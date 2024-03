Ita Airways spinge su Londra: fino a 100 voli settimanali fra Italia e Regno Unito Tutto pronto in casa Ita Airways per il decollo del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino a London City, operativo dal prossimo 31 marzo con un Airbus A220-100 e 12 frequenze settimanali. “London City è un aeroporto di riferimento per il traffico business ma molto interessante anche per i flussi leisure – osserva Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare -. Il Regno Unito si conferma un mercato sempre più strategico per Ita, che nell’attuale stagione estiva offre ai clienti 100 collegamenti settimanali tra l’Italia e il Regno Unito”. Lo scalo cittadino londinese consente ai passeggeri di beneficiare della vicinanza al centro città; inoltre, i clienti potranno usufruire di comode connessioni grazie al network nazionale e quello intercontinentale operato da Ita Airways dall’hub di Roma Fiumicino, tra cui le mete del Mediteranno (Italia, Spagna e Grecia) e quelle del Sud America come Rio de Janeiro, San Paolo e Buenos Aires. Il nuovo volo si aggiunge a quello già attivo sulla Milano Linate – London City, con quattro frequenze giornaliere dall’inizio di quest’anno. La compagnia aggiungerà ad aprile un’ulteriore frequenza giornaliera, portando il numero totale di frequenze settimanali a 31 nel picco della stagione estiva. Anche questa rotta sarà operata con l’Airbus A220-100. A ulteriore conferma dell’importanza strategica del Regno Unito, a partire da giugno l’offerta sul mercato britannico sarà arricchita da un ulteriore collegamento da Roma Fiumicino verso l’aeroporto di Gatwick operato con 7 frequenze settimanali. Saranno così 100 i voli settimanali tra Regno Unito e Italia. Condividi

