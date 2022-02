JetBlue scommette su una crescita ulteriore del mercato sulle rotte per Londra, che sarà il focus dell’anno appena iniziato mentre l’apertura di ulteriori destinazioni europee non è prevista prima del 2023.

L’analisi è quella del ceo della compagnia aerea, Robin Hayes, a margine della presentazione dei risultati del quarto trimestre 2021: il ceo si è dichiarato “soddisfatto dell’avvio dei collegamenti tra New York Jfk e Londra (sia Gatwick sia Heathrow). Londra, per JetBlue, diventerà un mercato “hall of fame”.

“Certamente – ha però avvertito Hayes – per quest’anno, non prevedo di andare oltre Londra. Abbiamo 26 aeromobili, A321Lr e Xlr, in arrivo nei prossimi anni. E quindi ovviamente, a un certo punto, apriremo ad altri mercati in Europa dove crediamo di poter avere successo. Ma il focus di quest’anno sarà, di nuovo, una crescita ulteriore su Londra”.

JetBlue ha inaugurato lo scorso agosto i voli per Heathrow mentre quelli per Gatwick sono decollati il settembre successivo; durante l’estate 2022 verrà aggiunto il collegamento da Londra a Boston.

Hayes ha anche evidenziato come finora ci sia stata “una risposta molto forte” da parte dei viaggiatori leisure sulla rotta transatlantica, ha anche anticipato un primo recupero nel “segmento dei viaggi d’affari”, in particolare nel mercato delle piccole e medie imprese.