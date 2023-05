Italo acquisisce Itabus. Cattaneo lascia le deleghe a Montezemolo Il consiglio di amministrazione di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, ha deliberato l’acquisizione, e la conseguente integrazione industriale, di Itabus, compagnia privata di trasporto passeggeri su gomma a lunga percorrenza operativa da fine maggio 2021. L’integrazione Italo – Itabus darà vita ad un gruppo in grado di sviluppare un efficiente servizio di mobilità integrata, che, grazie alle sinergie che si realizzeranno, farà crescere il perimetro di copertura dell’intero territorio nazionale, sud compreso: Sicilia, Puglia e Campania saranno le prime tre regioni a partire e diventeranno il modello di questa interconnessione e dei suoi vantaggi per i viaggiatori. Un servizio attivo h24, al quale si aggiungerà l’offerta efficiente ed efficace di chartering, per soddisfare le esigenze di scuole, società sportive, gruppi turistici e di ogni genere di comunità sia pubblica che privata. Mobilità integrata «Grazie a questa operazione i viaggiatori avranno a disposizione un servizio reale di mobilità integrata, un progetto in cui Italo crede e che studia da anni per facilitare gli spostamenti sul territorio” dichiara Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo. “Con una flotta per ora di 51 treni e 100 bus, ma che potrà crescere nei prossimi anni, connetteremo tutta l’Italia, servendo 24 ore su 24 grandi città, borghi turistici e snodi infrastrutturali come porti ed aeroporti». Il Cda, ha preso atto che Flavio Cattaneo lascia tutte le deleghe al presidente Luca Cordero di Montezemolo, rimane azionista della Societa’ e Vice Presidente non esecutivo. Itabus, che da oggi entra a far parte del gruppo, continuerà ad essere guidata dai due amministratori delegati Francesco Fiore ed Enrico Zampone, mentre il presidente diventerà Gianbattista La Rocca amministratore delegato di Italo. Sinergia Le due società, inoltre, condividono e credono negli stessi valori, primo tra tutti la cura e l’attenzione al cliente, ma anche la sostenibilità: Italo da sempre è un treno green per eccellenza costruito con materiali riciclabili al 98% e dotato di filtri HEPA per il ricambio costante di aria, Itabus grazie ai motori diesel EURO 6D (i meno inquinanti sul mercato) ed alla collaborazione con Eni (tutta la flotta viene alimentata con Eni diesel+, gasolio premium che riduce le emissioni di CO 2 rispetto ai carburanti tradizionali) è best in class nel trasporto su gomma per attenzione verso l’ambiente. Due realtà e due network sinergici fra loro: una volta completata l’integrazione, infatti, nasceranno interessanti connessioni fra stazioni ferroviarie ed aeroporti e porti, si svilupperà la rete di micromobilità urbana e mobilità integrata, offrendo una vasta scelta ai passeggeri, acquistabile da un’unica piattaforma multimodale e con la comodità di un singolo biglietto. Il servizio sarà operativo a partire dall’estate, le prime connessioni riguarderanno la Campania la Sicilia e la Puglia per poi espandersi in tutta Italia.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_252709" align="alignleft" width="300"] Luca Cordero di Monterzemolo[/caption] Il consiglio di amministrazione di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, ha deliberato l’acquisizione, e la conseguente integrazione industriale, di Itabus, compagnia privata di trasporto passeggeri su gomma a lunga percorrenza operativa da fine maggio 2021. L’integrazione Italo – Itabus darà vita ad un gruppo in grado di sviluppare un efficiente servizio di mobilità integrata, che, grazie alle sinergie che si realizzeranno, farà crescere il perimetro di copertura dell’intero territorio nazionale, sud compreso: Sicilia, Puglia e Campania saranno le prime tre regioni a partire e diventeranno il modello di questa interconnessione e dei suoi vantaggi per i viaggiatori. Un servizio attivo h24, al quale si aggiungerà l’offerta efficiente ed efficace di chartering, per soddisfare le esigenze di scuole, società sportive, gruppi turistici e di ogni genere di comunità sia pubblica che privata. Mobilità integrata «Grazie a questa operazione i viaggiatori avranno a disposizione un servizio reale di mobilità integrata, un progetto in cui Italo crede e che studia da anni per facilitare gli spostamenti sul territorio” dichiara Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo. “Con una flotta per ora di 51 treni e 100 bus, ma che potrà crescere nei prossimi anni, connetteremo tutta l’Italia, servendo 24 ore su 24 grandi città, borghi turistici e snodi infrastrutturali come porti ed aeroporti». Il Cda, ha preso atto che Flavio Cattaneo lascia tutte le deleghe al presidente Luca Cordero di Montezemolo, rimane azionista della Societa’ e Vice Presidente non esecutivo. Itabus, che da oggi entra a far parte del gruppo, continuerà ad essere guidata dai due amministratori delegati Francesco Fiore ed Enrico Zampone, mentre il presidente diventerà Gianbattista La Rocca amministratore delegato di Italo. [caption id="attachment_367006" align="alignleft" width="300"] Gianbattiasta La Rocca[/caption] Sinergia Le due società, inoltre, condividono e credono negli stessi valori, primo tra tutti la cura e l’attenzione al cliente, ma anche la sostenibilità: Italo da sempre è un treno green per eccellenza costruito con materiali riciclabili al 98% e dotato di filtri HEPA per il ricambio costante di aria, Itabus grazie ai motori diesel EURO 6D (i meno inquinanti sul mercato) ed alla collaborazione con Eni (tutta la flotta viene alimentata con Eni diesel+, gasolio premium che riduce le emissioni di CO2 rispetto ai carburanti tradizionali) è best in class nel trasporto su gomma per attenzione verso l’ambiente. Due realtà e due network sinergici fra loro: una volta completata l’integrazione, infatti, nasceranno interessanti connessioni fra stazioni ferroviarie ed aeroporti e porti, si svilupperà la rete di micromobilità urbana e mobilità integrata, offrendo una vasta scelta ai passeggeri, acquistabile da un’unica piattaforma multimodale e con la comodità di un singolo biglietto. Il servizio sarà operativo a partire dall’estate, le prime connessioni riguarderanno la Campania la Sicilia e la Puglia per poi espandersi in tutta Italia. [post_title] => Italo acquisisce Itabus. Cattaneo lascia le deleghe a Montezemolo [post_date] => 2023-05-06T07:33:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683358392000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non si fa quasi a tempo a raccontare del debutto del W Milan, che già cominciano a circolare nuove ipotesi di sviluppo tricolori per il marchio di lusso lifestyle di casa Marriott, già presente a Roma, nonché in procinto di sbarcare a Firenze e Napoli. Secondo alcune voci raccolte da Milano Finanza, ci sarebbero infatti contatti in corso per il rebranding del Grand Hotel Poltu Quatu, recentemente ceduto dalla famiglia di immobiliaristi romani Pulcini a Castello sgr. Il progetto avrebbe un valore complessivo di circa 160 milioni di euro per l'intera area. Capitali da raccogliersi per metà a leva e per il resto con la partecipazione degli investitori di un nuovo fondo da realizzarsi ad hoc. L'operazione di Portu Quatu sarebbe peraltro la prima della compagnia guidata da Giampiero Schiavo, dopo l'acquisizione a febbraio dell'80% da parte della società italiana di gestione del risparmio Anima Holding per 60 milioni di euro (con la precedente proprietà, Oaktree Capital Management, rimasta al 20%). I piani di Castello sono di riposizionare il complesso di Poltu Quatu nella fascia alta del mercato, tramite tra le altre cose il restyling della struttura alberghiera e del residence già esistenti secondo criteri esg. L'albergo, oggi di 140 camere e 180 appartamenti, vedrebbe in particolare la propria offerta di stanze crescere fino a quota 150, tramite una rimodulazione degli spazi già dedicati agli stessi appartamenti, una parte dei quali sarebbe destinata a essere immessa sul mercato. La riapertura della struttura è prevista per il 2025. Castello, che in Sardegna ha anche la proprietà del Chia Laguna Resort, vanta un portfolio alberghiero complessivo di 36 strutture per un totale di oltre 5 mila camere e un valore di un miliardo di euro circa. L'arrivo di Anima Holding, secondo quanto dichiarato dallo stesso ceo della società, Alessandro Melzi d'Eril, punta ad accelerare lo sviluppo di Castello nel settore degli asset alternativi, con investimenti previsti anche in altre realtà immobiliari. [post_title] => Castello sgr acquisisce il complesso di Poltu Quatu. In arrivo un altro hotel W? [post_date] => 2023-05-05T13:28:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683293283000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444923 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_444929" align="alignright" width="294"] Dale Woodhouse e Melissa Thompson[/caption] Singapore accelera lungo la strada della ripresa e insieme a Singapore Airlines punta dritto sul segmento Mice, anch'esso protagonista di un ritorno di domanda già vivace. "Dopo aver chiuso il 2022 con 6,5 milioni di visitatori, risultato superiore alle nostre stime che si attestavano fra i 4 e i 6 milioni - afferma Melissa Thompson, area director Western Europe di Singapore Tourism Board - ora, con la riapertura della Cina da una parte e la significativa riattivazione dei voli da e per Singapore, vediamo un recupero decisamente veloce del turismo, che ci consente di stimare per il 2023 tra i 12 e i 13 milioni di visitatori. Un po' oltre il 50% dei 23 milioni di arrivi totalizzati nel 2019, per poi arrivare ad un recupero completo nel 2024". Ecco allora nuovi format, soluzioni all'avanguardia, esperienze qualificate e una location che - oltre al fatto di essere strategicamente posizionata per sua natura - è in grado di rispondere alle esigenze di diverse tipologie eventi oltre che di offrire esperienze uniche e memorabili. In particolare, Stb ha aggiornato i programmi ad hoc per l’organizzazione di eventi, con due alternative: "Inspire - spiega Francesco Corte Colò, assistant manager Western Europe Stb - che prevede per i partecipanti l'offerta di un'esperienza da svolgere gratuitamente in città (dalle gastronomia alle attrazioni, ai tour tematici al team building) dedicata a gruppi da 20 a 250 delegati stranieri, per soggiorni di minimo tre giorni. La proposta è valida fino al 31 gennaio 2026. BEiS punta ad incentivare l'organizzazione di eventi business di qualità e di rilevanza globale a Singapore. Prevede il supporto nella pianificazione di conferenze, attività aziendali, meeting e incentives. Le aziende idonee riceveranno sostegno finanziario in base alla portata e ai meriti del progetto". In questo quadro l'Italia torna a rivestire un ruolo importante tra i mercati strategici per Singapore, "già nel 2019 era nella top five dei mercati europei" precisa Melissa Thompson. E la riprova giunge proprio da Singapore Airlines, che opera "voli giornalieri da Milano Malpensa - spiega Dale Woodhouse, general manager Italy della compagnia aerea - mentre da Roma Fiumicino, servita fino al 31 maggio da quattro frequenze alla settimana, opereremo un quinto collegamento fino al 31 agosto, in risposta alla robusta domanda di viaggio sia per Singapore quale destinazione finale, sia per i collegamenti beyond, verso altre mete del Sud-est asiatico e Australia, in primis". [post_title] => Singapore in accelerata sulla ripresa: focus sul segmento Mice [post_date] => 2023-05-05T11:21:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683285712000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444809 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ntv potrà commercializzare i biglietti del servizio regionale e Intercity di Trenitalia in combinazione con i propri servizi ad alta velocità. Lo rende noto l’Antitrust, spiegando in un comunicato che questa possibilità verrà estesa anche ai collegamenti regionali esercitati da società partecipate da Trenitalia. L'Antitrust - spiega la nota - ha accolto gli impegni presentati da Trenitalia a seguito dell'avvio di un'istruttoria per un'ipotesi di abuso di posizione dominante da parte della società nei mercati dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri regionale e a medio-lunga percorrenza su rete convenzionale. Secondo l'Autorità, infatti, Trenitalia avrebbe fatto leva sui contratti di servizio in regime di esclusiva, stipulati con gli enti competenti, per estendere e preservare il proprio potere di mercato anche nei servizi di trasporto passeggeri su linea ad alta velocità, dove opera in concorrenza con Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori. Precedentemente solo Trenitalia poteva offrire in modalità integrata, attraverso un'interfaccia di vendita unitaria, i servizi di trasporto Av con i servizi di trasporto che esercita in monopolio (regionali e Intercity) e, dunque, godeva di un vantaggio competitivo non replicabile dal concorrente che aveva ripetutamente chiesto a Trenitalia di consentirle di fare altrettanto. Tuttavia non si era raggiunta una risoluzione effettiva e soddisfacente del problema. Grazie agli impegni proposti da Trenitalia e accolti dall'Autorità, Ntv potrà dunque commercializzare i biglietti del servizio regionale e Intercity di Trenitalia in combinazione con i propri servizi Alta velocità, anche per quanto riguarda i collegamenti regionali esercitati da società partecipate dalla stessa Trenitalia (Trenitalia Tper e Trenord, rispettivamente attive in Emilia-Romagna e Lombardia). Sono state inoltre previste ulteriori agevolazioni per l'utenza che si avvale di servizi di trasporto in combinazione, consistenti nell'annuncio delle coincidenze dei collegamenti AV esercitati da Ntv tramite monitor di bordo e altoparlanti dei treni del servizio regionale e Intercity. [post_title] => L'Antitrust dà l'ok a Ntv per la vendita dei biglietti regionali e Intercity di Trenitalia [post_date] => 2023-05-03T13:39:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683121140000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Valeria Rebasti è stata promossa al ruolo di international market director di Volotea. Il nuovo incarico, ufficiale da oggi, prevede la supervisione della crescita e degli investimenti della compagnia spagnola in Italia, Germania, Grecia e i Paesi dell’area del Sud-est Europa. La manager è stata in precedenza commercial country manager Italy di Volotea e, a seguire, country manager Italy & Southeastern Europe. Valeria è entrata a far parte del team Volotea nel 2012 - anno in cui è decollato il primo volo del vettore - dopo aver maturato esperienze lavorative nel settore aviation, lavorando in Go Fly, easyJet e Jet2.com. «Valeria ha guidato lo sviluppo di Volotea in Italia, nonché in molti altri Paesi per tanti anni, svolgendo un lavoro straordinario che ci ha aiutato a portare l'azienda dall'avvio a oltre 400 rotte e 12 milioni di posti in vendita quest'anno - ha dichiaratoaffermato Carlos Muñoz, presidente e vondatore del vettore -. Le nostre sette basi in Italia, così come quella in Grecia e in Germania, sono un ottimo esempio di questo successo. Senza dubbio la sua leadership, professionalità e dedizione sono state fondamentali in questa crescita». “Sono orgogliosa di assumere l’incarico di international market director in Volotea, una compagnia che, anno dopo anno, ho visto volare sempre più in alto - ha aggiunto Valeria Rebasti - . Si tratta di un’opportunità che affronterò con lo stesso impegno, passione ed entusiasmo dedicati, sin dal 2012, all’espansione e alla crescita di Volotea in Italia. Non vedo l'ora di continuare a contribuire in prima linea allo sviluppo di Volotea e ringrazio Carlos Muñoz e tutta la compagnia per aver creduto in me e per avermi offerto questa importante opportunità di crescita”. [post_title] => Valeria Rebasti assume il ruolo di international market director di Volotea [post_date] => 2023-05-03T13:01:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683118888000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un potenziale da oltre 15 milioni di euro di fatturato. E' quello degli otto tour operator esperti di incoming e accoglienza che hanno dato vita a Discover Pesaro: il primo consorzio dedicato alla provincia marchigiana che include anche Urbino, specializzato in promozione e commercializzazione turistica. Break in Italy, Esatour, Il Ponticello trekking viaggi, Marche Holiday, Sogno, Vacanza mia, Tu Qui Tour e Urbino Incoming propongono da anni in Italia e all’estero vacanze all’insegna della cultura e dello sport, dell’enogastronomia e dell’outdoor. Lo scopo principale di Discover Pesaro è quindi quello di raccontare e promuovere la destinazione in maniera integrata e coerente, con linguaggi e strumenti adeguati alla domanda dei viaggiatori contemporanei. Il tutto, a partire da un’occasione unica e speciale come Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. La sfida, dunque, parte da questo importante appuntamento, ma guarda anche più lontano, con l’obiettivo ambizioso di riuscire a posizionare la destinazione sul mercato, rendendola attrattiva in ogni periodo dell’anno, attraverso un’attività continua e strutturata di destination management, di un’offerta di servizi pregiati, di un’accoglienza di qualità. I soci fondatori di Discover Pesaro hanno perciò deciso di intraprendere insieme questa strada con una serie di azioni, che vanno dalla predisposizione di pacchetti turistici ai servizi di informazione e accoglienza, dall’ideazione alla realizzazione di eventi e manifestazioni alla partecipazione a fiere e workshop, dalle attività di marketing territoriale all’organizzazione di educational tour. “L’unione di questi otto tour operator nasce da lontano - spiega il presidente di Discover Pesaro, Renzo Fazi -. Abbiamo deciso di investire e dar vita al consorzio per promuovere insieme l’intero territorio e far crescere il turismo in tutti i suoi aspetti, dagli eventi alle attività all’aria aperta, dalla cultura alle bellezze paesaggistiche, attraverso sia azioni di promozione, sia di commercializzazione. Abbiamo tutte le caratteristiche per essere immediatamente operativi. E infatti sono già stati avviati due progetti: uno relativo al parco San Bartolo e uno dedicato a Pesaro d’inverno. Siamo inoltre pronti per lavorare in sinergia con le istituzioni a partire dall’appuntamento del 2024”. Discover Pesaro fa parte di Inside Marche, associazione di tour operator incoming della regione Marche, ed è affiliato alla Confesercenti di Pesaro e Urbino, dove ha la sua sede operativa. [post_title] => Dall'iniziativa di otto operatori incoming nasce Discover Pesaro [post_date] => 2023-05-03T11:02:58+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683111778000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444687 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con un'operazione da 66 milioni di dollari, il gruppo Hyatt ha acquisito il travel club Mr & Mrs Smith: una piattaforma asset-light che permette ai propri membri di avere accesso a una collezione di oltre 1.500 boutique e luxury hotel. Le due parti hanno già firmato l'accordo di transazione, con l'operazione che dovrebbe chiudersi ufficialmente nella seconda metà dell'anno. Mr & Mrs Smith è stato fondato nel 2003 da James e Tamara Lohan. Oggi conta su più di un milione di iscritti. L'acquisizione garantirebbe ad Hyatt di raddoppiare l'offerta di piccole proprietà e di prodotti di lusso. Oltre un centinaio di dipendenti del travel club si uniranno al team commerciale del gruppo alberghiero, compresi i fondatori della piattaforma Tamara e James Lohan. La novità consentirà inoltre al gruppo alberghiero di entrare in una ventina di destinazioni in cui fino a oggi non esistevano strutture Hyatt, tra cui Fiji, la Croazia, l'Islanda e Anguilla. [post_title] => Il gruppo Hyatt acquisisce la piattaforma - travel club Mr & Mrs Smith [post_date] => 2023-05-02T10:51:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683024694000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444562 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il percorso di ripresa di Veratour dopo le difficoltà legate alla pandemia. Il tour operator capitolino che, ci tiene a precisare, nei suoi oltre 30 anni di storia "ha sempre prodotto bilanci in positivo", ha chiuso infatti il 2022 con un un volume d'affari pari a 183 milioni di euro, triplicando i risultati espressi nel 2021 (+227% sui 56 milioni di fatturato 2021). Rimane tuttavia ancora un certo gap con il 2019, quando l'azienda azienda aveva raggiunto il suo record assoluto di 250 milioni di euro. Le marginalità completano il quadro positivo con l'ebt (l'utile ante imposte) a 9,5 milioni di euro, contro i 13,3 milioni del 2019. "Solidità e lungimiranza sono ingredienti fondamentali per questa azienda. Abbiamo superato tante crisi negli anni e non abbiamo mai perso il nostro ottimismo – dichiara l’amministratore delegato, Stefano Pompili –. Subito dopo la pandemia ci siamo trovati ad affrontare il tema dell’inflazione e del caro prezzi, ma crediamo nel nostro prodotto e lavoriamo per migliorarlo costantemente. Oggi i clienti cercano anzitutto la qualità nel variegato mondo del turismo e noi abbiamo saputo conquistare la fiducia dei propri clienti con un’offerta di alto livello e la garanzia del made in Italy”. L’inflazione incide in effetti sui costi complessivi. Il caro carburante e il dollaro forte sull’euro sono fattori che hanno portato a rialzi sulla gestione di oltre il 10% per l’azienda. Veratour, in collaborazione con tutti i partner della filiera turistica, ha quindi lavorato affinché tali aumenti non ricadessero interamente sul consumatore finale, assorbendo parte dei maggior costi per evitare di deprimere il rilancio della domanda. Gli aumenti sui pacchetti turistici sono stati infatti inferiori all’8%. L’analisi dei dati finanziari 2022, infine, conferma una netta distinzione tra il periodo estivo, che praticamente recupera il gap sul 2019 (circa il 95%), e le altre stagioni, non solo per le scelte dei consumatori. Molte destinazioni di lungo raggio erano ancora chiuse nei primi tre mesi del 2022 e le buone performance nel periodo settembre-dicembre non sono state sufficienti per sostenere il pieno recupero. Nonostante il permanere di una situazione internazionale complessa, Veratour punta per il 2023 a raggiungere i 225 milioni di euro di fatturato e di superare i volumi espressi nel 2019 nella stagione 2024. [post_title] => Veratour chiude il 2022 a 183 mln di fatturato e punta a superare i livelli pre-Covid nel 2024 [post_date] => 2023-04-28T11:22:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682680936000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444519 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Islanda da vivere nella totalità delle sue esperienze, dal whale watching ad una spa tra i ghiacci o, ancora, alla scoperta della destinazione Reykjavík, dove rivivere le saghe dei Vichinghi e scoprire una vivace città universitaria, immersa nella contemporaneità. «Le presenze italiane continuano ad aumentare - afferma Karen Möller Sívertsen, area manager Belgium, Netherlands&Italy di Visit Iceland -; c'è un grande interesse per il nostro paese. Tante sono le linee aeree che collegano l’Islanda all’Italia: si può volare tutto l’anno da Milano, Roma e Venezia e, nel periodo estivo, anche da Bologna. Il dato pre-Covid indica 47.000 visitatori italiani annui e il numero sta crescendo nuovamente. Perché si può visitare l’Islanda in tutti i mesi dell’anno, vivendo sempre nuove e affascinanti attività ed escursioni. Il nostro paese è costituito da sette grandi regioni, ciascuna unica a modo suo: non basta una visita per scoprire tutto». Reykjavík, la capitale, è il punto di partenza per conoscere l’Islanda: tra le esperienze da vivere il sole di mezzanotte e l’incontro con una natura potente che si esprime con cascate, colate laviche, geyser e, ancora, vulcani, ghiacciai e caverne. Un territorio drammatico per la sua intensità, ancora abitato da agricoltori e pescatori e da una fauna sorprendente. In Islanda si incontrano villaggi dove il tempo sembra essersi fermato, si cammina nella natura, si naviga lungo i fiordi e si contemplano bianchi orizzonti immergendosi nei bagni geotermali. L’Islanda ospita anche due geoparchi mondiali dell’Unesco: la Penisola di Reykjanes e il Katla Global Geopark. Un tesoro geografico, culturale e storico da esplorare. «Nei mesi estivi le regioni islandesi prendono vita organizzando festival e momenti di incontro e numerose connessioni aeree facilitano gli spostamenti; e le temperature sono ideali. Vogliamo incoraggiare gli italiani a scoprire il nostro paese». [gallery ids="444523,444521,444525,444522,444524"] [post_title] => Islanda: il fascino di una terra dove è protagonista la forza della natura [post_date] => 2023-04-28T10:43:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682678629000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "italo acquisisce itabus" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":24,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":657,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_252709\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Cordero di Monterzemolo[/caption]\r

\r

Il consiglio di amministrazione di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, ha deliberato l’acquisizione, e la conseguente integrazione industriale, di Itabus, compagnia privata di trasporto passeggeri su gomma a lunga percorrenza operativa da fine maggio 2021.\r

\r

L’integrazione Italo – Itabus darà vita ad un gruppo in grado di sviluppare un efficiente servizio di mobilità integrata, che, grazie alle sinergie che si realizzeranno, farà crescere il perimetro di copertura dell’intero territorio nazionale, sud compreso: Sicilia, Puglia e Campania saranno le prime tre regioni a partire e diventeranno il modello di questa interconnessione e dei suoi vantaggi per i viaggiatori. Un servizio attivo h24, al quale si aggiungerà l’offerta efficiente ed efficace di chartering, per soddisfare le esigenze di scuole, società sportive, gruppi turistici e di ogni genere di comunità sia pubblica che privata.\r

Mobilità integrata\r

«Grazie a questa operazione i viaggiatori avranno a disposizione un servizio reale di mobilità integrata, un progetto in cui Italo crede e che studia da anni per facilitare gli spostamenti sul territorio” dichiara Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo. “Con una flotta per ora di 51 treni e 100 bus, ma che potrà crescere nei prossimi anni, connetteremo tutta l’Italia, servendo 24 ore su 24 grandi città, borghi turistici e snodi infrastrutturali come porti ed aeroporti».\r

\r

Il Cda, ha preso atto che Flavio Cattaneo lascia tutte le deleghe al presidente Luca Cordero di Montezemolo, rimane azionista della Societa’ e Vice Presidente non esecutivo. \r

\r

Itabus, che da oggi entra a far parte del gruppo, continuerà ad essere guidata dai due amministratori delegati Francesco Fiore ed Enrico Zampone, mentre il presidente diventerà Gianbattista La Rocca amministratore delegato di Italo.\r

\r

[caption id=\"attachment_367006\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianbattiasta La Rocca[/caption]\r

Sinergia\r

Le due società, inoltre, condividono e credono negli stessi valori, primo tra tutti la cura e l’attenzione al cliente, ma anche la sostenibilità: Italo da sempre è un treno green per eccellenza costruito con materiali riciclabili al 98% e dotato di filtri HEPA per il ricambio costante di aria, Itabus grazie ai motori diesel EURO 6D (i meno inquinanti sul mercato) ed alla collaborazione con Eni (tutta la flotta viene alimentata con Eni diesel+, gasolio premium che riduce le emissioni di CO2 rispetto ai carburanti tradizionali) è best in class nel trasporto su gomma per attenzione verso l’ambiente.\r

\r

Due realtà e due network sinergici fra loro: una volta completata l’integrazione, infatti, nasceranno interessanti connessioni fra stazioni ferroviarie ed aeroporti e porti, si svilupperà la rete di micromobilità urbana e mobilità integrata, offrendo una vasta scelta ai passeggeri, acquistabile da un’unica piattaforma multimodale e con la comodità di un singolo biglietto.\r

\r

Il servizio sarà operativo a partire dall’estate, le prime connessioni riguarderanno la Campania la Sicilia e la Puglia per poi espandersi in tutta Italia.\r

\r

","post_title":"Italo acquisisce Itabus. Cattaneo lascia le deleghe a Montezemolo","post_date":"2023-05-06T07:33:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1683358392000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si fa quasi a tempo a raccontare del debutto del W Milan, che già cominciano a circolare nuove ipotesi di sviluppo tricolori per il marchio di lusso lifestyle di casa Marriott, già presente a Roma, nonché in procinto di sbarcare a Firenze e Napoli. Secondo alcune voci raccolte da Milano Finanza, ci sarebbero infatti contatti in corso per il rebranding del Grand Hotel Poltu Quatu, recentemente ceduto dalla famiglia di immobiliaristi romani Pulcini a Castello sgr.\r

\r

Il progetto avrebbe un valore complessivo di circa 160 milioni di euro per l'intera area. Capitali da raccogliersi per metà a leva e per il resto con la partecipazione degli investitori di un nuovo fondo da realizzarsi ad hoc. L'operazione di Portu Quatu sarebbe peraltro la prima della compagnia guidata da Giampiero Schiavo, dopo l'acquisizione a febbraio dell'80% da parte della società italiana di gestione del risparmio Anima Holding per 60 milioni di euro (con la precedente proprietà, Oaktree Capital Management, rimasta al 20%).\r

\r

I piani di Castello sono di riposizionare il complesso di Poltu Quatu nella fascia alta del mercato, tramite tra le altre cose il restyling della struttura alberghiera e del residence già esistenti secondo criteri esg. L'albergo, oggi di 140 camere e 180 appartamenti, vedrebbe in particolare la propria offerta di stanze crescere fino a quota 150, tramite una rimodulazione degli spazi già dedicati agli stessi appartamenti, una parte dei quali sarebbe destinata a essere immessa sul mercato. La riapertura della struttura è prevista per il 2025.\r

\r

Castello, che in Sardegna ha anche la proprietà del Chia Laguna Resort, vanta un portfolio alberghiero complessivo di 36 strutture per un totale di oltre 5 mila camere e un valore di un miliardo di euro circa. L'arrivo di Anima Holding, secondo quanto dichiarato dallo stesso ceo della società, Alessandro Melzi d'Eril, punta ad accelerare lo sviluppo di Castello nel settore degli asset alternativi, con investimenti previsti anche in altre realtà immobiliari.","post_title":"Castello sgr acquisisce il complesso di Poltu Quatu. In arrivo un altro hotel W?","post_date":"2023-05-05T13:28:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683293283000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444929\" align=\"alignright\" width=\"294\"] Dale Woodhouse e Melissa Thompson[/caption]\r

\r

Singapore accelera lungo la strada della ripresa e insieme a Singapore Airlines punta dritto sul segmento Mice, anch'esso protagonista di un ritorno di domanda già vivace.\r

\r

\"Dopo aver chiuso il 2022 con 6,5 milioni di visitatori, risultato superiore alle nostre stime che si attestavano fra i 4 e i 6 milioni - afferma Melissa Thompson, area director Western Europe di Singapore Tourism Board - ora, con la riapertura della Cina da una parte e la significativa riattivazione dei voli da e per Singapore, vediamo un recupero decisamente veloce del turismo, che ci consente di stimare per il 2023 tra i 12 e i 13 milioni di visitatori. Un po' oltre il 50% dei 23 milioni di arrivi totalizzati nel 2019, per poi arrivare ad un recupero completo nel 2024\".\r

\r

Ecco allora nuovi format, soluzioni all'avanguardia, esperienze qualificate e una location che - oltre al fatto di essere strategicamente posizionata per sua natura - è in grado di rispondere alle esigenze di diverse tipologie eventi oltre che di offrire esperienze uniche e memorabili. \r

In particolare, Stb ha aggiornato i programmi ad hoc per l’organizzazione di eventi, con due alternative: \"Inspire - spiega Francesco Corte Colò, assistant manager Western Europe Stb - che prevede per i partecipanti l'offerta di un'esperienza da svolgere gratuitamente in città (dalle gastronomia alle attrazioni, ai tour tematici al team building) dedicata a gruppi da 20 a 250 delegati stranieri, per soggiorni di minimo tre giorni. La proposta è valida fino al 31 gennaio 2026. BEiS punta ad incentivare l'organizzazione di eventi business di qualità e di rilevanza globale a Singapore. Prevede il supporto nella pianificazione di conferenze, attività aziendali, meeting e incentives. Le aziende idonee riceveranno sostegno finanziario in base alla portata e ai meriti del progetto\".\r

\r

In questo quadro l'Italia torna a rivestire un ruolo importante tra i mercati strategici per Singapore, \"già nel 2019 era nella top five dei mercati europei\" precisa Melissa Thompson. E la riprova giunge proprio da Singapore Airlines, che opera \"voli giornalieri da Milano Malpensa - spiega Dale Woodhouse, general manager Italy della compagnia aerea - mentre da Roma Fiumicino, servita fino al 31 maggio da quattro frequenze alla settimana, opereremo un quinto collegamento fino al 31 agosto, in risposta alla robusta domanda di viaggio sia per Singapore quale destinazione finale, sia per i collegamenti beyond, verso altre mete del Sud-est asiatico e Australia, in primis\".\r

","post_title":"Singapore in accelerata sulla ripresa: focus sul segmento Mice","post_date":"2023-05-05T11:21:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683285712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ntv potrà commercializzare i biglietti del servizio regionale e Intercity di Trenitalia in combinazione con i propri servizi ad alta velocità. Lo rende noto l’Antitrust, spiegando in un comunicato che questa possibilità verrà estesa anche ai collegamenti regionali esercitati da società partecipate da Trenitalia.\r

L'Antitrust - spiega la nota - ha accolto gli impegni presentati da Trenitalia a seguito dell'avvio di un'istruttoria per un'ipotesi di abuso di posizione dominante da parte della società nei mercati dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri regionale e a medio-lunga percorrenza su rete convenzionale. Secondo l'Autorità, infatti, Trenitalia avrebbe fatto leva sui contratti di servizio in regime di esclusiva, stipulati con gli enti competenti, per estendere e preservare il proprio potere di mercato anche nei servizi di trasporto passeggeri su linea ad alta velocità, dove opera in concorrenza con Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori.\r

Precedentemente solo Trenitalia poteva offrire in modalità integrata, attraverso un'interfaccia di vendita unitaria, i servizi di trasporto Av con i servizi di trasporto che esercita in monopolio (regionali e Intercity) e, dunque, godeva di un vantaggio competitivo non replicabile dal concorrente che aveva ripetutamente chiesto a Trenitalia di consentirle di fare altrettanto. Tuttavia non si era raggiunta una risoluzione effettiva e soddisfacente del problema.\r

Grazie agli impegni proposti da Trenitalia e accolti dall'Autorità, Ntv potrà dunque commercializzare i biglietti del servizio regionale e Intercity di Trenitalia in combinazione con i propri servizi Alta velocità, anche per quanto riguarda i collegamenti regionali esercitati da società partecipate dalla stessa Trenitalia (Trenitalia Tper e Trenord, rispettivamente attive in Emilia-Romagna e Lombardia). Sono state inoltre previste ulteriori agevolazioni per l'utenza che si avvale di servizi di trasporto in combinazione, consistenti nell'annuncio delle coincidenze dei collegamenti AV esercitati da Ntv tramite monitor di bordo e altoparlanti dei treni del servizio regionale e Intercity.\r

\r

\r

","post_title":"L'Antitrust dà l'ok a Ntv per la vendita dei biglietti regionali e Intercity di Trenitalia","post_date":"2023-05-03T13:39:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683121140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Valeria Rebasti è stata promossa al ruolo di international market director di Volotea. Il nuovo incarico, ufficiale da oggi, prevede la supervisione della crescita e degli investimenti della compagnia spagnola in Italia, Germania, Grecia e i Paesi dell’area del Sud-est Europa.\r

La manager è stata in precedenza commercial country manager Italy di Volotea e, a seguire, country manager Italy & Southeastern Europe. Valeria è entrata a far parte del team Volotea nel 2012 - anno in cui è decollato il primo volo del vettore - dopo aver maturato esperienze lavorative nel settore aviation, lavorando in Go Fly, easyJet e Jet2.com.\r

«Valeria ha guidato lo sviluppo di Volotea in Italia, nonché in molti altri Paesi per tanti anni, svolgendo un lavoro straordinario che ci ha aiutato a portare l'azienda dall'avvio a oltre 400 rotte e 12 milioni di posti in vendita quest'anno - ha dichiaratoaffermato Carlos Muñoz, presidente e vondatore del vettore -. Le nostre sette basi in Italia, così come quella in Grecia e in Germania, sono un ottimo esempio di questo successo. Senza dubbio la sua leadership, professionalità e dedizione sono state fondamentali in questa crescita».\r

“Sono orgogliosa di assumere l’incarico di international market director in Volotea, una compagnia che, anno dopo anno, ho visto volare sempre più in alto - ha aggiunto Valeria Rebasti - . Si tratta di un’opportunità che affronterò con lo stesso impegno, passione ed entusiasmo dedicati, sin dal 2012, all’espansione e alla crescita di Volotea in Italia. Non vedo l'ora di continuare a contribuire in prima linea allo sviluppo di Volotea e ringrazio Carlos Muñoz e tutta la compagnia per aver creduto in me e per avermi offerto questa importante opportunità di crescita”.","post_title":"Valeria Rebasti assume il ruolo di international market director di Volotea","post_date":"2023-05-03T13:01:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683118888000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un potenziale da oltre 15 milioni di euro di fatturato. E' quello degli otto tour operator esperti di incoming e accoglienza che hanno dato vita a Discover Pesaro: il primo consorzio dedicato alla provincia marchigiana che include anche Urbino, specializzato in promozione e commercializzazione turistica. Break in Italy, Esatour, Il Ponticello trekking viaggi, Marche Holiday, Sogno, Vacanza mia, Tu Qui Tour e Urbino Incoming propongono da anni in Italia e all’estero vacanze all’insegna della cultura e dello sport, dell’enogastronomia e dell’outdoor.\r

\r

Lo scopo principale di Discover Pesaro è quindi quello di raccontare e promuovere la destinazione in maniera integrata e coerente, con linguaggi e strumenti adeguati alla domanda dei viaggiatori contemporanei. Il tutto, a partire da un’occasione unica e speciale come Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. La sfida, dunque, parte da questo importante appuntamento, ma guarda anche più lontano, con l’obiettivo ambizioso di riuscire a posizionare la destinazione sul mercato, rendendola attrattiva in ogni periodo dell’anno, attraverso un’attività continua e strutturata di destination management, di un’offerta di servizi pregiati, di un’accoglienza di qualità.\r

\r

I soci fondatori di Discover Pesaro hanno perciò deciso di intraprendere insieme questa strada con una serie di azioni, che vanno dalla predisposizione di pacchetti turistici ai servizi di informazione e accoglienza, dall’ideazione alla realizzazione di eventi e manifestazioni alla partecipazione a fiere e workshop, dalle attività di marketing territoriale all’organizzazione di educational tour.\r

\r

“L’unione di questi otto tour operator nasce da lontano - spiega il presidente di Discover Pesaro, Renzo Fazi -. Abbiamo deciso di investire e dar vita al consorzio per promuovere insieme l’intero territorio e far crescere il turismo in tutti i suoi aspetti, dagli eventi alle attività all’aria aperta, dalla cultura alle bellezze paesaggistiche, attraverso sia azioni di promozione, sia di commercializzazione. Abbiamo tutte le caratteristiche per essere immediatamente operativi. E infatti sono già stati avviati due progetti: uno relativo al parco San Bartolo e uno dedicato a Pesaro d’inverno. Siamo inoltre pronti per lavorare in sinergia con le istituzioni a partire dall’appuntamento del 2024”. Discover Pesaro fa parte di Inside Marche, associazione di tour operator incoming della regione Marche, ed è affiliato alla Confesercenti di Pesaro e Urbino, dove ha la sua sede operativa.","post_title":"Dall'iniziativa di otto operatori incoming nasce Discover Pesaro","post_date":"2023-05-03T11:02:58+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1683111778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444687","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un'operazione da 66 milioni di dollari, il gruppo Hyatt ha acquisito il travel club Mr & Mrs Smith: una piattaforma asset-light che permette ai propri membri di avere accesso a una collezione di oltre 1.500 boutique e luxury hotel. Le due parti hanno già firmato l'accordo di transazione, con l'operazione che dovrebbe chiudersi ufficialmente nella seconda metà dell'anno.\r

\r

Mr & Mrs Smith è stato fondato nel 2003 da James e Tamara Lohan. Oggi conta su più di un milione di iscritti. L'acquisizione garantirebbe ad Hyatt di raddoppiare l'offerta di piccole proprietà e di prodotti di lusso. Oltre un centinaio di dipendenti del travel club si uniranno al team commerciale del gruppo alberghiero, compresi i fondatori della piattaforma Tamara e James Lohan. La novità consentirà inoltre al gruppo alberghiero di entrare in una ventina di destinazioni in cui fino a oggi non esistevano strutture Hyatt, tra cui Fiji, la Croazia, l'Islanda e Anguilla.","post_title":"Il gruppo Hyatt acquisisce la piattaforma - travel club Mr & Mrs Smith","post_date":"2023-05-02T10:51:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683024694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444562","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Prosegue il percorso di ripresa di Veratour dopo le difficoltà legate alla pandemia. Il tour operator capitolino che, ci tiene a precisare, nei suoi oltre 30 anni di storia \"ha sempre prodotto bilanci in positivo\", ha chiuso infatti il 2022 con un un volume d'affari pari a 183 milioni di euro, triplicando i risultati espressi nel 2021 (+227% sui 56 milioni di fatturato 2021). Rimane tuttavia ancora un certo gap con il 2019, quando l'azienda azienda aveva raggiunto il suo record assoluto di 250 milioni di euro. Le marginalità completano il quadro positivo con l'ebt (l'utile ante imposte) a 9,5 milioni di euro, contro i 13,3 milioni del 2019.\r

\r

\"Solidità e lungimiranza sono ingredienti fondamentali per questa azienda. Abbiamo superato tante crisi negli anni e non abbiamo mai perso il nostro ottimismo – dichiara l’amministratore delegato, Stefano Pompili –. Subito dopo la pandemia ci siamo trovati ad affrontare il tema dell’inflazione e del caro prezzi, ma crediamo nel nostro prodotto e lavoriamo per migliorarlo costantemente. Oggi i clienti cercano anzitutto la qualità nel variegato mondo del turismo e noi abbiamo saputo conquistare la fiducia dei propri clienti con un’offerta di alto livello e la garanzia del made in Italy”.\r

\r

L’inflazione incide in effetti sui costi complessivi. Il caro carburante e il dollaro forte sull’euro sono fattori che hanno portato a rialzi sulla gestione di oltre il 10% per l’azienda. Veratour, in collaborazione con tutti i partner della filiera turistica, ha quindi lavorato affinché tali aumenti non ricadessero interamente sul consumatore finale, assorbendo parte dei maggior costi per evitare di deprimere il rilancio della domanda. Gli aumenti sui pacchetti turistici sono stati infatti inferiori all’8%.\r

\r

L’analisi dei dati finanziari 2022, infine, conferma una netta distinzione tra il periodo estivo, che praticamente recupera il gap sul 2019 (circa il 95%), e le altre stagioni, non solo per le scelte dei consumatori. Molte destinazioni di lungo raggio erano ancora chiuse nei primi tre mesi del 2022 e le buone performance nel periodo settembre-dicembre non sono state sufficienti per sostenere il pieno recupero. Nonostante il permanere di una situazione internazionale complessa, Veratour punta per il 2023 a raggiungere i 225 milioni di euro di fatturato e di superare i volumi espressi nel 2019 nella stagione 2024.","post_title":"Veratour chiude il 2022 a 183 mln di fatturato e punta a superare i livelli pre-Covid nel 2024","post_date":"2023-04-28T11:22:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1682680936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444519","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Islanda da vivere nella totalità delle sue esperienze, dal whale watching ad una spa tra i ghiacci o, ancora, alla scoperta della destinazione Reykjavík, dove rivivere le saghe dei Vichinghi e scoprire una vivace città universitaria, immersa nella contemporaneità.\r

\r

«Le presenze italiane continuano ad aumentare - afferma Karen Möller Sívertsen, area manager Belgium, Netherlands&Italy di Visit Iceland -; c'è un grande interesse per il nostro paese. Tante sono le linee aeree che collegano l’Islanda all’Italia: si può volare tutto l’anno da Milano, Roma e Venezia e, nel periodo estivo, anche da Bologna. Il dato pre-Covid indica 47.000 visitatori italiani annui e il numero sta crescendo nuovamente. Perché si può visitare l’Islanda in tutti i mesi dell’anno, vivendo sempre nuove e affascinanti attività ed escursioni. Il nostro paese è costituito da sette grandi regioni, ciascuna unica a modo suo: non basta una visita per scoprire tutto».\r

\r

Reykjavík, la capitale, è il punto di partenza per conoscere l’Islanda: tra le esperienze da vivere il sole di mezzanotte e l’incontro con una natura potente che si esprime con cascate, colate laviche, geyser e, ancora, vulcani, ghiacciai e caverne. Un territorio drammatico per la sua intensità, ancora abitato da agricoltori e pescatori e da una fauna sorprendente. In Islanda si incontrano villaggi dove il tempo sembra essersi fermato, si cammina nella natura, si naviga lungo i fiordi e si contemplano bianchi orizzonti immergendosi nei bagni geotermali.\r

\r

L’Islanda ospita anche due geoparchi mondiali dell’Unesco: la Penisola di Reykjanes e il Katla Global Geopark. Un tesoro geografico, culturale e storico da esplorare. «Nei mesi estivi le regioni islandesi prendono vita organizzando festival e momenti di incontro e numerose connessioni aeree facilitano gli spostamenti; e le temperature sono ideali. Vogliamo incoraggiare gli italiani a scoprire il nostro paese».\r

\r

[gallery ids=\"444523,444521,444525,444522,444524\"]\r

\r

","post_title":"Islanda: il fascino di una terra dove è protagonista la forza della natura","post_date":"2023-04-28T10:43:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1682678629000]}]}}