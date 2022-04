Latam spinge sulla sostenibilità: utilizzare il 5% di carburante Saf entro il 2030

Latam fissa un nuovo ambizioso obiettivo in termini di sostenibilità, che prevede di utilizzare il 5% di carburante sostenibile entro il 2030. Il ceo Roberto Alvo, porta in primo piano tre obiettivi principali: essere un gruppo Zero Waste to Landfill entro il 2027, compensare il 50% delle emissioni domestiche entro il 2030 e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

“Il Sud America ha il potenziale per diventare un leader mondiale nella produzione di combustibili sostenibili e quindi dare un contributo significativo all’azione per il clima – ha dichiarato Alvo -. Perché ciò accada, gli attori pubblici e privati, tra cui Latam stesso, devono collaborare per guidare la transizione energetica di cui abbiamo bisogno per rendere il mondo un posto migliore. Con questo annuncio, il gruppo sta dando un chiaro segnale al mercato del reale interesse per l’acquisto di carburanti Saf nel territorio sudamericano”.

L’esecutivo ha evidenziato il potenziale per lo sviluppo del Saf nella regione sudamericana, grazie alle sue risorse naturali e alla ricchezza di energie rinnovabili. Tuttavia, Alvo ha osservato che attualmente si tratta di un mercato immaturo che presenta un’offerta limitata, in quanto privo di condizioni abilitanti allo sviluppo del suo potenziale nella regione, tra le quali schemi normativi specifici, promozione della tecnologia e dell’innovazione, sostegno alla produzione e alla catena logistica e meccanismi per ridurre i costi.

Il ceo ha fatto un appello alle autorità governative, alle aziende private, al mondo accademico e agli altri player del settore aereo per collaborare e generare incentivi con lo scopo di espandere la produzione, l’uso e la massificazione del Saf in America del Sud, trovando così soluzioni all’attuale emergenza climatica.