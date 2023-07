La Compagnie vola ai Caraibi: decollerà a novembre il collegamento da Newark a St. Maarten Rotta sui Caraibi per La Compagnie grazie alla partnership con l’agenzia di viaggio E. Clarke Travel, che ha portato al lancio dell’esclusivo programma ‘Travel In Style Journeys’ focalizzato sulle più prestigiose isole della regione. Dal prossimo 26 novembre e fino al 14 aprile 2024, La Compagnie metterà a disposizione dei clienti di E. Clarke Travel un collegamento dall’aeroporto internazionale di Newark Liberty a quello di St. Maarten Princess Juliana. I voli non stop saranno settimanali, la domenica, con partenza da Newark al mattino e ritorno da St Maarten nel pomeriggio. I viaggiatori potranno scegliere di soggiornare tra una selezione di hotel e ville di lusso sulle isole di St. Maarten, Anguilla e Saint Barth. Travel in Style Journeys si occuperà di tutti i dettagli del viaggio, dalla prenotazione dei voli, ai trasferimenti tra le isole, al coordinamento di sistemazioni di alto livello con un servizio di concierge privato per tutta la durata del viaggio. «Questi nuovi voli per St. Maarten rappresentano uno sviluppo entusiasmante per La Compagnie, in quanto segnano il nostro ingresso ufficiale nel mercato dei Caraibi» ha dichiarato il ceo del vettore, Christian Vernet. Come per tutti i voli La Compagnie, i passeggeri beneficeranno dell’accesso alle lounge e percorsi prioritari per un’esperienza pre-volo senza soluzione di continuità. A bordo dell’A321neo, gli ospiti potranno godere di un viaggio confortevole grazie ai 76 posti full-flat, all’intrattenimento all’avanguardia, Wi-Fi gratuito, kit di cortesia, menu stagionali curati da chef stellati Michelin, oltre a una lista esclusiva di vini biologici e champagne. Condividi

