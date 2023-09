Latam investe sull’Italia: più voli verso Milano e Roma da gennaio 2024 Latam rilancia l’impegno sull’Italia, sulla scia del risultati positivi ottenuti sulla San Paolo-Roma, durante il primo anno di attività della rotta. Attualmente la compagnia aerea ha trasportato 123.000 passeggeri tra il Brasile e Roma sui 338 voli operati in questo periodo tra gli aeroporti di Guarulhos e Fiumicino. La tratta è stata servita da Boeing 777 – l’aeromobile più grande della flotta Latam, con capacità di 410 passeggeri – che hanno avuto un load factor medio del 91%. Ad oggi Latam è il vettore che collega maggiormente il Brasile al mondo, con voli diretti e non verso 90 aeroporti in tutto il mondo. “Latam è diventata una compagnia ancora più efficiente e competitiva nel corso degli ultimi anni ed è quindi oggi la compagnia aerea che vanta più collegamenti tra il Brasile e l’Italia, con voli diretti per Roma e Milano dal nostro hub di Guarulhos – ha commentato Aline Mafra, direttore commerciale e marketing di Latam Brasile -. Siamo soddisfatti dell’andamento del primo anno della rotta verso la capitale italiana e abbiamo deciso di ampliare la nostra operatività tra i due Paesi.” Ecco quindi che dal prossimo gennaio Latam aumenterà da tre a cinque alla settimana le frequenze sulla San Paolo-Roma, mentre quelle sulla San Paolo-Milano saliranno da quattro a cinque voli settimanali. Il network domestiche del vettore include 55 destinazioni in Brasile, grazie all’introduzione di 11 nuove destinazioni con voli propri nel Paese dal 2021. Si tratta di: Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Vitória da Conquista, Petrolina, Presidente Prudente, Montes Claros, Juiz de Fora, Cascavel, Sinop, Caxias do Sul e Passo Fundo. Ha inoltre esteso il suo accordo di codeshare con Voepass fino al 2023. A livello globale, la compagnia vola dal Brasile verso 22 destinazioni internazionali dirette e voli in coincidenza verso altre 67 destinazioni in tutti i continenti ad eccezione dell’Asia. Nel 2023 ha già inaugurato la rotta Guarulhos-Los Angeles e si prepara a far debuttare i collegamenti Guarulhos-Johannesburg, Belo Horizonte-Santiago, Foz do Iguaçu-Lima, Santiago-Melbourne, Lima-Aruba, Lima-Havana e Lima-Atlanta. Condividi

\r

Il manager, in particolare, mette in luce le opportunità che si aprirebbero anche per la joint venture A++ e cioè quella sulle rotte transatlantiche in cui Air Canada collabora con Lufthansa e United. \"Qualora la trattativa venisse approvata, Ita potrebbe entrare nella joint-venture che abbiamo con Lufthansa e United. Questo ci darebbe la possibilità di utilizzare Fiumicino come hub per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa; destinazioni importanti per noi perché il Canada è un mercato in crescita grazie all'immigrazione, e potremmo utilizzare Roma come hub per questo traffico.”\r

\r

Quanto all'Italia, per Air Canada si conferma \"un mercato strategico, il terzo in Europa, dopo Regno Unito e Francia. Attualmente il load factor sull’Italia è sopra il 90%, e l’anno prossimo i voli tra il Canada e l’Italia saranno 35, rispetto alle cinque frequenze di 20 anni fa. Il 2022 è stato un anno di transizione, e il 2023 l’anno della ripresa: abbiamo registrato il secondo trimestre più forte della nostra storia\".\r

\r

Per quanto riguarda la promozione del Canada in Italia Galardo ha voluto sottolineare che per l’ente del turismo Destination Canada “l'Italia oggi non è un focus market e la possibilità di avere sostanziali investimenti per promuovere le destinazioni canadesi è ancora limitata. Ma siamo convinti che con l'aumento della capacità che Air Canada sta offrendo sul mercato italiano il traffico crescerà esponenzialmente, e questo cambierà sicuramente le dinamiche, con un impatto positivo sulle scelte di Destination Canada e del governo canadese di puntare di più sull'Italia come mercato strategico”. \r

\r

Nel 2024 Air Canada opererà 21 voli settimanali su Roma e 7 su Venezia da Toronto e Montreal, mentre su Milano le frequenze saranno 7 da Toronto. La compagnia di bandiera canadese opera sull’Italia con aeromobili Airbus A330 e Boeing 777 a 450 posti, mentre sono stati ordinati 28 nuovi Airbus A321Xlr “che sono in ritardo rispetto al previsto e che potremo usare anche sui mercati Uk e Francia”. ","post_title":"Galardo, Air Canada, sull'operazione Lufhansa-Ita: \"Una grande opportunità\"","post_date":"2023-09-06T12:00:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694001615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Latam rilancia l'impegno sull'Italia, sulla scia del risultati positivi ottenuti sulla San Paolo-Roma, durante il primo anno di attività della rotta.\r

Attualmente la compagnia aerea ha trasportato 123.000 passeggeri tra il Brasile e Roma sui 338 voli operati in questo periodo tra gli aeroporti di Guarulhos e Fiumicino. La tratta è stata servita da Boeing 777 - l'aeromobile più grande della flotta Latam, con capacità di 410 passeggeri - che hanno avuto un load factor medio del 91%. Ad oggi Latam è il vettore che collega maggiormente il Brasile al mondo, con voli diretti e non verso 90 aeroporti in tutto il mondo.\r

\"Latam è diventata una compagnia ancora più efficiente e competitiva nel corso degli ultimi anni ed è quindi oggi la compagnia aerea che vanta più collegamenti tra il Brasile e l'Italia, con voli diretti per Roma e Milano dal nostro hub di Guarulhos - ha commentato Aline Mafra, direttore commerciale e marketing di Latam Brasile -. Siamo soddisfatti dell'andamento del primo anno della rotta verso la capitale italiana e abbiamo deciso di ampliare la nostra operatività tra i due Paesi.\"\r

Ecco quindi che dal prossimo gennaio Latam aumenterà da tre a cinque alla settimana le frequenze sulla San Paolo-Roma, mentre quelle sulla San Paolo-Milano saliranno da quattro a cinque voli settimanali. \r

Il network domestiche del vettore include 55 destinazioni in Brasile, grazie all'introduzione di 11 nuove destinazioni con voli propri nel Paese dal 2021. Si tratta di: Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Vitória da Conquista, Petrolina, Presidente Prudente, Montes Claros, Juiz de Fora, Cascavel, Sinop, Caxias do Sul e Passo Fundo. Ha inoltre esteso il suo accordo di codeshare con Voepass fino al 2023.\r

A livello globale, la compagnia vola dal Brasile verso 22 destinazioni internazionali dirette e voli in coincidenza verso altre 67 destinazioni in tutti i continenti ad eccezione dell'Asia. Nel 2023 ha già inaugurato la rotta Guarulhos-Los Angeles e si prepara a far debuttare i collegamenti Guarulhos-Johannesburg, Belo Horizonte-Santiago, Foz do Iguaçu-Lima, Santiago-Melbourne, Lima-Aruba, Lima-Havana e Lima-Atlanta.\r

","post_title":"Latam investe sull'Italia: più voli verso Milano e Roma da gennaio 2024","post_date":"2023-09-06T10:26:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693996000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451666","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian ha trasportato 2.141.613 passeggeri in agosto, con un aumento del 7% rispetto allo stesso mese 2022. La compagnia ha impiegato una media di 80 aeromobili con una regolarità del 99,6%. Le operazioni sono state influenzate dall'interruzione del National Air Traffic Services nel Regno Unito il 28 agosto, che ha causato pesanti ritardi e il 40% delle cancellazioni di questo mese. La puntualità è stata dell'82,4%, ovvero la percentuale di voli partiti entro 15 minuti dall'orario previsto. Tuttavia, il 98,0% di tutti i voli in partenza è arrivato in orario o entro un'ora dall'orario di arrivo previsto, il livello più alto finora raggiunto quest'anno.\r

\r

\"I dati sul traffico di agosto sono stati buoni - ha commentato il ceo del vettore, Geir Karlsen -. Con l'avvicinarsi dell'autunno, siamo felici di vedere che i clienti continuano a prenotare vacanze verso molte delle nostre destinazioni e che i viaggiatori d'affari sono tornati, dopo l'estate. La nostra campagna di vendita autunnale è stata ben accolta e lo slancio delle prenotazioni per i mesi a venire continua ad essere positivo\".\r

\r

In vista dell'autunno \"la capacità è stata adattata per soddisfare la variazione stagionale della domanda per il prossimo inverno (...) L'operativo estivo per il 2024 vede l'aggiunta di ulteriori rotte verso nuove destinazioni\". \r

\r

Il ceo ha concluso sottolineando la \"preoccupazione\" per \"il potenziale aumento delle tasse aeroportuali in Norvegia\" che potrebbe tradursi in un \"impatto negativo sui nostri clienti\".","post_title":"Norwegian: +7% i passeggeri in agosto. \"Il trend del booking è positivo\"","post_date":"2023-09-06T09:57:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693994252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451643\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Club Med Pragelato Sestriere[/caption]\r

\r

Riduzioni fino a 700 euro a persona per la campagna Saldi d'inverno di Club Med, con possibilità di scelta tra una vasta selezione di resort. L'offerta è valida per prenotazioni effettuate fino al prossimo 18 settembre, riguardanti partenze in programma nel periodo compreso tra il 4 novembre 2023 e il 5 maggio 2024. I bambini, inoltre, soggiornano gratuitamente fino ai sei anni non compiuti nei resort di mare e fino ai quattro anni non compiuti nei resort di montagna.\r

\r

Le destinazioni all inclusive per le vacanze invernali griffate dall'operatore transalpino son il Club Med Kani, il Club Med Seychelles e il Club Med La Plantation d'Albion affacciati sull'oceano Indiano, il Club Med Magna Marbella in Andalusia, il Club Med Marrakech La Palmeraie in Marocco, il Club Med Saint-Moritz Roi Soleil in Svizzera, nonché il Club Med Pragelato Sestriere in Italia.","post_title":"Club Med lancia la campagna Saldi d'inverno: sconti fino a 700 euro","post_date":"2023-09-06T09:56:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693994165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada ha annunciato ieri, durante un incontro a Roma, che dall'inizio della stagione invernale 2023 sarà l'unica compagnia aerea che collegherà Roma al Canada tutto l'anno con servizi sia per Toronto che per Montreal. Queste rotte completano i servizi attuali di Air Canada per tutto l'anno da Milano Malpensa a Montreal e a Toronto, così come i suoi voli stagionali estivi da Venezia a Toronto e Montreal.\r

\r

\"Siamo orgogliosi di consolidare la nostra posizione come la compagnia aerea che offre più voli diretti tra Italia e Canada, oltre ad essere la scelta preferita per i viaggi d'affari tra i principali hub economici di entrambe le nazioni”, ha dichiarato Mark Galardo, executive vice president, revenue and network planning del vettore -. Con i nostri hub di Toronto e Montreal i nostri clienti in Italia possono beneficiare di collegamenti senza soluzione di continuità verso destinazioni in tutte le Americhe. Il nostro programma rende anche conveniente per i viaggiatori in Nord America riconnettersi con amici e familiari, oltre a visitare l'Italia”.\r

\r

Aumento annunciato anche per i voli tra Italia e Canada per l'estate 2024, con l'introduzione di sei frequenze settimanali aggiuntive in totale da Roma, Venezia e Milano verso il Canada. Così Air Canada offrirà più voli diretti tra Italia e Canada rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea, con un massimo di 35 servizi settimanali per l'estate 2024. Sarà del 30% la crescita della capacità rispetto a quest’anno, e solo per Roma l'incremento della capacità sarà del 72% nell’ultimo quinquennio. ","post_title":"Air Canada collegherà Roma e il Canada tutto l’anno da gennaio 2024","post_date":"2023-09-06T08:57:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693990646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet rilancia sul mercato Italia con l'introduzione di quattro nuove rotte, di cui due domestiche e due internazionali. In primis, la compagnia sbarca all'aeroporto di Comiso-Ragusa, che sarà collegata con le basi di Milano Malpensa e Napoli, rispettivamente a partire da novembre e dalla prossima estate. \r

Da marzo 2024, easyJet collegherà Roma Fiumicino alle città scozzesi di Glasgow e Edimburgo.\r

La nuova rotta da Milano Malpensa a Comiso-Ragusa sarà operata durante tutto l’anno a partire dal 24 novembre 2023: inizialmente i voli settimanali nell'operativo invernale saranno due, ogni lunedì e venerdì. Nell’ottica di supportare ancora di più la possibilità di viaggiare tra la Sicilia e l’Italia continentale il vettore introdurrà anche il nuovo collegamento tra Napoli e Comiso-Ragusa, operativo dall’estate 2024.\r

La Roma Fiumicino-Glasgow sarà operativa con due frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica, a partire dal 7 marzo 2024; dal 10 marzo, Edimburgo accoglierà i viaggiatori provenienti da Roma con due voli settimanali, il venerdì e la domenica. Con questo nuovo collegamento si amplia ulteriormente il portafoglio di città italiane da cui è possibile raggiungere la capitale scozzese con un volo diretto, che già comprende Milano, Napoli, Venezia e Catania.\r

I nuovi collegamenti sono già in vendita da oggi attraverso tutti i canali distributivi della compagnia aerea. ","post_title":"EasyJet: poker di nuove rotte dall'Italia. Debutto anche su Comiso","post_date":"2023-09-05T12:29:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693916969000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Air France-Klm ed Airbus puntano a creare una joint venture dedicata alla fornitura di componenti per l'Airbus A350. La joint venture comporterebbe il trasferimento degli asset di componenti per aeromobili appartenenti a entrambi i partner nel pool della jv, che dovrebbe diventare operativa entro la prima metà del 2024.\r

\r

«Questo progetto mira a mettere a disposizione dei clienti le migliori competenze delle nostre due aziende su un prodotto altamente tecnologico come l'A350» ha dichiarato Anne Brachet, vicepresidente esecutivo di Air France-Klm per l'ingegneria e la manutenzione.\r

\r

Il progetto, che unisce le competenze di Air France Industries Klm Engineering & Maintenance e Airbus, comporterebbe un'offerta commerciale ottimizzata, volta a soddisfare al meglio le crescenti esigenze di manutenzione a lungo termine della flotta mondiale di Airbus A350 (più di 1.000 aeromobili ordinati e 550 attualmente in servizio in tutto il mondo) attraverso una maggiore capacità, una presenza globale ampliata e lo sviluppo di soluzioni innovative a vantaggio dei clienti.","post_title":"Air France-Klm ed Airbus creano una joint venture a supporto dei componenti dell'A350","post_date":"2023-09-05T12:00:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693915239000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si trova tra Canal San-Martin e Parc des Buttes Chaumont, a breve distanza dalla Gare du Nord e dalla Gare de l’Est, l'indirizzo del debutto parigino del gruppo Numa. Si tratta di un hotel storico da 40 camere e 78 letti che aprirà le proprie porte nell’estate 2024, dopo il tradizionale adeguamento agli standard tecnologici della compagnia.\r

\r

\"Siamo entusiasti del nostro ingresso nel mercato parigino e ben preparati a espandere il nostro portfolio sulle rive della Senna - sottolinea il presidente di Numa Group, Dimitri Chandogin -. Nel lungo termine prevediamo di essere presenti in 12 città francesi. Stiamo esaminando attivamente opportunità in posizioni privilegiate a Bordeaux, Cannes, Lille, Marsiglia e Nizza”.","post_title":"Il gruppo Numa debutta a Parigi con un boutique hotel in centro città","post_date":"2023-09-05T11:46:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693914370000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Duecento agenti di viaggio in partenza il 26 settembre per 13 itinerari diversi in 15 nazioni differenti. E' il nuovo ambizioso format della tradizionale Unconvention di inizio autunno di Idee per Viaggiare. Il programma, che coinvolgerà anche alcuni content creator, prevede anche un incontro virtuale in cui tutti i partecipanti potranno riunirsi grazie alla tecnologia. E' l'evento inaugurale di una serie di iniziative dedicate agli agenti di viaggio che l'operatore capitolino organizzerà tra la fine del 2023 e il 2024.\r

\r

“Lo scorso anno il primo bisogno che gli agenti di viaggio hanno manifestato, come tutti del resto, era di potersi nuovamente rincontrare in presenza - spiega il ceo di IpV, Danilo Curzi -. Così nell’ottobre 2022 abbiamo organizzato la convention a Roma, con una serata che ha aperto le porte della nostra nuova sede. Il secondo bisogno emerso era di toccare con mano i cambiamenti, di conseguenza il prodotto. Abbiamo così immaginato di portare tanti agenti fidelizzati in diverse parti del mondo, in contemporanea e in connessione tra di loro, per diventare testimonial credibili agli occhi dei loro clienti. E perché bisogna sognare per far sognare”.\r

\r

I tour toccheranno Australia, Giappone, Usa West Coast, Canada, Messico, Mauritius, Seychelles, Maldive, Thailandia, Tanzania, Zanzibar, Oman, Giordania, Doha e Dubai. Le partenze saranno il 26 settembre, i rientri entro il 6 ottobre. Gli agenti si muoveranno in gruppi di circa 15 persone, ciascuno con due accompagnatori di Idee per Viaggiare: un'occasione per incontrare product manager, responsabili commerciali, addetti al booking e all’operativo, con cui ci si interfaccia telefonicamente. Nel corso di ogni viaggio verrà rivelata e lanciata una novità di prodotto. Inoltre, la sera del 27 settembre, tutti i partecipanti si connetteranno in video dalle diverse parti del mondo per partecipare insieme a due eventi live tra Dubai e Doha.\r

\r

L'Unconvention World Tour 2023 sarà possibile grazie al supporto di circa 50 partner internazionali: compagnie aeree. dmc, catene alberghiere. Gli agenti partecipanti, tutti molto attivi e seguiti a livello social, saranno invitati a creare contenuti da veicolare sulle proprie pagine e profili, sia in tempo reale sia, a loro discrezione, successivamente. Inoltre, durante il viaggio riceveranno un briefing di contenuti da produrre come gruppo; al rientro di tutti verrà indetto un contest in cui stabilire il progetto che ha ricevuto più voti dagli altri partecipanti.","post_title":"IpV: la tradizionale Unconvention di inizio autunno diventa mondiale","post_date":"2023-09-05T10:21:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693909302000]}]}}