Ita Airways: promozione targata San Valentino per volare in Italia, Europa e Usa Ita Airways ha varato una promozione dedicata al giorno di San Valentino: fino al 14 febbraio è infatti possibile acquistare i voli della compagnia con uno sconto fino al 20% per volare in Italia, Europa e Stati Uniti. Per accedere alla promozione, valida per un viaggio di almeno due persone, basterà inserire il codice “SANVA2024” in fase d’acquisto sul sito del vettore. A supporto dell’offerta di San Valentino, Ita ha lanciato anche una campagna pubblicitaria per gli innamorati, che è online sul sito web e sui canali social ufficiali della compagnia, sempre fino al 14 febbraio. La campagna si ispira ai passeggeri in volo sugli aerei del vettore e che si trovano, loro malgrado, a vivere momenti di vicinanza e tenerezza con persone sconosciute sedute accanto, il tutto suggellato dalla frase “A San Valentino vola con chi ami davvero”. Condividi

