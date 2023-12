Ita Airways: taglio del nastro per la Lounge Fantasia riservata ai minori non accompagnati Ha aperto i battenti al Terminal 1 di Roma Fiumicino la nuova Lounge Fantasia che Ita Airways ha riservato ai minori non accompagnati. Progettata dall’agenzia di branding FutureBrand, la Lounge Fantasia si sviluppa su una superficie di 120mq ed è situata nell’area Check-in del T1, prima dei controlli di sicurezza. “La Lounge Fantasia, quinta sala in Italia che apriamo in soli due anni dalla nascita della nostra compagnia, testimoniaa uno dei nostri valori fondanti, la centralità del cliente – ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale della compagnia aderea – Abbiamo deciso di aprire la nuova Lounge dedicata ai piccoli viaggiatori proprio nella settimana delle feste natalizie, poiché è il periodo dell’anno più magico per i bambini e in cui questi ultimi si spostano molto di più per trascorrere le festività con i propri cari, muovendosi in completa sicurezza anche grazie al nostro servizio “minori non accompagnati”, richiesto nell’ultimo anno da circa 13.000 famiglie. Pensiamo, quindi, di rendere leggera, divertente e creativa l’attesa del volo per i nostri piccoli passeggeri e questo è per noi motivo di grande orgoglio”. Nel concept creativo della nuova Lounge Fantasia – aperta tutti i giorni dalle 05:30 alle 22:00 – cielo e mare si fondono per creare un luogo vestito con l’azzurro Ita Airways e giochi di illustrazioni che evocano un’atmosfera divertente e sognante. Elemento centrale è rappresentato da una grande mongolfiera, circondata da nicchie a forma di oblò e accoglienti salottini ispirati al design aeronautico. I partner che hanno collaborato alla realizzazione del progetto sono espressione del Made in Italy: Carioca, Feltrinelli, Quercetti e Zanotta. Per accedere alla Lounge Fantasia è necessario prenotare il servizio di Ita per minori non accompagnati, contattando il numero 800 936090, dove si potrà prenotare il volo, emettere il biglietto e contestualmente attivare il servizio ed avere tutte le informazioni necessarie per il giorno della partenza. In abbinata alla nuova lounge la compagnia ha ideato il Libretto di Volo dedicato ai minori ospiti della sala, che una volta a bordo potranno consegnarlo al comandante che annoterà tutte le informazioni tecniche del volo (numero del volo, destinazione, tempo di volo, tipologia aeromobile) ed apporrà la propria firma. Il bambino potrà conservare il proprio libretto ed utilizzarlo ogni volta che viaggerà su aerei Ita aggiungendo man mano ore di volo. Al termine del decimo volo, i piccoli viaggiatori potranno ottenere il Certificato di Junior Pilot Ita Airways scansionando il QR Code riportato nel Libretto. La lounge è la quinta sala ad essere inaugurata dal vettore dopo “Hangar Lounge”, “Piazza di Spagna”, a Roma Fiumicino, “Piazza della Scala” a Milano Linate e “Piazza Bellini” recentemente inaugurata a Catania. Condividi

\r

L'incontro non è stata solo l'occasione per tracciare un breve bilancio degli ultimi 12 mesi, ma anche per gettare un primo sguardo al futuro. \"Il 2024 per noi è però iniziato già da tempo. Fortunatamente è infatti tornato prepotente l'advance booking, che è ormai sui livelli pre-pandemici se non persino superiori, tanto che a oggi abbiamo già venduto circa il 40% del nostro prodotto del prossimo anno e abbiamo già in vendita le crociere del 2025\".\r

\r

[caption id=\"attachment_395945\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Luca Valentini[/caption]\r

\r

Unico punto critico è naturalmente la crisi mediorientale che ha costretto Msc, come altre compagnie, a riposizionare alcune navi: l'Orchestra dal mar Rosso al Mediterraneo per l'inverno, mentre per la prossima estate la Musica sostituirà l'itinerario dal Pireo ad Haifa con crociere nel Mediterraneo occidentale e la Opera navigherà da Bari verso le isole greche. \"Un problema, certo - ha raccontato il direttore commerciale Msc Crociere, Luca Valentini - ma anche un'opportunità. Grazie a questi riposizionamenti torneremo infatti a operare a Cagliari e abbiamo aggiunto un nuovo home port a Bari. Tutte operazioni che sottolineano la grande potenzialità del mercato italiano per noi di Msc. Ma per l'anno prossimo ci saranno tante altre novità, tra cui la Divina su Napoli e l'aumento dei voli per il Nord Europa, area in cui l'Euribia ci sta già dando grandissime soddisfazioni\".","post_title":"Msc saluta un 2023 da record e si prepara a un 2024 ancora migliore","post_date":"2023-12-21T12:28:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1703161730000]}]}}