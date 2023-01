Ita aumenta il numero dei voli sulla rotta da Roma Fiumicino a Nuova Delhi Ita Airways aggiunge una nuova frequenza sulla rotta Roma-Nuova Delhi per andare incontro all’aumento della domanda prevista, nelle prime due settimane di marzo e da aprile a maggio 2023. Nel dettaglio: dal 1° marzo al 12 marzo e dal 27 marzo al 31 maggio 2023, il volo diretto da Roma Fiumicino sarà operato con quattro frequenze settimanali con partenza ogni lunedì, mercoledì, sabato e domenica alle 14:10 e arrivo a Nuova Delhi il giorno seguente alle 2:00/1:15 local time. Nel periodo 13-15 marzo il volo avrà tre frequenze settimanali con partenza ogni lunedì, mercoledì e sabato alle 14:10 e arrivo all’Aeroporto Internazionale di Nuova Delhi alle 2:00, local time. Dal 1° marzo al 13 marzo e dal 3 aprile al 30 maggio 2023, i voli di ritorno da Nuova Delhi saranno operati con quattro frequenze settimanali ogni lunedì, martedì, giovedì e domenica con partenza alle 3:50/3:15 e arrivo a Roma Fiumicino alle 8:10/8:15. Dal 14 al 23 marzo e dal 26 marzo al 2 aprile il volo avrà 3 frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e domenica, con gli stessi orari di partenza e arrivo. In questo modo Ita moltiplica le possibilità di attrarre passeggeri in connessione, coprendo i flussi turistici tra India, Nord e Sud America, Germania, Spagna e Francia. La compagnia amplia anche il suo network intercontinentale e nella stagione winter opererà un totale di 51 destinazioni, tra cui 9 intercontinentali, incluse Tokyo-Haneda e Malè a cui si aggiungono i voli verso New York, Los Angeles, Boston, Miami, Buenos Aires e San Paolo.

