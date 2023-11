Italo: nel network nuove località sciistiche grazie ai collegamenti intermodali Debuttano nuovi collegamenti intermodali treno più bus nell’operativo invernale di Italo, grazie all’acquisizione di Itabus (avvenuta lo scorso maggio), che consente numerose possibilità di viaggio con la comodità di un biglietto unico valido per entrambi i mezzi. Dall’8 dicembre sarà possibile raggiungere Cortina d’Ampezzo dalle principali città italiane, grazie a 6 viaggi giornalieri (3 di andata e 3 di ritorno), utilizzando la stazione di Venezia Mestre come hub intermodale. Saranno collegate con il treno Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Padova, Milano, Brescia, Desenzano, Verona e Vicenza, per arrivare fino a Venezia Mestre dove ci sarà un Itabus dedicato in connessione con il treno. Da qui con il bus sarà possibile raggiungere Longarone, Tai di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo. Dal 14 dicembre, invece, partirà un’altra linea intermodale che connetterà Aosta e Courmayeur a Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia e Milano; sarà la stazione di Torino Porta Susa lo snodo intermodale in questo caso. 4 servizi quotidiani (2 di andata e 2 di ritorno) collegheranno i viaggiatori provenienti da tutta Italia alla neve. Dieci nuovi servizi intermodali (in vendita dal 14 novembre) si aggiungono ai 26 già attivati da Italo in questi mesi, specialmente al Sud: a Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, ora si aggiungono Valle d’Aosta e Veneto. Condividi

