La forza e la vulnerabilità del colosso dei cieli Emirates Nel panorama dell’aviazione civile internazionale, Emirates rappresenta da anni uno dei modelli più riusciti di globalizzazione applicata al trasporto aereo. La sua crescita si è fondata su un’idea tanto semplice quanto potente: sfruttare la posizione strategica di Dubai per collegare continenti diversi attraverso un unico grande hub. Tuttavia, quando il contesto geopolitico si deteriora e il Medio Oriente diventa teatro di tensioni o conflitti, questo stesso modello, che in tempi di pace garantisce efficienza e profitto, si trasforma in un potenziale punto di vulnerabilità. La guerra incide innanzitutto su un elemento essenziale per qualsiasi compagnia aerea: lo spazio aereo. Rotte consolidate, pianificate per ottimizzare tempi e consumi, devono essere improvvisamente modificate o abbandonate. Le deviazioni imposte dalla necessità di evitare aree a rischio comportano voli più lunghi, maggior consumo di carburante e un conseguente aumento dei costi operativi. In un settore dove i margini sono spesso sottili, anche per compagnie altamente redditizie, questo tipo di pressione può avere effetti significativi. Emirates, pur partendo da una posizione di grande solidità finanziaria, non è immune a queste dinamiche. Dubai A ciò si aggiunge un secondo fattore, più immediato e forse ancora più critico: la centralità di Dubai. L’aeroporto della città non è semplicemente uno dei tanti scali serviti dalla compagnia, ma il fulcro dell’intero sistema operativo. Quando la stabilità della regione viene meno, anche solo a livello percepito, l’hub perde parte della sua affidabilità. Ritardi, cancellazioni e deviazioni diventano più frequenti, e l’effetto domino si propaga su tutta la rete globale. In questo senso, la forza del modello Emirates — la concentrazione delle operazioni in un unico punto — si rivela anche il suo limite principale in situazioni di crisi. Non va poi trascurato l’impatto psicologico ed economico sulla domanda. In tempi di guerra, una parte dei passeggeri tende a rimandare o cancellare i viaggi, soprattutto se questi prevedono transiti in aree percepite come instabili. Anche il traffico business, che rappresenta una componente fondamentale dei ricavi per una compagnia come Emirates, può subire contrazioni. Parallelamente, aumentano i costi assicurativi e quelli legati alla sicurezza, mentre il prezzo del carburante, spesso influenzato proprio dalle tensioni geopolitiche, può subire impennate. Il risultato è una combinazione sfavorevole: meno ricavi e più spese. Operare in condizioni meno favorevoli Eppure, sarebbe riduttivo interpretare la situazione esclusivamente in termini di crisi. Proprio in contesti di forte instabilità emergono le differenze tra le compagnie più fragili e quelle strutturalmente solide. Emirates dispone di risorse finanziarie considerevoli, accumulate negli anni di crescita, e di una capacità organizzativa che le consente di adattarsi rapidamente. La rimodulazione delle rotte, l’utilizzo di corridoi aerei alternativi e la gestione flessibile della flotta sono strumenti che permettono alla compagnia di continuare a operare, seppur in condizioni meno favorevoli. In questo senso, la guerra non interrompe l’attività di Emirates, ma ne modifica profondamente le modalità. Il caso di Emirates evidenzia, più in generale, quanto il settore dell’aviazione sia intrinsecamente legato agli equilibri geopolitici. A differenza di altri comparti economici, il trasporto aereo dipende in modo diretto dalla stabilità delle relazioni internazionali e dalla sicurezza degli spazi attraversati. Quando questi presupposti vengono meno, anche le realtà più efficienti sono costrette a ripensare le proprie strategie. In conclusione, Emirates in tempo di guerra non è una compagnia in declino, ma un attore globale costretto a operare in un contesto profondamente mutato. La sua esperienza dimostra come la forza economica e organizzativa possa garantire resilienza, ma non immunità. Il futuro della compagnia, come quello dell’intero settore, resta quindi strettamente legato all’evoluzione del quadro geopolitico: perché nei cieli, più che altrove, la stabilità non è mai un dato acquisito, ma una condizione fragile da cui dipende tutto il resto. Condividi

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La guerra incide innanzitutto su un elemento essenziale per qualsiasi compagnia aerea: lo spazio aereo. Rotte consolidate, pianificate per ottimizzare tempi e consumi, devono essere improvvisamente modificate o abbandonate. Le deviazioni imposte dalla necessità di evitare aree a rischio comportano voli più lunghi, maggior consumo di carburante e un conseguente aumento dei costi operativi. In un settore dove i margini sono spesso sottili, anche per compagnie altamente redditizie, questo tipo di pressione può avere effetti significativi. Emirates, pur partendo da una posizione di grande solidità finanziaria, non è immune a queste dinamiche.\r

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Dubai\r

A ciò si aggiunge un secondo fattore, più immediato e forse ancora più critico: la centralità di Dubai. L’aeroporto della città non è semplicemente uno dei tanti scali serviti dalla compagnia, ma il fulcro dell’intero sistema operativo. Quando la stabilità della regione viene meno, anche solo a livello percepito, l’hub perde parte della sua affidabilità. Ritardi, cancellazioni e deviazioni diventano più frequenti, e l’effetto domino si propaga su tutta la rete globale. In questo senso, la forza del modello Emirates — la concentrazione delle operazioni in un unico punto — si rivela anche il suo limite principale in situazioni di crisi.\r

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Operare in condizioni meno favorevoli\r

Eppure, sarebbe riduttivo interpretare la situazione esclusivamente in termini di crisi. Proprio in contesti di forte instabilità emergono le differenze tra le compagnie più fragili e quelle strutturalmente solide. Emirates dispone di risorse finanziarie considerevoli, accumulate negli anni di crescita, e di una capacità organizzativa che le consente di adattarsi rapidamente. La rimodulazione delle rotte, l’utilizzo di corridoi aerei alternativi e la gestione flessibile della flotta sono strumenti che permettono alla compagnia di continuare a operare, seppur in condizioni meno favorevoli. In questo senso, la guerra non interrompe l’attività di Emirates, ma ne modifica profondamente le modalità.\r

Il caso di Emirates evidenzia, più in generale, quanto il settore dell’aviazione sia intrinsecamente legato agli equilibri geopolitici. A differenza di altri comparti economici, il trasporto aereo dipende in modo diretto dalla stabilità delle relazioni internazionali e dalla sicurezza degli spazi attraversati. Quando questi presupposti vengono meno, anche le realtà più efficienti sono costrette a ripensare le proprie strategie.\r

In conclusione, Emirates in tempo di guerra non è una compagnia in declino, ma un attore globale costretto a operare in un contesto profondamente mutato. La sua esperienza dimostra come la forza economica e organizzativa possa garantire resilienza, ma non immunità. Il futuro della compagnia, come quello dell’intero settore, resta quindi strettamente legato all’evoluzione del quadro geopolitico: perché nei cieli, più che altrove, la stabilità non è mai un dato acquisito, ma una condizione fragile da cui dipende tutto il resto.","post_title":"La forza e la vulnerabilità del colosso dei cieli Emirates","post_date":"2026-03-20T09:37:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773999442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per far fronte alla crisi ricompare l’ipotesi del voucher “maggiorato” in alternativa ai rimborsi. L’idea nasce dalla volontà di mediare fra garanzia di tutela del consumatore e sostenibilità delle imprese, che devono far fronte a una gran mole di cancellazioni a seguito del conflitto in Medio Oriente.\r

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Il voucher potrebbe essere una risposta alla richiesta delle associazioni di categoria di ottenere misure “celeri e concrete” a sostegno delle imprese del turismo, ma i nodi restano quelli di sempre, legati a possibili incomprensioni con i clienti e a difficoltà di ordine burocratico.\r

L'ipotesi al vaglio del governo\r

Al momento, come si legge sul Sole 24Ore, si tratterebbe solo di un’ipotesi, che va verificata quanto a fattibilità, ma il ministero del turismo la starebbe valutando come meccanismo di compensazione indiretto. Ai viaggiatori che hanno subito l’annullamento del pacchetto di viaggio a causa del conflitto in Medio Oriente potrebbe essere offerto, in alternativa al rimborso, un voucher in forma maggiorata.\r

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La differenza, ancora da quantificare, rispetto al valore originale verrebbe garantita da fondi governativi. A questo punto però il ministero deve innanzitutto individuare le risorse da destinare alla misura nel proprio bilancio o in sinergia con altri dicasteri competenti a sostenerla. In secondo luogo, tale misura sarebbe soggetta al necessario confronto con la Commissione europea, che potrebbe avvenire già la prossima settimana.","post_title":"Crisi in Medio Oriente: rispunta l'ipotesi del voucher \"maggiorato\"","post_date":"2026-03-20T09:16:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773998201000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Tui ha completato il rimpatrio di quasi 10.000 ospiti a seguito delle interruzioni causate dalla guerra in Iran. Tutti i viaggiatori sono ora tornati nei loro paesi d'origine circa due settimane dopo l'inizio della crisi.\r

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L'operazione\r

Come riporta TravelDalyNews, l'operazione di rimpatrio ha coinvolto circa 5.000 ospiti delle navi da crociera Mein Schiff 4 e Mein Schiff 5, quasi 1.000 clienti con pacchetti vacanza di Tuiu Germania e circa 4.000 clienti provenienti da altri mercati europei. Inoltre, sono stati riportati in patria anche circa 1.500 membri dell'equipaggio delle due navi.\r

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La maggior parte degli ospiti è stata rimpatriata tramite dodici voli operati da Tui e oltre 26 voli charter organizzati dal gruppo. Ulteriore supporto è stato fornito attraverso prenotazioni di terzi, tra cui la ripresa dei voli Emirates. Il team di gestione delle crisi di Tui ha ottenuto l'accesso all'aeroporto di Al Ain negli Emirati Arabi Uniti, situato a circa tre ore da Dubai, consentendo operazioni di evacuazione coordinate.\r

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Tra le persone colpite figuravano circa 5.000 passeggeri a bordo della Mein Schiff 4 e della Mein Schiff 5 , rimaste bloccate rispettivamente a Dubai e Doha. Sono stati inoltre rimpatriati circa 1.000 clienti di TuiGermania che avevano prenotato pacchetti vacanza, inclusi viaggiatori di ritorno da destinazioni asiatiche i cui voli di collegamento erano stati cancellati.\r

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Parallelamente al rimpatrio dei passeggeri, Tui ha organizzato il rientro di circa 1.500 membri dell'equipaggio dalle due navi da crociera. Un numero limitato di membri dell'equipaggio rimane a bordo per gestire le operazioni essenziali fino a quando non sarà possibile navigare in sicurezza attraverso lo stretto di Hormuz. Anche i colleghi del Tui Museum in Medio Oriente stanno facendo ritorno a casa.\r

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Il gruppo ha inoltre messo a disposizione i posti rimanenti sui voli di rimpatrio ad altre compagnie di viaggio e autorità governative per supportare le più ampie operazioni di evacuazione.\r

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In precedenza, nel corso dell'operazione, altri 600 turisti con pacchetti vacanza sono stati rimpatriati in Europa con voli speciali. Circa 300 viaggiatori sono stati trasportati dalle Maldive a Manchester a bordo di un Boeing 787-9 di Tui Fly, tra cui turisti britannici e tedeschi colpiti dalla cancellazione dei voli di collegamento nella regione del Golfo. Altri 300 turisti sono rientrati con due Boeing 737-8 da Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, con scalo a Heraklion, per poi arrivare a Manchester e Hannover.\r

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Non è ancora chiaro quando Mein Schiff 4 e Mein Schiff 5 potranno attraversare lo stretto di Hormuz. L'impatto complessivo della crisi sulle performance aziendali non è stato ancora valutato appieno, poiché la durata del conflitto rimane incerta. Le attuali tendenze di prenotazione indicano una riduzione della domanda per le destinazioni orientali, mentre si è registrato un aumento della domanda per Maiorca, le isole Canarie, Rodi e Creta, spingendo Tui ad aggiungere ulteriore capacità di volo verso questi mercati.\r

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Meglio essere “grandi nel piccolo” o “piccoli nel grande”? Il dilemma viene sciolto da Antonio Zacchera, ceo di Zacchera Hotels. Intervistato da David Pambianco, ceo di Pambianco, Zacchera ricorda come il marchio sia da quattro generazioni un punto di riferimento sul territorio del lago Maggiore, con 5 hotel per un totale di circa 900 camere. Le strutture, situate in location «super cool» come le definisce il manager, si trovano inserite in un contesto che attrae un gran numero di visitatori internazionali.\r

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A livello generale, operare su un territorio specifico non è privo di difficoltà di ordine burocratico. «Durante le ultime amministrazioni il dialogo fra pubblico e privato è migliorato, ma la strada da percorrere è ancora molto lunga. Servono politiche più strutturate, serve fare sistema per ottenere maggiore competitività e forza sugli scenari stranieri» lamenta Zacchera.\r

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Valutazione positiva invece sull’ingresso di nuovi operatori sul mercato: «C’è spazio per tutti e l’arrivo di competitor ci impone di alzare ancor di più l’asticella di una qualità già molto elevata».\r

Il futuro\r

Con un marchio storico che affonda le sue radici nel 1873 e cinque alberghi concentrati in una specifica area del territorio le prospettive di sviluppo non mancano: «Ci interessa un’ulteriore espansione sempre concentrata nell’area che già presidiamo – chiude Zacchera -. Siamo aperti a nuove opportunità, con l’obiettivo però di rimanere “grandi nel piccolo”. Per questo, almeno per ora, ci appoggeremo a eventuali aiuti provenienti solo dal sistema finanziario».","post_title":"Zacchera Hotels verso il futuro: «Resteremo grandi nel piccolo»","post_date":"2026-03-19T13:30:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773927057000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495013\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Borelli[/caption]\r

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AMI Assistance chiude l’esercizio 2025 con risultati straordinari. L’azienda ha registrato un incremento dei ricavi superiore al 50% rispetto all'anno precedente, confermando un trend di espansione verticale che prosegue ininterrotto da un quadriennio: dopo il +20% del 2022, il +50% del 2023 e il +40% del 2024, il dato del 2025 sancisce definitivamente la solidità del modello di business del gruppo.\r

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“Siamo estremamente soddisfatti dei traguardi raggiunti nel corso dell’ultimo anno, risultati che si sono dimostrati pienamente in linea con le nostre previsioni di budget”, ha commentato Massimo Borelli, responsabile commerciale Area Nord Ovest di AMI Assistance. “Questi numeri rappresentano l’ulteriore dimostrazione tangibile della continuità e della forza del nostro percorso di crescita. Non si tratta di un exploit isolato, ma del frutto di una strategia di lungo periodo che premia la nostra visione del mercato”.\r

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[caption id=\"attachment_450500\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Maria Cecconi[/caption]\r

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Il motore principale della performance 2025 si conferma essere Amitravel, la polizza collettiva modulare sviluppata su misura per le esigenze di tour operator e agenzie di viaggio che gestiscono l'organizzazione in proprio. “Il mercato sta continuando a premiare la nostra scelta di investire nel costante affinamento di Amitravel”, prosegue Giuseppe Maria Cicconi, responsabile commerciale Area Nord Est di AMI Assistance. “Oggi è uno dei prodotti più apprezzati della categoria grazie a una straordinaria completezza di garanzie e a una procedura di emissione semplificata. Il suo successo testimonia una tendenza molto chiara: le realtà che scelgono la disintermediazione cercano prodotti assicurativi specifici, flessibili e ad alto valore aggiunto”.\r

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Oltre alla solidità dei prodotti tradizionali, AMI Assistance ha saputo intercettare l'evoluzione dei bisogni del viaggiatore moderno attraverso l'integrazione di servizi digitali d'avanguardia. Un fattore determinante è stato il successo dell’app DOC24, inclusa in tutte le polizze offerte dalla società, che garantisce assistenza medica e consulenza h24 in tutto il mondo tramite smartphone, laptop o tablet.\r

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Guardando al futuro prossimo, l'azienda non intende fermarsi. “Stiamo già lavorando a importanti novità per il 2026”, conclude Borelli. “Tra queste, una nuova polizza dedicata alla cancellazione volo, una soluzione sempre più richiesta dai clienti che organizzano i propri viaggi in autonomia e che necessitano di tutele certe a fronte delle incertezze del trasporto aereo attuale”.","post_title":"AMI Assistance: un 2025 con ricavi superiori al 50% rispetto al 2024","post_date":"2026-03-18T14:26:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1773843992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il rallentamento nei flussi turistici internazionali diretti verso l’Italia, e il progressivo congelamento delle prenotazioni per la stagione primaverile ed estiva: questi i primi effetti del conflitto in Medio Oriente sul sistema ricettivo nazionale. Il quadro che emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Associazione italiana Confindustria Alberghi, su un campione di aziende associate, delinea un impatto asimmetrico che colpisce in particolare le Città d’Arte e il segmento lusso, dove è forte la componente del mercato internazionale. L'analisi evidenzia una contrazione delle prenotazioni extra-UE, con il 62% degli operatori che segnala una diminuzione della domanda e un contestuale incremento delle cancellazioni.\r

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L’analisi dei dati evidenzia l’impatto sul comparto lusso, dove la dipendenza dai mercati a lungo raggio è più forte. In particolare, il 67% delle strutture 5 stelle e il 65% di quelle 4 stelle denunciano un aumento delle cancellazioni da mercati extra-UE. Venezia, Roma e Firenze risentono della forte esposizione verso i mercati del Medio Oriente — Israele, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Kuwait — e dell’Asia, con Cina e Giappone in testa.\r

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Osservando il dettaglio di alcune destinazioni, Torino e Venezia mostrano i primi cali delle prenotazioni, che interessano rispettivamente l’80% e il 73% delle strutture intervistate. Diversa la situazione di Milano, dove la componente business funge da parziale ammortizzatore, pur senza restare immune al trend negativo. Anche sul fronte delle cancellazioni, Venezia e Roma registrano i primi aumenti legati alla clientela extra-UE, che interessano rispettivamente il 93% e l’80% delle strutture campionate, seguite da Milano con il 76%.\r

Temporaneo rallentamento\r

“In questa fase stiamo osservando un temporaneo rallentamento, con una parte della domanda che tende a rinviare le decisioni di viaggio e un mercato che si conferma più prudente, anche nelle dinamiche di prenotazione”, dichiara Confindustria Alberghi. “È però ancora presto per valutare con precisione quali potranno essere gli effetti sulle prossime settimane e sull’andamento della stagione, perché l’evoluzione della situazione resta incerta. Proprio per questo è importante mantenere uno sguardo realistico ma equilibrato: l’Italia continua a essere una destinazione solida e attrattiva, ma sarà necessario monitorare con attenzione l’andamento delle prenotazioni per comprendere meglio gli sviluppi futuri”.\r

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Il quadro logistico globale appare oggi fortemente compromesso: come emerge dalle recenti analisi del World Travel & Tourism Council (WTTC), la cancellazione di oltre 43.000 voli e le pesanti restrizioni agli spazi aerei hanno innescato un’impennata dei costi operativi e delle tariffe, con riflessi critici sulla programmazione dei viaggi per la stagione pasquale ed estiva. Secondo le stime attuali dell'organismo internazionale, l’instabilità in Medio Oriente rischia di bruciare ogni giorno 600 milioni di euro a livello globale, colpendo duramente l'intera catena del valore del turismo. In questo scenario, sebbene il mercato domestico mostri una tenuta relativa con un incremento delle cancellazioni limitato al 12%, la contrazione dei flussi internazionali pone seri dubbi sulla redditività delle strutture nel breve-medio periodo.\r

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Confindustria Alberghi sottolinea come l’incertezza attuale stia portando a un congelamento delle prenotazioni. La criticità non riguarda solo il Medio Oriente, ma si estende anche ad altri mercati chiave come l’Australia, l’Iran e, in misura minore, gli USA, che iniziano a dare segni di contrazione. L’aumento dei costi dei voli, infatti, funge da ulteriore deterrente: i lunghi viaggi verso l’Europa diventano così meno accessibili. Un contesto complesso che l’Associazione continuerà a monitorare con attenzione per valutarne gli effetti sul settore alberghiero.\r

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","post_title":"Confindustria alberghi: congelamento delle prenotazioni per l'Italia","post_date":"2026-03-18T14:05:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773842746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447393\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Gabriele Burgio[/caption]\r

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La quotazione in Borsa si avvicina e la conferma viene dallo stesso presidente e a.d. di Alpitour World, Gabriele Burgio, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera sottolinea come, dopo l’aumento della partecipazione nel capitale di Alpitour messo a segno da Tip, la Borsa sia diventata «uno sviluppo naturale. Stiamo ragionando e stiamo studiando: quando arriveremo a 200 milioni di Ebitda avremo la dimensione giusta».\r

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Malgrado la delicata situazione geopolitica, i tempi sono maturi: la corsa verso Piazza Affari è stata accelerata dai brillanti risultati conseguiti negli anni, culminati nell’ultimo bilancio, quello relativo all’anno finanziario 2024-25, che ha portato nelle casse del gruppo ricavi per quasi 2,3 miliardi di euro, in crescita del 9,8% sull’anno precedente e un utile pari a 75,4 milioni, in aumento del 41%.\r

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«Per il futuro, potremmo replicare il nostro modello in altri Paesi oppure rafforzare la nostra presenza in Italia. Personalmente, propenderei per la seconda ipotesi, in modo da consolidare il nostro ruolo di interlocutore per gli italiani che vogliono viaggiare all’estero e per gli stranieri che vogliono venire in Italia”, che attualmente procurano quasi il 20% del fatturato totale.\r

Cambiamento strutturale\r

Il manager evidenzia poi un cambiamento strutturale che sta interessando il turismo: «Oggi i viaggi non sono più un consumo discrezionale, ma quasi essenziale» ha spiegato Burgio. Si tratta di un trend emergente, che Alpitour World soddisfa con una potenza di 27 hotel e 18 aerei, che procura in un anno qualcosa come 3,3 milioni di turisti-clienti.\r

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«Abbiamo più di 1.000 clienti che fanno oltre otto viaggi all’anno con noi e oltre 3.000 che ne fanno più di cinque» spiega Burgio. Un flusso che né inflazione, né guerre, né aumento dei prezzi riusciranno a bloccare. “Fino a prima della guerra le previsioni sul 2026 erano rosee ed eravamo ampiamente sopra le attese per l’anno”. E anche in uno scenario complesso come quello attuale, la capacità di offrire tante soluzioni in aree del mondo differenti, potendo contare su una compagnia aerea di proprietà e su un gruppo alberghiero, può fare la differenza. “L’Egitto sta crescendo moltissimo, così come l’Italia, con gli hotel che stanno registrando prenotazioni in aumento del 27%. Per contro, l’interesse sugli Stati Uniti è un po’ calato e Cuba è praticamente chiusa”.\r

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Sulla situazione attuale, Burgio prende tempo: la stagione forte nelle località interessate dal conflitto «era ormai agli sgoccioli perchè sta arrivando il caldo. Ovviamente, i conflitti generano paura e, quindi, spingono a rinviare la prenotazione delle vacanze». Il fatto però di proporre tante destinazioni diverse «ci rende meno esposti agli choc geopolitici: lo dimostra il fatto che in questi anni di permacrisi i nostri risultati sono sempre cresciuti».\r

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Infine, sul futuro andamento dei prezzi, «per il momento non vedo inflazione sul turismo, anche se bisognerà vedere quali saranno gli effetti della fiammata di petrolio e gas».\r

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La crescita su Boa Vista risponde anche al potenziale della destinazione, sempre più richiesta dal mercato italiano e apprezzata per il clima mite durante tutto l’anno e per l’autenticità dei paesaggio, elementi che ne stanno consolidando l’attrattività.\r

Situato sulla Praia de Chaves, il Robinson Boa Vista si inserisce in un contesto naturale di grande impatto e si distinguerà per uno stile architettonico elegante e contemporaneo, capace di dialogare con il paesaggio senza sovrastarlo.\r

Tra gli elementi più iconici spicca l'infinity pool, inserita in un sistema di sei piscine dislocate strategicamente - tra cui una dedicata ai bambini – e pensate per offrire spazi diversificati tra relax e convivialità. Le 322 camere avranno tra i punti di forza le ampie dimensioni, con superfici che partiranno da 33 metri quadrati.\r

Parte del circuito Robinson Club, il resort sarà caratterizzato da un concept che unisce attività sportiva, benessere e intrattenimento: accanto agli sport acquatici, ampio spazio per aree fitness attrezzate, campi sportivi e un articolato programma di attività quotidiane. Plus dell’esperienza sarà anche l’offerta wellness con il centro benessere WellFit Spa, mentre la proposta gastronomica si articolerà tra diversi ristoranti e bar tematici.\r

«Il Robinson Boa Vista rappresenta un importante arricchimento della nostra offerta sull’isola e su tutto l’arcipelago. Boa Vista sta registrando un incremento di interesse da parte del mercato italiano e l’ingresso di un prodotto di fascia alta come Robinson ci consente di migliorare ulteriormente l’offerta a disposizione delle agenzie di viaggio e dei loro clienti», commenta Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite di CaboVerdeTime.\r

Tra i plus del complesso anche la posizione strategica: il resort dista circa 5 km dall’aeroporto internazionale di Boa Vista, con un tempo di trasferimento di soli 5 minuti. La struttura sarà prenotabile con voli di linea e soluzioni personalizzabili, grazie a un supporto dedicato alle agenzie nella costruzione di itinerari su misura, affidato a Gloria Campostrini, responsabile del reparto booking tailor made di CaboVerdeTime.\r

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La struttura, di proprietà di Martina e Claude Fussler, è vicina a diverse località ricche di storia e fascino: a pochi minuti dalla Basilica di Saint-Maximin, a meno di un’ora dalla Costa Azzurra, dalle Gole del Verdon o da Aix-en-Provence, celebre per i paesaggi di Cézanne, e da Marsiglia.\r

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Premiato con il riconoscimento European Wildlife Estate, il complesso offre numerose attività e servizi dedicati al relax e al benessere a contatto con la natura: ampi giardini, sentieri nel bosco per passeggiate o jogging, forest bathing, piscina, ciclismo, equitazione e corsi di cucina mediterranea. La gastronomia provenzale è protagonista con i prodotti locali.\r

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«I nostri punti di forza sono il comfort di alto livello e la cura del cliente – spiega Claude Fussler – che apprezza il contesto rilassante in cui siamo immersi e la personalizzazione dell’accoglienza».\r

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La maggior parte della clientela è costituita da francesi, tedeschi ed anglofoni. La percentuale degli italiani è ancora bassa. «Si tratta soprattutto di famiglie provenienti da Lombardia, Piemonte ed il resto dell’ Italia del nord – aggiunge Fussler – Abbiamo accolto l’invito della Camera di Commercio di Marsiglia che si sta concentrando sul mercato italiano che rappresenta per noi un’opportunità interessante. Per questo inseriremo anche la lingua italiana nel nostro sito, in modo da offrire tutte le informazioni più utili agli ospiti interessati. Puntiamo anche a rafforzare i rapporti con le agenzie ed i tour operator italiani ».\r

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Il core business di Une Campagne en Provence è rappresentato dalle famiglie.\r

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«Grazie ai servizi (piscina grande e piscina per bambini) - conclude Claude Fussler - ed alle diverse attività organizzate per grandi e piccoli, le famiglie trascorrono una settimana o periodi più lunghi. Mentre i bambini ed anche i nonni si divertono e rilassano tra passeggiate, percorsi sul pony, i genitori possono dedicarsi a visite ed escursioni nei dintorni oppure usufruire di trattamenti wellness personalizzati».\r

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(Maria Carniglia)\r

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