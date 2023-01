Kuwait Airways: nuove divise firmate da Ettore Bilotta per i 70 anni della compagnia Kuwait Airways ha scelto Ettore Bilotta per creazione delle nuove divise del personale di bordo. La compagnia aerea, che quest’anno celebra il suo 70° anniversario, ha varato un progetto di rilancio che include una serie di servizi all’avanguardia, come l’home check-in, i servizi di limousine, l’introduzione di nuove destinazioni per l’estate in arrivo. E nell’innalzamento degli standard rientra anche l’assegnazione a Bilotta del nuovo look dell’equipaggio di bordo. La nuova collezione di uniformi – si legge in una nota del vettore – in perfetto equilibrio tra classicità e funzionalità, è ispirata a due elementi fondamentali: stile e ospitalità. Gli outfit sono contemporanei, classici, e pratici nella loro innata eleganza. Le linee sono glamour e donanti, ispirate a quegli anni 50 che hanno visto nascere la Kuwait Airways. La scelta cromatica alterna il blu navy, omaggio al colore della compagnia, al beige, nella tonalità dorata e inconfondibile del deserto di sabbia. Lo stilista a elaborato un vero look, completo di borse, guanti, foulard, cappello e cinture, che lo rendono prezioso e accurato a prima vista, infondendo una sensazione di opulenza. Le nuove divise saranno indossate dagli equipaggi a partire da maggio 2023 e resteranno a bordo per i prossimi cinque anni. Il couturier ha al suo attivo molte importanti collaborazioni, tra cui la creazione delle divise del personale di volo di primarie compagnie aeree internazionali, tra cui Etihad Airways, Alitalia e Turkish Airlines.





