Ita apre oggi le vendite dei biglietti per gli Stati Uniti: il network include le rotte da Roma Fiumicino verso New York Jfk, Miami, Boston e Los Angeles e da Milano Malpensa verso New York Jfk. Le competenti autorità americane hanno autorizzato la commercializzazione dei voli da/per gli Usa che possono essere acquistati attraverso tutti i canali distributivi della compagnia.

Il debutto sulle rotte transatlantiche è previsto per il 4 novembre prossimo, con il volo da Roma Fiumicino a New York Jfk: sei le frequenze settimanali (andata/ritorno) che saliranno a dieci a inizio dicembre, per arrivare fino a 14 voli settimanali nel periodo delle vacanze natalizie, dal 20 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. Il collegamento sarà operato ogni giovedì, sabato e domenica alle ore 10:00 da Roma, per ripartire da New York ogni lunedì, venerdì e domenica alle ore 16:55 (il 5 novembre il primo volo da JFK partirà alle ore 17:55 per effetto dell’ora legale negli Usa). Sulla rotta sarà impiegato un Airbus A330 di 250 posti configurato in tre classi di servizio, Business, Premium economy ed economy.

Da marzo 2022 partiranno i voli da Roma Fiumicino verso Miami e Boston, e da Milano Malpensa verso New York Jfk; durante la summer 2022 decollerà anche la rotta Roma Fiumicino-Los Angeles.

Ita debutterà ufficialmente con il suo primo volo il prossimo 15 ottobre, con un network di 44 destinazioni e 59 rotte che saliranno a 74 destinazioni e 89 rotte nel 2025, “a conclusione del processo di ribilanciamento dei voli verso sul lungo raggio che ha l’obiettivo di colmare il gap di connettività del Paese”.