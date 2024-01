L’aeroporto di Atene sulla rotta della privatizzazione: in vendita una quota statale del 30% Privatizzazione in vista per l’aeroporto internazionale di Atene: lo Stato è infatti pronto a cedere una quota del 30% attraverso un’offerta pubblica iniziale (Ipo); la quotazione presso la Borsa di Atene è prevista a febbraio e la vendita, secondo le stime, potrebbe fruttare circa 800 milioni di euro. Come riferisce l’Ansa, attualmente lo Stato greco possiede il 55% del capitale dell’aeroporto, mentre la compagnia tedesca AviAlliance detiene circa il 40%, e la famiglia greca Copelouzos il 5%. Stando agli accordi, AviAlliance avrà il diritto di acquistare un ulteriore 10% e Copelouzos un ulteriore 1%. Il progetto punta ad aumentare la capacità dell’aeroporto, per accogliere fino a 50 milioni di passeggeri all’anno entro il 2046. Quella dell’aeroporto di Atene è la più grande Ipo degli ultimi 15 anni in Grecia. Nel 2024 il Paese spera di raccogliere più di 5 miliardi di euro dalla vendita di beni statali (oltre all’aeroporto è in palio la concessione di un’autostrada, l’Egnatia Odos, e della tangenziale Attiki Odos). Se le previsioni venissero confermate, si tratterebbe della somma più alta mai raccolta in un solo anno grazie alle privatizzazioni. Condividi

La città dello stato di Victoria sarà la 346ª destinazione della compagnia turca in 130 Paesi.\r

\r

Turkish sarà l'unica compagnia aerea europea a operare voli verso l'aeroporto di Melbourne.\r

\r

\"Abbiamo realizzato il nostro obiettivo di raggiungere il continente australiano, a cui stavamo lavorando con successo da tempo, con la conferma della data di volo - ha dichiarato Ahmet Bolat, presidente del cda e del comitato esecutivo di Turkish Airlines -. Abbiamo un valore globale significativo che ci distingue dai nostri concorrenti, in quanto siamo la compagnia aerea che vola in più Paesi al mondo. Mantenere questa preziosa missione è una motivazione molto forte che ci spinge a lavorare con maggiore impegno, dedizione ed entusiasmo\".\r

\r

\r

\r

I nuovi voli aumenteranno anche l'accesso di Melbourne verso i mercati europei, mediorientali, balcanici e africani attraverso Istanbul.\r

\r

Nel mirino, per il futuro, l'apertura di voli diretti per Melbourne e altre potenziali città del Paese con l'acquisizione di nuovi aeromobili in grado di operare voli non-stop tra Istanbul e Melbourne.\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines sbarca in Australia con la Istanbul-Melbourne (via Singapore)","post_date":"2024-01-22T09:30:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705915819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la stagione 2024, l’iniziativa Treni della Neve, nata dalla collaborazione fra Trenord e Snowit, si arricchisce di tre nuove destinazioni. Da quest’anno infatti, oltre ai comprensori di Aprica&Corteno e Valmalenco, sarà possibile raggiungere anche Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca.\r

\r

Il pacchetto treno+navetta+skipass oltre ai servizi compresi negli itinerari con Trenord può essere ulteriormente personalizzato grazie all’utilizzo della piattaforma Snowit che aggrega tutti i servizi legati alla montagna e agli sport invernali. Gli amanti della montagna possono trovare così ulteriori opzioni per la propria giornata sulle piste: la prenotazione di una lezione di sci, il noleggio dell’attrezzatura, l’alloggio e molto altro. Il tutto, con la garanzia di affidarsi a un partner specializzato.\r

\r

«Crediamo molto nello sviluppo dell’utilizzo del treno per raggiungere le destinazioni turistiche durante il fine settimana, pratica già ben diffusa all’estero. E che offre molteplici vantaggi, prima di tutto in termini di sostenibilità ambientale, ma anche di convenienza e di praticità, sollevando l’utente da questioni come la ricerca del parcheggio o le code per il rientro in città. Inoltre i servizi complementari in vendita su Snowit rappresentano un grande valore aggiunto per il cliente» ha dichiarato Riccardo Maggioni, co-fondatore e direttore generale di Snowit.\r

\r

Le destinazioni dei Treni della Neve\r

\r

I biglietti integrati treno+navetta+skipass portano i viaggiatori senz’auto fino ai comprensori sciistici lombardi e piemontesi, per una o due giornate sugli sci. Queste proposte, personalizzabili con l’aggiunta di altri servizi, sono disponibili sul sito Trenord, nella sezione dedicata alle “Gite in treno” e su Snowit.\r

Aprica&Corteno\r

Il biglietto integrato per Aprica&Corteno comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Tresenda-Aprica-Teglio, il percorso in navetta fino agli impianti sciistici di Aprica, e lo skipass. È possibile scegliere fra il biglietto singolo giornaliero a 60 euro e quello bigiornaliero a 88 euro; in alternativa, è disponibile un pacchetto adulto+ragazzo (di età compresa tra i 4 e i 13 anni) a 105 euro per un giorno e 161 euro per due giorni.\r

Valmalenco\r

Anche chi vuole sciare in Valmalenco ha quattro opzioni: il biglietto singolo giornaliero a 60 euro, quello bigiornaliero a 88 euro, il biglietto adulto+ragazzo giornaliero a 105 euro e quello bigiornaliero a 161 euro. Chi non scia e ama passeggiare nella neve può invece optare per un pacchetto dedicato, a 60 euro, che comprende il viaggio andata e ritorno in treno fino a Sondrio, l’itinerario in navetta, il biglietto per la Snow Eagle, la più grande funivia d’Europa, e il noleggio di ciaspole.\r

Madesimo\r

Novità di questa stagione, la proposta per Madesimo, in Valchiavenna, comprende il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Chiavenna, lo shuttle per gli impianti e lo skipass giornaliero. Due i biglietti disponibili: il biglietto giornaliero singolo, al costo di 60 euro, e quello adulto+ragazzo, al costo di 105 euro. L’offerta è valida solo la domenica e i festivi.\r

Piani di Bobbio\r

Il nuovo biglietto, in vendita dal 15 gennaio, comprende al costo di 49 euro il viaggio andata/ritorno da tutta la Lombardia a Lecco, la navetta dalla stazione al Piazzale della Cabinovia di Barzio e lo skipass giornaliero per l’accesso agli impianti.Il biglietto si può utilizzare nei soli giorni feriali.\r

Domobianca\r

Sono disponibili dal 18 gennaio i biglietti integrati per raggiungere in treno da tutta la Lombardia la stazione di Domodossola, salire a bordo di uno shuttle diretto agli impianti di Domobianca e godersi una giornata sugli sci con uno skipass giornaliero. È possibile acquistare il ticket per un giorno feriale al prezzo di 43 euro e per un giorno festivo al prezzo di 49 euro.\r

\r

Dallo scorso mese di dicembre ad oggi sono oltre 1700 le persone che hanno scelto di raggiungere le piste da sci in treno anziché in auto. E più di 500 le auto che non hanno circolato sulle strade per andare a sciare.\r

«Forti del successo dell’iniziativa avviata lo scorso anno, abbiamo deciso di rinnovare anche per il 2024 la collaborazione con Snowit - ha dichiarato Leonardo Cesarini di Trenord - per offrire agli amanti dello sci la possibilità di raggiungere i comprensori sciistici della Lombardia e del Piemonte senza dover utilizzare l'automobile. Promuovendo così un turismo più green e sostenibile anche dal punto di vista economico».\r

\r

[gallery ids=\"459724,459725,459703\"]","post_title":"Treni della Neve: le tre nuove destinazioni della stagione 2024","post_date":"2024-01-22T09:10:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["sport-invernali","treni","turismo-invernale"],"post_tag_name":["sport invernali","treni","turismo invernale"]},"sort":[1705914649000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal guanto bianco della formalità al guanto rosso della passione. E' il paradigma dell'evoluzione dell'ospitalità di lusso negli ultimi 20-30 anni. A raccontarlo, sul palco bolognese della tredicesima edizione di Travel Hashtag, è stato un professionista con una lunga carriera nell'hotellerie alto di gamma come Palmiro Noschese, oggi strategic advisor per il comparto. Ma il concetto è stato sostanzialmente condiviso da tutti i numerosi partecipanti all'evento itinerante ideato da Nicola Romanelli e ospitato questa volta dal resort dei colli bolognesi, Palazzo di Varignana. Il lusso, certo è ancora pur sempre eccellenza ripetuta con costanza e coerenza nel tempo, ha ricordato il direttore generale della Scuola Italiana di Ospitalità, Giulio Contini, \"ma oggi non è più solo o tanto un hardware fatto di stucchi e marmi preziosi. Il nuovo lusso è piuttosto un'esperienza unica, personalizzata e sostenibile\".\r

\r

D'altronde il cluster del top di gamma è cambiato. E profondamente, ha osservato il vice president salese Europa e Nord America del gruppo Accor, Martin Sapori: \"Oggi il segmento dei viaggiatori alto - spendenti non è più composto esclusivamente da un pubblico senior. Anzi, gli ospiti di età compresa tra i 25 e i 44 anni rappresentano ormai il 64% della domanda complessiva. Occorre quindi adeguare le strategie di distribuzione a un target che è nato nell'era digitale e dei social. Bisogna personalizzare e segmentare i messaggi per ogni tipologia di clientela\".\r

\r

E' la domanda del lusso in generale che si sta peraltro sempre più spostando dal possesso di oggetti preziosi agli asset più intangibili. Lo dimostra anche l'ultima ricerca realizzata dalla fondazione Altagamma, in collaborazione con la società di consulenza Bain: \"Il giro d'affari totale del mercato alto-spendente globale oggi ammonta a circa 1.500 miliardi di euro - ha sottolineato il country manager Italia di Emirates, Flavio Ghiringhelli -. Una cifra enorme che vede ancora ai primi posti per voci di spesa le auto, seguite da orologi, gioielli e altri articoli costosi. Sul terzo gradino del podio si è però ormai consolidata l'ospitalità, che pesa per circa il 15% del totale. Una quota che per di più sta ulteriormente crescendo, con volumi stimati in aumento del 6% annuo da qui al 2o30\".\r

\r

Eppure, nonostante prospettive tanto rosee, \"la formazione nel turismo oggi incontra molte difficoltà - ha rivelato la docente dell'università Europea di Roma, Carmen Bizzarri -. Non che il settore abbia mai goduto di un grandissimo prestigio, ma la pandemia ha persino peggiorato la percezione che molte famiglie hanno dell'industria dei viaggi, aumentandone il senso di incertezza. Di conseguenza, negli ultimi anni, gli istituti formativi italiani dedicati al turismo stanno registrando un drastico calo di iscritti. E la stessa precarietà di molti posti di lavoro entry level, da sempre tallone d'Achille del settore, certo non aiuta\".\r

\r

","post_title":"A Travel Hashtag l'evoluzione dell'ospitalità lusso: dalla forma alla passione","post_date":"2024-01-19T15:06:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1705676775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair è pronta a riattivare i collegamenti verso Israele: i voli decolleranno dal prossimo 1° febbraio, spiega la low cost irlandese citando le indicazioni dell'Easa e la ripresa dei voli da parte di altri vettori europei.\r

\r

La compagnia aerea prevede, inizialmente, di operare una programmazione ridotta con rotte da e per Karlsruhe/Baden Baden, Marsiglia, Memmingen, Milano e Vienna.\r

\r

Ryanair aveva sospeso ogni attività sulle rotte da e per Israele lo scorso 9 ottobre, in seguito agli attacchi di Hamas del 7 ottobre.\r

\r

Intanto, Lufthansa, Swiss, Austrian e Aegean hanno già ripreso i voli per Tel Aviv; Air France ha dichiarato che intende riavviare la rotta da Parigi il prossimo 24 gennaio.","post_title":"Ryanair riprenderà i voli verso Israele dal prossimo 1° febbraio. Anche da Milano","post_date":"2024-01-19T12:01:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705665668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salperanno da Basilea (Romantico Reno, 25 giugno e 24 agosto), Amsterdam (alla Scoperta del Reno, 3 agosto), Budapest (Danubio da sogno, 13 agosto) e Vilshofen (Sinfonia del Danubio, 21 ottobre), le cinque crociere a partenze fisse in lingua italiana di Avalon Waterways del 2024. \r

\r

“Una proposta che conferma la nostra attenzione per la catena distributiva nazionale, alla quale intendiamo offrire un forte strumento di vendita: crociere completamente in lingua italiana, per garantire al cliente finale la migliore delle accoglienze possibili, facendolo sentire a proprio agio e al centro dell’attenzione del personale di bordo– spiega Barbara Baldini, product manager European markets -. La scelta degli itinerari sui due principali fiumi dell’Europa Centrale è anch’essa orientata a intercettare le preferenze dei viaggiatori italiani che, ogni anno, sempre più numerosi, scelgono le capitali del Danubio e gli affascinanti scorci naturalistici del Reno per le proprie vacanze”.\r

\r

Alle partenze in lingua italiana va ad aggiungersi una proposta totale di 24 crociere in lingua inglese con assistenza in italiano, che propongono, oltre a Reno e Danubio, anche una rotta da Parigi sulla Senna attraverso la Normandia (Parigi-Le Havre, 14 maggio, 25 giugno, 20 agosto), una tra i tulipani d’Olanda (Amsterdam-Amsterdam, 30 marzo e 20 aprile), e una sulla Mosella (Remich-Francoforte, 19 maggio e 18 settembre). Un ulteriore strumento a disposizione delle agenzie per i prossimi mesi è costituito dall’Early booking discount: uno sconto importante per chi prenota entro il prossimo 30 aprile. Per tutte le categorie di cabine sulle cinque crociere in lingua italiana, per esempio, le tariffe saranno ridotte di 600 euro a persona.","post_title":"Avalon Waterways: cinque le crociere in lingua italiana del 2024 su Reno e Danubio","post_date":"2024-01-19T11:52:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705665129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459748","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La trattativa per l'acquisizione del gruppo Alpitour sta entrando nel vivo e i pretendenti al ballo finale sono rimasti in cinque, selezionati da un elenco iniziale di 15 interessati. Tra questi, racconta il Sole 24 Ore, tre conferme di nomi che circolano da qualche settimana: a partire dalla tedesca Tui, passando per il terzo gruppo turistico più importante di Spagna, Wamos, e arrivando sino alla società finanziaria Usa, Certares. Totale riserbo, invece, sugli altri due pretendenti: al momento si sa solo che sono due multinazionali: una americana, l'altra asiatica.\r

Offerte\r

I cinque dovranno ora presentare le offerte non vincolanti il mese prossimo, verosimilmente verso fine febbraio. Per iniziare a ragionare davvero sull'operazione, si sono peraltro attesi i risultati dell'esercizio 2023, chiuso lo scorso 31 ottobre con numeri estremamente positivi: fatturato a quota 2,3 miliardi di euro, margini operativi lordi (ebitda) per 141 milioni e utili netti per 50 milioni.\r

\r

Cifre a cui si affianca peraltro un indebitamento quasi vicino allo zero. Stando alle stime che circolano anche queste insistentemente da tempo la valutazione del gruppo dovrebbe aggirarsi attorno agli 1,3 - 1,5 miliardi di euro per il 100% dell'azienda. Come è noto, a studiare la valorizzazione di Alpitour World, con l’assegnazione all’advisor finanziario Goldman Sachs di un mandato esplorativo, è l’attuale azionista di maggioranza Tip","post_title":"Alpitour: cinque i pretendenti al ballo finale. Ci sono anche Wamos e Tui","post_date":"2024-01-19T10:58:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1705661938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459735","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines alza il sipario sulle nuove uniformi per il personale di cabina e delle operazioni a terra. \r

\r

La compagnia aerea ha scelto Gabrielle Szwarcenberg, giovane designer dell'Accademia Reale di Belle Arti di Anversa, e diversi altri marchi belgi affermati, per evidenziare ancora una volta la sua 'Belgitude'. Materiali innovativi, come uva e cactus, rendono l'uniforme più sostenibile. Anche la guida allo stile che la accompagna è stata completamente rivista per diventare molto più inclusiva.\r

\r

Le divise saranno introdotte a bordo e in aeroporto dal prossimo 1° marzo e saranno indossate da oltre 2.600 dipendenti. Protagonisti i colori blu scuro con dettagli champagne. La nuova palette di colori e le nuove stampe sono state progettate per allinearsi perfettamente con il nuovo marchio Brussels Airlines, introdotto nel novembre 2021. La collezione si ispira alle uniformi glamour delle compagnie aeree degli anni Sessanta, dando vita a silhouette contemporanee ma senza tempo, da cui l'introduzione del dolcevita e dell'abito A-line.\r

\r

L'intero processo di progettazione è durato due anni. Con sondaggi, workshop e sessioni di progettazione, l'uniforme è stata creata in stretta collaborazione con i dipendenti in prima linea. Tra i vari modelli, i dipendenti hanno potuto scegliere il look finale.\r

\r

Insieme alla nuova uniforme, Brussels Airlines ha anche aggiornato la sua guida allo stile, con nuove linee guida che dovrebbero contribuire a un maggiore benessere sul lavoro di tutti i membri del personale in uniforme.\r

\r

Le linee guida per capelli, trucco e gioielli non saranno più diverse per uomini e donne. Inoltre, il trucco diventa facoltativo per tutti e quindi non più obbligatorio per le donne. Non c'è differenza di genere nemmeno per quanto riguarda l'acconciatura dei capelli, che devono essere legati o raccolti in uno chignon non appena toccano le spalle: si tratta di un'istruzione legata alla sicurezza.\r

\r

Infine, ora si possono mostrare anche i tatuaggi, purché rispettino alcune regole, come la posizione, la dimensione e ciò che rappresentano.\r

\r

[gallery ids=\"459738,459741,459740\"]","post_title":"Brussels Airlines svela le nuove divise, che saranno indossate dal 1° marzo","post_date":"2024-01-19T10:22:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705659744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459702\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra Stefano Colombo di Uvet, Riccardo Maggioni, di Snowit e Leonardo Cesarini, di Trenord[/caption]\r

\r

È stata presentata ieri a Milano la seconda edizione dei Treni della Neve, nata dalla collaborazione fra Trenord e Snowit.\r

Già dallo scorso mese di dicembre infatti, grazie a questa iniziativa, gli appassionati di sci ed escursioni sulla neve possono raggiungere le mete sciistiche dei comprensori lombardi e piemontesi direttamente con il treno, senza usare l’auto.\r

\r

L’offerta treno + navetta + ski pass, che fino allo scorso anno permetteva di raggiungere i comprensori di Aprica&Colteno e Valmalenco, da quest’anno si è ulteriormente arricchita con 3 nuove destinazioni: i Piani di Bobbio e Madesimo per la Lombardia,e la new entry piemontese Domobianca.\r

\r

«Se vogliamo davvero un futuro più sostenibile, la scelta del treno e del mezzo pubblico in generale deve diventare la prima opzione anche per gli spostamenti legati al tempo libero e al turismo. È questo quindi l’obiettivo della collaborazione con Snowit, che per il secondo anno ci vede impegnati nella promozione di un turismo invernale più green e conveniente» ha dichiarato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord.\r

\r

Oltre 1700 i clienti che da dicembre ad oggi hanno già raggiunto le località sciistiche aderendo all’offerta “treni della neve”, grazie anche a tariffe più convenienti che permettono con un sistema di biglietti integrati di acquistare un pacchetto completo che comprende, oltre al treno, tutti i servizi utili per una giornata sulla neve. La comodità di raggiungere i comprensori sciistici senza dover spostare l’auto, oltre a un transfer dedicato che dalla stazione di arrivo porta in poco tempo direttamente sulle piste, è sicuramente tra i motivi del successo di questa iniziativa. Che da quest’anno punta molto sul target giovanile, grazie a una campagna di comunicazione mirata che ha l’obiettivo di invitare i giovani a trascorrere una giornata sulla neve, senza ricorrere all’automobile.\r

\r

«I servizi complementari in vendita su Snowit rappresentano un grande valore aggiunto per il cliente. Sulla nostra app infatti, - commenta Riccardo Maggioni, direttore generale e co-fondatore di Snowit - è possibile noleggiare gli sci o le ciaspole, acquistare lo skipass, prenotare una lezione con il maestro di sci, acquistare un ingresso alle terme, prenotare una stanza in hotel, e anche attivare un’assicurazione. Sulla piattaforma gli amanti della neve possono quindi costruirsi un pacchetto personalizzato, eliminando totalmente la coda in cassa, e ottimizzando così il tempo da trascorrere sulle piste».\r

\r

[gallery ids=\"459703,459704,459705\"]\r

\r

[gallery ids=\"459710,459711\"]","post_title":"Prossima fermata neve: Trenord e Snowit insieme per un turismo invernale sostenibile","post_date":"2024-01-19T09:05:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["sci","turismo-invernale"],"post_tag_name":["sci","turismo invernale"]},"sort":[1705655103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways ha rinnovato l'intesa con Travelport per la distribuzione dei contenuti, inclusi quelli Ndc. L'accordo approfondisce la partnership tra il gds e la compagnia di Abu Dhabi, dato che le due aziende collaboreranno per la fornitura di contenuti e servizi Ndc alle agenzie collegate a Travelport. Inoltre, Etihad continuerà a partecipare al programma Rich Content and Branding di Travelport e alle soluzioni di marketing per i media digitali, come i voli sponsorizzati. \r

\r

\"Man mano che continuiamo a modernizzare e migliorare la nostra strategia di distribuzione in Etihad, la nostra collaborazione con Travelport porterà più offerte alle agenzie di viaggio e più scelta ai viaggiatori attraverso la nostra rete mondiale in crescita\", ha dichiarato Arik De, chief revenue and commercial officer del vettore -. Con questo accordo rinnovato, continueremo a fornire alle agenzie partner l'accesso alla nostra gamma completa di contenuti e tariffe, nonché ai prodotti e ai servizi di prossima introduzione, che miglioreranno ulteriormente l'esperienza di viaggio dei nostri passeggeri.\" \r

\r

\"Noi stiamo continuando ad espandere il nostro portafoglio Ndc, e il nostro nuovo accordo di lunga durata con Etihad Airways offre ai nostri clienti che utilizzano Travelport+ una soluzione completa che semplifica la ricerca, la vendita e l'assistenza dei contenuti di Etihad Airways provenienti da qualsiasi sorgente\", ha dichiarato Jason Clarke, cco Travel Partners del gds -. La nostra soluzione Ndc è progettata per supportare i retailer di viaggi con funzionalità di servizio complete che vanno ben oltre la semplice prenotazione, in modo che gli agenti possano gestire le modifiche al viaggio senza complicazioni per qualsiasi prenotazione. Travelport+ continua a fornire il valore che i nostri clienti si aspettano\" ","post_title":"Etihad Airways e Travelport ampliano la partnership con i contenuti Ndc","post_date":"2024-01-19T08:32:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705653141000]}]}}