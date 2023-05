La corsa di Volotea sull’estate: raffica di nuove aperture dagli scali italiani Volotea corre verso l’estate con l’aperture di rotte che vanno a completare il mosaico del network 2023. In particolare, la compagnia inaugura in questi giorni nove nuove destinazioni da Olbia: Tolosa (partito pochi giorni fa, ogni lunedì e venerdì), Marsiglia (dal 26 maggio, ogni martedì e venerdì), Nizza (dal 28 maggio, ogni mercoledì e domenica), Parigi Orly (dal 26 maggio, ogni lunedì e venerdì), Barcellona (dal 26 maggio, ogni martedì, venerdì, domenica e giovedì nei periodi di più intenso traffico), Bilbao (dal 27 maggio, ogni mercoledì e sabato), Madrid (dal 26 maggio, ogni lunedì, mercoledì e venerdì), Valencia (dal 27 maggio, ogni martedì e sabato) e Firenze (dal 27 maggio, ogni martedì, mercoledì, sabato, domenica e giovedì nei periodi di più intenso traffico). Una nuova destinazione da Venezia: Oviedo (dal 25 maggio, ogni lunedì e giovedì); una nuova destinazione da Catania: Nantes (dal 26 maggio, ogni lunedì e venerdì) e due nuove destinazione da Palermo: Tolosa (dal 26 maggio, ogni martedì e venerdì) e Santorini (dal 1° giugno, ogni lunedì e giovedì).

