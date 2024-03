Japan Airlines ordina 42 nuovi aeromobili ad Airbus e Boeing, di cui ben 21 A350-900 Japan Airlines acquisterà 42 nuovi aeromobili da Boeing ed Airbus per ampliare il proprio network internazionale, con il costruttore europeo che si è aggiudicato la fetta più grande di ordini del valore di diversi miliardi di dollari. La compagnia aerea giapponese ha infatti ordinato 21 Airbus A350-900 e 10 Boeing 787: gli A350-900 si affiancheranno agli A350-1000 sulle rotte internazionali, mentre gli A321neo opereranno i collegamenti domestici del vettore. Attualmente Jal dispone di 15 A350-900, più tre in arretrato dal precedente ordine, che volano esclusivamente sui collegamenti nazionali. Da evidenziare il fatto che Jal acquisirà anche 11 A321neos, interrompendo l’esclusiva di Boeing sulla compagnia aerea come unico fornitore di velivoli a corridoio singolo, a causa dei continui problemi di produzione della casa costruttrice statunitense e dei problemi di qualità evidenziati dall’incidente del 5 gennaio che ha coinvolto un B737 Max di Alaska Airlines. Condividi

