La Russia chiude il proprio spazio aereo a tutte le compagnie del Regno Unito

L’autorità dell’aviazione civile della Russia ha vietato i voli britannici verso e sopra la Russia, in risposta al divieto britannico imposto ieri ai voli operati da Aeroflot verso il Regno Unito.

L’agenzia federale russa per il trasporto aereo (Rosaviatsiya) ha dichiarato che tutti i voli dei vettori britannici verso la Russia – così come i voli di transito – sono vietati a partire da oggi (venerdì, 25 febbraio).

Una misura che è stata presa in risposta alle “decisioni ostili” delle autorità britanniche che hanno vietato i voli verso il Regno Unito della compagnia di bandiera russa Aeroflot, come parte delle sanzioni per l’invasione della Russia in Ucraina.

Nella serata di ieri, il segretario di stato britannico per i trasporti, Grant Shapps, ha dichiarato di aver emesso un divieto per tutte le compagnie aeree russe. “Ho firmato delle restrizioni che vietano a tutte le compagnie aeree russe di linea di entrare nel Regno Unito o di atterrare sul suolo britannico“, si legge dal profilo Twitter di Shapps.