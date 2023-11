Ita Airways rilancia sulla Linate-London City: quattro voli giornalieri da gennaio 2024

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Abbiamo incontrato al Wtm di Londra Andrea Cocco, capo gabinetto dell’assessorato al turismo, artigianato e commercio della Sardegna. Gli abbiamo chiesto come è andato il 2023. «L’andamento della stagione 2023 è stato estremamente soddisfacente. I numeri degli arrivi in Sardegna sono superiori ai dati pre pandemia quindi a quelli del 20219. Per la prima volta assistiamo ad una crescita di arrivi turistici in periodi di non altissima stagione. In maniera singolare vi è stata una leggerissima flessione nel mese di agosto che noi valutiamo come segnale positivo. Infatti ad agosto la Sardegna non può accogliere un numero di turisti maggiore di quelli che storicamente arrivano nella nostra isola, perché è una terra che ha tanto da offrire anche negli altri mesi, in primavera autunno e inverno. «Quest’anno, per esempio, abbiamo assistito ad una meravigliosa stagione di ottobre con un allungamento dell’estate. Quindi per coloro che amano il mare anche i mesi di aprile maggio e ottobre sono mesi perfetti per una vacanza. Prospettive Quali sono le prospettive per il 2024 e quali eventi prevedete? «Nel 2024 continueremo con la promozione di tutti quegli eventi identitari che si disseminano lungo i 24 mila chilometri quadrati e i 377 comuni della nostra isola. Eventi enogastronomici, di natura religiosa, insomma percorsi unici per conoscere una Sardegna autentica da vivere non solo in alta stagione. Questi eventi consentono una conoscenza più approfondita della regione». Infine una domanda sull’overtourism. «Per quanto riguarda l’overtourism, la Sardegna ha scelto da tempo di rivolgersi ad un turista attento di alto profilo e esigente. Esiste un’offerta sterminata e unica a disposizione di tutti. Noi siamo una terra ospitale ma ci aspettiamo che il turista rispetti la natura della nostra Isola. Infine i trasporti: se riusciremo a risolvere pienamente il problema del trasporto aereo e dei collegamenti, la Sardegna potrà essere una meta di vacanza dal primo gennaio al 31 dicembre». [post_title] => Cocco (Sardegna): «Superati i dati pre pandemici. 2024 pieno di eventi» [post_date] => 2023-11-07T14:48:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699368522000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455592 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455595" align="alignleft" width="300"] Un momento della Maiden Call[/caption] Cerimonia della Maiden Call per la World Europa a Palermo. Con il debutto dell'ammiraglia della flotta nello scalo del capoluogo siciliano Msc celebra il raddoppio dei passeggeri movimentati in città. Grazie al posizionamento di ben tre navi, a fine 2023 saranno infatti ben 468 mila gli ospiti trasportati a Palermo dalla compagnia crocieristica, più del doppio rispetto ai 207 mila del 2022. E nel 2024 le previsioni sono per un ulteriore, seppur piccolo, incremento per un totale di 475 mila passeggeri movimentati. Cifre che fanno di Msc il gruppo leader nello scalo palermitano, con oltre il 50% di quota di mercato, rispetto al 38% dell'anno scorso. "Il porto di Palermo e l’intera Sicilia sono sempre più al centro della nostra strategia - spiega il responsabile commerciale Msc per Sicilia e Puglia, Beppe Lupelli -. Il capoluogo e i suoi dintorni sono infatti tra le mete preferite dei nostri passeggeri nel mar Mediterraneo, potendo contare su una grandissima e ineguagliabile varietà di bellezze artistiche e naturali. Per questo nel 2023 e nel 2024 abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Sicilia". [post_title] => Msc celebra il raddoppio dei passeggeri a Palermo con la Maiden Call della World Europa [post_date] => 2023-11-07T14:11:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699366279000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evolution Travel lancia una serie di proposte per visitare Miami. La “Magic City” della Florida che comprende tante Miami poco conosciute che vale la pena esplorare per immergersi nell’anima più autentica di questa realtà multiculturale, dove poter vivere viaggi indimenticabili. È questo l’obiettivo dei consulenti di viaggio online Sonia Russo e Mario Lipari, che hanno rivoluzionato il portale web dedicato all’eclettica città costiera, per farne la destinazione perfetta per ogni tipo di viaggiatore. Dopo aver scoperto Miami durante una vacanza nel 2011, Sonia e Mario hanno «percepito un’attrazione particolare per questa città e un grande potenziale in termini di viaggi», raccontano. «Di solito, i turisti si fermano pochi giorni a Miami Beach e poi ripartono per andare in altre località della Florida e degli Stati Uniti. In realtà c’è tanto di più a Miami. Ed è questo che i potenziali viaggiatori e tour operator ora trovano sul portale dedicato di Evolution Travel: proposte di viaggio e consigli personalizzati per conoscere una Miami che è cresciuta economicamente, ma anche a livello artistico e culturale. Una città per fare tante esperienze diverse». Non c’è dunque solo Ocean Drive, la zona più iconica con le spiagge di South Beach, il distretto dell’Art Decò e la vibrante vita notturna; ma anche il quartiere di Wynwood Walls: una galleria a cielo aperto con murales e graffiti, da visitare, volendo, con guida. E poi il parco nazionale delle Everglades, da esplorare con un’escursione in barca o in canoa, tra alligatori, uccelli esotici e natura selvaggia; e il Biscayne National Park, dove l’oceano incontra la terra e le immersioni subacquee fra barriere coralline e relitti di nave sono magiche. «Abbiamo arricchito il portale – aggiungono Sonia e Mario – con le proposte più alternative, adatte a tutti i tipi di clienti: famiglie, coppie, gruppi amici, over 60, sposi in viaggio di nozze, amanti dell’arte o della musica. Abbiamo fatto di Miami una destinazione adatta a tutti». Escursioni per chi non è mai stato nella città, tour di quartieri insoliti, l’esperienza di fare un barbecue texano a base di ribs seduti sui tipici tavoloni condivisi con altri commensali, oppure di visitare fattorie country side dove si producono fragole. Sono solo alcuni esempi delle tante attività possibili. [post_title] => Evolution Travel: proposte e pacchetti per scoprire l'anima nascosta di Miami [post_date] => 2023-11-07T13:08:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699362521000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455583 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 15 i soggetti candidati all'acquisizione di Alpitour, tutti provenienti dall'estero. Almeno questo è quanto emerge da alcune indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore. Le voci si riferirebbero alle prime manifestazioni d'interesse giunte sui tavoli dell'advisor Golman Sachs, incaricato dall'azionista di maggioranza Tip di gestire le trattative. Le offerte concrete sono attese ora entro la fine dell'anno. Tra le realtà coinvolte non ci sarebbe dunque al momento il gruppo Msc, inizialmente indicato da molti come uno dei potenziali front-runner nella corsa al gruppo torinese. Pochi anche i fondi di private equity, con l'eccezione di quelli con una certa expertise nel settore come per esempio Certares, già attivo sul dossier Ita. Tra i nomi coinvolti ci sarebbero invece due colossi europei del comparto: la tedesca Tui e gli spagnoli di Vamos, terzo gruppo turistico più importante della penisola iberica, con un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro. Non mancherebbero infine le proposte di spacchettamento di Alpitour, con offerte per singole attività del gruppo che però sarebbero già state tutte rifiutate. [post_title] => Tui e Vamos tra i pretendenti Alpitour. Non c'è invece Msc [post_date] => 2023-11-07T12:58:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699361934000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455575 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori accesi sulle rotte verso il Regno Unito per Ita Airways, che partecipa in questi giorni al Wtm di Londra. Quello inglese resta un mercato strategico per la compagnia che continua a garantire i collegamenti su London City, destinazione privilegiata dalla clientela business che lavora nella metropoli londinese. Novità principale è l’avvio del collegamento diretto da Milano Linate a London City operato con il nuovo Airbus A220-100, con 3 frequenze giornaliere che diventeranno 4 dal prossimo gennaio. Ciò consentirà a Ita di operare un totale di 48 voli settimanali da e per la capitale britannica. Complessivamente, l'offerta Ita per il mercato britannico prevede fino ad un massimo di 90 voli settimanali (andata e ritorno) tra Londra e i due hub di Roma Fiumicino e Milano Linate. Oltre ai collegamenti giornalieri da Milano Linate, il vettore opera collegamenti giornalieri da Roma Fiumicino a Londra Heathrow. L'operativo invernale di Ita conta oggi 52 destinazioni, di cui 12 intercontinentali, 23 internazionali e 17 domestiche; due le nuove rotte intercontinentali, Rio de Janeiro e Malè, che si aggiungono ai collegamenti di lungo raggio su New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi. [post_title] => Ita Airways rilancia sulla Linate-London City: quattro voli giornalieri da gennaio 2024 [post_date] => 2023-11-07T12:35:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699360531000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455566 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutte confermate le operazioni sul volato Sand Tour per Egitto, Giordania e Turchia. "Nonostante il calo di fatturato registrato a seguito della crisi israeliana - racconta il direttore prodotto, Dario Dell’Aversana - abbiamo deciso di mantenere attive tutte le nostre catene charter e la nostra programmazione: una grande sfida, certo, ma anche una promessa nei confronti del trade, delle agenzie e dei nostri partner globali. Non interrompiamo perciò nessuna catena voli e manteniamo tutti gli impegni presi con le compagnie aeree, i nostri resort e dmc". Fortunatamente, dopo un blocco totale di una settimana fa, il to sta ora registrando una timida ripresa sulle tre destinazioni, vere e proprie mete chiave dell'operatore fiorentino: "Abbiamo perciò deciso di lanciare una campagna promo davvero speciale con prezzi estremamente competitivi per dare slancio e velocità alla ripartenza - aggiunge Dell’Aversana -. Chiedo quindi a tutti gli agenti di darci una mano e un aiuto importante. Non mi serve dire che ho visto personalmente, nel mio viaggio in Egitto e in Giordania di settimana scorsa, il grado di tranquillità che regna in queste aree. Fortunatamente sono ancora centinaia le persone che sono in tour in Giordania e nelle altre mete; viaggiatori che in questi giorni ci stanno mandando video di serenità e momenti piacevoli da far veicolare sui social. In Sand ne abbiamo viste tante in questi anni, ma abbiamo imparato a non mollare. E non molleremo certo ora!". [post_title] => Sand Tour rilancia su Egitto, Giordania e Turchia con una super promo [post_date] => 2023-11-07T11:47:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699357633000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455564 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair tornerà a collegare Helsinki con Nagoya, dal 30 maggio 2024: la rotta, sospesa allo scoppio della pandemia, sarà operata con due frequenze alla settimana. «Voliamo già a Tokyo Haneda e Narita, oltre che a Osaka. Nella stagione estiva del 2024, avremo quindi un totale di venti frequenze settimanali verso il Giappone», afferma Ole Orvér, chief commercial officer del vettore. Intanto, per la winter in corso, Finnair sta aggiornando l'operativo con nuovi voli verso le Isole Britanniche, l'Islanda e le destinazioni leisure in Portogallo e nelle Isole Canarie. Ci sono due frequenze settimanali per Faro in Portogallo e per Lanzarote e Fuerteventura; il vettore inizierà inoltre a operare con aeromobili widebody su due popolari destinazioni leisure: ci saranno tre frequenze settimanali aggiuntive per Dubai con Airbus A330. I voli per Las Palmas saranno operati con l'Airbus A350. Lo schedule prevede poi la rotta verso Manchester con cinque frequenze settimanali aggiuntive, mentre Dublino ed Edimburgo avranno entrambe due frequenze settimanali aggiuntive. Tutti questi voli saranno collegati con i voli Finnair per la Finlandia settentrionale, la Scandinavia e il Giappone. In Islanda, Finnair aggiungerà tre voli settimanali per Reykjavik. [post_title] => Finnair ripristinerà la rotta da Helsinki a Nagoya nel giugno 2024 [post_date] => 2023-11-07T11:28:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699356513000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455559 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_288703" align="alignleft" width="300"] E' situata a Napoli una delle strutture acquisite da Chc[/caption] Sono l'Holiday Inn Naples da 326 camere, il Villa Ducale Parma da 113 stanze e il My One di Bologna da 98 camere le nuove acquisizioni del gruppo Chc Holding, facente capo all'imprenditore di origini valtellinesi ma di adozione riminese, Roberto Ciapparelli. Il deal, il cui valore non è noto, è stato perfezionato con Bayview Italia, società specializzata nella gestione e nel recupero di crediti in sofferenza (Npl). Chc prevede ora un investimento Capex di circa 10 milioni di euro, da portare avanti tra il 2024 e il 2025. I lavori di restyling dovrebbero garantire al gruppo un fatturato immobiliare e gestionale dei tre hotel a regime, stando alle dichiarazioni del management, di oltre 30 milioni. Con queste nuove acquisizioni, il portfolio Chc sale a 13 strutture per un totale di 1.701 camere, di cui 1.317 in proprietà diretta, situate a Firenze, Bologna, Milano, Torino, Genova, Parma, Venezia e Napoli. Oltre a un'ulteriore apertura prevista a Trieste nel 2025, Chc è attualmente in trattative avanzate per quattro altre opportunità a Roma, Milano, Genova e in Sardegna. Il gruppo si appresa a chiudere il 2023 con un fatturato della parte gestionale in crescita del 27% e margini operativi lordi (ebitda) a +65% a parità di perimetro. Le tariffe medie degli hotel sono contemporaneamente salite del 19% circa, per un tasso di occupazione dell'82%. Di pochi giorni fa è infine la notizia dell'accordo di franchising siglato dalla City Hotels Company Holding (Chc) con il gruppo Ihg per l'affiliazione dell'hotel Torino Castello al brand Indigo. [post_title] => Chc Holding acquisisce tre hotel a Parma, Napoli e Bologna da Bayview Italia [post_date] => 2023-11-07T11:23:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699356223000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455555 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Iberia ha restituito, con tre anni di anticipo, il prestito da 758 milioni di euro concesso dalle banche spagnole nel maggio 2020, in piena pandemia. L'operazione, come riferito dal quotidiano economico Cinco Dias, è stata completata in due fasi: Iberia ha pagato lo scorso aprile una prima rata di 114 milioni mentre ora ha saldato i restanti 664 milioni. La compagnia presieduta da Fernando Candela - primo vettore spagnolo a estinguere totalmente il prestito Ico (Instituto de Crédito Oficial) - aveva una scadenza di 168 milioni di euro nel 2024, un altro rimborso di 206 milioni di euro nel 2025 e la cifra per il 2026 raggiungeva i 311 milioni di euro. Intanto, Iberia ha archiviato i conti del terzo trimestre con un risultato storico: l'utile operativo tra luglio e settembre è stato di 449 milioni (255 milioni nell'estate 2022 e 264 milioni nell'estate 2019), su ricavi in crescita del 19% rispetto al terzo trimestre del 2022. Dopo un aumento del 18% della capacità offerta, i ricavi unitari da passeggeri sono migliorati del 5% e la ripresa della clientela business si sta concretizzando. [post_title] => Iberia restituisce alle banche il prestito ottenuto durante la pandemia con tre anni di anticipo [post_date] => 2023-11-07T11:12:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699355571000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita airways rilancia sulla linate london city quattro voli giornalieri da gennaio 2024" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3803,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Abbiamo incontrato al Wtm di Londra Andrea Cocco, capo gabinetto dell’assessorato al turismo, artigianato e commercio della Sardegna. Gli abbiamo chiesto come è andato il 2023.\r

\r

«L’andamento della stagione 2023 è stato estremamente soddisfacente. I numeri degli arrivi in Sardegna sono superiori ai dati pre pandemia quindi a quelli del 20219. Per la prima volta assistiamo ad una crescita di arrivi turistici in periodi di non altissima stagione. In maniera singolare vi è stata una leggerissima flessione nel mese di agosto che noi valutiamo come segnale positivo. Infatti ad agosto la Sardegna non può accogliere un numero di turisti maggiore di quelli che storicamente arrivano nella nostra isola, perché è una terra che ha tanto da offrire anche negli altri mesi, in primavera autunno e inverno.\r

\r

«Quest’anno, per esempio, abbiamo assistito ad una meravigliosa stagione di ottobre con un allungamento dell’estate. Quindi per coloro che amano il mare anche i mesi di aprile maggio e ottobre sono mesi perfetti per una vacanza.\r

Prospettive\r

Quali sono le prospettive per il 2024 e quali eventi prevedete?\r

\r

«Nel 2024 continueremo con la promozione di tutti quegli eventi identitari che si disseminano lungo i 24 mila chilometri quadrati e i 377 comuni della nostra isola. Eventi enogastronomici, di natura religiosa, insomma percorsi unici per conoscere una Sardegna autentica da vivere non solo in alta stagione. Questi eventi consentono una conoscenza più approfondita della regione».\r

\r

Infine una domanda sull’overtourism.\r

\r

«Per quanto riguarda l’overtourism, la Sardegna ha scelto da tempo di rivolgersi ad un turista attento di alto profilo e esigente. Esiste un’offerta sterminata e unica a disposizione di tutti. Noi siamo una terra ospitale ma ci aspettiamo che il turista rispetti la natura della nostra Isola. Infine i trasporti: se riusciremo a risolvere pienamente il problema del trasporto aereo e dei collegamenti, la Sardegna potrà essere una meta di vacanza dal primo gennaio al 31 dicembre».","post_title":"Cocco (Sardegna): «Superati i dati pre pandemici. 2024 pieno di eventi»","post_date":"2023-11-07T14:48:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1699368522000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455595\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un momento della Maiden Call[/caption]\r

\r

Cerimonia della Maiden Call per la World Europa a Palermo. Con il debutto dell'ammiraglia della flotta nello scalo del capoluogo siciliano Msc celebra il raddoppio dei passeggeri movimentati in città. Grazie al posizionamento di ben tre navi, a fine 2023 saranno infatti ben 468 mila gli ospiti trasportati a Palermo dalla compagnia crocieristica, più del doppio rispetto ai 207 mila del 2022. E nel 2024 le previsioni sono per un ulteriore, seppur piccolo, incremento per un totale di 475 mila passeggeri movimentati. Cifre che fanno di Msc il gruppo leader nello scalo palermitano, con oltre il 50% di quota di mercato, rispetto al 38% dell'anno scorso.\r

\r

\"Il porto di Palermo e l’intera Sicilia sono sempre più al centro della nostra strategia - spiega il responsabile commerciale Msc per Sicilia e Puglia, Beppe Lupelli -. Il capoluogo e i suoi dintorni sono infatti tra le mete preferite dei nostri passeggeri nel mar Mediterraneo, potendo contare su una grandissima e ineguagliabile varietà di bellezze artistiche e naturali. Per questo nel 2023 e nel 2024 abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Sicilia\".","post_title":"Msc celebra il raddoppio dei passeggeri a Palermo con la Maiden Call della World Europa","post_date":"2023-11-07T14:11:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699366279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evolution Travel lancia una serie di proposte per visitare Miami.\r

La “Magic City” della Florida che comprende tante Miami poco conosciute che vale la pena esplorare per immergersi nell’anima più autentica di questa realtà multiculturale, dove poter vivere viaggi indimenticabili. È questo l’obiettivo dei consulenti di viaggio online Sonia Russo e Mario Lipari, che hanno rivoluzionato il portale web dedicato all’eclettica città costiera, per farne la destinazione perfetta per ogni tipo di viaggiatore.\r

\r

Dopo aver scoperto Miami durante una vacanza nel 2011, Sonia e Mario hanno «percepito un’attrazione particolare per questa città e un grande potenziale in termini di viaggi», raccontano. «Di solito, i turisti si fermano pochi giorni a Miami Beach e poi ripartono per andare in altre località della Florida e degli Stati Uniti. In realtà c’è tanto di più a Miami. Ed è questo che i potenziali viaggiatori e tour operator ora trovano sul portale dedicato di Evolution Travel: proposte di viaggio e consigli personalizzati per conoscere una Miami che è cresciuta economicamente, ma anche a livello artistico e culturale. Una città per fare tante esperienze diverse».\r

\r

Non c’è dunque solo Ocean Drive, la zona più iconica con le spiagge di South Beach, il distretto dell’Art Decò e la vibrante vita notturna; ma anche il quartiere di Wynwood Walls: una galleria a cielo aperto con murales e graffiti, da visitare, volendo, con guida. E poi il parco nazionale delle Everglades, da esplorare con un’escursione in barca o in canoa, tra alligatori, uccelli esotici e natura selvaggia; e il Biscayne National Park, dove l’oceano incontra la terra e le immersioni subacquee fra barriere coralline e relitti di nave sono magiche. «Abbiamo arricchito il portale – aggiungono Sonia e Mario – con le proposte più alternative, adatte a tutti i tipi di clienti: famiglie, coppie, gruppi amici, over 60, sposi in viaggio di nozze, amanti dell’arte o della musica. Abbiamo fatto di Miami una destinazione adatta a tutti». Escursioni per chi non è mai stato nella città, tour di quartieri insoliti, l’esperienza di fare un barbecue texano a base di ribs seduti sui tipici tavoloni condivisi con altri commensali, oppure di visitare fattorie country side dove si producono fragole. Sono solo alcuni esempi delle tante attività possibili.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Evolution Travel: proposte e pacchetti per scoprire l'anima nascosta di Miami","post_date":"2023-11-07T13:08:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699362521000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455583","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 15 i soggetti candidati all'acquisizione di Alpitour, tutti provenienti dall'estero. Almeno questo è quanto emerge da alcune indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore. Le voci si riferirebbero alle prime manifestazioni d'interesse giunte sui tavoli dell'advisor Golman Sachs, incaricato dall'azionista di maggioranza Tip di gestire le trattative. Le offerte concrete sono attese ora entro la fine dell'anno.\r

\r

Tra le realtà coinvolte non ci sarebbe dunque al momento il gruppo Msc, inizialmente indicato da molti come uno dei potenziali front-runner nella corsa al gruppo torinese. Pochi anche i fondi di private equity, con l'eccezione di quelli con una certa expertise nel settore come per esempio Certares, già attivo sul dossier Ita. Tra i nomi coinvolti ci sarebbero invece due colossi europei del comparto: la tedesca Tui e gli spagnoli di Vamos, terzo gruppo turistico più importante della penisola iberica, con un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro. Non mancherebbero infine le proposte di spacchettamento di Alpitour, con offerte per singole attività del gruppo che però sarebbero già state tutte rifiutate.","post_title":"Tui e Vamos tra i pretendenti Alpitour. Non c'è invece Msc","post_date":"2023-11-07T12:58:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699361934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455575","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Riflettori accesi sulle rotte verso il Regno Unito per Ita Airways, che partecipa in questi giorni al Wtm di Londra. Quello inglese resta un mercato strategico per la compagnia che continua a garantire i collegamenti su London City, destinazione privilegiata dalla clientela business che lavora nella metropoli londinese. \r

\r

Novità principale è l’avvio del collegamento diretto da Milano Linate a London City operato con il nuovo Airbus A220-100, con 3 frequenze giornaliere che diventeranno 4 dal prossimo gennaio. Ciò consentirà a Ita di operare un totale di 48 voli settimanali da e per la capitale britannica. \r

Complessivamente, l'offerta Ita per il mercato britannico prevede fino ad un massimo di 90 voli settimanali (andata e ritorno) tra Londra e i due hub di Roma Fiumicino e Milano Linate. Oltre ai collegamenti giornalieri da Milano Linate, il vettore opera collegamenti giornalieri da Roma Fiumicino a Londra Heathrow.\r

L'operativo invernale di Ita conta oggi 52 destinazioni, di cui 12 intercontinentali, 23 internazionali e 17 domestiche; due le nuove rotte intercontinentali, Rio de Janeiro e Malè, che si aggiungono ai collegamenti di lungo raggio su New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi.","post_title":"Ita Airways rilancia sulla Linate-London City: quattro voli giornalieri da gennaio 2024","post_date":"2023-11-07T12:35:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699360531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutte confermate le operazioni sul volato Sand Tour per Egitto, Giordania e Turchia. \"Nonostante il calo di fatturato registrato a seguito della crisi israeliana - racconta il direttore prodotto, Dario Dell’Aversana - abbiamo deciso di mantenere attive tutte le nostre catene charter e la nostra programmazione: una grande sfida, certo, ma anche una promessa nei confronti del trade, delle agenzie e dei nostri partner globali. Non interrompiamo perciò nessuna catena voli e manteniamo tutti gli impegni presi con le compagnie aeree, i nostri resort e dmc\".\r

\r

Fortunatamente, dopo un blocco totale di una settimana fa, il to sta ora registrando una timida ripresa sulle tre destinazioni, vere e proprie mete chiave dell'operatore fiorentino: \"Abbiamo perciò deciso di lanciare una campagna promo davvero speciale con prezzi estremamente competitivi per dare slancio e velocità alla ripartenza - aggiunge Dell’Aversana -. Chiedo quindi a tutti gli agenti di darci una mano e un aiuto importante. Non mi serve dire che ho visto personalmente, nel mio viaggio in Egitto e in Giordania di settimana scorsa, il grado di tranquillità che regna in queste aree. Fortunatamente sono ancora centinaia le persone che sono in tour in Giordania e nelle altre mete; viaggiatori che in questi giorni ci stanno mandando video di serenità e momenti piacevoli da far veicolare sui social. In Sand ne abbiamo viste tante in questi anni, ma abbiamo imparato a non mollare. E non molleremo certo ora!\".\r

\r

","post_title":"Sand Tour rilancia su Egitto, Giordania e Turchia con una super promo","post_date":"2023-11-07T11:47:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699357633000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455564","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair tornerà a collegare Helsinki con Nagoya, dal 30 maggio 2024: la rotta, sospesa allo scoppio della pandemia, sarà operata con due frequenze alla settimana. «Voliamo già a Tokyo Haneda e Narita, oltre che a Osaka. Nella stagione estiva del 2024, avremo quindi un totale di venti frequenze settimanali verso il Giappone», afferma Ole Orvér, chief commercial officer del vettore.\r

\r

Intanto, per la winter in corso, Finnair sta aggiornando l'operativo con nuovi voli verso le Isole Britanniche, l'Islanda e le destinazioni leisure in Portogallo e nelle Isole Canarie. Ci sono due frequenze settimanali per Faro in Portogallo e per Lanzarote e Fuerteventura; il vettore inizierà inoltre a operare con aeromobili widebody su due popolari destinazioni leisure: ci saranno tre frequenze settimanali aggiuntive per Dubai con Airbus A330. I voli per Las Palmas saranno operati con l'Airbus A350.\r

\r

Lo schedule prevede poi la rotta verso Manchester con cinque frequenze settimanali aggiuntive, mentre Dublino ed Edimburgo avranno entrambe due frequenze settimanali aggiuntive. Tutti questi voli saranno collegati con i voli Finnair per la Finlandia settentrionale, la Scandinavia e il Giappone.\r

\r

In Islanda, Finnair aggiungerà tre voli settimanali per Reykjavik.\r

\r

","post_title":"Finnair ripristinerà la rotta da Helsinki a Nagoya nel giugno 2024","post_date":"2023-11-07T11:28:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699356513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_288703\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] E' situata a Napoli una delle strutture acquisite da Chc[/caption]\r

\r

Sono l'Holiday Inn Naples da 326 camere, il Villa Ducale Parma da 113 stanze e il My One di Bologna da 98 camere le nuove acquisizioni del gruppo Chc Holding, facente capo all'imprenditore di origini valtellinesi ma di adozione riminese, Roberto Ciapparelli. Il deal, il cui valore non è noto, è stato perfezionato con Bayview Italia, società specializzata nella gestione e nel recupero di crediti in sofferenza (Npl). Chc prevede ora un investimento Capex di circa 10 milioni di euro, da portare avanti tra il 2024 e il 2025. I lavori di restyling dovrebbero garantire al gruppo un fatturato immobiliare e gestionale dei tre hotel a regime, stando alle dichiarazioni del management, di oltre 30 milioni.\r

\r

Con queste nuove acquisizioni, il portfolio Chc sale a 13 strutture per un totale di 1.701 camere, di cui 1.317 in proprietà diretta, situate a Firenze, Bologna, Milano, Torino, Genova, Parma, Venezia e Napoli. Oltre a un'ulteriore apertura prevista a Trieste nel 2025, Chc è attualmente in trattative avanzate per quattro altre opportunità a Roma, Milano, Genova e in Sardegna. Il gruppo si appresa a chiudere il 2023 con un fatturato della parte gestionale in crescita del 27% e margini operativi lordi (ebitda) a +65% a parità di perimetro. Le tariffe medie degli hotel sono contemporaneamente salite del 19% circa, per un tasso di occupazione dell'82%.\r

\r

Di pochi giorni fa è infine la notizia dell'accordo di franchising siglato dalla City Hotels Company Holding (Chc) con il gruppo Ihg per l'affiliazione dell'hotel Torino Castello al brand Indigo.","post_title":"Chc Holding acquisisce tre hotel a Parma, Napoli e Bologna da Bayview Italia","post_date":"2023-11-07T11:23:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699356223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455555","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia ha restituito, con tre anni di anticipo, il prestito da 758 milioni di euro concesso dalle banche spagnole nel maggio 2020, in piena pandemia. L'operazione, come riferito dal quotidiano economico Cinco Dias, è stata completata in due fasi: Iberia ha pagato lo scorso aprile una prima rata di 114 milioni mentre ora ha saldato i restanti 664 milioni.\r

\r

La compagnia presieduta da Fernando Candela - primo vettore spagnolo a estinguere totalmente il prestito Ico (Instituto de Crédito Oficial) - aveva una scadenza di 168 milioni di euro nel 2024, un altro rimborso di 206 milioni di euro nel 2025 e la cifra per il 2026 raggiungeva i 311 milioni di euro.\r

\r

Intanto, Iberia ha archiviato i conti del terzo trimestre con un risultato storico: l'utile operativo tra luglio e settembre è stato di 449 milioni (255 milioni nell'estate 2022 e 264 milioni nell'estate 2019), su ricavi in crescita del 19% rispetto al terzo trimestre del 2022. Dopo un aumento del 18% della capacità offerta, i ricavi unitari da passeggeri sono migliorati del 5% e la ripresa della clientela business si sta concretizzando.\r

\r

","post_title":"Iberia restituisce alle banche il prestito ottenuto durante la pandemia con tre anni di anticipo","post_date":"2023-11-07T11:12:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699355571000]}]}}