JetBlue: con Edimburgo e Madrid salgono a 7 i voli giornalieri tra Boston e l’Europa JetBlue rilancia sull’Europa con l’aggiunta di due nuove rotte per Madrid ed Edimburgo per il 2025. Si comincia il 22 maggio con l’avvio di un volo giornaliero stagionale per la capitale spagnola; nello stesso giorno prenderà il via anche lo stagionale giornaliero tra Boston Logan e la Scozia. Quest’ultimo si aggiungerà al collegamento stagionale estivo già operato dal vettore tra l’aeroporto Jfk di New York ed Edimburgo, offrendo ai viaggiatori ancora più modi per sperimentare il fascino della capitale storica della Scozia. Entrambe le rotte, insieme a tutte le destinazioni europee di JetBlue, sono già disponibili per la prenotazione. “Madrid ed Edimburgo rappresentano due delle destinazioni più emozionanti e popolari d’Europa – ha dichiarato Daniel Shurz, responsabile delle entrate, della rete e della pianificazione aziendale della compagnia aerea -. L’Europa continua a far parte della nostra strategia di network, in quanto i nostri passeggeri cercano il servizio caratteristico di JetBlue e le tariffe basse per raggiungere le migliori destinazioni per il tempo libero, anche attraverso l’Atlantico”. In linea con la strategia JetForward – che mira ad ottimizzare il network leisure della East Coast e tornare ad una redditività sostenuta – i nuovi voli per Edimburgo e Madrid si aggiungeranno ai collegamenti transatlantici stagionali già esistenti da Boston per Amsterdam, Dublino e Londra-Gatwick, e ai voli annuali per Londra-Heathrow e Parigi. Nell’estate 2025, JetBlue offrirà 7 voli giornalieri non stop da Boston verso l’Europa. Da New York-Jfk, JetBlue serve Dublino ed Edimburgo stagionalmente, mentre Amsterdam, Londra-Heathrow e Parigi sono operate tutto l’anno. In base alla domanda, le rotte di ritorno per Dublino ed Edimburgo sono state prolungate quest’anno fino alla fine di ottobre, un mese più tardi rispetto all’anno precedente. “Da quando abbiamo lanciato i voli per Londra nel 2021, abbiamo adattato con cura il nostro network europeo per massimizzare il valore per i nostri clienti e per il nostro business. Allineando il nostro programma con i picchi di domanda stagionale e facendo volare i nostri aeromobili verso altre destinazioni in bassa stagione, stiamo capitalizzando dal punto di vista commerciale, offrendo al contempo le destinazioni e le esperienze che i nostri clienti amano”. Condividi

Si comincia il 22 maggio con l'avvio di un volo giornaliero stagionale per la capitale spagnola; nello stesso giorno prenderà il via anche lo stagionale giornaliero tra Boston Logan e la Scozia.\r

\r

Quest'ultimo si aggiungerà al collegamento stagionale estivo già operato dal vettore tra l'aeroporto Jfk di New York ed Edimburgo, offrendo ai viaggiatori ancora più modi per sperimentare il fascino della capitale storica della Scozia. Entrambe le rotte, insieme a tutte le destinazioni europee di JetBlue, sono già disponibili per la prenotazione.\r

\r

“Madrid ed Edimburgo rappresentano due delle destinazioni più emozionanti e popolari d'Europa - ha dichiarato Daniel Shurz, responsabile delle entrate, della rete e della pianificazione aziendale della compagnia aerea -. L'Europa continua a far parte della nostra strategia di network, in quanto i nostri passeggeri cercano il servizio caratteristico di JetBlue e le tariffe basse per raggiungere le migliori destinazioni per il tempo libero, anche attraverso l'Atlantico”.\r

\r

In linea con la strategia JetForward - che mira ad ottimizzare il network leisure della East Coast e tornare ad una redditività sostenuta - i nuovi voli per Edimburgo e Madrid si aggiungeranno ai collegamenti transatlantici stagionali già esistenti da Boston per Amsterdam, Dublino e Londra-Gatwick, e ai voli annuali per Londra-Heathrow e Parigi.\r

\r

Nell'estate 2025, JetBlue offrirà 7 voli giornalieri non stop da Boston verso l'Europa.\r

\r

Da New York-Jfk, JetBlue serve Dublino ed Edimburgo stagionalmente, mentre Amsterdam, Londra-Heathrow e Parigi sono operate tutto l'anno. In base alla domanda, le rotte di ritorno per Dublino ed Edimburgo sono state prolungate quest'anno fino alla fine di ottobre, un mese più tardi rispetto all'anno precedente.\r

\r

“Da quando abbiamo lanciato i voli per Londra nel 2021, abbiamo adattato con cura il nostro network europeo per massimizzare il valore per i nostri clienti e per il nostro business. Allineando il nostro programma con i picchi di domanda stagionale e facendo volare i nostri aeromobili verso altre destinazioni in bassa stagione, stiamo capitalizzando dal punto di vista commerciale, offrendo al contempo le destinazioni e le esperienze che i nostri clienti amano\".","post_title":"JetBlue: con Edimburgo e Madrid salgono a 7 i voli giornalieri tra Boston e l'Europa","post_date":"2024-12-16T13:24:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734355484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas amplia il raggio d'azione da Copenaghen con una significativa espansione per la stagione estiva 2025 che mira a consolidare il ruolo dell'aeroporto danese come hub di viaggio chiave nel Nord Europa.\r

\r

Il network estivo 2025 vedrà quindi l'introduzione delle rotte verso Breslavia e Bilbao che porterà a 19 il numero totale di nuove rotte da Copenhagen.\r

\r

Saranno lanciate anche cinque nuove rotte leisure: in primis Cagliari, che sarà collegata a Copenaghen dal 1° luglio 2025 con due frequenze alla settimana, ogni martedì e giovedì.\r

\r

Ci sarà poi un volo per Varna, situata sulla costa bulgara del mar Nero; da Oslo decolleranno invece voli diretti per l'isola greca di Rodi. Bergen sarà collegata direttamente a Malaga-Costa del Sol.mInfine, la capitale svedese Stoccolma introdurrà una nuova rotta per Bodø, nel nord della Norvegia.\r

\r

Il network estivo di Sas comprenderà quindi 240 rotte, di cui 108 solo da Copenaghen.","post_title":"Sas collegherà Cagliari a Copenaghen con due voli settimanali, da luglio","post_date":"2024-12-16T11:57:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734350269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481065","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464039\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Genova[/caption]\r

\r

Aumentano le presenze di turisti spagnoli in Liguria e le previsioni sono di un'ulteriore crescita. Questo grazie anche al potenziamento della rotta Genova-Barcellona da parte di Vueling nella prossima stagione estiva 2025 con un incremento della capacità di oltre il 20% rispetto alla stagione estiva precedente. Il vettore spagnolo aumenta l’offerta tra le due città confermando le quattro frequenze settimanali già da metà maggio, con un ulteriore incremento nei mesi di luglio e agosto, quando i voli settimanali saliranno a cinque.\r

\r

«La compagnia aerea spagnola Vueling - commenta l'assessore regionale al turismo Luca Lombardi - ha deciso di investire sull'aeroporto di Genova aumentando in estate i voli con Barcellona. Un incremento dell'offerta che consentirà ai turisti provenienti dalla Spagna di arrivare in Liguria con maggiore facilità e ai cittadini liguri di recarsi nella bellissima città catalana con più frequenza. Gli spagnoli in questi ultimi anni stanno apprezzando moltissimo la nostra regione come confermano i dati che sono decisamente in grande crescita: nel 2024 da gennaio a settembre abbiamo avuto oltre 121 mila presenze, in aumento del 3,84% rispetto al 2023, anno in cui globalmente i turisti provenienti dalla Spagna sono stati 138 mila, il 10% in più rispetto al 2022. Questi ottimi risultati sono il frutto della promozione della Liguria fatta a livello internazionale in fiere molto importanti come ad esempio, nel caso della Spagna, il Fitur di Madrid dove siamo stati presenti con l’ Agenzia 'In Liguria' e cinque operatori rappresentativi di tutto il territorio ligure. Nei prossimi anni vcogliamo continuare ad investire sul mercato turistico iberico e un maggior numero di voli diretti sarà un grande valore aggiunto».\r

\r

","post_title":"Liguria, in aumento i turisti dalla Spagna grazie ai collegamenti","post_date":"2024-12-16T11:52:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1734349950000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481126","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2024 in accelerata per il Marocco che centra un risultato significativo avendo accolto 15,9 milioni di visitatori alla fine del novembre scorso, pari ad una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo del 2023. Indicatori che lasciano spazio al raggiungimento di un nuovo traguardo l'anno prossimo: quello dei 17,5 milioni di visitatori.\r

\r

Cifre che rappresentano “un risultato storico” ha commentato Fatim-Zahra Ammor, ministro del Turismo del Marocco: \"Questo risultato non è solo un numero, ma una testimonianza del successo della nostra tabella di marcia e conferma che siamo sulla buona strada per entrare a far parte delle prime 15 destinazioni turistiche del mondo entro il 2030”.\r

\r

Il mese di novembre ha registrato un'impennata particolarmente forte, con 1,3 milioni di turisti in arrivo, segnando un aumento del 31% rispetto all'anno precedente. \r

\r

Una parte significativa della crescita proviene dai residenti marocchini all'estero, che hanno contribuito a un incremento del 17% delle visite. Il numero di visitatori internazionali è invece cresciuto del 26% (1,5 milioni).\r

\r

Attualmente il turismo rappresenta il 7% del Pil nazionale marocchino e quest'anno il settore ha già generato entrate per 9,2 miliardi di euro: gli analisti prevedono che questa cifra aumenterà ulteriormente, superando i record entro la fine dell'anno.","post_title":"Marocco: risultato storico per il 2024 che registra una crescita del +20% dei visitatori","post_date":"2024-12-16T11:30:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1734348606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481101","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_481107\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un rendering del nuovo The Social Hub di Firenze Belfiore[/caption]\r

\r

Con un po' di ritardo rispetto agli annunci iniziali, ma arrivano finalmente le conferme per le due nuove attese aperture italiane firmate The Social Hub (ex The Student Hotel): Firenze Belfiore sarà in particolare inaugurato il prossimo 1° di febbraio con prenotazioni disponibili già da ora. Posizionata nei pressi del centro storico, nel quartiere di San Jacopino, la proprietà sarà dotata di 550 camere , spazi di coworking per oltre 600 persone, ristoranti, bar, ambienti per riunioni ed eventi, una piscina olimpionica sul tetto, uno shopping boulevard e un giardino di quartiere. Fiore all’occhiello della struttura, la terrazza con giardino pensile di 7 mila mq, per gran parte accessibile al pubblico attraverso una scala esterna.\r

\r

E' invece prevista per la primavera l'apertura del The Social Hub Roma, nel quartiere di San Lorenzo, con le prenotazioni disponibili da gennaio. La proprietà da 392 stanze nel quartiere San Lorenzo si sviluppa su una superficie di 24.000 mq con un parco pubblico di 10 mila mq, che sarà l’epicentro dell’hub. Il complesso è stato progettato per essere un distretto nella città che incarna lo spirito della ex-Dogana. Le tre strutture principali comprendono un nuovo edificio realizzato in stile contemporaneo e spazi ristrutturati che ospitano già l’istituto di Accademia Italiana (campus dedicato alla moda e al design) e un’area adibita agli eventi all'aperto. Inoltre, spiccano un bar e una piscina sul tetto con vista sulla Città Eterna, ristoranti, uno spazio di coworking per 160 persone e ulteriori aree per riunioni ed eventi.\r

\r

Con queste novità, The Social Hub raddoppia il proprio portfolio nella Penisola, che già include un'altra struttura a Firenze e una a Bologna, per un investimento complessivo iniziale di 560 milioni di euro. La nostra Penisola diventa così il secondo mercato per importanza della compagnia. In calendario, nel primo semestre, c'è pure il debutto di un complesso da 310 camere a Porto. In totale il brand di ospitalità ibrida arriverà a contare 21 proprietà distribuite in 19 città europee.","post_title":"The Social Hub conferma le nuove aperture italiane: a febbraio a Firenze e in primavera a Roma","post_date":"2024-12-16T10:49:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734346179000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“+Uno Solidario” è l'iniziativa di solidarietà natalizia lanciata da Air Europa in collaborazione con l’Ong Manos Unidas, che invita i passeggeri a donare un euro aggiuntivo, al momento della prenotazione del volo.\r

\r

I fondi raccolti saranno destinati a sostenere progetti sociali e ambientali nella regione boliviana della Chiquitania, divenuta una delle aree più vulnerabili del paese a causa degli effetti del cambiamento climatico e della deforestazione.\r

\r

I progetti finanziati dall’iniziativa puntano a favorire la parità di genere, l’inclusione delle donne nei processi di sviluppo politico, sociale e produttivo e la lotta contro il cambiamento climatico.\r

\r

Grazie a questa campagna sarà possibile aiutare oltre 1.200 persone e 300 famiglie nei comuni di Concepción e San Ignacio de Velasco. La gestione dei progetti conterà della collaborazione del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, che opera da anni sul territorio promuovendo azioni di sviluppo sostenibile. ","post_title":"Air Europa celebra il Natale con la campagna solidale “+Uno Solidario”","post_date":"2024-12-16T10:24:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734344690000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481099","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways tornerà a volare tra Doha e Canberra, operando collegamenti giornalieri via Melbourne, nel dicembre 2025: sulla rotta saranno impiegati Boeing 777, configurati con la cabina Q-suite Business Class e con servizio wi-fi Starlink ad alta velocità gratuito per tutti i passeggeri.\r

\r

Qatar Airways ha interrotto le operazioni su Canberra durante la pandemia. \"La capitale dell'Australia, cuore politico del Paese, si aspetta giustamente di essere servita da una serie di compagnie aeree internazionali e sono orgoglioso di poter fare la nostra parte - ha dichiarato il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer - . Che si tratti di viaggi d'affari, di servizi governativi o di piacere, il nostro impegno nei confronti dell'Australia e di Canberra è un impegno che sappiamo porterà la necessaria e sana concorrenza sul mercato e una maggiore scelta per i passeggeri”.\r

\r

La notizia del ritorno a Canberra si affianca al lancio delle vendite dei nuovi collegamenti di Virgin Australia da Sydney, Brisbane, Perth e Melbourne verso oltre 100 destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa, operati con aeromobili Qatar Airways.\r

\r

La partnership tra Qatar Airways e Virgin Australia, in attesa dell'approvazione finale da parte delle autorità, consente a Virgin Australia di competere con forza sul mercato internazionale dei viaggi, offrendo una maggiore concorrenza, una migliore connettività e una maggiore scelta per i clienti.","post_title":"Qatar Airways tornerà a collegare Doha con Canberra nel dicembre 2025","post_date":"2024-12-16T10:03:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734343416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada garantirà ai propri passeggeri l'accesso gratuito al wi-fi, a cominciare da maggio 2025. La compagnia ha spiegato che il servizio sarà inizialmente disponibile sugli aeromobili che volano all'interno del Nord America e sulle rotte dal Canada verso le destinazioni prettamente leisure tra cui Caraibi e Messico.\r

\r

Il vettore canadese va quindi ad allungare la lista delle compagnie che in Nord America propongono il wi-fi gratuito in volo, come Delta Air Lines, JetBlue Airways e Hawaiian Airlines. Anche Porter Airlines offre il wi-fi gratuito sui suoi Embraer 195-E2.\r

\r

Il servizio è gratuito solo per i passeggeri che si iscrivono al programma frequent flyer Aeroplan di Air Canada e il servizio satellitare sarà fornito da Intelsat.\r

\r

Inizialmente il wi-fi sarà gratuito sull'85% della flotta Air Canada, che intende dotare del servizio “la maggior parte” dei suoi aeromobili. Questo vale per le operazioni di linea, per quelle di Air Canada Rouge e per gli aeromobili regionali gestiti da vettori partner sotto la bandiera di Air Canada Express, compresi i turboelica De Havilland Canada Dash 8-400.\r

\r

“I piani per completare la certificazione e l'installazione della connettività wi-fi sugli aeromobili Q400 sono previsti per il 2025, con il completamento della prima fase entro la fine dell'anno”, sottolinea il vettore.\r

\r

Infine, i passeggeri delle rotte di lungo raggio disporranno della connettività gratuita nel 2026.\r

\r

","post_title":"Air Canada: wi-fi gratuito a bordo dal prossimo maggio. Sui voli lungo raggio dal 2026","post_date":"2024-12-16T09:31:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734341482000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia torna a Trapani dopo circa due anni con due nuove rotte per Parma e Cuneo, rispettivamente operativi da oggi, 13 dicembre, e da domani, 14 dicembre.\r

\r

I collegamenti verso Parma saranno operativi con due frequenze alla settimana, il venerdì e il lunedì, mentre quelli per Cuneo ogni martedì e sabato. Nei giorni scorsi, il vettore ha annunciato la sua adesione al nuovo piano della Regione Siciliana che prevede uno sconto del 50% sui biglietti aerei per i voli diretti da e verso gli aeroporti siciliani, nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025.\r

\r

“Nonostante i buoni numeri che l’aeroporto di Trapani Birgi riesce a fare durante la stagione estiva – afferma il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -, le winter sono meno ricche, per questo siamo doppiamente soddisfatti di salutare il ritorno della compagnia Aeroitalia a Birgi, con ben due rotte e che partono in inverno. Per quanto riguarda le destinazioni, Parma e Cuneo, sono davvero strategiche e molto sentite da parte del territorio e siamo sicuri che ci sarà grande richiesta”.\r

\r

“Questo nuovo sviluppo rappresenta un importante passo avanti nell’espansione della rete di collegamenti tra la Sicilia occidentale e il Nord Italia, offrendo nuove opportunità di viaggio per i passeggeri e contribuendo alla crescita economica e turistica del territorio” ha aggiunto Massimiliano Vignati, responsabile della gestione e supervisione delle operazioni di terra di Aeroitalia.","post_title":"Aeroitalia riparte da Trapani con i collegamenti verso Parma e Cuneo","post_date":"2024-12-16T09:11:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734340276000]}]}}