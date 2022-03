L’Aeroporto di Cagliari spinge sul network internazionale con 53 collegamenti

Un ventaglio di 53 collegamenti internazionali che si sommano ai 38 nazionali, per un totale di 91 rotte, delle quali 15 nuove, e 16 Paesi collegati: l’aeroporto di Cagliari spalanca le porte all’estate con oltre 18mila voli in programma.

“Ci aspettiamo una Pasqua molto ricca – ha dichiarato David Crognaletti, direttore commerciale Sogaer a margine della presentazione dell’operativo estivo 2022 – anche per la sua posizione in calendario. Sarà l’occasione per mandare un messaggio di garanzia e sicurezza al mercato internazionale visto che l’85% dei voli della stagione estiva saranno già disponibili per Pasqua”.

Numeri che lasciano ben sperare per una consistente ripresa del traffico aereo, “che possa riavvicinare la Sardegna alla cifra record del 2019 con oltre 9 milioni di presenze nei tre aeroporti sardi, dopo un disastroso 2020 e un 2021 incoraggiante, ma contenuto nei numeri” ha aggiunto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa.

Nel dettaglio, queste le 15 new entry del network estivo che debutterà il prossimo 27 marzo: Bilbao, Carcassonne, Hannover, Lille, Londra Gatwick, Madrid, Nizza, Norimberga, Palma di Maiorca, Poznan, Siviglia, Strasburgo cui si sommano le due italiane di Bolzano e Venezia; chiaramente in stand-by a causa del conflitto, quella per Mosca.