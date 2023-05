Ita Airways protagonista alla Sustainable Flight Challenge di SkyTeam Ita Airways torna a confermare la partecipazione alla Sustainable Flight Challenge di SkyTeam. Lo scorso anno la compagnia aerea italiana si era aggiudicata due riconoscimenti, classificandosi al primo posto nelle categorie Greatest CO 2 reduction medium-haul e Best waste management, oltre al titolo di Best employee engagement, a sottolineare il lavoro e lo spirito di squadra che ha animato la partecipazione di tutto lo staff del vettore di bandiera. Quest’anno Ita con quattro voli: i primi due voli sulla tratta intercontinentale Roma Fiumicino-Miami, entrambi operati con Airbus A330: l’AZ630, con partenza da Roma Fiumicino il 20 maggio alle 10:40 e arrivo a Miami alle 15:55, e l’AZ631 del 20 maggio con partenza da Miami alle ore 19:25 e arrivo sull’HUB di Fiumicino alle ore 11:35 del giorno dopo. Gli altri due voli invece sulla tratta internazionale Roma-Barcellona, operati con Airbus A320neo: l’AZ074 del prossimo 28 maggio, con partenza alle ore 09:00 da Fiumicino e arrivo a Barcellona alle 10:50 e l’AZ077 dello stesso giorno, con partenza alle 11:40 e arrivo all’hub di Fiumicino alle 13:25. Oltre alle consuete procedure operative, su tutti i voli Ita Airways svilupperà ed integrerà una serie di attività straordinarie in coordinamento con tutti i reparti coinvolti. In un’ottica di efficienza e di riduzione dell’impatto ambientale, queste attività riguarderanno tutte le operazioni di volo e di terra: dalla programmazione della rotta alla movimentazione in aeroporto, dalle manovre di volo ad attività specifiche sull’aeromobile al fine di limitare quanto più possibile le emissioni di CO 2 .

