L’Aeroporto Genova approva il bilancio 2023 e guarda all’aumento di capitale da 2,9 mln di euro Bilancio 2023 approvato dalla Società di gestione dell’aeroporto di Genova con perdite per 1,8 milioni: risultato migliore delle stime che precede il previsto aumento di capitale – programmato per il 6 novembre – da 2,9 milioni di euro. In decisa ripresa l’andamento del 2024. “I risultati dell’azienda dimostrano che i fondamentali economici di Aeroporto di Genova Spa – al netto delle partite straordinarie – sono solidi – commenta Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova – e ci consentono di affrontare con ottimismo le prossime sfide che ci aspettano con il prossimo aumento di capitale che, grazie al risultato positivo registrato dalla situazione economico patrimoniale al 31 luglio 2024, sarà di circa 2,9 milioni di euro. Si chiude, quindi, una fase di incertezza e ci concentreremo sulla gestione del nostro aeroporto che vedrà già un utile operativo nel prossimo esercizio 2024 e l’apertura ad inizio 2025 dell’ampliamento dell’aerostazione passeggeri”. Condividi

In decisa ripresa l’andamento del 2024.\r

“I risultati dell’azienda dimostrano che i fondamentali economici di Aeroporto di Genova Spa – al netto delle partite straordinarie – sono solidi - commenta Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova - e ci consentono di affrontare con ottimismo le prossime sfide che ci aspettano con il prossimo aumento di capitale che, grazie al risultato positivo registrato dalla situazione economico patrimoniale al 31 luglio 2024, sarà di circa 2,9 milioni di euro. Si chiude, quindi, una fase di incertezza e ci concentreremo sulla gestione del nostro aeroporto che vedrà già un utile operativo nel prossimo esercizio 2024 e l’apertura ad inizio 2025 dell’ampliamento dell’aerostazione passeggeri”.","post_title":"L'Aeroporto Genova approva il bilancio 2023 e guarda all'aumento di capitale da 2,9 mln di euro","post_date":"2024-10-30T09:22:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730280140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477842","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’inverno di Wizz Air ruota attorno ad un’offerta complessiva di oltre 28 milioni di posti e prevede il lancio o il ripristino di 44 rotte.\r

\r

Tra queste spiccano il decollo dal nuovo aeroporto di Salerno, il ritorno a Chisinau, in Moldavia, e lo sblocco di destinazioni uniche come Giza (Cairo) e Sharm el Sheikh, Marrakech e Stoccarda da un numero ancora maggiore di città. In totale, durante la winter, la compagnia aerea opererà oltre 600 rotte attraverso Europa, Nord Africa, Medio Oriente e Asia Centrale.\r

\r

Intanto, nell’estate appena conclusa la compagnia ha trasportato circa 40 milioni di passeggeri, operando circa 200.000 voli.\r

\r

“Entriamo in quella che è ad oggi la nostra più grande stagione invernale – afferma Sasha Vislaus, corporate communication Manager della low cost ungherese -. Con 205 rotte dall'Italia verso 35 paesi in Europa e oltre, rimaniamo impegnati a crescere ulteriormente in questo paese”.","post_title":"L'inverno italiano di Wizz Air: 205 rotte dall'Italia verso 35 paesi","post_date":"2024-10-30T09:19:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730279991000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477836","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair punta a crescere anche sul segmento corporate e sigla un accordo con Sap Concur: i viaggiatori business possono ora prenotare i voli della low cost tramite la piattaforma di viaggio, attraverso un collegamento diretto con la compagnia aerea.\r

\r

I clienti corporate beneficeranno di vantaggi in termini di efficienza, e della comodità di avere i dati delle loro prenotazioni nelle soluzioni Sap Concur, riducendo così ogni incombenza amministrativa. Inoltre, non dovranno completare la verifica del cliente di Ryanair, rendendo la loro esperienza di viaggio business ancora più fluida.\r

\r

«Questa è una grande notizia per il mondo dei viaggi d'affari - commenta il cmo di Ryanair, Dara Brady - poiché i viaggiatori corporate potranno ora accedere comodamente alle tariffe di Ryanair e al network da 3.600 voli giornalieri in 240 aeroporti, tramite Concur Travel, che offre loro più scelta e flessibilità per i viaggi d’affari. Le nostre tariffe basse e gli operativi ad alta frequenza soddisfano perfettamente le esigenze di chi viaggia per affari, facendo risparmiare tempo e denaro alle aziende».\r

\r

«Tutto ciò che abbiamo costruito con Ryanair mira a connettere la compagnia al più ampio settore dei viaggi d'affari nel modo più fluido, efficace e produttivo - aggiunge Paul Dear, regional vice presidente supplier services Emea di Sap Concur -. Ryanair voleva portare le sue opzioni di viaggio nel mondo corporate e si è rivolta a noi perché ci ritiene un partner affidabile, grazie alle nostre formule trasparenti per i clienti».","post_title":"Ryanair guarda al traffico corporate: accordo con Sap Concur","post_date":"2024-10-29T13:47:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730209679000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477830","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà la Poesia la protagonista del debutto di Msc Crociere in Alaska. Con home port Seattle, la nave la nave partirà settimanalmente per l'Alaska e il Canada per itinerari di sette notti a cominciare dall'11 maggio 2026.\r

\r

“Con l'introduzione delle crociere in Alaska stiamo ampliando ulteriormente la nostra offerta globale e dando ai nostri ospiti l'opportunità di apprezzare questa regione imperdibile - sottolinea il ceo della compagnia, Gianni Onorato -. Questi nuovi itinerari coincidono anche con l'introduzione di un nuovo home port negli Stati Uniti, il nostro quinto a oggi nel Paese. Seattle è il luogo perfetto per partire per l'Alaska, con eccellenti collegamenti aerei internazionali che la rendono facilmente accessibile agli ospiti di tutto il mondo. In particolare sappiamo che i nostri ospiti europei aspettavano con ansia l'opportunità di navigare in Alaska con noi”.\r

\r

La Poesia dedicherà quindi l'estate a itinerari dagli Stati Uniti verso l'Alaska, per poi spostarsi a Miami durante la stagione successiva, con la possibilità di attraversare anche il canale di Panama durante le due crociere di posizionamento tra la costa orientale e quella occidentale. A disposizione pure itinerari transatlantici in partenza il 6 aprile da Civitavecchia e il 7 da Genova, con arrivo a Miami il 22 dello stesso mese.","post_title":"La prima volta di Msc in Alaska. Si comincia nel 2026","post_date":"2024-10-29T12:53:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730206430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Plus Ultra Líneas Aéreas potenzia la capacità sul Perù con l'aumento delle frequenze operate sulla rotta da Madrid a Lima, che da aprile 2025 saliranno a cinque alla settimana per poi diventare sei dal luglio successivo.\r

\r

L'operativo prevede che da aprile verrà inserita una frequenza il giovedì, mentre da luglio si aggiungerà una frequenza il sabato.\r

\r

Da quando ha iniziato le sue operazioni di linea regolari verso il Perù il 15 giugno 2016, Plus Ultra Líneas Aéreas ha lavorato costantemente per migliorare la connettività tra Spagna e Perù: «Il nostro obiettivo è continuare a offrire più opzioni di viaggio ai nostri passeggeri e migliorare le opportunità per lo sviluppo del turismo e degli affari tra Spagna e Perù» ha commentato Gibson Preziuso, direttore delle alleanze, comunicazione e Industry Affairs della compagnia aerea.","post_title":"Plus Ultra Líneas Aéreas potenzia la capacità sulla Madrid-Lima nel 2025","post_date":"2024-10-29T11:15:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730200516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si declina in 18 tappe distribuite in 17 differenti città italiane il nuovo roadshow targato I Grandi Viaggi partito da Napoli lo scorso 15 ottobre per concludersi il 21 novembre a Brescia. Il programma della Travel Academy inizia alle 13 circa con un pranzo di benvenuto, utile anche a creare un momento di networking tra le varie agenzie e i rappresentanti dell’azienda, seguito dalla presentazione delle nostre novità.\r

\r

Focus dell'evento, la nuova piattaforma di prenotazione Tep (Travel easy planner) pensata e studiata per rendere facile e agevole il lavoro di preventivazione partendo dai prodotti a catalogo: dai tour di gruppo agli itinerari in libertà, fino ai combinati con gli esclusivi iGv Club: Bluebay Village, Dongwe e Cote d’or. Gli agenti avranno anche modo di simulare alcuni preventivi e capire come utilizzare il sistema in ogni fase, dalla creazione alla conclusione - conferma della pratica.\r

\r

Un secondo momento formativo verte invece sulle novità di prodotto, in particolare sui tour esclusivi iGv per Giappone e Cina, nonché quelli per l’estate in Indonesia a prezzo fisso e garantito, ma anche le partenze India per Capodanno, Holy Festival e Pasqua.\r

\r

In calendario nei prossimo giorni sono ancora previste le tappe di domani all'Nh Parma, del 5 novembre all'Nh Palazzo Verona, del giorno successivo all'Nh Padova e poi ancora del 7 dello stesso mese all'Una Hotels Bologna Centro, del 12 all'Nh Genova Centro, del 13 all'Nh Torino Centro e all'Una Hotels Varese, del 15 al Melia Milan, del 18 all'Nh Palermo, del 19 all'Nh Bergamo e infine del 21 all'Nh Parco degli Aragonesi di Catania nonché all'Nh Hotel Master di Brescia. Per iscriversi, basta cliccare sul link e segnalare la propria adesione all'indirizzo mail corrispondente.","post_title":"E' partito il nuovo roadshow iGv: 18 tappe in 17 città in tutta Italia","post_date":"2024-10-29T11:15:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730200508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477779","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le risorse in Finanziaria destinate al trasporto pubblico locale sono poche: è quanto dichiarano le principali associazioni di categoria del settore.\r

\r

In una nota congiunta, Agens, Asstra e Anav esprimono forti preoccupazioni: «la misura di 120 milioni di euro, prevista dall’art.97 del disegno di legge di bilancio per il solo anno 2025, recentemente approvato dal governo, per quanto apprezzabile, è ampliamente insufficiente rispetto alle esigenze del trasporto pubblico locale».\r

Incremento\r

Le tre associazioni chiedono un incremento significativo e strutturale della dotazione ed è quanto si aspettano dall’iter di approvazione parlamentare: nel documento sottoscritto, viene ricordato come l’elevata inflazione degli ultimi anni e la riduzione dei ricavi del traffico post-pandemia hanno portato ad una significativa riduzione del Fondo Nazionale Trasporti.\r

\r

Le risorse, non da ultimo, dovranno poi servire a finanziare il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, stimato in circa 900 milioni di euro l’anno.\r

Il governo non assicura un servizio adeguato ai cittadini\r

Rispetto a quest’ultimo aspetto, il segretario nazionale della Filt Cgil Eugenio Stanziale, nel sottolineare la totale assenza di risorse utili al rinnovo del ccnl, aggiunge come ciò «…dimostra la colpevole volontà da parte di questo esecutivo di non assicurare ai cittadini un servizio adeguato e di non voler decongestionare le città dal traffico asfissiante; ci chiediamo perché una consistente quota delle risorse stanziate per il ponte sullo stretto non venga utilizzata a finanziare il fondo».\r

\r

Il sindacato conferma lo sciopero già proclamato per il prossimo 8 novembre, vista la situazione generale e lo stallo delle trattative.\r

\r

\r

\r

Marco Micaroni\r

\r

","post_title":"Finanziaria e trasporto pubblico locale: le risorse sono insufficienti","post_date":"2024-10-29T11:05:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1730199912000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Profitti in calo per il gruppo Lufthansa che ha chiuso il terzo trimestre con un utile operativo di 1,3 miliardi di euro, ampiamente in linea con le stime della compagnia, ma inferiore del 9% rispetto al risultato di un anno fa.\r

«I ritardi nelle consegne degli aeromobili, i problemi di puntualità nei nostri hub in Germania e gli svantaggi normativi hanno un impatto sul nostro marchio principale» ha spiegato in una nota ufficiale il ceo Carsten Spohr.\r

Solitamente il terzo trimestre, che include i mesi estivi, più affollati con viaggiatori, è il periodo più forte per le compagnie aeree europee. Tuttavia l'aumento dei costi, l'imprevedibilità legata alla crisi in Medio Oriente e i ritardi nella consegna degli aerei continuano a pesare sui risultati.\r

I vettori del gruppo Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss International ed Eurowings, hanno generato un utile operativo di 1,2 miliardi di euro nel terzo trimestre, in calo rispetto agli 1,4 miliardi dello stesso periodo del 2023. La flessione è stata determinata principalmente da una diminuzione di 234 milioni di euro nel risultato di Lufthansa Airlines, ha detto la società in un comunicato.\r

I risultati complessivi dei tre mesi terminati il 30 settembre vedono un aumento dei ricavi del 5% rispetto al 2023, fino a 10,7 miliardi di euro, dato che è il più elevato di sempre nella storia del gruppo Lufthansa; l'utile netto è sceso a 1,1 miliardi di euro (1,2 miliardi nel 2023). I passeggeri trasportati sono stati oltre 40 milioni, il 6% in più rispetto allo stesso trimestre 2023: con il 94% della capacità disponibile il load factor è salito all'87%.\r

Il vettore tedesco ha più volte evidenziato le difficoltà legate alla competizione con le compagnie aeree cinesi, tuttora autorizzate a sorvolare lo spazio aereo russo - al contrario di quelle europee -, che hanno costretto Lufthansa a sospendere la rotta Francoforte-Pechino.\r

Le previsioni per fine 2024\r

\r

Positivo l'outlook per l'intero esercizio 2024: il gruppo prevede che la domanda di viaggi aerei rimarrà forte, i fattori di carico prenotati per novembre e dicembre sono ben al di sopra dei livelli osservati nello stesso periodo dell'anno scorso. La domanda rimane particolarmente elevata nelle classi premium.\r

\r

Per l'intero anno 2024 la capacità salirà al 91% rispetto al livello pre-crisi e il gruppo stima di registrare un risultato operativo positivo nel quarto trimestre. Nel complesso, il gruppo Lufthansa conferma quindi la sua previsione di raggiungere un Ebit rettificato di 1,4-1,8 miliardi di euro per l'intero anno.","post_title":"Lufthansa: utili in calo nel trimestre, ma il gruppo conferma le stime positive per fine anno","post_date":"2024-10-29T10:04:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730196282000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per i primi voli targati Wizz Air verso l’aeroporto Salerno - Costa d’Amalfi, con un collegamento verso Budapest che rappresenta anche il primo diretto tra le due città. L’operativo prevede tre frequenze alla settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì.\r

\r

La nuova rotta da Salerno a Budapest fa parte del progetto di espansione di Wizz Air in Campania, che prevede il lancio di altre tre rotte verso Tirana e Bucarest.\r

\r

«L'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi rappresenta per noi una nuova e entusiasmante opportunità, permettendo ai viaggiatori di esplorare nuove destinazioni e vivere esperienze indimenticabili » afferma Sasha Vislaus, corporate communications manager della low cost ungherese.\r

\r

«L’arrivo di una compagnia come Wizz Air è un’ulteriore dimostrazione dell’attrattività sui mercati internazionali del sistema aeroportuale campano e della complementarità dei due scali che rappresentano l’uno la risorsa dell’altro, garantendo connettività di qualità al territorio – ha osservato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, società di gestione dello scalo di Salerno-. Le tre destinazioni, oltre ad essere inedite per lo scalo salernitano, hanno l’ulteriore valore aggiunto d'iniziare durante la stagione ‘winter’, generalmente caratterizzata da una flessione dell’offerta, a dimostrazione della solidità dello scalo di Salerno-Costa d'Amalfi e della costante e progressiva crescita dei collegamenti, man mano che procedono i lavori previsti dal Piano di Sviluppo».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Wizz Air debutta da Salerno-Costa d'Amalfi con le prime tre rotte internazionali","post_date":"2024-10-29T09:37:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730194628000]}]}}