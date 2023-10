KLM presenta “Adotta una ciclabile”, nuovo progetto di mobilità sostenibile KLM annuncia il suo nuovo progetto di mobilità sostenibile urbana, “Adotta una ciclabile”, nato in collaborazione con PisteCiclabili.com e sostenuto dal Vicepresidente Vicario del Senato, Gian Marco Centinaio. KLM si occuperà della copertura dei costi per il mantenimento e la riqualificazione delle piste ciclabili presenti nelle città italiane. Per il 2023, la compagnia aerea si impegna a sostenere la gestione equivalente a 2 km. Per il 2024, invece, KLM coprirà le spese di ulteriori 5 km (in totale) di pista. Le città presenti al momento sono Genova, Napoli e Roma. Grazie alla collaborazione di PisteCiclabili.com, KLM inviterà gli utenti a unirsi per supportare lo sviluppo del progetto. Maggiori saranno i chilometri che i ciclisti percorreranno, maggiori saranno le chance per le loro città di appartenenza di ricevere il contributo per la manutenzione. La classifica verrà stilata grazie ad un’apposita app per smartphone, sviluppata e gestita da PisteCiclabili.com, dove i cittadini potranno facilmente registrarsi. “La vicinanza al cliente e l’attenzione per l’ambiente sono elementi chiave per noi – spiega Eleonore Tramus, General Manager KLM per l’Italia -. KLM lavora costantemente per rendere il viaggio più sostenibile. Con “Adotta una ciclabile” vogliamo estendere il nostro impegno anche al di fuori del classico perimetro aeroportuale. Grazie al sostegno dei cittadini e delle istituzioni, contribuiremo a migliorare la viabilità di diverse città, invitando anche ad uno stile di vita più salutare. La bicicletta è, inoltre, uno dei simboli chiave dell’Olanda: un ulteriore modo per avvicinare i nostri paesi”. “L’iniziativa di KLM dimostra una sensibilità alle tematiche ambientali e un’attenzione per il nostro Paese e le sue grandi città, che meritano di essere sostenute. È questo il motivo che mi ha spinto a incoraggiare questo progetto. Sono molto contento del riscontro che l’idea ha ricevuto dalle diverse Amministrazioni Comunali coinvolte. È il segno che la collaborazione tra pubblico e privato e tra le Istituzioni, anche di diverso colore politico, è la strada giusta per ottenere risultati positivi per tutti i cittadini”, commenta il Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio. Condividi

\r

L’Irlanda entra a grandi passi nell’autunno, con un focus sulle città di Dublino, Galway, Cork e Belfast “che diventano punti ideali di partenza per scoprire i dintorni molto interessanti, da vivere attraverso le più diverse esperienze: dallo sport alla gastronomia passando dalla natura”. Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia, vede “una domanda che continua a mantenersi elevata, come confermano operatori e compagnie aeree”.\r

\r

Proprio i collegamenti aerei dall’Italia programmati per l’inverno registrano un significativo incremento “+118% rispetto alla stagione 2019”.\r

\r

In fiera a Rimini con “il meglio della nostra industria turistica, quest’anno rappresentata da nove partner arrivati da tutto il Paese, da Sud a Nord” l’ente punta a “mantenere un dialogo aperto con il trade, con l’obiettivo ultimo di promuovere un viaggio sempre più sostenibile non solo dal punto di vista ambientale ma anche da quello economico e sociale. Ciò significa educare i viaggiatori ma anche gli agenti di viaggio a proporre l’Irlanda lungo tutto l’arco dell’anno e fuori da quelle che sono le mete più trafficate”.","post_title":"Irlanda, Ercolini: “Destinazione da vivere fuori dai circuiti più battuti, in ottica sostenibile”","post_date":"2023-10-12T13:59:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["cork-e-belfast","dublino","ente-del-turismo-irlandese","galway","irlanda","marcella-ercolini"],"post_tag_name":["Cork e Belfast","Dublino","ente del turismo irlandese","Galway","Irlanda","Marcella Ercolini"]},"sort":[1697119177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"KLM annuncia il suo nuovo progetto di mobilità sostenibile urbana, “Adotta una ciclabile”, nato in collaborazione con PisteCiclabili.com e sostenuto dal Vicepresidente Vicario del Senato, Gian Marco Centinaio.\r

\r

KLM si occuperà della copertura dei costi per il mantenimento e la riqualificazione delle piste ciclabili presenti nelle città italiane. Per il 2023, la compagnia aerea si impegna a sostenere la gestione equivalente a 2 km. Per il 2024, invece, KLM coprirà le spese di ulteriori 5 km (in totale) di pista.\r

\r

Le città presenti al momento sono Genova, Napoli e Roma.\r

\r

Grazie alla collaborazione di PisteCiclabili.com, KLM inviterà gli utenti a unirsi per supportare lo sviluppo del progetto. Maggiori saranno i chilometri che i ciclisti percorreranno, maggiori saranno le chance per le loro città di appartenenza di ricevere il contributo per la manutenzione. La classifica verrà stilata grazie ad un’apposita app per smartphone, sviluppata e gestita da PisteCiclabili.com, dove i cittadini potranno facilmente registrarsi.\r

\r

“La vicinanza al cliente e l’attenzione per l’ambiente sono elementi chiave per noi - spiega Eleonore Tramus, General Manager KLM per l’Italia -. KLM lavora costantemente per rendere il viaggio più sostenibile. Con “Adotta una ciclabile” vogliamo estendere il nostro impegno anche al di fuori del classico perimetro aeroportuale. Grazie al sostegno dei cittadini e delle istituzioni, contribuiremo a migliorare la viabilità di diverse città, invitando anche ad uno stile di vita più salutare. La bicicletta è, inoltre, uno dei simboli chiave dell’Olanda: un ulteriore modo per avvicinare i nostri paesi\". \r

\r

“L’iniziativa di KLM dimostra una sensibilità alle tematiche ambientali e un’attenzione per il nostro Paese e le sue grandi città, che meritano di essere sostenute. È questo il motivo che mi ha spinto a incoraggiare questo progetto. Sono molto contento del riscontro che l’idea ha ricevuto dalle diverse Amministrazioni Comunali coinvolte. È il segno che la collaborazione tra pubblico e privato e tra le Istituzioni, anche di diverso colore politico, è la strada giusta per ottenere risultati positivi per tutti i cittadini”, commenta il Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio.","post_title":"KLM presenta “Adotta una ciclabile”, nuovo progetto di mobilità sostenibile","post_date":"2023-10-12T12:20:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697113214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_409469\" align=\"alignleft\" width=\"281\"] Gianni Chessa assessore al turismo della Sardegna[/caption]\r

\r

La Regione Sardegna introduce - grazie alla modifica della legge regionale 16/2017 - una grande novità in termini di ricettività e ospitalità: l'albergo nautico diffuso. Una struttura ricettiva di nuova concezione, che unisce i servizi a terra (dove si ubicheranno accoglienza, registrazione e assistenza al cliente, oltre ai normali servizi alberghieri) con l'opportunità di vivere la bellezza delle coste sarde, grazie alla possibilità delle imbarcazioni di muoversi - nelle sole ore diurne - nel raggio di tre miglia dalla propria ubicazione portuale.Gli alberghi nautici diffusi saranno composti da un numero non inferiore a sette unità da diporto per non meno di cinquanta posti letto “in cabina”, e potranno essere concesse in uso ai clienti solo con contratti di locazione di durata compresa fra un minimo di 24 ore ed un massimo di quattro settimane.\r

\r

Non è consentita la navigazione notturna e quella oltre le tre miglia dalle linee base delle acque territoriali delle unità da diporto costituenti albergo nautico diffuso.\r

\r

\"L'introduzione di questa nuova tipologia di struttura ricettiva è la dimostrazione di come la Sardegna sappia essere un punto di riferimento per il turismo nazionale, con la normazione tempestiva di nuove frontiere dell'ospitalità, che ci permettono ancora una volta di essere all'avanguardia in Italia e nel mondo\", commenta l'Assessore Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Giovanni Chessa. \"Inoltre, l'albergo nautico diffuso ci consente di continuare a lavorare in una direzione che ci sta molto a cuore e in cui la Sardegna è sempre stata un modello: l'ecosostenibilità. La creazione di nuovi posti letto di questo genere, infatti, ci permette di aumentare la capacità ricettiva dell'isola salvaguardando le nostre meravigliose coste\".\r

\r

La Sardegna introduce per la prima volta un nuovo riconoscimento, a cui le strutture possono accedere qualora rispettino determinati requisiti previsti, anche in questo caso, dalle nuove modifiche legge regionale 16/2017.\r

\r

I requisiti non comprendono esclusivamente il rispetto della sostenibilità ambientale, ma anche di quella sociale e culturale, che si attuano ad esempio con l'implementazione di best practices aziendali o con iniziative di carattere architettonico, culturale ed enogastronomico che tengano conto delle specificità, della storia e delle tradizioni della Regione Sardegna. Il tutto è finalizzato all'obiettivo di realizzare un turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità, oltre a incentivare la conservazione, gestione e valorizzazione delle risorse del territorio e la transizione ecologica e resiliente ai cambiamenti climatici nonché premiare le strutture ricettive che cooperino allo sviluppo socioeconomico dei territori su cui insistono.\r

\r

Rientrano nei criteri di cui è richiesto il rispetto, ad esempio, il controllo e il contenimento dei rifiuti e dei consumi di energia e acqua, la formazione del personale sui temi della sostenibilità, il controllo e il contenimento dell'impatto delle infrastrutture e dei flussi turistici del territorio, ma anche l'utilizzo per la costruzione e la ristrutturazione di materiali naturali e locali, tipici della tradizione costruttiva locale, la presenza degli spazi verdi, l'introduzione di divieti di fumo, la messa a disposizione di biciclette, la corretta gestione della luce e del rumore, la promozione delle realtà artigianali ed enogastronomiche locali, frutto delle tradizioni del territorio e la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, dell’identità e delle risorse locali. Le strutture ricettive che dimostreranno di essere in possesso dei requisiti previsti potranno utilizzare uno speciale segno distintivo che le categorizzerà come strutture “ecosostenibili”.\r

\r

Oltre all'introduzione del riconoscimento di struttura ecosostenibile, le strutture del territorio regionale potranno ambire inoltre anche al riconoscimento di \"Struttura ricettiva ad accessibilità universale\", qualora dimostrino di essere in possesso dei requisiti di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.\r

\r

\"Il turismo della nostra meravigliosa regione mostra di essere sempre più inclusivo, aperto, accogliente e di qualità\", conclude l'Assessore Chessa. \"Vogliamo lavorare in una direzione che ci consenta di continuare a fare della Sardegna la punta di diamante del turismo nazionale, facendo attenzione a tutti i dettagli che possano garantire ai nostri turisti un'offerta d'eccellenza e diversificata, non solo in termini di accoglienza ma anche dal punto di vista della promozione della cultura e delle tradizioni del nostro territorio, quelle che garantiscono una proposta attrattiva non solo estiva, ma in tutte le stagioni dell'anno, partendo dalle coste ma valorizzando anche l'interno dell'isola\".\r

\r

I dati premiano la strada intrapresa in questo senso, con un incremento degli arrivi 2023 (6.377.247 tra porti e aeroporti contro i 6.005.971 del 2022) che conferma che la Sardegna è ancora e sempre in cima alla lista dei desideri turistici internazionali. Anche le scelte fatte per valorizzare e promuovere il territorio nella prossima stagione turistica vanno in un'ottica slow e di attenzione alla sostenibilità, con la presenza di eventi sportivi di valore (dai campionati mondiali di scacchi a Pula agli sport acquatici, dal campionato di Formula 1 di motonautica a Olbia ai rally storici dell'Isola, passando per il tennis e le arti marziali).","post_title":"La Regione Sardegna lancia l'albergo nautico diffuso","post_date":"2023-10-12T09:49:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1697104177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways imprime un nuovo scatto in avanti sull’ampliamento del network di lungo raggio per l’estate 2024, quando debutteranno le nuove rotte da Roma Fiumicino per Chicago (Dal 7 aprile con 6 frequenze settimanali che diventeranno 7 da giugno) e per Toronto (Dal 1° maggio, con 6 frequenze settimanali che diventeranno 7 da giugno).\r

\r

\r

\r

Lungo raggio “che ha trainato la nostra crescita in questi primi due anni di attività- ricorda Emiliana Limosani, cco di Ita Airways - e che vale oggi il 45% dei nostri proventi a livello mondo”.\r

\r

A ribadire il valore della rete intercontinentale è Andrea Benassi, direttore generale di Ita: “Vogliamo essere il vettore italiano di riferimento per la mobilità degli italiani, garantendo una connettività di qualità con i territori, sia nazionali che internazionali, con un’attenzione particolare al contesto intercontinentale.\r

\r

Le novità 2024 di Ita includono poi “l’apertura dei nuovi collegamenti di medio raggio verso Riyad, da maggio; Accra e Kuwait City, da giugno; per Dakar, da luglio e per Gedda da ottobre.”\r

\r

Ad essere potenziate saranno poi le frequenze sulle rotte “per il Sud Italia e le isole, quelle tra Roma e Francoforte e tra Roma e Monaco; nonché su Atene, Tirana e Malta”.\r

\r

La compagnia che “tra gennaio e settembre ha trasportato oltre 11 milioni di passeggeri (+55% sul 2022) e registrato una crescita dell’83% dei ricavi, con un load factor medio dell’80%” entra ora nella winter con un network di 52 destinazioni, di cui 17 donestiche, 23 internazionali e 12 intercontinentali”. Rio de Janeiro e Malè sono le due new entry già annunciate sul long haul.","post_title":"Ita Airways sull’estate 2024 con le nuove rotte per Chicago e Toronto","post_date":"2023-10-11T15:37:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697038667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oggi come oggi uno dei problemi del mondo del turismo è quello dello scouting di risorse. Anche le agenzie di viaggi sono state colpite da questa criticità: quali sono oggi le strategie per attrarre risorse e giovani nel mondo del turismo e della distribuzione? \r

\r

Ne hanno parlato alcune personalità del settore e del recruiting nel panel al TTG Travel Experience “Svelando il futuro, colloquio perfetto per attrarre i giovani nell’avvincente mondo delle agenzie di viaggio”, moderato da Gabriele Milani, direttore nazionale FTO.\r

\r

L’elemento da garantire oggi è sicuramente quello della flessibilità. “È il fattore vincente – spiega Giada Marabotto, ceo e founder Volver Tour Operator -, quindi contratti part time, part time verticali, contratti di consulenza, smart working etc. Non dare questa possibilità alle risorse significa perderle. Inoltre, i giovani oggi hanno una particolare attenzione al work-life balance, senza contare le esigenze dei genitori che scelgono sempre più spesso impieghi che garantiscano orari non rigidi”. \r

\r

Sulla centralità di un nuovo approccio che garantisca la flessibilità concorda anche Federico Marra, talent acquisition manager del Gruppo Uvet, che però aggiunge altri due elementi: “La presenza di agevolazioni, bonus, incentivi, possibilità di fare carriera – spiega - e l’empatia, ossia la capacità di affiancare la risorsa, raccontare le dinamiche e le persone, introdurla nelle varie unità, garantirgli feedback session”. \r

\r

Anche il problema dell’assegnazione delle mansioni è centrale nella vita di un’agenzia di viaggio. “Si tratta di un lavoro in cui spesso le azioni da svolgere sono tante, di diversa natura - spiega Giulia Barroero, ad di Lab Travel – e questo può spaventare. Noi preferiamo puntare sulla verticalizzazione, che permette di tranquillizzare chi si approccia a questo mondo che sembra così vasto nell’ambito delle competenze”. \r

\r

Per essere in grado di fare ‘talent attraction’ è necessario inoltre fare un ottimo “employer branding – sottolinea Marra -, quindi raccontare l’azienda in maniera efficace, delineare una sorta di vetrina dell’azienda, mostrando un ambiente in cui i candidati possano trovarsi bene. Il problema non è attirare i candidati, ma attirare i candidati giusti, quindi parlando al nostro target riusciamo a calamitare l’attenzione di chi davvero ci interessa”. Gabriele Milani ricorda, a questo punto, che nell’ambiente digitale seminiamo tante tracce: “Bisogna tenerne conto – evidenzia - perché il candidato potrebbe volersi informare sull’ambiente di lavoro e sul modo di pensare del management”.\r

\r

Un altro elemento su cui prestare particolare attenzione è la presenza di bonus, possibilità di carriera, vantaggi. “Inoltre, la positività andrebbe espressa dal primo approccio – racconta Maurizio Menegon, client recruitment specialist -: quando incontriamo il candidato, raccontiamogli cosa ci ha fatto innamorare di quel lavoro, il motivo per cui investire in quell’attività, stabiliamo un rapporto empatico”. \r

\r

I giovani sono molto attratti anche dall’etica che ispira un’azienda. “Cerchiamo di tenere in considerazione tutto ciò che rene la nostra azienda etica – spiega Enrico Gambardella, founder Winning women institute -, come la presenza di pari opportunità o l’approccio sostenibile. Nel turismo, inoltre, dovremmo capire che l’unione fa la forza, quindi potremmo lavorare insieme, anche con associazioni e università, per aiutare il settore ad attrarre nuovi talenti”.","post_title":"Problema forza lavoro in adv: come attrarre nuovi talenti","post_date":"2023-10-11T14:29:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697034563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453833\" align=\"alignleft\" width=\"356\"] Il direttore generale Gruppo Una, Fabrizio Gaggio[/caption]\r

\r

Aprirà a Milano a metà 2026 la prossima grande novità del gruppo Una. “Abbiamo vinto la gara indetta da Fondazione Fiera per la gestione della struttura che sorgerà al Portello, come parte integrante di un complesso di due edifici attigui al centro congressi Mico, sviluppati dall’architetto Michele De Lucchi - racconta il direttore generale, Fabrizio Gaggio -. L’albergo si svilupperà su 21 piani e sarà dotato di 176 camere, con gli ultimi quattro livelli riservati a ristorazione, bar e club. La struttura entrerà nel nostro portfolio tramite un contratto di affitto di lungo periodo. Alla realizzazione noi parteciperemo con un importante investimento ff&e, con l’interior design che sarà affidato allo studio Vudafieri Saverino Partners, come già avvenuto per il nostro Una Esperienze Milano Verticale”.La novità giunge in concomitanza con un’estate più che positiva per Una, che ha visto i volumi ormai superare i livelli pre-Covid e le tariffe medie crescere del 13% rispetto al 2022. “Abbiamo raggiunto ampiamente gli obiettivi di budget - rivela sempre Gaggio -. Tanto più che le nostre previsioni iniziali avevano mantenuto toni prudenziali, a fronte dell’impennata dei costi energetici del 2022. In realtà siamo riusciti a contenere tali voci di uscita, per cui abbiamo sensibilmente migliorato pure le marginalità”.\r

\r

A trainare le performance del gruppo il prepotente ritorno della domanda Usa, che per alcune strutture della compagnia, come per esempio l’Unahotels Trastevere di Roma, è ormai il mercato principale in assoluto. “Ma grandi soddisfazioni ci ha dato anche l’f&b, che dalla fine del 2021 abbiamo deciso di internalizzare, con la notevole eccezione del ristorante di Bartolini del Milano Verticale”, aggiunge il direttore generale.\r

\r

Per il prossimo futuro la compagnia continua a guardare con interesse alle cosiddette Big 4, nonché a destinazioni secondarie urbane, a partire per esempio da Genova. Altro obiettivo è poi la Puglia, dove l’idea è quella di estendere l’offerta con nuovi resort, sul modello di quanto già fatto a Taormina e Giardini di Naxos. In arrivo anche importanti ristrutturazioni per l’hotel Art by Spanish Steps Una Esperienze di Roma, nonché per l’Unahotels Cusani di Milano che nel 2024 è destinato a essere riposizionato come Una Esperienze.\r

\r

“Certo - ammette infine Gaggio -, inutile nascondere che l’attuale contesto di tassi di interesse elevati non aiuti i piani di sviluppo dell’intero settore alberghiero. Anche per chi, come noi, adotta strategie asset - light, i ritorni attesi degli investitori tendono ad aumentare, con conseguente incremento dei livelli di affitto richiesti. L’idea è quella di collaborare con chi ha orizzonti di lungo periodo. Ma non è facile”.\r

\r

","post_title":"Il Gruppo Una sbarca al Portello di Milano con una struttura da 176 camere","post_date":"2023-10-11T14:05:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697033157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Esperienze su misura che portano i viaggiatori alla scoperta della bellezza inesplorata della Colombia, nonché a rivisitare in chiave sostenibile e rigenerativa le destinazioni più celebri, come Bogotá, Medellín, Cali, la zona cafetera, Villa de Leyva, Barichara e Cartagena de Indias. Sono le proposte di Magical Colombia: la dmc specializzata in lusso rigenerativo sarà presente alla prossima fiera di Rimini, in programma da domani fino al 13 ottobre, presso lo stand dell’ente del turismo nazionale, al padiglione C3 / 533, tavolo 2.\r

\r

\"La Colombia - si legge in una nota dell'operatore - sta diventando una destinazione sempre più popolare per i viaggiatori che cercano esperienze autentiche. Con una combinazione unica di natura, culture e un impegno consistente per la sostenibilità ambientale, economica e sociale, il Paese offre esperienze di alta gamma per i visitatori più esigenti. La costa caraibica della Colombia è in particolare un vero tesoro nascosto: luoghi come il parco naturale Tayrona, le isole San Bernardo e Providencia offrono esperienze di lusso incontaminate. Le regioni del Chocó, La Guajira, il Guaviare, il Casanare, il Caquetá e la valle del Cauca dispongono poi di paesaggi spettacolari e danno la possibilità di un'immersione nella cultura locale davvero unica, dove è possibile trovare boutique hotel, eco-lodge, glamping, haciendas e case private dal gusto raffinato\".\r

\r

","post_title":"Magical Colombia: esperienze di lusso rigenerativo nel cuore dell'America Latina","post_date":"2023-10-10T10:42:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696934534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le navi Gialle sono sempre più Green Oriented. Per Corsica Sardinia Ferries l’obiettivo principale è quello di promuovere il turismo sostenibile e di continuare ad investire nella direzione della transizione ecologica e della riduzione dell’impronta ambientale delle attività, attraverso azioni, tecnologie e progetti.\r

\r

«Le Navi Gialle non sono solo un mezzo confortevole per raggiungere le destinazioni delle vacanze ma veri e propri laboratori galleggianti, che partecipano allo sforzo collettivo, per la difesa del mare e dell’ecosistema – spiega Cristina Pizzutti, responsabile Comunicazione e Marketing - Corsica Sardinia Ferries è uno dei principali interlocutori degli Enti di Ricerca, che supporta da oltre 15 anni nei progetti di monitoraggio, studio, formazione e analisi».\r

\r

Per la destinazione Sardegna, si registrano numeri in positivo per i primi mesi dell’anno e dati in linea con il trend della destinazione per l’alta stagione, sulle tratte per Golfo Aranci, in partenza dai porti italiani, e per Porto Torres, in partenza dai porti francesi.\r

\r

Le prenotazioni sono in crescita per i mesi autunnali, confermando la tendenza alla destagionalizzazione e la presenza di un’offerta turistica nell’isola.\r

\r

I numeri sulla linea Italia-Corsica, anche quest’anno, hanno superato le migliori aspettative: con quasi 750.000 passeggeri che hanno viaggiato sulle tratte italiane, in partenza da Livorno e da Savona-Vado Ligure.\r

\r

Ottimi risultati sull’Elba, che chiude la stagione 2023, con oltre 190.000 passeggeri trasportati (+11% rispetto al 2022).\r

\r

Per il 2024, la Compagnia conferma un’attenta programmazione per Corsica, Sardegna, Elba e Baleari, che terrà conto delle esigenze dei passeggeri e degli standard di accoglienza delle Navi Gialle.\r

\r

La pianificazione delle rotte rispetterà le normative, le regole e gli adempimenti in materia di ambiente e sostenibilità, per ridurre le emissioni e soddisfare gli indici green, stabiliti da Organizzazioni Internazionali e Organismi della UE.\r

\r

«Per la prossima stagione – sottolinea Sébastien Romani, Chief Sales Officer di Corsica Sardinia Ferries in Italia - manterremo un’ampia offerta su tutte le nostre linee, per rispondere alla richiesta dei nostri clienti che apprezzano la serietà, la regolarità, l’accoglienza e il nostro servizio, a prezzi sempre competitivi. Con il rinnovo della flotta, ai nostri passeggeri offriamo condizioni di viaggio ottimali con un’alta disponibilità di cabine, ampi spazi moderni e luminosi e offerte di ristorazione adatte a tutte le esigenze».","post_title":"Corsica Sardinia Ferries, focus sulla transizione ecologica ed il turismo sostenibile","post_date":"2023-10-10T09:44:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696931068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_222280\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Firenze fra le città più prenotate[/caption]\r

\r

Turismo, tra nuove sfide da affrontare e soluzioni da esplorare: ne parleranno i rappresentanti di vari paesi del mondo a Firenze durante il festival internazionale “The World in Florence”. La terza edizione si terrà dal 21 al 23 novembre 2023, itinerante nel centro storico del capoluogo toscano tra gli spazi della Palazzina Reale di Santa Maria Novella e quelli di Palazzo Coppini, dimora medievale situata a San Lorenzo, in via del Giglio 10, che raccoglie manufatti dai sette continenti.\r

\r

La manifestazione è ideata da Fondazione Romualdo Del Bianco, Movimento Life Beyond Tourism – Travel To Dialogue, con il patrocinio di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, ICCROM, ICOMOS, Consolato Onorario della Repubblica Ceca a Firenze, CCIAA di Firenze, Consiglio d’Europa, Confcommercio di Firenze e Arezzo, Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS, IFLA, Fondazione Ernesto Balducci, ETOA, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Consolato Onorario della Polonia a Firenze, CACF, CCPTC, con il supporto di B&B Italia, Palazzo Coppini; media partner The Map Report, The Florentine. Il patrimonio culturale, i viaggi, l’ambiente e il dialogo tra le diverse comunità, in relazione al macrotema della mobilità turistica e delle sfide e delle possibili soluzioni applicabili, saranno al centro della tre giorni di incontri, dibattiti, workshop, eventi e testimonianze dirette dai Luoghi Parlanti®, secondo l’innovativo format interattivo ideato da Movimento Life Beyond Tourism che mira a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, sia tangibile che intangibile. Tanti i Paesi che hanno già confermato la propria partecipazione, e che saranno in delegazione, tra cui Azerbaijan, Camerun, Georgia, Giappone, Nigeria, Romania, Taiwan e Ucraina.\r

\r

In occasione del festival, sarà allestita una nuova mostra sui Luoghi Parlanti® all’interno della Palazzina Reale di Santa Maria Novella, un’esposizione “phygital” che presenterà una serie di pannelli dotati di tecnologia NFC/QR code con approfondimenti sugli itinerari culturali nei territori della rete. I visitatori avranno la possibilità di arricchire l’esperienza di visita scoprendo curiosità e aspetti inediti.","post_title":"The World in Florence, dal 21 al 23 novembre a Firenze il festival internazionale","post_date":"2023-10-10T09:43:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1696931000000]}]}}