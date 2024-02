Korean Air incassa il via libera dal Giappone alla fusione con Asiana Airlines Altro passo in avanti per Korean Air sul percorso di fusione con Asiana Airlines: la compagnia ha infatti ottenuto il via libera all’operazione dalla Japan Fair Trade Commission (Jftc). Una tappa significativa che porta Korean Air a contare sul parere favorevole di 12 su 14 autorità di concorrenza. Il processo di approvazione è iniziato nel gennaio 2021, quando il vettore della Corea del Sud ha presentato il progetto alla Jftc. Successivamente, nell’agosto 2021, è stata presentata una relazione iniziale completa contenente un’analisi economica e di mercato. Korean Air ha avviato un dialogo proattivo con tutte le parti interessate per rispondere alle varie preoccupazioni sollevate dalla Jftc. Quest’ultima ha chiesto a Korean Air di presentare misure correttive su alcune rotte selezionate tra la Corea e il Giappone, dove la quota di mercato combinata di Korean Air, Asiana Airlines e delle rispettive controllate (Jin Air, Air Busan e Air Seoul) limiterebbe la concorrenza. La Jftc ha anche sollevato problemi di concorrenza per quanto riguarda la rete cargo Corea-Giappone. Tuttavia, con la decisione di cedere le attività cargo di Asiana, l’Antitrust giapponese ha limitato la richiesta di stipulare un accordo di blocco di spazio cargo su alcune rotte selezionate. Condividi

[post_title] => Singapore: il Changi Airport stima il totale recupero del traffico pre-Covid entro fine 2024 [post_date] => 2024-01-25T09:26:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706174777000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "korean air incassa il via libera dal giappone alla fusione con asiana airlines" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":54,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":689,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460462","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Altro passo in avanti per Korean Air sul percorso di fusione con Asiana Airlines: la compagnia ha infatti ottenuto il via libera all'operazione dalla Japan Fair Trade Commission (Jftc). Una tappa significativa che porta Korean Air a contare sul parere favorevole di 12 su 14 autorità di concorrenza.\r

\r

Il processo di approvazione è iniziato nel gennaio 2021, quando il vettore della Corea del Sud ha presentato il progetto alla Jftc. Successivamente, nell'agosto 2021, è stata presentata una relazione iniziale completa contenente un'analisi economica e di mercato. Korean Air ha avviato un dialogo proattivo con tutte le parti interessate per rispondere alle varie preoccupazioni sollevate dalla Jftc.\r

\r

Quest'ultima ha chiesto a Korean Air di presentare misure correttive su alcune rotte selezionate tra la Corea e il Giappone, dove la quota di mercato combinata di Korean Air, Asiana Airlines e delle rispettive controllate (Jin Air, Air Busan e Air Seoul) limiterebbe la concorrenza.\r

\r

La Jftc ha anche sollevato problemi di concorrenza per quanto riguarda la rete cargo Corea-Giappone. Tuttavia, con la decisione di cedere le attività cargo di Asiana, l'Antitrust giapponese ha limitato la richiesta di stipulare un accordo di blocco di spazio cargo su alcune rotte selezionate.","post_title":"Korean Air incassa il via libera dal Giappone alla fusione con Asiana Airlines","post_date":"2024-01-31T11:21:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706700069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La spinta positiva della domanda di viaggio internazionale ha trainato i conti dei primi nove mesi dell'esercizio 2023-24 del gruppo All Nippon Airways, che ha centrato utili da record.\r

\r

Nei nove mesi chiusi lo scorso 31 dicembre «la domanda complessiva di passeggeri ha continuato a riprendersi costantemente - spiega una nota del gruppo giapponese - nonostante i rischi geopolitici globali. Inoltre, nonostante l'aumento dei costi variabili dovuto all'ampliamento della scala delle operazioni, i profitti hanno registrato un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente grazie alla continua gestione dei costi». La casa madre Ana Hd, ha dunque registrato un utile operativo di 210,1 miliardi di yen, un utile ordinario di 207,1 miliardi di yen e un utile netto attribuibile ai proprietari della capogruppo di 148,9 miliardi di yen.\r

\r

«I risultati finanziari positivi del Gruppo Ana evidenziano l'espansione delle operazioni internazionali, che hanno svolto un ruolo fondamentale nella redditività complessiva della compagnia aerea rispetto al periodo precedente - ha dichiarato Kimihiro Nakahori, vicepresidente esecutivo e group cfo Ana Hd -. Questo successo sottolinea l'impatto dell'ampliamento del raggio d'azione globale sulla performance finanziaria del gruppo, l'impegno di tutti i membri del team e la continua gestione dei costi».\r

\r

Il traffico internazionale, in particolare, ha registrato aumenti sia del volume dei passeggeri sia dei ricavi, grazie alla solida domanda commerciale proveniente dal Giappone, agli sforzi aggressivi per catturare la domanda di viaggi inbound verso la destinazione e alla domanda leisure proveniente dallo stesso Giappone.\r

\r

Nel terzo trimestre, i ricavi delle attività passeggeri sono aumentati in modo significativo rispetto al piano iniziale. Sulle rotte internazionali, Anaha catturato la domanda in ripresa a prezzi unitari elevati, mentre sulle rotte domestiche la domanda leisure è stata forte. Tuttavia, come annunciato in precedenza, si prevede un aumento delle spese di manutenzione nel quarto trimestre. Il gruppo ha comunque rivisto al rialzo le previsioni finanziarie consolidate per l'anno fiscale 2023.\r

\r

","post_title":"Il gruppo Ana centra utili record nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2023-24","post_date":"2024-01-31T10:44:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706697860000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460428","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto ufficiale per il nuovo brand Shiruq, viaggi culturali by Mappamondo. Dopo l'annuncio della sua acquisizione lo scorso dicembre, il to capitolino svela le prime proposte del marchio, che mira a diventare un punto di riferimento del turismo culturale per le agenzie di tutta la Penisola. Focus sui prodotti di gruppo del prossimo quadrimestre, con accompagnatore dall'Italia, che prediligono Nord e West Africa e gli Stati del Golfo. Shiruq è inoltre al lavoro anche per implementare considerevolmente le proposte di viaggio in Asia, puntando la bussola sempre più a Oriente. Ma la forza vendite Mappamondo sarà allo stand F83 del villaggio Astoi (pad 4), in occasione della prossima Bit di Milano, per illustrare in anteprima tutta la programmazione dell'operatore estate 2024, con in più qualche anticipazione sull'inverno. \r

\r

\"Nel 2023 abbiamo intensificato notevolmente i nostri sforzi, al fine di garantire una sempre più ampia disponibilità di prodotti in allotment durante i periodi di maggiore domanda - spiega il ceo di Mappamondo, Andrea Mele -. Il nostro impegno sui voli e sui servizi a terra fornisce agli agenti uno strumento di vendita efficace, che consente loro di suggerire ai propri clienti viaggi con conferma immediata e garantita\". Il 2023 è stato un buon anno per il to, che ha registrato ottimi dati di fatturato, ponendo le basi per un 2024 promettente: “La nostra estate è già partita, con una domanda in crescita e numeri incoraggianti - conclude Mele -. Alla Bit il focus sarà sui viaggi in partenza da Milano verso tutte le destinazioni operate: dal Sud-Est asiatico al Giappone & Pacifico, dall’America Latina all’Africa australe”.","post_title":"Debutta la programmazione Shiruq, viaggi culturali by Mappamondo","post_date":"2024-01-31T10:02:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706695325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460346","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air archivia il 2023 con un fatturato record di 11,3 miliardi di dollari e un utile operativo di 1,23 miliardi (non consolidati): quest'ultimo dato è superiore rispetto al risultato del 2019. L'utile operativo della compagnia aerea per il 2023 è aumentato su base annua del 10,9%, un tasso superiore alla media del settore. Il calo dell'utile operativo del quarto trimestre rispetto all'anno precedente è dovuto a un aumento delle retribuzioni del personale che comprendeva incentivi per il raggiungimento degli obiettivi annuali di performance e sicurezza.\r

\r

I ricavi annuali del settore passeggeri sono aumentati rispetto al 2019, grazie alla forte domanda di viaggi e alla maggiore richiesta di classi premium, nonostante la capacità abbia recuperato 'solo' l'80% dei livelli pre-pandemia. Nel settore cargo, sebbene i ricavi siano diminuiti a causa della ripresa della capacità di trasporto passeggeri e della normalizzazione del trasporto marittimo, è stato mantenuto un livello di redditività più elevato rispetto al 2019.\r

\r

Korean Air prevede che la domanda e la capacità passeggeri si riprenderanno completamente nel primo trimestre 2024: le stime indicano che la domanda di lungo raggio rimarrà robusta e che la domanda leisure aumenti durante l'alta stagione invernale. Korean Air massimizzerà i ricavi riprendendo le rotte e aumentando la capacità verso le destinazioni turistiche più popolari del Sud-est asiatico e del Giappone.","post_title":"Korean Air: domanda e capacità passeggeri verso il pieno recupero nel primo trimestre","post_date":"2024-01-30T11:16:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706613367000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà focalizzato sul prodotto IdeeMix il nuovo Giro d'Italia griffato Idee per Viaggiare: una serie di oltre 30 appuntamenti formativi organizzati lungo l'intera Penisola che l'operatore capitolino ha organizzato per incontrare un totale di circa 750 agenti.\r

\r

I format degli incontri saranno differenti, pur prediligendo l’abbinamento di momenti di formazione e convivialità per favorire i rapporti di networking. Il to ha scelto di coinvolgere in questa attività alcuni partner con i quali collabora da tempo: dagli enti del turismo ai gruppi alberghieri, passando attraverso il supporto delle compagnie aeree. L’obiettivo è quello di proporre temi di formazione e approfondimento su destinazioni, oltre a prodotti che, per quanto appaiano distanti anche geograficamente, si possono combinare e integrare creando una proposta nuova.\r

\r

\"Una cornice ideale in cui esplorare le innumerevoli alternative del nostro prodotto IdeeMix, che miscela mete talvolta lontane e itinerari all’insegna dell’experience, nel contesto dello stesso viaggio – spiega la marketing manager Paola Schiavone -. Alcuni matching sono nati da richieste della clientela, sempre più alla ricerca di viaggi multi-meta, altri sono frutto della continua ricerca dei product manager per offrire un’esperienza sempre nuova, abbinando al relax balneare la scoperta dei luoghi, in una fusione di cultura e mare, natura e cultura, shopping e attività outdoor”.\r

\r

Con IdeeMix prima di un soggiorno al mare si potranno così trascorrere quattro, cinque giorni in una città, partecipare a tour, guidare in un fly & drive magari in Europa. Molteplici le combinazioni da miscelare: un itinerario in Perù e il mare della Polinesia o Aruba; un viaggio in Islanda abbinato alle Bahamas, oppure un volo in Giappone e un soggiorno alle Maldive, oppure in Thailandia o ancora una romantica fuga tra i castelli della Loira per poi raggiungere le spiagge di Mauritius.\r

\r

","post_title":"Giro d'Italia di IpV: oltre 30 appuntamenti formativi per le adv; focus sul prodotto IdeeMix","post_date":"2024-01-30T10:35:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706610923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines sarà l'unico vettore statunitense a operare il collegamento diretto fra New York Jfk e Tokyo, a complemento del servizio esistente operato dal partner Japan Airlines.\r

\r

\"American è impaziente di iniziare il servizio nonstop per l'aeroporto Haneda di Tokyo dal Jfk - ha dichiarato Robert Isom, amministratore delegato della compagnia -. Siamo grati al Dot e al nostro partner Japan Airlines per aver sostenuto la nostra richiesta. Insieme, siamo ben posizionati per offrire ai clienti un network completo tra due delle economie più solide del mondo\". Il nuovo collegamento aggiungerà quasi 200.000 posti di andata e ritorno all'anno tra gli Stati Uniti e il Giappone.\r

\r

Il vettore statunitense prevede di iniziare a operare la rotta nei prossimi mesi: il volo tra Jfk e Haneda sarà il quarto volo giornaliero nonstop di American per lo scalo giapponese, che si aggiunge al collegamento giornaliero esistente da Dallas-Fort Worth e ai due voli giornalieri da Los Angeles.\r

\r

Inoltre, il volo di American integra i servizi esistenti tra il New York e Haneda operati da Japan Airlines, offrendo ai clienti più opzioni e orari di volo convenienti durante la giornata.","post_title":"American Airlines si prepara a operare sulla rotta da New York Jfk a Tokyo Haneda","post_date":"2024-01-29T10:16:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706523375000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A ridosso dell'apertura della base di Madrid (dove posizionerà due Embraer E195) il prossimo 1° febbraio, Binter ribadisce ambiziosi progetti di crescita da Barajas, in vista del completamento dell'acquisizione di Air Europa da parte del gruppo Iag, per ottenere il quale l'Antitrust Ue chiederà concessioni significative. A cominciare da quelle sul corridoio fra la capitale spagnola e le isole Canarie.\r

\r

Rodolfo Núñez, presidente di Binter, ha spiegato in un'intervista a Cinco Dias, che \"vediamo un'opportunità nel processo di fusione tra Iberia e Air Europa (...) per sostituire Air Europa, la cui quota di mercato si aggira intorno al 20% o al 23%. Crediamo che questa operazione andrà avanti, ma significherà che molti o tutti gli slot di Air Europa nelle Isole Canarie dovranno essere messi a disposizione di altri operatori. E Binter vuole essere uno di questi. Stiamo cercando i migliori slot possibili e di consolidare le operazioni a Madrid\".\r

\r

I collegamenti del vettore, operativi da febbraio, saranno diretti a Gran Canaria e Tenerife.\r

\r

Proprio ieri Bruxelles ha puntato il dito contro possibili sovrapposizioni su diverse rotte a breve, medio e lungo raggio. \r

\r

\"Non siamo stati salvati e il nostro patrimonio netto è positivo. La solvibilità è importante perché garantisce la continuità, e a questo aggiungiamo che non siamo un concorrente pericoloso per Iag perché operiamo in un altro segmento di mercato e le nostre dimensioni sono contenute\".\r

\r

Núñez è convinto che \"Binter potrebbe essere un'alternativa per tre o quattro operatori per rimanere sulle rotte: quello predominante sarebbe IAG, attraverso Iberia Express e Vueling, e la seconda e terza posizione sarebbero contese tra noi e Ryanair\".","post_title":"Binter punta a guadagnare quote di mercato a Madrid. A scapito di Air Europa","post_date":"2024-01-26T09:07:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706260027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cathay Pacific ha compiuto \"progressi significativi\" nel recupero del traffico passeggeri 2023 e guarda con ottimismo al futuro, benché restino \"continue\" sfide operative.\r

\r

Complessivamente il Gruppo Cathay, che comprende oltre a Cathay Pacific anche la divisione HK Express, ha raggiunto un importante traguardo trasportando oltre 20 milioni di passeggeri. Si tratta di un aumento sostanziale rispetto ai circa tre milioni di passeggeri trasportati nell'intero 2022. Ricordiamo che quello appena chiuso è stato per Cathay il primo anno di attività dopo l'allentamento delle restrizioni alle frontiere dovute alla pandemia. \r

\r

Nel solo mese di dicembre, Cathay ha trasportato oltre 1,7 milioni di passeggeri, circa il doppio rispetto al periodo dell'anno precedente. Lavinia Lau, chief customer and commercial officer di Cathay, ha dichiarato che a dicembre la compagnia aerea ha registrato una \"forte domanda\" per i viaggi a corto raggio, sottolineando che il Giappone e il Sud-Est asiatico sono stati \"particolarmente popolari\".\r

\r

«Nella prima metà di dicembre abbiamo registrato una buona domanda di viaggi dagli Stati Uniti e dal Pacifico sud-occidentale. La domanda di viaggi dal Regno Unito è stata particolarmente forte, poiché ha coinciso con il periodo di picco per gli studenti internazionali che tornano a Hong Kong (...) Nonostante le continue sfide che stanno interessando l'intero settore dell'aviazione globale, siamo pronti ad affrontarle, come sempre, con determinazione».\r

\r

Prevedendo una forte domanda durante l'avvicinarsi del Capodanno cinese, la compagnia ha anche annunciato la ripresa del collegamento su Barcellona, dal prossimo 17 giugno e fino al 26 ottobre, con tre frequenze settimanali operate da un Airbus A350-900.","post_title":"Cathay Pacific: il gruppo torna in quota con un 2023 da oltre 20 milioni di passeggeri","post_date":"2024-01-25T10:48:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706179727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto Changi di Singapore ha recuperato circa l'86% del volume di passeggeri pre-pandemia nel 2023, grazie alla forte ripresa del traffico nel Nord-est e nel Sud-est asiatico.\r

\r

Ed entro fine 2024, il Changi Airport Group prevede di recuperare completamente i livelli di traffico passeggeri e la connettività. Intanto, nel 2023, l'aeroporto ha registrato un totale di 58,9 milioni di passeggeri, in crescita dell'83% rispetto all'anno precedente. Anche i movimenti degli aerei, pari a 328.000 per l'intero anno, hanno recuperato circa l'86% dei livelli del 2019.\r

\r

L'operatore fa notare che l'Asia nordorientale ha fatto da traino alla ripresa del traffico, guidata da un \"aumento significativo\" dei viaggi tra Singapore e la Cina continentale, dopo che quest'ultima ha eliminato le sue restrizioni di viaggio.\r

\r

Di fatto il mercato cinese è tornato tra i primi 10 di Changi nel 2023, dopo un'assenza di oltre due anni. Il Giappone e la Corea del Sud sono stati gli altri due mercati in più rapida crescita rispetto al 2022: il traffico giapponese nel 2023 è triplicato rispetto all'anno precedente, mentre il movimento dei passeggeri della Corea del Sud ha superato i livelli di Covid-19 del 36%.\r

\r

La regione del Nord America è stata l'unico mercato a registrare una crescita del traffico rispetto ai livelli pre-pandemia, con un aumento del 25% rispetto al 2019. Regioni come l'Europa, il Pacifico sud-occidentale e l'Asia meridionale hanno recuperato oltre il 90% del traffico precedente alla pandemia.\r

\r

«Il 2023 è stato un anno stimolante, in quanto abbiamo assistito alla clamorosa ripresa dei viaggi in tutto il mondo e alla completa riapertura del Terminal 2 dell'aeroporto di Changi. La ripresa dei viaggi è stata alimentata dalla forte domanda di viaggi in uscita e dalla crescita dei viaggi in entrata» ha commentato Lim Ching Kiat, vicepresidente esecutivo di Cag per lo sviluppo degli hub aerei e delle merci.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Singapore: il Changi Airport stima il totale recupero del traffico pre-Covid entro fine 2024","post_date":"2024-01-25T09:26:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706174777000]}]}}