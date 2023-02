Itabus in partnership con Cortina Express: rotta verso le località sciistiche delle Dolomiti Itabus fa coppia con Cortina Express, società che da oltre 20 anni si occupa di garantire i collegamenti tra Venezia e Cortina d’Ampezzo rendendo le Dolomiti accessibili, servendole con snodi infrastrutturali strategici come l’Aeroporto di Venezia e la stazione ferroviaria di Mestre. La nuova partnership consente di raggiungere le località sciistiche a tutti i viaggiatori in partenza dalle principali città del network Itabus, collegando così Napoli, Roma, Bologna, Milano (solo per citarne alcune) a Cortina e all’Alta Badia. Nel dettaglio i passeggeri possono raggiungere le località di Longarone, Tai di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo. Sono 6 i collegamenti giornalieri, potenziati durante i weekend fino a un massimo di 7 viaggi quotidiani (fra andata e ritorno). Orari studiati per coprire tutte le fasce della giornata sia in partenza che in arrivo: si può raggiungere Cortina d’Ampezzo, infatti, alle 11.00, alle 14.00 ed alle 17.00 e ripartire da qui in orari compresi fra le 8 e le 20. Durante il weekend sarà attiva anche una linea che serve le località di Colfosco, Corvara, La Villa, San Cassiano e Cortina d’Ampezzo, con 4 viaggi al giorno. Nuovi servizi che vanno ad arricchire i servizi di intermodalità offerti da Itabus per la stagione invernale, che già da dicembre collega più di 30 località sciistiche del Trentino grazie all’accordo con Flyski.

