Korean Air ripristina altre rotte verso Cina, Giappone e Israele Korean Air è pronta a ripristinare i collegamenti su altre rotte verso Cina, Giappone e Israele dopo una lunga pausa Covid. La compagnia riprenderà i voli verso Shanghai, Nanjing e Qingdao in Cina, Sapporo e Okinawa in Giappone e Tel Aviv. A partire dal 20 novembre, il vettore opererà voli una volta alla settimana sulla rotta per Shanghai, la domenica. I voli sulla rotta Incheon-Nanjing riprenderanno una volta alla settimana il mercoledì a partire dal 7 dicembre. Dall’11 dicembre, Korean Air riprenderà i servizi sulla rotta Incheon-Qingdao, operando una volta alla settimana la domenica. La compagnia ha ripreso a operare sulla rotta Incheon-Dalian una volta alla settimana il venerdì a partire dal 28 ottobre e ha aumentato la frequenza delle rotte Incheon-Shenyang e Incheon-Tianjin da una volta alla settimana a due volte alla settimana, rispettivamente il martedì/venerdì e il martedì/sabato. Korean Air riprenderà i servizi su alcune delle sue principali rotte giapponesi in linea con la ripresa della domanda di viaggi dopo il ripristino del programma di esenzione dal visto del Paese. I voli giornalieri per Sapporo Chitose riprenderanno il 1° dicembre. I voli per Okinawa decolleranno sepre il 1° dicembre e saranno operati quattro volte a settimana, il lunedì, il giovedì, il venerdì e la domenica. Infine, i collegamenti per Tel Aviv torneranno attivi il 26 dicembre e saranno operati tre volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

