L’aeroporto di Londra Gatwick taglia la capacità estiva per ridurre i disservizi

L’aeroporto di Londra Gatwick, il secondo scalo più trafficato della città, limiterà il numero di decolli e atterraggi giornalieri a 825 nel mese di luglio e 850 in agosto – circa 50 in più rispetto alla media di inizio giugno, ma oltre il 10% in meno rispetto al massimo pre-pandemia.

La mossa arriva dopo il monito del Dipartimento dei Trasporti e dell’Autorità per l’Aviazione Civile che nei giorni scorsi hanno chiesto all’industria di garantire che i voli in vendita fossero “realizzabili” e hanno invitato i direttori degli aeroporti a creare gruppi di lavoro con le compagnie aeree e i gestori di terra per ridurre al minimo il rischio di interruzioni estive.

L’aeroporto è la base più grande per easyJet, che gestisce più della metà degli slot di Gatwick: è probabile che la compagnia aerea debba ridurre l’operativo estivo dopo che nelle ultime settimane ha effettuato centinaia di cancellazioni all’ultimo minuto, più di qualsiasi altro vettore britannico, a causa di molteplici problemi.

Intanto lo scalo di Gatwick ha dichiarato di voler “moderare temporaneamente il tasso di crescita” per consentire alle compagnie aeree di “gestire operativi di volo più affidabili” per il periodo di picco di traffico legato alle vacanze estive.