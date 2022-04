La Compagnie a Milano: «Load factor al 70%, voli giornalieri da settembre»

“Una bella sorpresa”. Christian Vernet, ceo di La Compagnie, definisce così il debutto sulla Milano Malpensa-New York, “con un load factor del 66% già sul primo volo decollato oggi, e comunque attorno al 70% per i prossimi mesi”.

In servizio l”A321neo configurato in sola business class, da 76 posti.

“Siamo qui per rimanere, a lungo. Partiamo con cinque frequenze alla settimana che già da settembre diventeranno sette”.

E se la risposta dal mercato italiano è buona, sull’altra sponda dell’Atlantico “c’è davvero tanta voglia di Europa. Soprattutto per le prossime vacanze estive. Come già accaduto in Francia, la componente dei passeggeri Usa sarà maggiore in questa fase iniziale”.

Trade

Per quanto riguarda il business travel invece per la Compagnie, “ci sono i primi segnali di ripresa. Dopo il colpo inferto da Omicron, ma il trend è particolarmente incoraggiante per la seconda parte dell’anno”.

Grande attenzione al trade, “anche grazie al supporto del nostro gsa, Discover the World, abbiamo già siglato contratti con agenzie di viaggio e corporale company sia business sia leisure”.

Prossimo step sarà “nei mesi a venire la firma ufficiale di un codeshare o contratto di interline con un vettore per il feederaggio dei voli. Per il momento siamo sulla piattaforma EasyJet Worldwide”.

Piani di espansione infine anche per la flotta, che agli attuali due A321neo “vedrà l’arrivo di due A321neo Xlr tra il 2023 e il 2024”.