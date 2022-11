L’aeroporto di Trapani rinsalda il legame con Malta, collegata con voli Ryanair anche in inverno Trapani chiama Malta: lo scalo di Birgi, collegato all’isola con da Ryanair anche durante l’inverno, ha ospitato VisitMalta per una presentazione del prodotto dell’arcipelago.

«Promuovere i territori dove arriva il volo è la giusta prassi per far conoscere le bellezze di un luogo – ha sottolineato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra– ciò che fa VisitMalta, grazie anche alla capacità e professionalità di Ester Tamasi, è un esempio virtuoso che andrebbe seguito anche qui. Colgo l’occasione per pungolare le amministrazioni trapanesi a fare rete e sfruttare meglio le nostre ricchezze e risorse naturali». il direttore Michele Bufo ha aggiunto: «Il volo per Malta è l’unica destinazione extra nazionale nella nostra programmazione invernale con due connessioni, che diventeranno ben 5 in occasione della stagione estiva». «Implementare i collegamenti nei trasporti tra Malta e Sicilia significa anche rafforzare i rapporti culturali e di scambio – ha dichiarato Ester Tamasi, direttore Italia del Malta Tourism Authority, -. La Sicilia è per Malta un mercato prioritario che intendiamo supportare con continue collaborazioni con gli enti e con gli operatori turistici. Per questo motivo VisitMalta fa continui investimenti sul territorio siciliano, sia in termini pubblicitari sui media locali, sia con la costante presenza negli eventi organizzati nella regione. Siamo lieti di essere ospiti di questo appuntamento con l’aeroporto di Trapani perché vogliamo che la collaborazione tra le due isole continui e si rafforzi, basandoci sui legami culturali che storicamente ci uniscono, che vorremmo incrementare ancor di più in futuro». Nel periodo gennaio-luglio 2022, Malta ha ricevuto 1,8 milioni di arrivi internazionali, pari al 77% dei volumi del 2019; l’Italia si conferma secondo mercato, con un 35% proveniente dalla Calabria e la Sicilia.

