo fare". Interpellato sull'affaire Lufthansa e su come il gruppo tedesco interverrà sui conti della compagnia italiana, l'ad ha ribadito: "Secondo me ci saranno dei benefici dallo sharing di esperienze: Lufthansa è un gruppo estremamente evoluto e di conseguenza su alcune aree ha raggiunto dei livelli di efficienza che Ita deve ancora raggiungere, perché appena nata, ma il 2023 sta già dimostrando nei fatti che la struttura di costi di Ita è coerente con la struttura dei ricavi". Mbj Airports Limited, la società di gestione dello scalo, prevede un’intensa stagione estiva con un trend positivo che proseguirà anche nei mesi di luglio e agosto, con un conseguente elevato volume di traffico passeggeri in tutto l'aeroporto. La società segnala che per ridurre i tempi di attesa e le code agli arrivi, tutti i passeggeri in entrata nel Paese, quindi, sono invitati a compilare prima dell’arrivo l’Immigration form online sul sito https://enterjamaica.com. I passeggeri sono n partenza sono invitati a: organizzare il viaggio per essere in aeroporto in tempo per effettuare il check-in tre ore prima dell'orario di partenza previsto, soprattutto durante le ore di punta (dalle 10 alle 16). Effettuare il check-in online e utilizzare le carte d'imbarco mobili, se disponibili. Le carte sono la carta di credito Ita Airways American Express, carta di credito ITA Airways Oro American Express e carta Ita Airways Platino American Express e offrono ai titolari la possibilità di accumulare punti Volare, il programma fedeltà di Ita Airways, per le transazioni effettuate, oltre a poter godere di benefici che miglioreranno l’esperienza di viaggio e che la renderanno più semplice. Per Enzo Quarenghi, a.d. di American Express Italia, la partnership “rafforza inoltre la nostra mission di fare del volo un’esperienza di viaggio straordinaria a 360 gradi, dal momento dell’acquisto del biglietto fino all’arrivo a destinazione. Circolano però già oggi alcune indiscrezioni sull'identità della struttura che sarà gestita da Mandarin sull'isola. Si parla infatti dell'hotel Le Ginestre: 4 stelle da 80 camere di Porto Cervo, acquisito recentemente dal gruppo Statuto, già proprietario tra l'altro del Mandarin di Milano, tramite il veicolo Slhre Fin 1 srl. Prima dell'operazione di ribranding, l'albergo dovrebbe comunque essere riposizionato a 5 stelle. La novità si inserisce in un piano di sviluppo ambizioso della compagnia in Italia. In attesa del già ufficializzato approdo a Cortina, previsto per il 2025, il global chief operating officer di Mandarin Oriental, Christoph Mares, ha svelato al Sole 24 Ore il progetto di raggiungere nel breve quota sei indirizzi nel nostro paese. E tra gli obiettivi ci sarebbero, secondo altre voci, anche i Villini del rione Sallustiano di Roma: una proprietà di 17 mila metri quadrati rilevata nel 2021 da Merope Asset Management, all'interno di un portfolio di dieci trophy asset capitolini del valore complessivo di 100 milioni di euro. Si tratta di dieci ville inserite nel contesto di un parco secolare, che la proprietà sta riqualificando grazie a un investimento ulteriore di 80 milioni di euro. "Per il 2023 i risultati sono molto positivi - ha aggiunto Cefalù, concentrandosi sugli aspetti operativi del gruppo -. Il prossimo anno contiamo che la ripresa della domanda dall’Asia possa compensare il prevedibile raffreddamento del mercato Usa. L’anno chiave sarà però il 2025. Allora potremo capire se i livelli tariffari raggiunti oggi siano davvero sostenibili nel lungo periodo. In questo momento è come una marea crescente: i prezzi camera nel lusso salgono vertiginosamente e tutto va per il meglio. Quando il trend si invertirà, tuttavia, solo i progetti di qualità, che corrispondono a un lusso vero, risulteranno vincenti". [post_title] => Mandarin pronto a sbarcare in Sardegna: gestirà l'hotel Le Ginestre del gruppo Statuto? [post_date] => 2023-07-12T13:13:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689167622000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449517 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È online la prima puntata della web serie “The Perfect Place”, giunta alla sua seconda stagione, per la promozione turistica di Finale Ligure in Italia, Germania e Danimarca. Dopo il successo dei cinque episodi della prima stagione, che nel 2022 raccontava il territorio attraverso le storie delle persone local, la nuova campagna cambia prospettiva e mette i turisti al centro di tre episodi che narrano in presa diretta alcune delle migliori esperienze di attività all’aria aperta, turismo lento e vacanza in famiglia, da vivere a Finale Ligure. Il primo episodio, dedicato all’Outdoor Training, ruota intorno alle avventure di tre giovani italiani che non si conoscevano prima: Marco Arnoldi (33 anni, direttore finanziario di un Comune nel pavese), Giulia Barlocchetti (23 anni, attrice, da Milano) e Francesco Cuzzolin (27 anni, odontoiatra, da Cuneo). I tre giovani, dopo un briefing iniziale all’outdoor base del FOR – Finale Outdoor Region, hanno sperimentato diverse esperienze: il trekking su uno dei percorsi che partono da Finalborgo, i primi approcci all’arrampicata, sulla Falesia delle 100 corde, l’escursione in barca a vela al largo di Varigotti, la mountain bike sull’Altopiano delle Manie. Per quattro giorni i ragazzi sono stati seguiti in tutte le fasi della loro vacanza, dall’arrivo comodamente in treno a Finale Ligure al soggiorno in bungalow all’interno del campeggio immerso nella natura, passando per il noleggio delle attrezzature adatte ad ogni tipo di sport, fino agli aspetti conviviali di cene e apertivi. Il secondo episodio Family (in uscita ad agosto) vedrà invece una famiglia tedesca cimentarsi in una caccia al tesoro attraverso il territorio, dal mare all’entroterra; per finire con l’episodio Slow (in uscita a ottobre) che porterà a Finale Ligure una coppia danese alle prese con la preparazione di una cena tipica ligure, da offrire ai local. La web serie “The Perfect Place” è prodotta dal Comune di Finale Ligure, con la direzione creativa di Studiowiki ed è realizzata da Artescienza, con la regia di Samuele Wurtz. Con il patrocinio di ENIT, Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Ligurian Riviera e la partnership tecnica di Pentax-RICOH e Intercity. Tutti a New Orleans porta in particolare alla scoperta della patria del Jazz, della cucina creola, del Mardi Gras, con il suo sfarzo cattolico che convive a fianco del misticismo pagano della cultura Voodoo, dei vampiri, della magia. Quote a partire da 790 euro, volo incluso dai principali aeroporti italiani (tasse aeroportuali escluse). Tutti a Chicago catapulta invece i viaggiatori in un’esplosione di attività culturali, orgoglio civico e multiculturalità, tra architettura stupefacente e musei di fama mondiale, senza dimenticare i parchi sulle rive del lago e i quartieri etnici pieni di vita. Quote a partire da 950 euro, volo diretto da Roma e Milano (tasse aeroportuali escluse). Non mancano poi le tre metropoli must, da apprezzare al meglio con esperienze sempre personalizzabili: Tutti a New York (da 1.250 euro, volo diretto da Milano), Tutti a Los Angeles (da 990 euro, volo diretto da Roma), Tutti a Miami (da 1.430 euro, volo diretto da Roma). Ispirato alla stessa filosofia, con un programma di dieci giorni/ sette notti è Tutti alle Hawaii: a partire da 1.699 euro (volo da Roma) si visitano le isole Oahu e Maui, praticando sport acquatici e snorkeling, respirando la brezza dell’oceano, il profumo del gelsomino e apprezzando la varietà dei paesaggi, e le tradizioni frutto di una lunga storia. Tutti i programmi sono su base individuale, minimo due passeggeri, e includono volo dall’Italia, soggiorni in hotel selezionati e alcune escursioni. Non incluse nella quota: tasse aeroportuali e quota e di iscrizione di 95 euro. La piattaforma si basa sull’integrazione tra le più aggiornate tecnologie in fatto di controllo delle transazioni finanziarie e lo strumento più “antico” del mondo bancario: il conto corrente. Il sistema, infatti, autorizza le transazioni fra le parti a mezzo bonifico istantaneo, solo se il saldo del conto corrente della parte acquirente è sufficiente a coprire l’acquisto. Fulvio Avataneo, presidente nazionale AIAV, dichiara: “La gestione finanziaria ed economica nel turismo, con particolare riguardo al settore delle agenzie di viaggi, è un fattore strategico sul quale si è fatto finora troppo poco. L’innovazione tecnologica in atto offre enormi opportunità per tutto il settore: con la firma di questo protocollo, i nostri Associati potranno utilizzare il gateway STS e accedere ad altri innovativi servizi in fase di definizione destinati a garantire transazioni sicure, pratiche e veloci”. Soluzione tecnologica avanzata STS è una soluzione tecnologicamente evoluta, già adottata da Trenitalia, che garantisce importanti risparmi, sotto più punti di vista, a cominciare dalla possibilità di evitare le fidejussioni: queste non sono solo un costo più o meno importante che si ripete annualmente per l’agenzia, ma si traducono anche in una posizione di svantaggio, che presuppone l’accesso al credito bancario e che si somma ad eventuali fidi, prestiti, castelletti, pesando sull’economia aziendale. “Sin dall’origine, STS è stato pensato per garantire certezza alle transazioni finanziarie fra gli operatori del settore – spiega Daniele Fiorini, Direttore Generale di M-Facility S.p.A - Oggi la performance del servizio è aumentata grazie alla convenzione con Intesa Sanpaolo che permette alle agenzie di viaggi di gestire il conto corrente con una spesa mensile di 5 euro (si tratta dell’unico costo che l’agente di viaggi deve sostenere) e all’operatore di incassare con bonifico istantaneo. STS è utilizzato, fra gli altri, da Trenitalia, che, alle agenzie di viaggi che utilizzano STS per regolare i pagamenti, restituisce la fidejussione bancaria”. Lo stesso vale per i pagamenti con carta di credito: “Non sarà più necessario – prosegue Fiorini – chiedere al passeggero di fornire la propria carta di credito o utilizzare quella dell’agenzia riducendone il plafond ad ogni transazione. Il sistema realizzato con STS permetterà anche a queste agenzie di avvantaggiarsi di questa soluzione”. Il prossimo obiettivo di Aiav è mutuare la medesima filosofia di pagamento anche ad altri fornitori di servizi: “Pensiamo a vettori, tour operator e, in generale, a tutti gli interlocutori delle agenzie – specifica Avataneo – con l’obiettivo di accompagnare i nostri Associati verso le sfide imposte dall’evoluzione del mercato”. Dispone anche una cabina più ampia, che garantisce un maggiore comfort e migliori prestazioni in tutte le classi. Sempre questa settimana Iberia ha dato il benvenuto in flotta anche ad un nuovo A320neo che porta il nome di "Real Aero Club de España", che ricorda l'istituzione centenaria che riunisce 35 aeroclub di tutto il Paese con l'obiettivo di promuovere l'aviazione. Il volato prima di tutti. I prezzi dei voli hanno subito aumenti pazzeschi, e questo non va bene, sia per l'immediato, sia per la programmazione. E' necessario trovare un punto d'accordo».\r

\r

Anche da questo giornale online lo stiamo ripetendo da molto tempo: c'è una schizofrenia del volato che bisogna fermare a tutti i costi. potrebbe pensarci il governo o chi per lui. Ma questa operazione va fatta con molta decisione.\r

\r

«Per le ultime novità posso dirvi che i famosi 39 milioni del 2021 finalmente sono in dirittura d'arrivo. I n questo momento sono al vaglio della Corte dei conti e dovrebbero essere distribuiti in due tranche: il 50% entro settembre e il restante 50% entro dicembre. Rimanendo sempre nell'ambito economico sarebbe opportuno che venisse ripristinato il fondo di garanzia che non è stato più finanziato. Non mi sembra giusto che i vettori non abbiano un fondo per le situazioni non prevedibili».\r

\r

«Infine il lavoro: In questi ultimi anni è cambiato tutto quindi è cambiato anche il lavoro e i lavoratori. A noi serve un modello di lavoro elastico. A questo proposito ci stiamo incontrando con i sindacati per il rinnovo del contratto di lavoro. Ora secondo noi sarebbe opportuno rifare il contratto da zero. \r

\r

«Quello su cui lavoriamo ha 50 anni. Ma le esigenze sono cambiate, il mercato è cambiato, le logiche e la mentalità sono completamente diverse rispetto a 50 anni fa. Per cui anche il contratto base deve cambiare. Per esempio, secondo me sarebbe il caso di non retribuire i permessi a chi fa smart working. Si tratta, se guardato nel complessivo, di cifre enormi».\r

\r

Sono convinto che questa ultima proposta del presidente Gattinoni non potrà essere attuata perché rappresenta una disparità di rapporto fra i lavoratori. E questo non è possibile.","post_title":"Gattinoni (Fto): «Il volato preoccupa per l'aumento dei prezzi»","post_date":"2023-07-13T13:19:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689254341000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449613","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fabio Lazzerini, a margine della presentazione dell'accordo di collaborazione con American Express, tiene a sottolineare i dati incoraggianti centrati da Ita Airways durante i primi sei mesi dell'anno. I conti di Ita, sottolinea l'amministratore delegato, \"non sono ancora in ordine, l'azienda aveva previsto di perdere soldi nel piano industriale, ma dopo decenni noi chiudiamo il primo semestre con un Ebitdar del 50% meglio del budget\".\r

\r

E ancora: \"I ricavi sono sopra il budget del 6%, abbiamo recuperato 14 punti di quota di mercato e le previsioni sono decisamente positive, stiamo inserendo nuove rotte\". In pratica, \"Stiamo facendo meglio di quello che dovevamo fare\".\r

\r

Interpellato sull'affaire Lufthansa e su come il gruppo tedesco interverrà sui conti della compagnia italiana, l'ad ha ribadito: “Secondo me ci saranno dei benefici dallo sharing di esperienze: Lufthansa è un gruppo estremamente evoluto e di conseguenza su alcune aree ha raggiunto dei livelli di efficienza che Ita deve ancora raggiungere, perché appena nata, ma il 2023 sta già dimostrando nei fatti che la struttura di costi di Ita è coerente con la struttura dei ricavi”.","post_title":"Lazzerini sui conti di Ita: \"Risultati non perfetti, ma migliori del previsto\"","post_date":"2023-07-13T11:36:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689248211000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boom di passeggeri per l'aeroporto internazionale Sangster, principale porta d'accesso della Giamaica: negli ultimi tre mesi, da aprile a giugno, si sono registrati incrementi di traffico superiori al 10% rispetto al 2022 e il numero di passeggeri in arrivo e in partenza è il più elevato della storia, con oltre 400.000 passeggeri totali al mese.\r

Mbj Airports Limited, la società di gestione dello scalo, prevede un’intensa stagione estiva con un trend positivo che proseguirà anche nei mesi di luglio e agosto, con un conseguente elevato volume di traffico passeggeri in tutto l'aeroporto.\r

La società segnala che per ridurre i tempi di attesa e le code agli arrivi, tutti i passeggeri in entrata nel Paese, quindi, sono invitati a compilare prima dell’arrivo l’Immigration form online sul sito https://enterjamaica.com. I passeggeri sono n partenza sono invitati a: organizzare il viaggio per essere in aeroporto in tempo per effettuare il check-in tre ore prima dell'orario di partenza previsto, soprattutto durante le ore di punta (dalle 10 alle 16). Effettuare il check-in online e utilizzare le carte d'imbarco mobili, se disponibili.","post_title":"Giamaica: boom di passeggeri per l'aeroporto internazionale di Sangster","post_date":"2023-07-13T11:16:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1689247012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova partnership tra Ita Airways e American Express per il lancio sul mercato di tre nuove carte co-branded “ideate per soddisfare le necessità e i desideri in continua evoluzione dei viaggiatori\" ha spiegato Fabio Lazzerrini, amministratore delegato e direttore generale del vettore che ha voluto sottolineare come “questa partnership rafforzi inoltre la nostra mission di fare del volo un’esperienza di viaggio straordinaria a 360 gradi, dal momento dell’acquisto del biglietto fino all’arrivo a destinazione”.\r

\r

Le carte sono la carta di credito Ita Airways American Express, carta di credito ITA Airways Oro American Express e carta Ita Airways Platino American Express e offrono ai titolari la possibilità di accumulare punti Volare, il programma fedeltà di Ita Airways, per le transazioni effettuate, oltre a poter godere di benefici che miglioreranno l’esperienza di viaggio e che la renderanno più semplice. \r

\r

Per Enzo Quarenghi, a.d. di American Express Italia, la partnership “rafforza inoltre la nostra mission di fare del volo un’esperienza di viaggio straordinaria a 360 gradi, dal momento dell’acquisto del biglietto fino all’arrivo a destinazione. Per più di 170 anni di esperienza nel mondo travel e negli strumenti di pagamento, siamo al fianco dei viaggiatori di tutto il mondo, in ogni momento del loro viaggio.”","post_title":"Ita Airways e American Express lanciano tre nuove carte co-branded","post_date":"2023-07-13T09:53:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689241999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Che il gruppo Mandarin Oriental si prepari a sbarcare in Sardegna è un dato di fatto. Lo ha confermato anche Francesco Cefalù, intervenuto da remoto in occasione dell'ultimo Hospitality Forum, organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello sgr. \"A breve arriverà l'annuncio ufficiale\", ha dichiarato il chief development officer fresco di nomina. Circolano però già oggi alcune indiscrezioni sull'identità della struttura che sarà gestita da Mandarin sull'isola. Si parla infatti dell'hotel Le Ginestre: 4 stelle da 80 camere di Porto Cervo, acquisito recentemente dal gruppo Statuto, già proprietario tra l'altro del Mandarin di Milano, tramite il veicolo Slhre Fin 1 srl. Prima dell'operazione di ribranding, l'albergo dovrebbe comunque essere riposizionato a 5 stelle.\r

\r

La novità si inserisce in un piano di sviluppo ambizioso della compagnia in Italia. In attesa del già ufficializzato approdo a Cortina, previsto per il 2025, il global chief operating officer di Mandarin Oriental, Christoph Mares, ha svelato al Sole 24 Ore il progetto di raggiungere nel breve quota sei indirizzi nel nostro paese. E tra gli obiettivi ci sarebbero, secondo altre voci, anche i Villini del rione Sallustiano di Roma: una proprietà di 17 mila metri quadrati rilevata nel 2021 da Merope Asset Management, all'interno di un portfolio di dieci trophy asset capitolini del valore complessivo di 100 milioni di euro. Si tratta di dieci ville inserite nel contesto di un parco secolare, che la proprietà sta riqualificando grazie a un investimento ulteriore di 80 milioni di euro.\r

\r

\"Per il 2023 i risultati sono molto positivi - ha aggiunto Cefalù, concentrandosi sugli aspetti operativi del gruppo -. Il prossimo anno contiamo che la ripresa della domanda dall’Asia possa compensare il prevedibile raffreddamento del mercato Usa. L’anno chiave sarà però il 2025. Allora potremo capire se i livelli tariffari raggiunti oggi siano davvero sostenibili nel lungo periodo. In questo momento è come una marea crescente: i prezzi camera nel lusso salgono vertiginosamente e tutto va per il meglio. Quando il trend si invertirà, tuttavia, solo i progetti di qualità, che corrispondono a un lusso vero, risulteranno vincenti\".","post_title":"Mandarin pronto a sbarcare in Sardegna: gestirà l'hotel Le Ginestre del gruppo Statuto?","post_date":"2023-07-12T13:13:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689167622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È online la prima puntata della web serie “The Perfect Place”, giunta alla sua seconda stagione, per la promozione turistica di Finale Ligure in Italia, Germania e Danimarca.\r

\r

Dopo il successo dei cinque episodi della prima stagione, che nel 2022 raccontava il territorio attraverso le storie delle persone local, la nuova campagna cambia prospettiva e mette i turisti al centro di tre episodi che narrano in presa diretta alcune delle migliori esperienze di attività all’aria aperta, turismo lento e vacanza in famiglia, da vivere a Finale Ligure.\r

\r

Il primo episodio, dedicato all’Outdoor Training, ruota intorno alle avventure di tre giovani italiani che non si conoscevano prima: Marco Arnoldi (33 anni, direttore finanziario di un Comune nel pavese), Giulia Barlocchetti (23 anni, attrice, da Milano) e Francesco Cuzzolin (27 anni, odontoiatra, da Cuneo).\r

\r

I tre giovani, dopo un briefing iniziale all’outdoor base del FOR – Finale Outdoor Region, hanno sperimentato diverse esperienze: il trekking su uno dei percorsi che partono da Finalborgo, i primi approcci all’arrampicata, sulla Falesia delle 100 corde, l’escursione in barca a vela al largo di Varigotti, la mountain bike sull’Altopiano delle Manie. Per quattro giorni i ragazzi sono stati seguiti in tutte le fasi della loro vacanza, dall’arrivo comodamente in treno a Finale Ligure al soggiorno in bungalow all’interno del campeggio immerso nella natura, passando per il noleggio delle attrezzature adatte ad ogni tipo di sport, fino agli aspetti conviviali di cene e apertivi.\r

\r

Il secondo episodio Family (in uscita ad agosto) vedrà invece una famiglia tedesca cimentarsi in una caccia al tesoro attraverso il territorio, dal mare all’entroterra; per finire con l’episodio Slow (in uscita a ottobre) che porterà a Finale Ligure una coppia danese alle prese con la preparazione di una cena tipica ligure, da offrire ai local.\r

\r

La web serie “The Perfect Place” è prodotta dal Comune di Finale Ligure, con la direzione creativa di Studiowiki ed è realizzata da Artescienza, con la regia di Samuele Wurtz. Con il patrocinio di ENIT, Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Ligurian Riviera e la partnership tecnica di Pentax-RICOH e Intercity.","post_title":"Visit Finale Ligure, la web serie \"The Perfect Place\" punta su Italia, Germania e Danimarca","post_date":"2023-07-12T12:14:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689164063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sei proposte dedicate a chi vuole esplorare le località più iconiche degli Stati Uniti anche (e soprattutto) fuori stagione, con short break di sei giorni/ quattro notti. Go America di Go World lancia la collezione \"Tutti a...\" dedicata agli Stati Uniti easy'n cheap, con pacchetti soggiorno + volo + escursioni per vivere a pieno l’atmosfera dei luoghi visitati. Quote sempre a partire da, sulla base delle migliori tariffe del volato al di fuori dell’alta stagione.\r

\r

Tutti a New Orleans porta in particolare alla scoperta della patria del Jazz, della cucina creola, del Mardi Gras, con il suo sfarzo cattolico che convive a fianco del misticismo pagano della cultura Voodoo, dei vampiri, della magia. Quote a partire da 790 euro, volo incluso dai principali aeroporti italiani (tasse aeroportuali escluse). Tutti a Chicago catapulta invece i viaggiatori in un’esplosione di attività culturali, orgoglio civico e multiculturalità, tra architettura stupefacente e musei di fama mondiale, senza dimenticare i parchi sulle rive del lago e i quartieri etnici pieni di vita. Quote a partire da 950 euro, volo diretto da Roma e Milano (tasse aeroportuali escluse).\r

\r

Non mancano poi le tre metropoli must, da apprezzare al meglio con esperienze sempre personalizzabili: Tutti a New York (da 1.250 euro, volo diretto da Milano), Tutti a Los Angeles (da 990 euro, volo diretto da Roma), Tutti a Miami (da 1.430 euro, volo diretto da Roma). Ispirato alla stessa filosofia, con un programma di dieci giorni/ sette notti è Tutti alle Hawaii: a partire da 1.699 euro (volo da Roma) si visitano le isole Oahu e Maui, praticando sport acquatici e snorkeling, respirando la brezza dell’oceano, il profumo del gelsomino e apprezzando la varietà dei paesaggi, e le tradizioni frutto di una lunga storia.\r

\r

Tutti i programmi sono su base individuale, minimo due passeggeri, e includono volo dall’Italia, soggiorni in hotel selezionati e alcune escursioni. Non incluse nella quota: tasse aeroportuali e quota e di iscrizione di 95 euro.","post_title":"Go America lancia le proposte \"Tutti a...\" dedicata agli Usa easy'n cheap","post_date":"2023-07-12T11:52:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689162721000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_424672\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo, presidente Aiav[/caption]\r

\r

Aiav ha sottoscritto un protocollo di intesa con M-Facility finalizzato all’implementazione di un’innovativa soluzione tecnologica destinata a semplificare le transazioni finanziarie nelle agenzie di viaggi e snellire la gestione operativa delle pratiche.\r

\r

L’accordo prevede la possibilità per gli associati Aiav di accedere a STS (Settlement Technology System), gateway di incassi e pagamenti sviluppato da M-Facility. La piattaforma si basa sull’integrazione tra le più aggiornate tecnologie in fatto di controllo delle transazioni finanziarie e lo strumento più “antico” del mondo bancario: il conto corrente. Il sistema, infatti, autorizza le transazioni fra le parti a mezzo bonifico istantaneo, solo se il saldo del conto corrente della parte acquirente è sufficiente a coprire l’acquisto.\r

\r

Fulvio Avataneo, presidente nazionale AIAV, dichiara: “La gestione finanziaria ed economica nel turismo, con particolare riguardo al settore delle agenzie di viaggi, è un fattore strategico sul quale si è fatto finora troppo poco. L’innovazione tecnologica in atto offre enormi opportunità per tutto il settore: con la firma di questo protocollo, i nostri Associati potranno utilizzare il gateway STS e accedere ad altri innovativi servizi in fase di definizione destinati a garantire transazioni sicure, pratiche e veloci”.\r

\r

Soluzione tecnologica avanzata\r

\r

STS è una soluzione tecnologicamente evoluta, già adottata da Trenitalia, che garantisce importanti risparmi, sotto più punti di vista, a cominciare dalla possibilità di evitare le fidejussioni: queste non sono solo un costo più o meno importante che si ripete annualmente per l’agenzia, ma si traducono anche in una posizione di svantaggio, che presuppone l’accesso al credito bancario e che si somma ad eventuali fidi, prestiti, castelletti, pesando sull’economia aziendale.\r

\r

“Sin dall’origine, STS è stato pensato per garantire certezza alle transazioni finanziarie fra gli operatori del settore – spiega Daniele Fiorini, Direttore Generale di M-Facility S.p.A - Oggi la performance del servizio è aumentata grazie alla convenzione con Intesa Sanpaolo che permette alle agenzie di viaggi di gestire il conto corrente con una spesa mensile di 5 euro (si tratta dell’unico costo che l’agente di viaggi deve sostenere) e all’operatore di incassare con bonifico istantaneo. STS è utilizzato, fra gli altri, da Trenitalia, che, alle agenzie di viaggi che utilizzano STS per regolare i pagamenti, restituisce la fidejussione bancaria”.\r

\r

Lo stesso vale per i pagamenti con carta di credito: “Non sarà più necessario – prosegue Fiorini – chiedere al passeggero di fornire la propria carta di credito o utilizzare quella dell’agenzia riducendone il plafond ad ogni transazione. Il sistema realizzato con STS permetterà anche a queste agenzie di avvantaggiarsi di questa soluzione”.\r

\r

Il prossimo obiettivo di Aiav è mutuare la medesima filosofia di pagamento anche ad altri fornitori di servizi: “Pensiamo a vettori, tour operator e, in generale, a tutti gli interlocutori delle agenzie – specifica Avataneo – con l’obiettivo di accompagnare i nostri Associati verso le sfide imposte dall’evoluzione del mercato”.\r

\r

\r

","post_title":"Aiav: accordo con M-Facility per snellire le transazioni delle adv","post_date":"2023-07-12T10:39:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689158351000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia ha accolto in flotta un nuovo Airbus A350-900: si tratta del quinto aeromobile che la compagnia aerea spagnola prende in consegna quest'anno, portando il totale di A350 a quota 18. Iberia prevede inoltre di aggiungere altri due A350-900 e un nuovo A320neo nel corso del 2023.\r

\r

L'aeromobile, dotato delle più recenti tecnologie e progettato per volare con la massima efficienza, è costruito con i materiali più sostenibili attualmente disponibili sul mercato, che hanno permesso di ridurre il peso di una tonnellata. Dispone anche una cabina più ampia, che garantisce un maggiore comfort e migliori prestazioni in tutte le classi.\r

\r

Sempre questa settimana Iberia ha dato il benvenuto in flotta anche ad un nuovo A320neo che porta il nome di \"Real Aero Club de España\", che ricorda l'istituzione centenaria che riunisce 35 aeroclub di tutto il Paese con l'obiettivo di promuovere l'aviazione.","post_title":"Iberia: entrano in servizio un nuovo Airbus A350-900 e un altro A320neo","post_date":"2023-07-12T10:27:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689157671000]}]}}