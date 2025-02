Latam Airlines: nuova rotta Lisbona – Fortaleza da aprile Latam Airlines opererà la rotta Lisbona-Fortaleza tra il 7 aprile e il 20 ottobre di quest’anno. Si tratterà del primo volo diretto della compagnia tra la regione nordorientale del Brasile e l’Europa dal 2009. L’annuncio è stato dato durante un incontro tra Latam Airlines e il governo dello Stato del Ceará avvenuto lo scorso venerdì (07 febbraio), presso il Palazzo Abolição. All’incontro hanno partecipato il governatore del Ceará, Elmano de Freitas, e il responsabile degli affari pubblici di Latam Airlines Brasile, Eduardo Macedo. Oltre alla nuova rotta, durante l’incontro si è discusso anche delle future opportunità di investimento della compagnia nello Stato. Con un volo a settimana e una durata media di 7h30, la rotta sarà operata il lunedì con un aeromobile Boeing 787 (capacità di 30 passeggeri in cabina Premium Business, 57 in Economy+ e 213 in Economy). Il volo parte da Fortaleza alle 6.15 (ora locale del Brasile). In direzione opposta, partirà da Lisbona alle 18.30 (ora locale del Portogallo). “Il Ceará è il punto più vicino all’Europa in Brasile. Questo nuovo volo di Latam Airlines tra il nostro Stato e Lisbona sarà essenziale per incrementare il turismo, stimolare nuove opportunità di business, generare più posti di lavoro e sviluppo economico per la popolazione. Ringrazio la compagnia aerea per aver riconosciuto l’importanza del Ceará sulla scena nazionale. Continueremo a lavorare per attrarre nuove frequenze nazionali e internazionali“, ha dichiarato il governatore del Ceará, Elmano de Freitas. “Latam Airlines è consapevole del ruolo svolto dall’aviazione in Brasile, soprattutto in uno Stato importante come il Ceará. Per questo siamo sempre alla ricerca di opportunità per incrementare l’offerta di posti e voli in modo sostenibile, per sfruttare lo sviluppo del turismo e dell’economia del Nordest, collegando al contempo questa regione a Lisbona e all’Europa”, ha commentato Eduardo Macedo, responsabile degli affari pubblici di Latam Brasile. Condividi

Con un volo a settimana e una durata media di 7h30, la rotta sarà operata il lunedì con un aeromobile Boeing 787 (capacità di 30 passeggeri in cabina Premium Business, 57 in Economy+ e 213 in Economy). Il volo parte da Fortaleza alle 6.15 (ora locale del Brasile). In direzione opposta, partirà da Lisbona alle 18.30 (ora locale del Portogallo). "Il Ceará è il punto più vicino all'Europa in Brasile. Questo nuovo volo di Latam Airlines tra il nostro Stato e Lisbona sarà essenziale per incrementare il turismo, stimolare nuove opportunità di business, generare più posti di lavoro e sviluppo economico per la popolazione. Ringrazio la compagnia aerea per aver riconosciuto l'importanza del Ceará sulla scena nazionale. Continueremo a lavorare per attrarre nuove frequenze nazionali e internazionali", ha dichiarato il governatore del Ceará, Elmano de Freitas. "Latam Airlines è consapevole del ruolo svolto dall'aviazione in Brasile, soprattutto in uno Stato importante come il Ceará. Per questo siamo sempre alla ricerca di opportunità per incrementare l'offerta di posti e voli in modo sostenibile, per sfruttare lo sviluppo del turismo e dell'economia del Nordest, collegando al contempo questa regione a Lisbona e all'Europa", ha commentato Eduardo Macedo, responsabile degli affari pubblici di Latam Brasile. [post_title] => Latam Airlines: nuova rotta Lisbona - Fortaleza da aprile [post_date] => 2025-02-11T11:38:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1739273893000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484159 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un 2024 da incorniciare per Antigua e Barbuda che hanno totalizzato oltre 330.281 visitatori pernottanti e più di 823.955 croceristi, superando i record precedenti e i dati del 2019. A trainare l’incremento dei pernottamenti è stato il mercato statunitense, con ottime performance anche del Regno Unito ed Europa, Caraibi, America Latina e Canada. "La nostra crescita nel 2024 è il risultato diretto dei nostri sforzi per rafforzare la connettività, posizionare Antigua e Barbuda come hub regionale con due aeroporti internazionali, espandere la nostra offerta alberghiera e ricettiva, investire nel capitale umano e performare al meglio delle nostre capacità" ha dichiarato Charles Fernandez, Ministro del Turismo, dell'Aviazione Civile, dei Trasporti e degli Investimenti. Significativo l'incremento dei collegamenti aerei nel corso dello scorso anno, con un ampliamento del servizio da parte di American Airlines, Delta e JetBlue, oltre al ritorno di Condor e all'introduzione di Sunrise Airways. Anche British Airways ha rafforzato i collegamenti verso la destinazione. Positivi anche i dati dell'Associazione alberghiera e turistica, che segnala un aumento dell'occupazione nel 2024, superando i livelli del 2019, con una crescente domanda di strutture ricettive nelle isole gemelle. Segno più infine per il settore crocieristico, con un incremento delle operazioni di homeporting guidate dall’Antigua Cruise Port e dall’Antigua and Barbuda Airport Authority, con un'ulteriore espansione prevista per il 2025. “Il 2025 è ancora più promettente nel primo trimestre dell'anno, che porterà un aumento degli scali crocieristici per Antigua e Barbuda e un ulteriore potenziamento del trasporto aereo, con Frontier che lancerà il suo servizio inaugurale San Juan - Antigua il 15 febbraio 2025” ha ricordato il ceo dell’Antigua & Barbuda Tourism Authority, Colin C. James. [post_title] => Antigua e Barbuda archiviano un 2024 in crescita e investono sul 2025 [post_date] => 2025-02-11T10:16:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1739268998000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484235 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un itinerario inedito in Madagascar, i tour overland in Botswana e partenze speciali verso Bali e Komodo con stop over a Singapore. Sono alcune delle principali novità 2025 griffate African e World Explorer. “Riconosciamo il valore della tradizione - spiega Alessandro Simonetti, titolare dell'operatore milanese con ben 53 anni di storia alle spalle -. Ma siamo ben consapevoli che il segreto della longevità del nostro marchio sta proprio nella capacità di adattarci a contesti che cambiano di continuo”. Il nuovo tour Madagascar – dagli Tsingy al mare, in esclusiva per il mercato tricolore, con accompagnatore locale parlante italiano anche per le partenze speciali estive (28 luglio; 4, 11 e 18 agosto) offre in particolare una valida alternativa al già consolidato Madagascar Explorer, per il quale sono confermate anche due partenze in agosto. “Sempre più richiesto il nord del Madagascar, che ha conosciuto un grande sviluppo sia dal punto di vista promozionale, sia da quello dei servizi e dell’hotellerie. Portiamo avanti una collaborazione pluriennale e di successo con questa destinazione, oltre che con Ethiopian Airlines che utilizziamo per raggiungerla”. Il Botswana Overland è invece un tour di 12 notti e nove giorni, per viaggiatori d’altri tempi: “Riscontriamo sempre di più una domanda di esperienze autentiche e sostenibili, di attività legate al turismo responsabile che tengano conto delle comunità locali. Complice, da questo punto di vista, la crescita tra i nostri clienti di un pubblico di Millennials e gen Z, generazioni preparate e sensibili nei confronti di queste tematiche”. Grazie anche alla rinnovata collaborazione con Singapore Airlines, World Explorer rilancia infine una delle destinazioni del Sud-Est asiatico maggiormente in crescita: “I nostri tour verso Bali e Komodo – conclude Simonetti – ci permetteranno di raccontare, ancora una volta in chiave explorer, una destinazione che continua a suscitare una forte richiesta da parte dei nostri clienti”. Oltre alle due isole (Bali e Komodo Best - Estate) le partenze speciali del 2025 coinvolgono pure l’abbinamento alla città del leone nei quattro tour Singapore, Bali e mare Explorer; Singapore, Bali e mare Best; Singapore, Bali e Komodo Explorer; Singapore, Bali e Komodo Best. Le isole Gili Trawangan, Gili Meno e Lombok, invece, fanno parte dell'estensione mare a scelta nei tour Bali e mare e Singapore, Bali e mare. [post_title] => Novità in Madagascar, Botswana, Bali, Komodo e Singapore nel 2025 di World e African Explorer [post_date] => 2025-02-10T10:49:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1739184568000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484183 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inizio 2025 in salita per Airbus che ha consegnato 25 aeromobili a 17 clienti nel mese di gennaio, rispetto alle 30 consegne a 18 clienti del gennaio 2024. Sebbene non siano stati rilasciati dettagli ufficiali sulle aspettative di consegna di Airbus per il 2025, il costruttore europeo di aeromobili lo scorso anno ha consegnato circa 770 aeromobili - una media di 64 aeromobili al mese. Airbus pubblicherà il prossimo 20 febbraio i risultati finanziari completi per il 2024 e illustrerà i piani per il 2025. Secondo quanto riferito da Reuters, tra i vettori che a gennaio hanno ricevuto nuovi aeromobili figurano China Southern Airlines, United Airlines, Emirates e Japan Airlines. China Southern Airlines ha ricevuto un Airbus A321neo, un A319neo e un A320neo, mentre due A321neo sono stati consegnati a United Airlines. Emirates ha ricevuto un A350-900, dopo aver lanciato il suo primo nel 2024, e Japan Airlines ha ricevuto un A350-1000. Sempre a gennaio Airbus ha ricevuto 55 ordini lordi (quattro cancellazioni) per nuovi aeromobili, un aumento rispetto ai dati del gennaio 2024, quando ne aveva ricevuti in totale 31. Tutti gli ordini di aeromobili, tranne dieci, provengono da clienti al momento non svelati, mentre Starlux si è impegnata per cinque A350F e Lufthansa ha ordinato cinque A350-1000. [post_title] => Airbus: 25 aeromobili consegnati a gennaio, in calo rispetto all'anno scorso [post_date] => 2025-02-07T10:40:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738924812000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484176 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air punta ad un utile operativo di 1,32 miliardi di dollari per l'esercizio 2024, pari ad un aumento del 22,5% rispetto all'anno precedente. I dati, provvisori, resi noti dalla compagnia della Corea del Sud indicano, per lo stesso periodo, che i ricavi avrebbero superato la cifra record di 10,9 miliardi di dollari, +10,6%, segnando così il livello più alto di sempre. Il vettore evidenzia, per il primo trimestre di quest'anno, una domanda passeggeri sostenuta sul lungo raggio e una ripresa delle prestazioni sulle rotte verso la Cina; tra i progetti l'ampliamento dei voli charter sulle rotte a elevata domanda per massimizzare i ricavi. “Sebbene si preveda un'incertezza in ambito commerciale a causa dei cambiamenti nel panorama politico globale nel 2025 - sottolinea una nota del vettore - intendiamo rafforzare la nostra competitività come compagnia aerea globale attraverso un periodo di preparazione alla fusione con Asiana Airlines”. [post_title] => Korean Air prevede una chiusura 2024 con ricavi record oltre i 10,9 mld [post_date] => 2025-02-07T10:21:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738923678000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483972 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha aperto a Tokyo Narita la sua più grande lounge all’estero, che è anche la settima oltre i confini nazionali della Turchia, dopo quelle di Nairobi, Mosca, Miami, Washington, Bangkok e New York. Situata nel Terminal 1 ala Sud, satellite 4, gate 47, la Turkish Airlines Lounge di Narita occuperà un’area totale di circa 1.500 metri quadri, una volta completata la seconda fase. Inizialmente, la lounge accoglierà i passeggeri su uno spazio di 800 metri quadrati, offrendo un ambiente confortevole per un massimo di 105 passeggeri. La lounge sarà attiva tutti i giorni dalle 7.30 alle 21.45 e sarà accessibile ai titolari di carte Miles&Smiles Elite Plus ed Elite, ai titolari di carte Miles&Smiles Elite Corporate, ai soci Star Alliance Gold e ai passeggeri di Business Class (First Class) che volano con le compagnie aeree aderenti a Star Alliance. "In questa lounge offriamo ai nostri ospiti uno spazio che armonizza l’ospitalità turca con l’eleganza giapponese, simboleggiando oltre un secolo di strette relazioni tra le nostre nazioni - ha dichiarato Ümit Develi, vp of sales Far East & Oceania di Turkish Airlines -. Queso luogo riflette il nostro impegno a migliorare l’esperienza di viaggio e a rafforzare ulteriormente la nostra presenza nella regione Asia-Pacifico”. Oltre alla ricca proposta a buffet di piatti della cucina turca, giapponese e dell’Estremo Oriente, la lounge è l’unica al di fuori di Istanbul a vantare un forno per pide turche proposte appena sfornate negli orari di pranzo e cena. Altri servizi includono aree relax con poltrone e lettini e una sala vip per una maggiore privacy. Le docce, le toilette e una sala per bambini completano l’offerta perfetta per tutte le esigenze dei passeggeri. Previsto anche il wi-fi gratuito, schermi informativi sui voli e a uno spazio di lavoro dedicato. [post_title] => Turkish Airlines apre a Tokyo Narita la sua settima lounge internazionale [post_date] => 2025-02-05T11:42:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738755760000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483955 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Azerbaijan Airlines ha rinnovato l'accordo con Travelport per la distribuzione dei contenuti, in base al quale le agenzie di viaggio che utilizzano Travelport+ continueranno ad avere accesso all'intera gamma di contenuti di Azal pronti per la vendita al dettaglio, compresi i servizi accessori. “Travelport è stato un partner eccezionale che ha sostenuto la nostra crescita, garantendo che i nostri contenuti fossero normalizzati e facilmente accessibili alle agenzie - ha dichiarato Jamil Manizade, chief commercial officer di Azal -. Questo prolungamento dell'accordo dimostra il nostro impegno comune per dare ai rivenditori di viaggi la possibilità di offrire esperienze migliori ai nostri clienti”. Gli agenti che utilizzano Travelport+ possono visualizzare e confrontare l'intera gamma di tariffe e servizi di Azerbaijan Airlines senza soluzione di continuità in un'unica vista, migliorando la loro capacità di prenotare le migliori offerte per i viaggiatori. Grazie ai miglioramenti della ricerca AI di Travelport, Content Curation Layer (Ccl), gli agenti possono confrontare rapidamente e facilmente le opzioni di volo e identificare le offerte più rilevanti del vettore. Il Ccl di Travelport utilizza l'intelligenza artificiale per normalizzare e arricchire i contenuti aggregati in modo che le offerte delle compagnie aeree siano più facili da comprendere e confrontare. “Questo accordo garantisce alle agenzie che utilizzano Travelport+ un accesso semplificato ai contenuti arricchiti e pronti per la vendita al dettaglio di Azal - ha dichiarato Damian Hickey, Global Head of Air Partners di Travelport -. La strategia di crescita del vettore sarà fortemente sostenuta dai nostri clienti delle agenzie che utilizzano Travelport+ per cercare e prenotare le offerte e le rotte aggiuntive di Azal”. [post_title] => Azerbaijan Airlines rinnova e amplia l'intesa con Travelport [post_date] => 2025-02-05T10:41:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738752113000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483937 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => United Airlines sarà la prima compagnia aerea statunitense a ripristinare i voli verso Israele: lo comunica lo stesso vettore, annunciando che la rotta tra New York/Newark - e l'aeroporto di Tel Aviv decollerà il prossimo 15 marzo. Sono previsti collegamenti giornalieri, operati con Boeing 787-10 Dreamliner, che diventeranno due al giorno dal 29 marzo. Inizialmente United aveva previsto di riprendere i voli questo mese, ma alla fine ha spostato la data del ritorno in Israele alla metà del prossimo mese. “Questa ripresa segue una valutazione dettagliata delle considerazioni operative per la regione e una stretta collaborazione con i sindacati che rappresentano i nostri assistenti di volo e piloti”, si legge in una nota della compagnia. Dal 7 ottobre 2023 United Airlines ha operato 28 voli settimanali da Tel Aviv: 14 verso New York e i restanti verso varie destinazioni negli Stati Uniti, tra cui Chicago, Washington e San Francisco. In parallelo, Delta Air Lines ha programmato di riprendere i voli verso Israele il 1° aprile, con sette voli settimanali tra Tel Aviv e New York mentre, secondo il Times of Israel, American Airlines, ripristinerà i suoi collegamenti per Tel Aviv a partire dal prossimo settembre. [post_title] => United Airlines sarà la prima compagnia Usa a tornare in Israele, a metà marzo [post_date] => 2025-02-05T09:43:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738748634000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483886 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Devo ritornare su Ita-Lufthansa. Mi sembra, ma potrei essere un osservatore lacunoso, che non si tratti di un accordo alla pari, ma di un'intesa in cui c'è un superior e quindi di un inferior. Non devo sprecare parole per capire a chi vanno attribuiti i due ruoli. Per esempio: Ita Airways si sposterà nei terminal Lufthansa Airlines di Francoforte e Monaco, nel Terminal 1 a Francoforte e nel Terminal 2 a Monaco, già dal prossimo orario estivo. Alleanza e programma Cambio di alleanza aerea: in futuro, i passeggeri di Ita Airways potranno anche usufruire di tutti i vantaggi di prodotto del Gruppo Lufthansa. L'ammissione della compagnia aerea italiana a Star Alliance, la più grande alleanza aeronautica mondiale, è di fondamentale importanza per questo. I preparativi sono già iniziati. L'adesione ufficiale di Ita Airways a Star Alliance è prevista per la prima metà del 2026. Di conseguenza, Ita Airways ha già avviato il ritiro dall'alleanza SkyTeam. Con effetto immediato , 36 milioni di soci Miles & More possono guadagnare e riscattare miglia su tutti i voli Ita Airways. Allo stesso tempo, i 2,7 milioni di soci del programma frequent flyer di Ita Airways Volare possono guadagnare e riscattare i loro punti su tutti i voli operati da Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines. Non lo so mi sembra che il ragazzo problematico sia stato affidato ad un educatore di un certo valore. Continuo a dire che la cosa mi piace fino a un certo punto. Forse il tempo mi darà torto. Ma le idee prima di essere confutate devono essere messe alla prova. Vediamo. ga [post_title] => Accordo Ita-Lufthansa. A trainare l’incremento dei pernottamenti è stato il mercato statunitense, con ottime performance anche del Regno Unito ed Europa, Caraibi, America Latina e Canada.\r

\"La nostra crescita nel 2024 è il risultato diretto dei nostri sforzi per rafforzare la connettività, posizionare Antigua e Barbuda come hub regionale con due aeroporti internazionali, espandere la nostra offerta alberghiera e ricettiva, investire nel capitale umano e performare al meglio delle nostre capacità\" ha dichiarato Charles Fernandez, Ministro del Turismo, dell'Aviazione Civile, dei Trasporti e degli Investimenti.\r

Significativo l'incremento dei collegamenti aerei nel corso dello scorso anno, con un ampliamento del servizio da parte di American Airlines, Delta e JetBlue, oltre al ritorno di Condor e all'introduzione di Sunrise Airways. Anche British Airways ha rafforzato i collegamenti verso la destinazione.\r

Positivi anche i dati dell'Associazione alberghiera e turistica, che segnala un aumento dell'occupazione nel 2024, superando i livelli del 2019, con una crescente domanda di strutture ricettive nelle isole gemelle.\r

Segno più infine per il settore crocieristico, con un incremento delle operazioni di homeporting guidate dall’Antigua Cruise Port e dall’Antigua and Barbuda Airport Authority, con un'ulteriore espansione prevista per il 2025. \r

“Il 2025 è ancora più promettente nel primo trimestre dell'anno, che porterà un aumento degli scali crocieristici per Antigua e Barbuda e un ulteriore potenziamento del trasporto aereo, con Frontier che lancerà il suo servizio inaugurale San Juan - Antigua il 15 febbraio 2025” ha ricordato il ceo dell’Antigua & Barbuda Tourism Authority, Colin C. James.","post_title":"Antigua e Barbuda archiviano un 2024 in crescita e investono sul 2025","post_date":"2025-02-11T10:16:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1739268998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un itinerario inedito in Madagascar, i tour overland in Botswana e partenze speciali verso Bali e Komodo con stop over a Singapore. Sono alcune delle principali novità 2025 griffate African e World Explorer. “Riconosciamo il valore della tradizione - spiega Alessandro Simonetti, titolare dell'operatore milanese con ben 53 anni di storia alle spalle -. Ma siamo ben consapevoli che il segreto della longevità del nostro marchio sta proprio nella capacità di adattarci a contesti che cambiano di continuo”.\r

\r

Il nuovo tour Madagascar – dagli Tsingy al mare, in esclusiva per il mercato tricolore, con accompagnatore locale parlante italiano anche per le partenze speciali estive (28 luglio; 4, 11 e 18 agosto) offre in particolare una valida alternativa al già consolidato Madagascar Explorer, per il quale sono confermate anche due partenze in agosto. “Sempre più richiesto il nord del Madagascar, che ha conosciuto un grande sviluppo sia dal punto di vista promozionale, sia da quello dei servizi e dell’hotellerie. Portiamo avanti una collaborazione pluriennale e di successo con questa destinazione, oltre che con Ethiopian Airlines che utilizziamo per raggiungerla”.\r

\r

Il Botswana Overland è invece un tour di 12 notti e nove giorni, per viaggiatori d’altri tempi: “Riscontriamo sempre di più una domanda di esperienze autentiche e sostenibili, di attività legate al turismo responsabile che tengano conto delle comunità locali. Complice, da questo punto di vista, la crescita tra i nostri clienti di un pubblico di Millennials e gen Z, generazioni preparate e sensibili nei confronti di queste tematiche”.\r

\r

Grazie anche alla rinnovata collaborazione con Singapore Airlines, World Explorer rilancia infine una delle destinazioni del Sud-Est asiatico maggiormente in crescita: “I nostri tour verso Bali e Komodo – conclude Simonetti – ci permetteranno di raccontare, ancora una volta in chiave explorer, una destinazione che continua a suscitare una forte richiesta da parte dei nostri clienti”. Oltre alle due isole (Bali e Komodo Best - Estate) le partenze speciali del 2025 coinvolgono pure l’abbinamento alla città del leone nei quattro tour Singapore, Bali e mare Explorer; Singapore, Bali e mare Best; Singapore, Bali e Komodo Explorer; Singapore, Bali e Komodo Best. Le isole Gili Trawangan, Gili Meno e Lombok, invece, fanno parte dell'estensione mare a scelta nei tour Bali e mare e Singapore, Bali e mare.","post_title":"Novità in Madagascar, Botswana, Bali, Komodo e Singapore nel 2025 di World e African Explorer","post_date":"2025-02-10T10:49:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1739184568000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizio 2025 in salita per Airbus che ha consegnato 25 aeromobili a 17 clienti nel mese di gennaio, rispetto alle 30 consegne a 18 clienti del gennaio 2024.\r

\r

Sebbene non siano stati rilasciati dettagli ufficiali sulle aspettative di consegna di Airbus per il 2025, il costruttore europeo di aeromobili lo scorso anno ha consegnato circa 770 aeromobili - una media di 64 aeromobili al mese.\r

\r

Airbus pubblicherà il prossimo 20 febbraio i risultati finanziari completi per il 2024 e illustrerà i piani per il 2025.\r

\r

Secondo quanto riferito da Reuters, tra i vettori che a gennaio hanno ricevuto nuovi aeromobili figurano China Southern Airlines, United Airlines, Emirates e Japan Airlines.\r

\r

China Southern Airlines ha ricevuto un Airbus A321neo, un A319neo e un A320neo, mentre due A321neo sono stati consegnati a United Airlines. Emirates ha ricevuto un A350-900, dopo aver lanciato il suo primo nel 2024, e Japan Airlines ha ricevuto un A350-1000.\r

\r

Sempre a gennaio Airbus ha ricevuto 55 ordini lordi (quattro cancellazioni) per nuovi aeromobili, un aumento rispetto ai dati del gennaio 2024, quando ne aveva ricevuti in totale 31.\r

\r

Tutti gli ordini di aeromobili, tranne dieci, provengono da clienti al momento non svelati, mentre Starlux si è impegnata per cinque A350F e Lufthansa ha ordinato cinque A350-1000.","post_title":"Airbus: 25 aeromobili consegnati a gennaio, in calo rispetto all'anno scorso","post_date":"2025-02-07T10:40:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738924812000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484176","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air punta ad un utile operativo di 1,32 miliardi di dollari per l'esercizio 2024, pari ad un aumento del 22,5% rispetto all'anno precedente.\r

\r

I dati, provvisori, resi noti dalla compagnia della Corea del Sud indicano, per lo stesso periodo, che i ricavi avrebbero superato la cifra record di 10,9 miliardi di dollari, +10,6%, segnando così il livello più alto di sempre.\r

\r

Il vettore evidenzia, per il primo trimestre di quest'anno, una domanda passeggeri sostenuta sul lungo raggio e una ripresa delle prestazioni sulle rotte verso la Cina; tra i progetti l'ampliamento dei voli charter sulle rotte a elevata domanda per massimizzare i ricavi.\r

\r

“Sebbene si preveda un'incertezza in ambito commerciale a causa dei cambiamenti nel panorama politico globale nel 2025 - sottolinea una nota del vettore - intendiamo rafforzare la nostra competitività come compagnia aerea globale attraverso un periodo di preparazione alla fusione con Asiana Airlines”.\r

\r

","post_title":"Korean Air prevede una chiusura 2024 con ricavi record oltre i 10,9 mld","post_date":"2025-02-07T10:21:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738923678000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha aperto a Tokyo Narita la sua più grande lounge all’estero, che è anche la settima oltre i confini nazionali della Turchia, dopo quelle di Nairobi, Mosca, Miami, Washington, Bangkok e New York. \r

\r

Situata nel Terminal 1 ala Sud, satellite 4, gate 47, la Turkish Airlines Lounge di Narita occuperà un’area totale di circa 1.500 metri quadri, una volta completata la seconda fase. Inizialmente, la lounge accoglierà i passeggeri su uno spazio di 800 metri quadrati, offrendo un ambiente confortevole per un massimo di 105 passeggeri. La lounge sarà attiva tutti i giorni dalle 7.30 alle 21.45 e sarà accessibile ai titolari di carte Miles&Smiles Elite Plus ed Elite, ai titolari di carte Miles&Smiles Elite Corporate, ai soci Star Alliance Gold e ai passeggeri di Business Class (First Class) che volano con le compagnie aeree aderenti a Star Alliance.\r

\r

\"In questa lounge offriamo ai nostri ospiti uno spazio che armonizza l’ospitalità turca con l’eleganza giapponese, simboleggiando oltre un secolo di strette relazioni tra le nostre nazioni - ha dichiarato Ümit Develi, vp of sales Far East & Oceania di Turkish Airlines -. Queso luogo riflette il nostro impegno a migliorare l’esperienza di viaggio e a rafforzare ulteriormente la nostra presenza nella regione Asia-Pacifico”.\r

\r

\r

Oltre alla ricca proposta a buffet di piatti della cucina turca, giapponese e dell’Estremo Oriente, la lounge è l’unica al di fuori di Istanbul a vantare un forno per pide turche proposte appena sfornate negli orari di pranzo e cena. Altri servizi includono aree relax con poltrone e lettini e una sala vip per una maggiore privacy. Le docce, le toilette e una sala per bambini completano l’offerta perfetta per tutte le esigenze dei passeggeri. Previsto anche il wi-fi gratuito, schermi informativi sui voli e a uno spazio di lavoro dedicato. \r

\r

","post_title":"Turkish Airlines apre a Tokyo Narita la sua settima lounge internazionale","post_date":"2025-02-05T11:42:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738755760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483955","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Azerbaijan Airlines ha rinnovato l'accordo con Travelport per la distribuzione dei contenuti, in base al quale le agenzie di viaggio che utilizzano Travelport+ continueranno ad avere accesso all'intera gamma di contenuti di Azal pronti per la vendita al dettaglio, compresi i servizi accessori.\r

\r

“Travelport è stato un partner eccezionale che ha sostenuto la nostra crescita, garantendo che i nostri contenuti fossero normalizzati e facilmente accessibili alle agenzie - ha dichiarato Jamil Manizade, chief commercial officer di Azal -. Questo prolungamento dell'accordo dimostra il nostro impegno comune per dare ai rivenditori di viaggi la possibilità di offrire esperienze migliori ai nostri clienti”.\r

\r

Gli agenti che utilizzano Travelport+ possono visualizzare e confrontare l'intera gamma di tariffe e servizi di Azerbaijan Airlines senza soluzione di continuità in un'unica vista, migliorando la loro capacità di prenotare le migliori offerte per i viaggiatori. Grazie ai miglioramenti della ricerca AI di Travelport, Content Curation Layer (Ccl), gli agenti possono confrontare rapidamente e facilmente le opzioni di volo e identificare le offerte più rilevanti del vettore. Il Ccl di Travelport utilizza l'intelligenza artificiale per normalizzare e arricchire i contenuti aggregati in modo che le offerte delle compagnie aeree siano più facili da comprendere e confrontare.\r

\r

“Questo accordo garantisce alle agenzie che utilizzano Travelport+ un accesso semplificato ai contenuti arricchiti e pronti per la vendita al dettaglio di Azal - ha dichiarato Damian Hickey, Global Head of Air Partners di Travelport -. La strategia di crescita del vettore sarà fortemente sostenuta dai nostri clienti delle agenzie che utilizzano Travelport+ per cercare e prenotare le offerte e le rotte aggiuntive di Azal”.\r

\r

","post_title":"Azerbaijan Airlines rinnova e amplia l'intesa con Travelport","post_date":"2025-02-05T10:41:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738752113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483937","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines sarà la prima compagnia aerea statunitense a ripristinare i voli verso Israele: lo comunica lo stesso vettore, annunciando che la rotta tra New York/Newark - e l'aeroporto di Tel Aviv decollerà il prossimo 15 marzo.\r

\r

Sono previsti collegamenti giornalieri, operati con Boeing 787-10 Dreamliner, che diventeranno due al giorno dal 29 marzo. Inizialmente United aveva previsto di riprendere i voli questo mese, ma alla fine ha spostato la data del ritorno in Israele alla metà del prossimo mese.\r

\r

“Questa ripresa segue una valutazione dettagliata delle considerazioni operative per la regione e una stretta collaborazione con i sindacati che rappresentano i nostri assistenti di volo e piloti”, si legge in una nota della compagnia.\r

\r

Dal 7 ottobre 2023 United Airlines ha operato 28 voli settimanali da Tel Aviv: 14 verso New York e i restanti verso varie destinazioni negli Stati Uniti, tra cui Chicago, Washington e San Francisco.\r

\r

In parallelo, Delta Air Lines ha programmato di riprendere i voli verso Israele il 1° aprile, con sette voli settimanali tra Tel Aviv e New York mentre, secondo il Times of Israel, American Airlines, ripristinerà i suoi collegamenti per Tel Aviv a partire dal prossimo settembre.\r

\r

","post_title":"United Airlines sarà la prima compagnia Usa a tornare in Israele, a metà marzo","post_date":"2025-02-05T09:43:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738748634000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483886","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Devo ritornare su Ita-Lufthansa. Mi sembra, ma potrei essere un osservatore lacunoso, che non si tratti di un accordo alla pari, ma di un'intesa in cui c'è un superior e quindi di un inferior. Non devo sprecare parole per capire a chi vanno attribuiti i due ruoli.\r

\r

Per esempio: Ita Airways si sposterà nei terminal Lufthansa Airlines di Francoforte e Monaco, nel Terminal 1 a Francoforte e nel Terminal 2 a Monaco, già dal prossimo orario estivo.\r

Alleanza e programma\r

Cambio di alleanza aerea: in futuro, i passeggeri di Ita Airways potranno anche usufruire di tutti i vantaggi di prodotto del Gruppo Lufthansa. L'ammissione della compagnia aerea italiana a Star Alliance, la più grande alleanza aeronautica mondiale, è di fondamentale importanza per questo. I preparativi sono già iniziati. L'adesione ufficiale di Ita Airways a Star Alliance è prevista per la prima metà del 2026. Di conseguenza, Ita Airways ha già avviato il ritiro dall'alleanza SkyTeam.\r

\r

Con effetto immediato , 36 milioni di soci Miles & More possono guadagnare e riscattare miglia su tutti i voli Ita Airways. Allo stesso tempo, i 2,7 milioni di soci del programma frequent flyer di Ita Airways Volare possono guadagnare e riscattare i loro punti su tutti i voli operati da Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines.\r

\r

Non lo so mi sembra che il ragazzo problematico sia stato affidato ad un educatore di un certo valore. Continuo a dire che la cosa mi piace fino a un certo punto. Forse il tempo mi darà torto. Ma le idee prima di essere confutate devono essere messe alla prova. Vediamo.\r

\r

ga","post_title":"Accordo Ita-Lufthansa. Qualcuno fa il maestro e qualcun altro fa l'alunno","post_date":"2025-02-04T11:28:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738668536000]}]}}