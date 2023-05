La Piemonte Lounge apre i battenti all’aeroporto di Torino e promuove l’offerta turistica regionale All’aeroporto di Torino ha aperto i battenti la Piemonte Lounge, al livello superiore del salone partenze, dopo i controlli di sicurezza. La realizzazione, promossa dalla Regione Piemonte in collaborazione con Torino Airport e realizzata da Visit Piemonte – Regional Marketing and Promotion nell’ambito delle iniziative di comunicazione e promozione turistica, comprende un totem con indicazione direzionale, l’arredo dell’interno della sala dove i passeggeri in attesa possono fruire di vari servizi riservati e la vestizione di quelle esterne della hall imbarchi. «La Piemonte Lounge accoglie i viaggiatori con questo nuovo allestimento dedicato alla varietà dell’offerta turistica piemontese, grazie all’impegno della Regione Piemonte e di Visit Piemonte DMO – commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Il ruolo di un aeroporto è anche quello di promuovere il proprio territorio di riferimento e, mentre un passeggero si rilassa prima dell’imbarco del volo, trasmettere lo spirito dei nostri luoghi. La rinnovata lounge lascerà sicuramente un ricordo del Piemonte a tutti i passeggeri che vi entreranno, non solo per le suggestive immagini presenti, ma anche grazie alle degustazioni di vini e prodotti tipici che renderanno unica l’esperienza». «Dalla montagna alla pianura, fino ai laghi; dalle colline e alle città d’arte e ai prodotti del territorio: tutti gli aspetti turistici della nostra regione sono rappresentati da questo allestimento dedicato alla grande varietà dell’offerta turistica piemontese e alla possibilità di fruirne in tutte le stagioni dell’anno – rimarca Beppe Carlevaris, presidente del cda di Visit Piemonte -. Un patrimonio valorizzato dal lavoro e dalla professionalità del mondo degli operatori, dei consorzi e delle Atl».



\r

La compagnia aerea canadese - rappresentata in Italia da Rephouse Gsa - effettuerà a maggio un volo diretto e da giugno due voli diretti settimanali (lunedì e venerdì) da Venezia a Montréal; Air Transat collegherà con un volo diretto settimanale (sabato) il Marco Polo a Toronto.\r

\r

Su entrambe le rotte vengono impiegati gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica). Inoltre, grazie ai voli in connessione da Venezia è possibile raggiungere anche il Canada dell’Ovest alla scoperta delle Montagne Rocciose verso Vancouver e Calgary.\r

\r

Air Transat offre opzioni di volo multi-destinazione, che consentono di atterrare in una città canadese e tornare da un'altra senza costi aggiuntivi: ad esempio, una vacanza a Toronto può essere combinata con una visita a Vancouver e alla vicina Whistler.\r

\r

Infine, con il nuovo programma di connessione internazionale i passeggeri in partenza da Venezia possono ora raggiungere dal 29 maggio Los Angeles con due voli alla settimana, via Montréal, grazie ai comodi orari di connessione e volato Air Transat.","post_title":"Air Transat riapre a giorni i collegamenti diretti da Venezia per Montréal e Toronto","post_date":"2023-05-17T14:50:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684335048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Insieme e forse più della lotta all'economia del sommerso, è il tema del personale a rendere agitate le notti degli albergatori italiani. Una questione annosa che dopo il Covid, e la fuga di risorse preziose verso altri comparti, è diventata ancora più pressante: i collaboratori non si trovano, e anche quando ci sono, sono spesso poco qualificati. Il tema non poteva quindi non essere al centro della settantatreesima assemblea di Federalberghi, accanto appunto a quello sempre caro della lotta all’abusivismo.\r

\r

\"Le imprese ci dicono che trovare personale, qualificato e non qualificato, è ormai divenuto il maggiore dei loro problemi – ha infatti spiegato il presidente Bernabò Bocca all’assise riunita per l’occasione al centro congressi Giovanni XXIII di Bergamo -. Si tratta di un fenomeno riscontrato anche negli altri paesi europei e nelle principali economie turistiche. Ma in questo caso c’è poco da gioire per questo male comune. In questi anni abbiamo visto un deflusso di personale importante verso altri settori: il pubblico, la logistica, le costruzioni, il commercio al dettaglio tra gli altri. La situazione ci preoccupa, perché la fuga di professionalità spesso a lungo formate dalle nostre imprese rischia di dissanguare il settore”.\r

Oltre un quarto dei lavoratori degli hotel italiani è straniero\r

Ma la questione personale non può avere solamente una soluzione interna. Ecco allora, nonostante la calorosa accoglienza riservata a Daniela Santanché, una piccola dissonanza con il governo attuale certo non particolarmente favorevole ai flussi migratori: “Da sempre guardiamo all’estero per la ricerca di collaboratori - ha infatti sottolineato Bocca -. Oltre un quarto dei dipendenti delle aziende alberghiere è straniero. È una realtà importante che fa delle nostre case un esempio di inclusione. Per questo motivo chiediamo da tempo modalità di ingresso per i lavoratori stranieri qualificati più snelle: meno burocrazia, più lavoro per chi ha scelto il nostro Paese per un progetto di vita”.\r

Il vento della ripresa soffia forte ma preoccupa l'aumento dei costi\r

Misure necessarie anche per cogliere il vento della ripresa che, dopo gli anni del Covid, ha ricominciato a soffiare a partire dalla scorsa primavera. “Secondo i dati ancora provvisori dell’Istat – ha rivelato sempre il presidente Federalberghi - nel corso del 2022 le strutture ricettive italiane hanno registrato 396 milioni di presenze, ancora su livelli del 9,3% inferiori rispetto al 2019. Per gli stranieri la differenza è stata del 12,8% (-28,2 milioni), mentre per i nostri connazionali del 5,7% (-12,3 milioni)”. Secondo la Banca d’Italia, in particolare, la spesa dei turisti stranieri nel nostro Paese è stata pari a 42,1 miliardi di euro, il 5% in meno in confronto al 2019.\r

\r

“L’andamento registrato nei primi mesi di quest’anno ci induce tuttavia a ritenere che il 2023 possa chiudersi con un ritorno ai livelli pre‐pandemici. Sono positivi pure i dati sul fatturato, anche se non va dimenticata l’impennata dei costi, in specie quelli del gas e dell’energia elettrica, e la conseguente erosione dei margini - ha avvertito Bocca -. Insomma, “la ripresa è alle porte ma non ancora completamente avviata. Le prospettive sono buone ma sappiamo tutti che con le prospettive non si fanno i bilanci. Occorre, perciò, essere fiduciosi ma al tempo stesso non illudersi che basti una buona stagione per riparare al disastro degli anni scorsi”.\r

Le cinque richieste di Federalberghi\r

È alla luce di tale contesto che Bocca ha quindi concluso la relazione con il tradizionale elenco di richieste che l’associazione degli albergatori fa alle istituzioni, per permettere al turismo di “creare ricchezza come e più di quanto è stato in passato”. Prioritaria per Federalberghi è quindi la diminuzione della pressione fiscale (in primis quella sugli immobili, che grava sulle imprese anche quando sono chiuse o semivuote).\r

\r

Ma anche il sostegno agli investimenti (con il potenziamento del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, da rendere strutturale), accompagnato dallo sviluppo di nuovi servizi (riformando le regole anacronistiche che non consentono agli alberghi di ampliare l’offerta, come nel caso della ristorazione per i non alloggiati, della direttiva sui pacchetti turistici e delle concessioni demaniali prospicienti le strutture ricettive), nonché il contrasto all’abusivismo e l’ammodernamento delle reti e delle infrastrutture.\r

\r

\r

\r

","post_title":"La ripresa c’è ma personale e sommerso restano i crucci di Federalberghi","post_date":"2023-05-17T14:06:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684332405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Forlì al fianco dei soccorritori e delle forze dell'ordine impegnati nel fronteggiare la gravissima emergenza meteo che da alcuni giorni sta imperversando sulla Romagna; allagando paesi e città e provocando esondazioni dei fiumi, frane e smottamenti così da isolare case e interi nuclei abitati. \r

\r

Circa una trentina i voli effettuati - in particolare nella notte del 16 maggio - dagli elicotteri dell'Aeronautica Militare e dei Vigili del Fuoco in aiuto delle località romagnole più colpite. Voli che hanno trasportato le persone tratte in salvo fino all'aeroporto \"Ridolfi\" dove ad attenderli vi erano i mezzi del 118 già allertati in base alle loro condizioni (e quindi trasferiti in ospedale o ai punti di raccolta).\r

\r

L'aeroporto di Forlì e i dipendenti in servizio continuo hanno assicurato la massima assistenza tecnico-operativa, il necessario rifornimento di carburante - tramite Carboil - e la disponibilità di spazi attrezzati per la sosta e il riposo dei piloti e del personale di volo. Massima collaborazione anche da parte di ENAV per garantire il pieno supporto della torre di controllo. Oggi, mercoledì 17 maggio, visto il perdurare delle tantissime criticità, si procederà con le stesse modalità.","post_title":"L'aeroporto di Forlì è una delle basi per i soccorritori dell'alluvione in Emilia Romagna","post_date":"2023-05-17T12:00:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684324811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Barbados deve evolvere in continuazione in termini di prodotto turistico. Attraverso Bmti (Barbados Tourism Marketing Inc.), promuoviamo la destinazione in nuovi Paesi che si vanno ad aggiungere a quelli tradizionali e già consolidati”: così Ian Gooding-Edghill, Ministro dei Trasporti, durante la conferenza stampa tenutasi in occasione della 41 edizione del Caribbean Travel Marketplace, ospitata proprio a Barbados.\r

\r

Il Ministro ha inoltre evidenziato l’intenso dialogo già avviato con i Paesi del Golfo e con l’America Latina. A conferma della solidità del rapporto, è in programma l’apertura di un ufficio a Panama entro due/tre mesi.\r

\r

“Dando uno sguardo al nostro passato, è evidente che abbiamo sempre puntato molto su mercati come Regno Unito, Europa, Canada, Stati Uniti e i Caraibi stessi, ma se vogliamo ampliare il nostro portfolio clienti dobbiamo guardare oltre. L’apertura di questo hub è stata tra le mie priorità appena sono stato nominato Ministro del Turismo e dei Trasporti. Siamo in trattativa con Copa Airlines per ampliare l’offerta entro luglio. La nostra presenza in America Latina deve essere solida e indiscutibile”.\r

\r

Dati alla mano, si riscontra un trend di crescita nell’offerta di collegamenti e conseguente movimentazione di persone. Da novembre 2022 e aprile 2023, Barbados ha registrato 313.820 arrivi che hanno potuto raggiungere l’isola grazie all’offerta di collegamenti aerei. Un balzo in avanti rispetto al 2021/2022 in cui sono stati registrati 211.228 arrivi. Entro l’estate Barbados prevede di recuperare il 90% dei passeggeri rispetto al 2019.\r

\r

Dall’Italia ci sono molteplici opzioni per raggiungere Barbados: via Amsterdam con Klm, o via Uk rispettivamente con British Aiways, Virgin Atlantic ed Aer Lingus.\r

\r

Barbados, conosciuta da alcuni come “gemma dei Caraibi” o capitale “culinaria dei caraibi” si rivela una destinazione sostenibile per eccellenza, che deve ironicamente il suo nome ad un albero: il fico barbuto presente in modo massiccio sul territorio.\r

\r

L’isola offre a chi la visita, la possibilità di fare una moltitudine di esperienze a diretto contatto con la natura. Tra le tante opzioni, degne di essere prese in considerazione: escursioni al Coco Hill Forest, all’Herrison’s Cave, il Rascals Water Park, l’Animal Flower Cave e una moltitudine di sport acquatici. Per gli amanti della storia o semplicemente del rum, è possibile prendere parte al Mount Gay Rum Tour, che mantiene viva una tradizione lunga 300 anni.","post_title":"Barbados diversifica il prodotto e i mercati di riferimento","post_date":"2023-05-17T11:03:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684321438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo i numerosi investimenti messi in campo e un 2022 da 80 milioni di euro di fatturato e 3 milioni di presenze, Club del Sole punta al target dei 100 milioni per il 2023 e 3,5 milioni di presenze. “La nostra esperienza è cominciata negli Settanta: un’avventura che prosegue oggi con la terza generazione. Siamo passati dall’immobiliare al campeggio, fino alla nuova concezione di villaggio”, spiega il presidente Riccardo Giondi.\r

\r

Fino al 2015 l’azienda contava sei strutture in portafoglio. Oggi si parla di 20 complessi con 1.500 collaboratori e il raggiungimento di risultati importanti. “Siamo stati i primi in Italia in questo settore. Il periodo della pandemia è stato per noi un’opportunità di crescita - aggiunge Francesco Giondi, amministratore delegato -. Abbiamo avviato una transizione digitale che oggi ci consente di essere più incisivi. Abbiamo riposizionato l’azienda e il brand. Ora puntiamo alla riqualificazione sul mercato italiano. Il cliente tricolore sta infatti riscoprendo questo segmento, uscendo dal luogo comune del campeggio come vacanza low cost”. Oggi Club del Sole conta infatti su una componente di stranieri al 40%; prima del Covid era al 60%\r

\r

Gli investimenti significativi si sono tradotti in crescita e grandi numeri. Dal 2019 a oggi l’operatore è salito del 50% in termini di fatturato, per 20 villaggi e 18 parchi acquatici. Due nuove strutture all’avanguardia dell’ecosostenibilità entreranno inoltre quest’anno a Rimini e Riccione. E ora, dopo l’offerta mare e laghi, si guarda anche alla montagna: in trattativa 3 strutture in Trentino. “Club del Sole non è più il classico campeggio dove si vive una vacanza spartana - conclude il direttore generale, Angelo Cartelli -. Il nostro prodotto è arricchito di nuove caratteristiche. Siamo anche oltre il concetto di villaggio tradizionale\".","post_title":"Club del Sole punta ai 100 mln di fatturato. E ora guarda anche alla montagna in Trentino","post_date":"2023-05-17T11:01:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684321286000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445706","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aegean tira le somme di un primo trimestre 2023 di buon auspicio per l'estate in arrivo, riuscendo a contenere le perdite al di sotto dei livelli pre-pandemia e realizzando ricavi quasi doppi rispetto all'anno precedente.\r

\r

Durante il trimestre, tradizionalmente debole dal punto di vista stagionale, il rosso ante imposte si è attestato a 18,6 milioni di euro, con un miglioramento rispetto ai circa 48 milioni di euro persi negli stessi trimestri del 2022 e del 2019. La compagnia aerea ha tuttavia registrato un ebitda positivo nel primo trimestre di 19,3 milioni di euro.\r

\r

\"Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo trimestre, nel periodo stagionalmente più debole dell'anno, grazie a una domanda robusta ma anche al miglioramento della competitività di Aegean nel mercato post-pandemia - ha dichiarato Dimitris Gerogiannis, ceo della compagnia -. In particolare, i ricavi, pari a 229 milioni di euro, sono stati superiori del 90% rispetto al primo trimestre del 2022 e di circa un terzo rispetto allo stesso periodo del 2019\".\r

\r

Nel primo trimestre Aegean ha trasportato 2,58 milioni di passeggeri, sostanzialmente in linea con il 2019 ma con un aumento del 72% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. La crescita è stata particolarmente forte sulle rotte internazionali, mentre i mercati sono stati colpiti dalla variante Omicron del Covid-19 durante il primo trimestre del 2022. Aegean ha raddoppiato il numero di passeggeri internazionali trasportati rispetto all'anno precedente, arrivando a poco più di 1,5 milioni nel primo trimestre.\r

\r

\"Ancora una volta, abbiamo sostenuto l'estensione della stagione turistica nel nostro Paese con il nostro investimento nella capacità offerta ad Atene e Salonicco nel primo trimestre del 2023, un investimento che ha portato a una crescita significativa del traffico. Continuiamo a vedere una forte domanda e indicazioni positive per il periodo estivo, che, come sempre, influenza i risultati dell'intero anno\".\r

\r

Aegean prevede di chiudere il 2023 con una capacità di 18 milioni di posti disponibili, con un aumento di 2 milioni di posti rispetto al 2022 e più che nel 2019.\r

\r

","post_title":"Aegean: balzo in avanti dei ricavi e perdita pre tasse nettamente ridotta","post_date":"2023-05-17T10:41:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684320090000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate 2023 di Vueling, che conta a livello globale 278 rotte verso 104 destinazioni in oltre 30 paesi, riserva anche due novità per il mercato italiano, con le rotte Firenze-Bari e Firenze-Düsseldorf; riprenderà inoltre anche la rotta Firenze-Bilbao, con due frequenze settimanali. Il network italiano conta quindi 44 rotte verso 24 destinazioni in 9 paesi.\r

\r

Attualmente, il vettore del gruppo Iag offre collegamenti con 16 aeroporti italiani, con Firenze e Roma Fiumicino tra i più importanti, oltre a Torino, Venezia, Milano Malpensa, Pisa, Genova, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Lampedusa, Alghero, Olbia e Cagliari.\r

\r

\r

\r

A livello europeo la summer di Vueling include 9 nuove rotte. Si tratta dei collegamenti tra Bilbao e le città di Bruxelles, Faro, Praga, Amburgo, Zurigo e Marrakech, oltre alla rotta Siviglia-Bruxelles e a quelle già citate tra Firenze e Düsseldorf e tra Firenze e Bari.\r

\r

Inoltre, la compagnia si sta impegnando nel rafforzamento delle tratte verso le principali città europee. In particolare: mantiene i collegamenti tra Barcellona, Malaga e Palma di Maiorca con Nantes e Lione; rafforzerà quelli da Oviedo, Lanzarote, Fuerteventura, Granada, Ibiza e Minorca verso Parigi-Orly; potenzia le rotte da Malaga, Bilbao, Barcellona, Siviglia e Santiago verso Londra-Gatwick. Allo stesso modo, spiccano le frequenze sulle rotte verso le Isole Baleari e Canarie e verso le principali capitali europee come Londra, Roma, Parigi o Amsterdam, tra le altre.\r

\r

","post_title":"Vueling rilancia da Firenze con le due rotte per Bari e Düsseldorf","post_date":"2023-05-17T10:27:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684319222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445698\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ada Miraglia insieme a Massimo Diana sul palco di Obiettivo X[/caption]\r

\r

\"Ce ne siamo innamorati a prima vista anche se nevicava, cosa stranissima in Sicilia, e sembrava di essere in una giungla. Ricordo che era tutto incolto e a stento si vedeva il mare\". Così Ada Miraglia racconta il primo impatto con il Terrasini - Città del Mare, rilevato nel 2019 da CdsHotels. \"Per qualche anno, anche se la struttura non era chiusa, venivano usate circa 300 camere su 803 - prosegue la direttrice commerciale della compagnia con base a Lecce a margine di Obiettivo X: l'evento di Ota Viaggi organizzato proprio all'interno della struttura siciliana -. Ma ce ne siamo innamorati nonostante la bufera di neve: il panorama è meraviglioso. Abbiamo quindi approfittato della pandemia per ristrutturarla. E' stata dura ma in tre anni siamo riusciti a renderla presentabile. Adesso bisogna pensare ai dettagli che per noi di CdsHotels sono molto importanti. I nostri clienti se lo aspettano: dobbiamo garantire loro i nostri standard qualitativi, a seconda che vadano nei nostri sette villaggi o nei nostri cinque Hotel Collection. Adesso a Taormina ne stiamo aprendo un altro: il Baia Taormina. Per tanto tempo abbiamo cercato una struttura adatta e finalmente l'abbiamo trovata: un 4 stelle superior che conta 120 camere e che porta a sei i nostri Hotel Collection\".\r

\r

Dopo la pandemia, la guerra: quali le conseguenze per voi?\r

\r

“In realtà questo villaggio, a fine pandemia e nonostante la guerra nel 2022, come era prevedibile è esploso e il 2023 sta andando benissimo. Quest’anno abbiamo già periodi con 750 stanze prenotate\".\r

\r

Quali sono i vostri mercati di riferimento?\r

\r

\"Lavoriamo tantissimo con l’estero, praticamente con tutti i mercati europei e anche con il Canada. Riusciamo a riempire quasi tutto il periodo di bassa stagione con gli stranieri e anche a luglio e ad agosto, quando nelle nostre strutture arrivano molti italiani, un 30% è ancora rappresentato da clientela internazionale\".\r

\r

Come sono i rapporti con le agenzie di viaggio? \r

\r

\"Collaboriamo tantissimo con loro. Abbiamo due canali di vendita online: uno per il b2b, per le quasi 1.300 agenzie che ci scelgono, e uno per il b2c\".\r

\r

Ota Viaggi ha organizzato, qui a Città del mare, Obiettivo X 2023, un evento con quasi 400 ospiti. Come vi muovete nell’ambito degli eventi e dei congressi?\r

\r

\"In effetti, tra le strutture più richieste per il mice c’è proprio il CdsHotels Terrasini - Città del Mare. Un complesso dalle potenzialità enormi. A due passi dall’aeroporto di Palermo, con i suoi ampi spazi dotati delle migliori tecnologie, le grandi aree comuni e ambienti esterni, è divenuto un importante punto di riferimento per clienti italiani e stranieri che ne apprezzano sia la magnifica vegetazione, sia la posizione a picco sul mare. In questi due anni abbiamo avuto eventi importantissimi. Per esempio l’anno scorso abbiamo ospitato un moto raduno di 2.500 Harleysti provenienti da tutte le parti del mondo, alcuni anche dalla Nuova Zelanda. Strutture per grandi eventi ce ne sono molto poche. Per questo abbiamo creato altre cinque sale congressi e richiesto i permessi per una tensostruttura da 1.500 posti\".\r

\r

","post_title":"CdsHotels Terrasini: focus su qualità, mercati internazionali e prodotto mice","post_date":"2023-05-17T10:12:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684318339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’estate 2023 di MySunSea si apre con l’accordo rinforzato con l’aeroporto di Forlì. \"Ci fa piacere annunciare l'arricchimento della nostra collaborazione con lo scalo romagnolo e il vettore Aeroitalia - dichiara Rosita Angelini, a.d. del tour operator -: dal 25 giugno al 10 settembre riproporremo i collegamenti diretti per Zante e Cefalonia, e dal 17 giugno al 24 settembre per Lampedusa. L’aspetto interessante, oltre all’esclusività del collegamento che in poco più di un’ora porta il passeggero a destinazione, è che la compagnia Aeroitalia sta puntando in maniera concreta sullo scalo romagnolo, presentando un piano di sviluppo interessante e alternativo, per dare maggior peso a un mercato che, per mancanza di vettori, ha molto sofferto negli ultimi tempi\".\r

\r

A questo proposito, proprio in collaborazione con lo scalo di Forlì, MySunSea ha programmato un educational per Lampedusa per agenti di viaggio il 20 e 21 maggio, proprio dall’aeroporto Luigi Ridolfi, per presentare i servizi, i partner e l'ospitalità in loco del to.\r

\r

\"Quest'anno torna inoltre anche il volo diretto da Bergamo per Zante - prosegue Rosita Angelini -: un charter nato dall'accordo con Albastar e Karlitalia. Il volo inaugurale sarà giovedì 20 luglio e si volerà fino al 31 agosto per l'isola delle tartarughe, ma anche del divertimento per i ragazzi in viaggio di maturità. Sarà infine un piacere per noi condividere tutte queste belle novità di prodotto con gli agenti anche durante la serata del 30 maggio al Fantini Club di Cervia, per un’occasione di divertimento romagnolo con ricchi premi e cotillons, assieme ai nostri partner aeroporto di Forlì, Go to Travel e Sigismondo Viaggi\".\r

\r

","post_title":"Si rafforza la collaborazione tra MySunSea e l'aeroporto di Forlì per l'estate 2023","post_date":"2023-05-17T09:47:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684316871000]}]}}