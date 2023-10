L’aeroporto Bologna sfiora il milione di passeggeri a settembre: è nuovo record L’aeroporto di Bologna ha sfiorato il milione di passeggeri movimentati lo scorso settembre: 999.486 per la precisione, dato che stabilisce un nuovo record mensile per il Marconi e una crescita dell’11,8% rispetto al settembre 2019 (+9,8% su settembre 2022). Nel dettaglio, ad aumentare sono stati soprattutto i passeggeri dei voli domestici (252.082, +43,4% su settembre 2019 e +11,2% su agosto 2022), ma il risultato è positivo anche per i passeggeri dei voli internazionali (747.404, +4,1 sul 2019 e +9,4% sul 2022). In crescita anche i movimenti, arrivati a quota 7.091 (+5,8% sullo stesso mese del 2019 e +6,3% sul 2022), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.394 tonnellate (+14,1% sul 2019 e -21,0% sul 2022). Le destinazioni preferite di settembre sono state: Catania, Barcellona, Palermo, Tirana, Brindisi, Madrid, Francoforte, Istanbul, Parigi De Gaulle e Cagliari. Complessivamente, nei primi nove mesi del 2023 i passeggeri sono stati 7.708.990, in aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2019 e del 18,8% sullo stesso periodo del 2022. Condividi

