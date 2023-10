Japan Airlines punta sul traffico up-level con i nuovi interni dell’A350-1000 Japan Airlines punta sul segmento di traffico up-level con i nuovi interni dell’Airbus A350-1000, destinato a diventare la nuova ammiraglia della compagnia. Il lancio dell’A350-1000, originariamente previsto per la fine di novembre 2023 sulla rotta Tokyo Haneda-New York Jfk, è programmato entro fine anno, a causa dei ritardi sulla catena dei fornitori. “I passeggeri beneficeranno di un livello di comfort a bordo ancor più elevato e di un’esperienza di viaggio unica e personalizzata – spiega la compagnia aerea -. L’intera cabina è stata progettata per avvolgere i passeggeri nell’eleganza giapponese e nella tranquillità, offrendo un ambiente sereno che racchiude la bellezza del Giappone. I nuovi interni sono stati progettati anche per offrire un’esperienza di alta qualità ai clienti e riflettono il rinomato servizio di Jal, che si ispira alla flotta nazionale (A350-900 e 787-8)”. L’innovativa configurazione premium-heavy contribuirà a garantire una maggiore redditività: la prima e la business class rappresentano infatti un quarto dei posti, ma occupano circa il 60% della cabina del velivolo. La rinnovata e più esclusiva prima classe dell’aeromobile prevede solo sei suite private chiuse con letto matrimoniale, invece delle otto del 777. La prima classe prevede tre modalità di seduta: divano, poltrona e letto singolo o letto matrimoniale. Le suite di alta gamma sono dotate di ampi spazi, tra cui un armadio, e di uno schermo tv da 43 pollici. Inoltre, l’aereo sarà il primo ad avere uno stereo incorporato nel poggiatesta, eliminando così le cuffie nella sua cabina premium. Condividi

Fondata da Johannes Baur nel 1838, la struttura ha ospitato il primo grand hotel di Zurigo. Situato sulla famosa Paradeplatz, si trova a pochi passi dalle boutique di alta moda, dal centro storico e dalla passeggiata che conduce al lago. Firmati dal designer parigino Tristan Auer, gli interni fondono dettagli storici e uno stile moderno, utilizzando una tavolozza di colori ispirata all’ambiente circostante.\r

\r

Molte delle 44 camere e 36 suite dell'hotel dispongono di balconi, terrazze o rooftop privati, con affaccio sui monumenti della città e sulle Alpi svizzere. Il Mandarin Oriental Savoy include in particolare alcune delle suite più grandi della città, tra cui un appartamento di 275 metri quadrati con quattro camere da letto.\r

\r

L'offerta f&b si declina nel ristorante Orsini guidato da Antonio Guida, già executive chef del due stelle Michelin Seta, all’interno del Mandarin Oriental, Milan, qui nelle vesti di consultant chef. Il Savoy Brasserie & Bar, di ispirazione francese, propone invece piatti e cocktail tutto il giorno. Gli ospiti potranno inoltre rilassarsi nella Mandarin Lounge o gustare delizie asiatiche al bar sul rooftop 1838, con vista panoramica. Grazie alla posizione in centro città, l'hotel è adatto anche per occasioni speciali come matrimoni, feste ed eventi aziendali.","post_title":"Riapre quest'inverno a Zurigo il Mandarin Oriental Savoy","post_date":"2023-10-05T15:03:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696518213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453399","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Agosto ha confermato il trend positivo della ripresa della domanda aerea globale: secondo la più recente analisi della Iata i livelli di traffico, misurati in passeggeri-chilometro, sono aumentati del 28,4% rispetto al 2022.\r

\r

In altre parole, il traffico globale ad agosto ha raggiunto il 95,7% dei livelli dell'agosto 2019, un dato in crescita rispetto al 95,6% di luglio rispetto ai livelli pre-pandemia. La capacità è aumentata del 24,9% rispetto all'anno precedente ed è stata solo del 3,1% inferiore al livello di agosto 2019.\r

\r

La domanda aerea nazionale di agosto ha continuato a superare i livelli pre-pandemia del 9,2% ed è aumentata del 25,4% rispetto ad agosto 2022. Secondo la Iata, i guadagni sono stati in gran parte trainati dalla domanda interna cinese. Il traffico internazionale ad agosto è aumentato del 30,4% rispetto all'anno precedente e ha raggiunto l'88,5% dei livelli di agosto 2019.\r

\r

«La domanda di viaggi aerei si è comportata bene ad agosto - ha commentato il direttore generale della Iata, Willie Walsh -. Per l'anno in corso, il traffico internazionale è aumentato del 50% rispetto allo scorso anno e i dati di vendita dei biglietti mostrano un rafforzamento delle prenotazioni internazionali per i viaggi nell'ultima parte dell'anno».\r

\r

«In vista dell'ultimo trimestre dell'anno, il settore aereo è quasi completamente tornato ai livelli di domanda del 2019. L'attenzione, tuttavia, non si è concentrata sul ritorno a un numero specifico di passeggeri o di voli, ma piuttosto sul soddisfare la domanda di connettività da parte di aziende e privati che è stata artificialmente soppressa per più di due anni».\r

\r

","post_title":"Trasporto aereo: il traffico globale in agosto ha raggiunto il 95,7% dei livelli 2019","post_date":"2023-10-05T11:40:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696506007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 2 milioni di passeggeri per il settembre di Norwegian ha registrato un numero di passeggeri superiore a 2 milioni. «Settembre è stato un altro mese positivo e le nostre prestazioni operative sono ancora una volta tra le migliori compagnie aeree in Europa - ha dichiarato il ceo, Geir Karls -. La nostra regolarità registrata è ora al livello più alto da oltre 18 mesi a questa parte, mentre anche le nostre prestazioni in termini di puntualità migliorano ulteriormente».\r

\r

Nel dettaglio i passeggeri sono stati 2.030.052, con un aumento dell'8% rispetto a settembre 2022. La capacità (Ask) è stata di 3.208 milioni di posti-chilometro, mentre il traffico passeggeri effettivo è stato di 2.696 milioni di posti-chilometro. A settembre, Norwegian ha operato con una media di 80 aeromobili con una regolarità, ovvero una percentuale di voli programmati effettuati, del 99,7%. La puntualità, cioè la percentuale di voli in partenza entro 15 minuti dall'orario previsto, è stata dell'84,6% a settembre.\r

\r

«Con l'avvicinarsi della stagione invernale, abbiamo adattato le nostre operazioni per allinearci ai modelli di viaggio nel periodo più tranquillo del commercio invernale. Una tendenza chiara e costante è che le nostre destinazioni nell'Europa meridionale continuano a registrare una forte domanda da parte dei viaggiatori provenienti dai Paesi nordici. Inoltre, una nuova tendenza di quest'autunno è l'aumento della popolarità dei city break in particolare nell'Europa orientale».","post_title":"Norwegian: «Continua anche in autunno la domanda per le mete del Sud Europa»","post_date":"2023-10-05T10:38:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696502291000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«In Croazia è in corso un'eccellente post stagione, durante la quale abbiamo mantenuto con successo trend positivi e risultati ottenuti nel picco della stagione»: Kristjan Staničić, direttore generale dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo, commenta così l'andamento di questo 2023 che volge al termine che proprio nelle ultime battute dell'estate dà ancora molta soddisfazione, come rimarcato dal Ministro del Turismo e dello Sport, Nikolina Brnjac: «Fuori stagione stiamo ottenendo risultati record nel traffico turistico, e questo conferma che la Croazia si sta profilando sul mercato proprio come vogliamo, una destinazione turistica desiderabile anche al di fuori dei mesi estivi».\r

\r

Nei primi nove mesi 2023 la Croazia ha registrato 18,7 milioni di arrivi e 102 milioni di pernottamenti, rispettivamente un aumento del 9% e del 2%.\r

\r

«Per quanto riguarda i turisti italiani nei primi nove mesi hanno realizzato in totale 922.275 arrivi. +5% e 4.058.729 di pernottamento, +1% in più dell’anno scorso. Le regioni più frequentate dagli turisti italiani sono state Istria, Quarnaro, Dalmazia e Zagabria» ha sottolineato Viviana Vukelić, direttrice dell'ente in Italia.\r

\r

«Nel solo mese di settembre sono stati registrati 81.432 arrivi e 330.247 di pernottamenti, sempre per i turisti italiani il 14% in più per gli arrivi e 4% in più per i pernottamenti rispetto allo stesso periodo dell’anno 2022. Puntiamo su destagionalizzazione e decongestione dei flussi turistici attraverso la promozione delle potenzialità del Paese che non offre solo mare, grazie ai nostri prodotti-chiave: cultura e siti Unesco, cicloturismo, nautica, vacanza attiva, enogastronomia, turismo salutare, congressi e mice».\r

\r

L’Ente Nazionale Croato per il Turismo anche quest’anno riconferma la propria presenza alla fiera di Rimini con uno stand di 64 mq al padiglione C1 – 136-206. Oltre all'offerta generale, i co-espositori (la compagnia di navigazione Jadrolinija, gli enti turistici della Regione del Quarnaro insieme a Liburnia Hotels & Villas, di Dubrovnik e Neretva e della città di Zagabria, il Parco Nazionale dei laghi di Plitvice e Amber Travel) presenti allo stand, proporranno i loro prodotti programmi ed eventi.","post_title":"Croazia, Stanicic: «Post-stagione eccellente» e il trend positivo prosegue","post_date":"2023-10-05T09:52:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1696499567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Rimini aggancia un significativo aumento dei passeggeri nei primi nove mesi del 2023, per un totale di 246.630 persone, il +37,5% rispetto all'analogo periodo 2022. In crescita anche i movimenti sullo scalo (+31,5%). Lo comunica in una nota la società di gestione AIRiminum 2014. Rispetto al pre-pandemia, si registra un calo del 27% nei nove mesi dovuto all’assenza dei turisti russi, ucraini e bielorussi. “Al netto di questi, la differenza sarebbe stata ampiamente positiva”.\r

\r

Il load factor complessivo da inizio anno è pari all'86%: sui voli di linea il picco si è registrato con Kaunas (Lituania) con circa 354 passeggeri a volo e un tasso di riempimento del 93,7% da inizio estate; seguono Varsavia e Cracovia rispettivamente con load factor del 92,4% e del 91,2%. Sui voli charter la rotta per Riga con Airbaltic ha registrato nei mesi di luglio, agosto e settembre un riempimento del 94,8% con 20 voli.","post_title":"Aeroporto Rimini, primi nove mesi a -27% sui risultati di traffico 2019","post_date":"2023-10-05T09:22:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696497746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453337","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delphina Hotels & Resorts aumenta gli investimenti in sostenibilità con il progetto di un nuovo impianto fotovoltaico, il terzo, da realizzarsi nel 2024. L'annuncio giunge in concomitanza dell'assegnazione del premio come migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa ai World Travel Awards 2023.\r

\r

Il primo impianto fotovoltaico è stato realizzato nel Resort & Spa Le Dune di Badesi e servirà per la produzione di energia a consumo interno e per la ricarica delle auto elettriche. Il parcheggio che ospita le pensiline comprende 276 posti auto e 45 prese di ricarica elettrica. Il secondo impianto è stato invece installato a servizio del Park Hotel & Spa Cala di Lepre a Palau e consta di 421 pannelli fotovoltaici montati sui tetti di vari edifici, che saranno utilizzati per coprire il fabbisogno energetico della struttura. A questi si aggiungerà quindi il terzo impianto all’interno di una società del gruppo e che potenzierà notevolmente la produzione.\r

\r

Delphina è stata premiata quale migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & Spa Le Dune di Badesi: in totale 5 riconoscimenti, compresi tre premi green che ne dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità.\r

\r

Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e che ha raggiunto un nuovo traguardo con il completamento dei primi due impianti fotovoltaici: «Abbiamo completato la prima fase di un importante progetto di produzione diretta dichiara Libero Muntoni, direttore generale Delphina- e questi premi sono la dimostrazione che la strada intrapresa trenta anni fa era quella giusta. Continueremo a seguirla con altri importanti investimenti che vanno nella direzione di un’impronta ambientale sempre più ridotta».\r

\r

Numerosi i progetti di sostenibilità già avviati, primo fra tutti l’utilizzo di energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili in tutte le strutture Delphina e nella sede centrale, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di Co2eq negli ultimi sei anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. Un percorso confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo impegno a favore dell’ambiente. ","post_title":"Delphina rilancia gli investimenti in sostenibilità con un terzo impianto fotovoltaico","post_date":"2023-10-04T12:59:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696424352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453319","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nel 2023 l’Italia è sostanzialmente ritornata al traffico aereo 2019, con significative differenze tra un aeroporto e l’altro: questo in sintesi il risultato che emerge dal diciassettesimo rapporto rapporto Iccsai-UniBg sul trasporto aereo in Europa. sul trasporto aereo in Europa.\r

\r

Il report, illustrato a Palazzo Comitini a Palermo ha evidenziato in particolare la crescita a doppia cifra gli aeroporti dei capoluoghi regionali del Sud (Bari, Napoli e Palermo) e dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.\r

\r

Questi aeroporti sono già oggi molto al di sopra dei valori 2019. Più critica la situazione delle merci, il settore è in contrazione, sia rispetto al 2022, sia rispetto al 2019. È un comparto particolarmente critico per il Paese, che si vede superato in volume dall’Olanda, dal Lussemburgo e dal Belgio. Ci si sta orientando verso nuovi equilibri, il mercato è più competitivo, la crescita differenziata, con la necessità che i piani industriali siano accompagnati da adeguati investimenti infrastrutturali e territoriali.","post_title":"Trasporto aereo: l'Italia nel 2023 ritorna ai numeri 2019, secondo il report Iccsai-UniBg","post_date":"2023-10-04T10:59:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696417167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet torna a scommettere sull'aeroporto di Pisa dove, tra fine ottobre e inizio novembre, introdurrà due nuove rotte per Parigi Charles de Gaulle e Porto: salgono così a 9 i collegamenti internazionali operati dal Galileo Galilei, dove il network del vettore include già Londra (Gatwick e Luton), Parigi Orly, Bristol, Berlino, Manchester e Amsterdam. Il vettore si conferma così seconda compagnia aerea sullo scalo toscano.\r

I voli per Parigi decolleranno il 29 ottobre, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica; tre giorni dopo, il 1° novembre, partirà invece il collegamento su Porto, con due voli settimanali previsti ogni mercoledì e sabato.\r

Con l’inverno ormai alle porte, inoltre, il collegamento Pisa-Berlino Brandeburgo diventerà annuale, mantenendosi operativo anche in vista delle festività natalizie e dei prossimi ponti invernali. Allungando infine lo sguardo all'estate 2024, easyJet aggiungerà anche una nuova rotta per Barcellona.\r

«La nostra avventura all’Aeroporto Internazionale di Pisa è iniziata quasi vent’anni fa quando nel marzo 2005 atterrò il primo aereo easyJet proveniente da Parigi - ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia -. Da allora abbiamo avviato una collaborazione di successo con il nostro partner Toscana Aeroporti che, anno dopo anno, ci ha permesso di collegare Pisa con le principali città europee e di portare sempre più turisti nella regione. Dal 2005 ad oggi abbiamo offerto 10 milioni di posti da e per Pisa e quest’inverno abbiamo novità importanti, quali i due nuovi collegamenti con Porto e Parigi Charles De Gaulle e il prolungamento del collegamento verso Berlino. E per l’estate prossima avremo un’altra importante novità, la rotta Pisa-Barcellona, che metteremo in vendita entro la fine dell’anno».\r

Nel 2023 la compagnia ha messo in vendita sullo scalo di Pisa oltre 600.000 posti. «easyJet testimonia come l’Aeroporto di Pisa confermi ogni giorno la propria vocazione di scalo point-to-point che punta alla creazione di una rete di connessioni sempre più ampia - ha sottolineato Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti -. La pluralità di compagnie aeree presenti al Galileo Galilei rappresenta un’importantissima opportunità e una preziosa ricchezza per il territorio, per l’aeroporto – incrementandone la competitività e l’attrattività – e per i passeggeri attraverso un ampliamento continuo dell’offerta».\r

","post_title":"EasyJet amplia il network internazionale da Pisa con Parigi Cdg e Porto","post_date":"2023-10-04T09:10:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696410625000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453282","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Palermo si lascia alle spalle un altro mese di traffico record, con un totale di 833.312 passeggeri, +9,90% rispetto a settembre 2022 (758.259). I voli, invece, 5.710 contro 5.223 del 2022, +9,32%.\r

\r

Il dato dei primi nove mesi del 2023 vede salire il totale dei viaggiatori a quota 6.316.841, +13.99% sullo stesso periodo del 2022 (5.541.435); nello stesso periodo di voli sono cresciuti del 5,16%.\r

\r

«I buoni dati di traffico ci danno ormai prossimo e raggiungibile l'obiettivo degli 8 milioni di passeggeri nel 2023, che significa chiudere l'anno con un incremento di poco meno di un milione di viaggiatori - commenta Natale Chieppa, direttore generale di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto -. Un altro risultato record che ha un maggior peso se consideriamo il grande recupero anche dei dati di qualità e gradimento espressi dai passeggeri nell’indagine sulla soddisfazione dei clienti».\r

\r

Spicca la performance positiva del traffico internazionale, che ha inciso per il 34% sul totale dei transiti di settembre e del 30,67% sull’anno. «La spinta che viene dal traffico aereo deve rendere più urgente e necessario l'adeguamento di tutti i servizi in termini di qualità ed efficienza - dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap - L'aeroporto dà il proprio contributo ed è impegnato a fare ancora meglio».","post_title":"Aeroporto di Palermo: dopo un settembre record si punta agli 8 milioni di passeggeri per fine anno","post_date":"2023-10-03T15:19:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696346389000]}]}}