L’aeroporto di Trapani centra il traguardo del milione di passeggeri da inizio 2023 L’aeroporto di Trapani Birgi ha raggiunto quota un milione di passeggeri trasportati dall’inizio del 2023. Un traguardo, sottolinea lo scalo in una nota, raggiunto in anticipo rispetto alle previsioni più ottimiste e una cifra che non si toccava dal 2017. Il fortunato milionesimo passeggero transitato dal Vincenzo Florio, è stato premiato da Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani con un voucher di viaggio, da e verso Trapani, del valore di 300 euro. «Più che un numero è un simbolo di rinascita che abbiamo inseguito negli ultimi anni senza tregua – commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. Non si toccava un numero così alto di passeggeri dal 2017. È un momento di ripartenza raggiunto grazie alla Regione siciliana, alle risorse impegnate e alla fiducia. Questa estate, anche se ci ha messo a dura prova a causa degli incendi, che hanno investito prima Fontanarossa, poi Punta Raisi e anche noi, ci ha dato la conferma che la struttura è in grado di reggere un traffico importante, miriamo a numeri sempre più alti». “Il 15 settembre è una data importante per l’aeroporto di Trapani che torna a toccare un milione di passeggeri – ha dichiarato l’assessore regionale ai trasporti, Alessandro Aricò -. Un esempio di scalo aeroportuale che funziona anche grazie agli importanti investimenti, degli ultimi anni, da parte dei governi regionali. Pochi mesi fa, sono intervenuto per verificare la situazione dello scalo, dopo l’incendio di Fontanarossa. Con ben 15 mila passeggeri al giorno, Birgi si è dimostrato all’altezza di volumi importanti. Il governo Schifani sta lavorando per potenziare le infrastrutture. Già nel dicembre 2022, abbiamo deliberato il finanziamento per un valore oltre 100 milioni di euro dell’elettrificazione della linea ferrata Palermo-Trapani, via Milo, che sarà completata entro il 2026. Il collegamento veloce ferroviario migliorerà la rete aeroportuale, rafforzando ulteriormente il Vincenzo Florio». Condividi

