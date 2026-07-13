KLM multata dai tribunali danesi per pratiche di Greenwashing KLM è stata sanzionata dai tribunali danesi. Un tribunale di Copenaghen l’ha ritenuta colpevole di pratiche commerciali ingannevoli per aver pubblicizzato i benefici ambientali di una bassa percentuale di carburante sostenibile. La compagnia aerea olandese è stata multata di 3 milioni di corone danesi, pari a circa 370.000 euro. La decisione riguarda spot pubblicitari trasmessi nel 2023 alla radio e sull’app Spotify. Questi spot presentavano l’aggiunta dell’1% di carburante per l’aviazione sostenibile ( SAF ) come ” un grande passo verso viaggi leggermente più sostenibili “. Il tribunale danese ha stabilito che questi messaggi davano ai consumatori “ l’impressione che viaggiando con KLM ricevessero un beneficio climatico o ambientale maggiore di quanto non fosse in realtà “. Gli spot pubblicitari sono stati trasmessi più di 3.000 volte. Affermavano, tra le altre cose, che ” d’ora in poi, tutti i nostri biglietti includono una maggiore percentuale di carburante per l’aviazione sostenibile “. Tuttavia, si trattava solo dell’1% di SAF miscelato con il tradizionale cherosene attraverso il sistema di approvvigionamento dell’aeroporto di Amsterdam-Schiphol . Condividi

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Aruba Tourism Authority ha riunito tour operator, media specializzati e partner dell’isola in diversi appuntamenti dedicati alla destinazione, nell’ambito del progetto 'Aruba Loves You Back'.\r

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Il format ha puntato su un approccio immersivo, pensato per far vivere l’atmosfera della One Happy Island prima ancora di raccontarla. All’appuntamento romano erano presenti Amsterdam Manor Beach Resort, Bucuti & Tara Beach Resort, Courtyard by Marriott & De Palm Tours, Divi & Tamarijn e Divi Resorts, Hilton Aruba Caribbean Resort & The Westerly e Manchebo Beach Resort & Spa, coinvolti in momenti di formazione individuale, condivisione di materiali, aggiornamenti e novità.\r

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L’iniziativa si inserisce in una fase di evoluzione del posizionamento dell’isola, sempre più orientata verso un turismo di qualità, attento all’esperienza del visitatore, alla tutela dell’ambiente e al benessere della comunità locale. A sostegno di questa visione anche il rebranding della campagna Feel The Aruba Effect, oggi declinata nel messaggio Ama Aruba e lei ti ricambierà, affiancata dalla Promessa per Aruba, che invita gli ospiti a rispettare natura, fauna e patrimonio dell’isola.\r

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«Il mercato italiano continua ad avere un grande potenziale per Aruba, soprattutto perché il viaggiatore cerca esperienze autentiche, contatto con il territorio e una vacanza costruita con attenzione - spiega Cecilia Rignanese, marketing e digital specialist per l’Isola di Aruba -. Per questo il ruolo di agenzie di viaggio e tour operator resta centrale: il trade non è solo un canale di vendita, ma un partner strategico per raccontare l’isola nella sua evoluzione, tra nuova ospitalità, sostenibilità, cultura locale e attenzione alla comunità».\r

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Il peso della distribuzione organizzata è confermato dai dati: il 48,8% delle prenotazioni passa da agenzie di viaggio e tour operator, il 20,5% dai canali diretti di hotel e compagnie aeree, il 26,2% da altri siti web e il 4,5% risulta non specificato. Klm si conferma il principale vettore dagli arrivi italiani, con una quota del 28% via Amsterdam, seguita da American Airlines, Delta, United, JetBlue, Latam e Avianca.\r

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Lombardia, Campania e Lazio guidano la classifica delle regioni italiane per numero di arrivi. Agosto e settembre concentrano il 51% dei flussi, con il solo agosto al 33%. La permanenza media è di 7,6 giorni e la fascia più rappresentata è quella tra i 30 e i 39 anni.\r

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","post_title":"Aruba incontra il trade: focus su sostenibilità ed esperienze","post_date":"2026-06-22T14:34:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1782138845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sky Airline fa rotta sull'Europa. La compagnia sudamericana ha infatti rafforzato la propria presenza commerciale nel continente a seguito del suo ingresso, avvenuto a febbraio, nel bsp Italia e in altri bsp della regione.\r

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Questo importante sviluppo consente alle agenzie di viaggio italiane ed europee di vendere i voli Sky Airline tramite Sabre e Amadeus, ampliando le opportunità di distribuzione e rendendo i servizi della compagnia aerea più accessibili al trade.\r

Vettore di riferimento sull'America Latina\r

Sky Airline è stata riconosciuta nel 2026 come la compagnia aerea più puntuale della regione e premiata per sette volte da Skytrax come migliore compagnia low-cost del Sud America. Con 25 anni di attività, una flotta moderna e sostenibile, Sky è l’unica compagnia aerea della regione a operare una flotta composta al 100% da aeromobili Airbus Neo, dotati di sedili completamente reclinabili per offrire un maggiore comfort ai passeggeri.\r

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Nel prossimo futuro, Sky introdurrà l’Airbus Neo Xlr, aeromobile di maggiori dimensioni e con capacità di autonomia estesa, che consentirà alla compagnia di operare rotte di lungo raggio. Sky mantiene inoltre accordi interline con Ita Airways, Air Europa, Klm, Air France e altri vettori, facilitando i collegamenti per i passeggeri europei diretti in America Latina. L’ingresso della compagnia nei bsp europei rappresenta un ulteriore passo nella sua strategia di sviluppo commerciale, volta a rafforzare la cooperazione con il canale delle agenzie di viaggio.","post_title":"Sky Airline: obiettivi puntati sul mercato trade europeo","post_date":"2026-06-19T11:11:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781867464000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bagagli, vettori e ingiustizie. Possibile che nessuno abbia protestato per la nuova risoluzione Ue sui prezzi e sui bagagli da portare in aereo, o sui ritardi e i conseguenti risarcimenti?\r

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In altre parti d'Europa si grida allo scandalo. In Spagna un'associazione di consumatori lancia l'allarme: l'Ue ha legalizzato un sovrapprezzo fraudolento e, inoltre, si è rifiutata di aggiornare gli importi dei risarcimenti per cancellazioni e ritardi superiori alle tre ore.\r

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L'organizzazione dei consumatori ritiene \"vergognoso\" che il Consiglio e il Parlamento europeo \"si siano piegati agli interessi delle compagnie aeree\", autorizzandole a offrire di default una tariffa con un supplemento per il bagaglio a mano.\r

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Ryanair ha iniziato ad addebitare un costo per il bagaglio a mano nel 2018, e altre compagnie aeree hanno seguito l'esempio. Molti paesi europei hanno multato i vettori per i problemi del bagaglio. Ma la decisione adottata lunedì scorso dall'Ue non incide su queste multe, in quanto non retroattiva.\r

Importi di 20 anni fa\r

Inoltre per quanto riguarda i risarcimenti per cancellazioni, overbooking e ritardi significativi, gli importi stabiliti più di 20 anni fa non aumenteranno di un solo centesimo. Rimarranno fissi a 250, 400 e 600 euro a seconda della distanza del volo, nonostante l'enorme svalutazione che si è verificata ogni anno.\r

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Il punto è sempre lo stesso. I vettori fanno e disfano. Sembra che nessuno possa reggere di fronte al loro strapotere. Naturalmente questo è il risultato di una politica che mette le compagnie al primo posto, non i cittadini. Ormai dovremo essere abituati a questo modo di fare, ma ne rimaniamo sempre amareggiati.\r

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Giuseppe Aloe","post_title":"Bagagli, l'Ue approva il sovrapprezzo ma non aggiorna i risarcimenti","post_date":"2026-06-17T09:51:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["bagaglio","compagnie-aeree","passeggeri","risarcimenti","ritardi","tariffe","topnews","ue"],"post_tag_name":["bagaglio","compagnie aeree","passeggeri","risarcimenti","ritardi","tariffe","Top News","Ue"]},"sort":[1781689907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama \"The Night Watch\" il primo Airbus A350 di Klm: il nome, che omaggia il capolavoro di Rembrandt del 1642, inaugura una nuova strategia di denominazione ispirata alle grandi opere d’arte dei Paesi Bassi, mentre la compagnia aerea accelera il rinnovo della sua flotta a lungo raggio.\r

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Infatti, l'intera futura flotta di A350 porterà nomi ispirati alle principali opere dell’arte olandese. «Per la flotta Airbus A350, Klm ha scelto di intitolare i propri aerei a opere emblematiche dell’arte olandese. “The Night Watch” è uno dei dipinti più famosi dei Paesi Bassi e probabilmente il più conosciuto al mondo», spiega una nota del vettore.\r

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Questa scelta si inserisce in una forte tradizione della compagnia, che da tempo battezza i propri aerei con nomi di città, esploratori o figure culturali, ma segna in questo caso un’evoluzione verso un’identità più artistica e nazionale.\r

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L’introduzione dell’Airbus A350 rappresenta una tappa fondamentale nella modernizzazione della flotta del vettore, oggi composta in particolare da Boeing 777 e 787. L'A350-900, più efficiente nei consumi e meno rumoroso, dovrebbe consentire di ridurre le emissioni di CO₂ migliorando al contempo il comfort dei passeggeri. Il primo velivolo è attualmente nella fase finale di assemblaggio e collaudo presso Airbus a Tolosa. La consegna è prevista per agosto 2026, con l'entrata in servizio commerciale a settembre.\r

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La prima destinazione ad essere raggiunta dal nuovo velivolo sarà Toronto, una rotta strategica sull’Atlantico settentrionale dove la concorrenza è forte, in particolare con Air Canada e gli altri membri di SkyTeam. La configurazione della cabina comprenderà 331 posti: 34 in business class (World Business Class), 26 in Premium Economy (Premium Comfort) e 271 in classe economica.\r

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