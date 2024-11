Ita Airways-Lufthansa, è bagarre sul prezzo: accordo a rischio? Ancora non sono rose e fiori in casa Ita Airways-Lufthansa, che si sarebbero addirittura trovate ai ferri corti alla vigilia dell’invio a Bruxelles della documentazione finale sui remedy taker, indispensabile per ottenere il via libera dall’Antitrust europeo. Secondo quanto riportato oggi da Il Corriere.it, potrebbe essere a rischio l’accordo tra il ministero dell’Economia e il gruppo Lufthansa dopo quasi due anni di trattative, a causa di un “litigio”, “in particolare sul prezzo” avvenuto nella serata di ieri “poco prima di inviare a Bruxelles i documenti per l’ok alle nozze”. Clausole Italiani e tedeschi, secondo le fonti riportate dal quotidiano, “hanno iniziato a discutere su alcune clausole contrattuali relative alla cifra da sborsare in seguito al primo aumento di capitale riservato a Lufthansa. A quel punto — è una delle ricostruzioni — il colosso tedesco avrebbe evidenziato che il closing, plausibilmente a fine anno, dovrebbe vedere un ‘aggiustamento’ della cifra relativa alla seconda tranche da 325 milioni di euro perché Ita rispetto a sei mesi prima avrà perso valore”. Roma non ritiene di essere obbligata a chiudere l’accordo con Lufthansa se questo dovesse andare contro gli interessi del Paese: «Roma non accetta alcun aggiustamento sulla seconda tranche sulla base dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre dell’anno che nel trasporto aereo è anche uno dei peggiori perché il periodo nel quale le aviolinee perdono soldi. «L’Italia non svende la sua compagnia», filtra da fonti del governo”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478232 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In Italia il Bto, Be Travel Onlife, è l’appuntamento di riferimento su turismo, formazione e innovazione. Una costante evoluzione che ha preso il via nel 2008 creando una forte identità capace di unire un alto valore scientifico a un format creativo che è molto amato dal pubblico. Il luogo deputato per lo svolgimento di questo laboratorio di idee sarà anche quest’anno la Stazione Leoploda di Firenze dal 27 al 28 novembre 2024. «Bto nasce da un’intuizione pubblica, infatti è uno dei rarissimi eventi totalmente pubblici esistenti in Italia, in cui la pubblica amministrazione, nel mettere in campo una grande campagna di comunicazione digitale si rende conto che però, se non c’è una base di operatori che siano formati per essere al passo con quella innovazione, il rischio è che la forbice diventi sempre più grande. - spiega Francesco Tapinassi, direttore scientifico di Bto -. Ha un’enorme forza dirompente e innovativa. Quindi da una parte siamo ancorati a quello che succede oggi, ma abbiamo anche uno sguardo verso il futuro e con quest’idea che un evento anno su anno serve a mantenere costante l’attenzione alla formazione e all’aggiornamento». Tutti gli ospiti dell’evento provengono dal mondo del “travel online” e vengono coinvolti dal comitato scientifico del Bto, guidato dal 2018 da Tapinassi, già dirigente del ministero dei beni culturali - dal 2014 e direttore di Toscana Promozione Turistica. Anche la prossima edizione di Bto racconterà un nuovo modo di vivere il turismo, in un continuo aggiornamento dal punto di vista tecnologico. Balance «Il tema che abbiamo scelto quest’anno è delicato: Balance - spiega Tapinassi - Da una parte faremo una riflessione più profonda sul rapporto tra l’evoluzione digitale e il fattore umano - che nel turismo è al centro della relazione. Dall’altra cercheremo un punto di equilibrio rispetto all’AI, che l’anno scorso era la grande novità. A un anno di distanza iniziamo a comprendere come utilizzarla nel nostro settore. Vogliamo capire come si sia evoluto questo strumento nelle sue varie declinazioni nel nostro settore e che cosa stia emergendo rispetto alle considerazioni fatte nella precedente edizione di Bto. «Nella conferma del nostro principio fondante, che è quello che la tecnologia è sempre fatta dagli uomini per gli uomini, quindi è amica. Non abbiamo timori. Comprenderne meglio le funzioni anche in termini prospettici e di futuro serve al sistema delle imprese, alla governance pubblica e privata e a comprendere meglio che vantaggi se ne possano trarre. Oggi i turisti si aspettano dall’AI una capacità di elaborazione dei dati rivolta alla personalizzazione dei servizi. Anche in questo bisogna trovare un Balance, perché gli strumenti digitali porterebbero in qualche modo a massificare la qualità del servizio. In realtà l’aspettativa è esattamente l’opposto. È un’apparente contrapposizione che richiede un equilibrio, un nuovo bilanciamento. Di questo parleremo in Bto quest’anno». Grande portata Ancora una volta l’evento sarà di grande portata. «Saremo circa 300 relatori, con la nostra attenzione al taglio pragmatico: si parlerà non di quello che “si potrebbe fare”, ma di quello che si fa davvero. Bto sarà una sorta di grande agorà, una piazza in cui si condivideranno le esperienze e dove affrontare i problemi. Proprio questo taglio ha portato a Bto un pubblico affezionato: un pubblico che trova delle risposte. Al centro di tutto è sempre l’uomo, perché la nostra idea è che gli strumenti debbano aiutare a recuperare tempo nelle funzioni meno importanti e interessanti. Si parla quindi di una tecnologia amica che aiuta l’impresa a capire, conoscere, dare migliori servizi. Il visitatore, da parte sua, avrà informazioni più intelligenti. È una dimensione di marketing sempre più friendly e vicino su cui ci piace ragionare». [gallery ids="478236,478237"] [post_title] => Tapinassi, «Bto, lo sguardo innovativo al futuro». Il tema: Balance [post_date] => 2024-11-05T13:31:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730813489000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478217 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tap Air Portugal ha siglato un accordo di distribuzione di contenuti multi-sorgente che include sia contenuti Ndc che contenuti tradizionali per le agenzie clienti di Travelport. «L'imminente lancio dei nostri contenuti Ndc in Travelport+ sarà un momento cruciale nel nostro rapporto decennale - ha dichiarato Mario Cruz, chief commercial and revenue officer del vettore lusitano -. Insieme, stiamo cercando di fornire una soluzione che renda facile per gli agenti l'accesso, la vendita e il servizio di contenuti e offerte Ndc su misura di Tap attraverso la piattaforma Travelport+». Gli agenti che utilizzano le soluzioni Api, Smartpoint Cloud e Smartpoint Desktop di Travelport potranno visualizzare e confrontare senza problemi le offerte Ndc della compagnia aerea insieme ai contenuti tradizionali e prenotare le migliori offerte per i loro viaggiatori. Le soluzioni complete di Travelport consentono inoltre agli agenti di gestire le prenotazioni Ndc per i loro viaggiatori. «Il nostro accordo aggiornato con Tap Air Portugal evidenzia il nostro impegno reciproco nel creare un'esperienza di acquisto e di servizio moderna e personalizzata per gli agenti e i viaggiatori con Ndc - ha dichiarato Damian Hickey, global head of travel partners di Travelport -. Con la futura fornitura di contenuti e servizi Ndc di Tap in Travelport+, continuiamo la nostra missione di garantire che le agenzie possano facilmente ricercare, confrontare, prenotare e servire le migliori offerte delle principali compagnie aeree, tutto in un’unica soluzione». [post_title] => Tap Air Portugal: intesa con Travelport sui contenuti Ndc [post_date] => 2024-11-05T12:15:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730808951000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478211 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ancora non sono rose e fiori in casa Ita Airways-Lufthansa, che si sarebbero addirittura trovate ai ferri corti alla vigilia dell'invio a Bruxelles della documentazione finale sui remedy taker, indispensabile per ottenere il via libera dall'Antitrust europeo. Secondo quanto riportato oggi da Il Corriere.it, potrebbe essere a rischio l’accordo tra il ministero dell’Economia e il gruppo Lufthansa dopo quasi due anni di trattative, a causa di un "litigio", "in particolare sul prezzo" avvenuto nella serata di ieri "poco prima di inviare a Bruxelles i documenti per l’ok alle nozze". Clausole Italiani e tedeschi, secondo le fonti riportate dal quotidiano, "hanno iniziato a discutere su alcune clausole contrattuali relative alla cifra da sborsare in seguito al primo aumento di capitale riservato a Lufthansa. A quel punto — è una delle ricostruzioni — il colosso tedesco avrebbe evidenziato che il closing, plausibilmente a fine anno, dovrebbe vedere un 'aggiustamento' della cifra relativa alla seconda tranche da 325 milioni di euro perché Ita rispetto a sei mesi prima avrà perso valore". Roma non ritiene di essere obbligata a chiudere l’accordo con Lufthansa se questo dovesse andare contro gli interessi del Paese: «Roma non accetta alcun aggiustamento sulla seconda tranche sulla base dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre dell’anno che nel trasporto aereo è anche uno dei peggiori perché il periodo nel quale le aviolinee perdono soldi. «L’Italia non svende la sua compagnia», filtra da fonti del governo". [post_title] => Ita Airways-Lufthansa, è bagarre sul prezzo: accordo a rischio? [post_date] => 2024-11-05T11:29:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730806147000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boeing e maestranze, la trattativa ha avuto buon esito. Termina dopo oltre sette settimane lo sciopero dei lavoratori della Boeing negli Usa, dopo che gli stessi hanno deciso di accettare un nuovo progetto di accordo sociale. I circa 33 mila dipendenti dell’azienda, infatti, hanno deciso di porre fine alla protesta approvando con il 59% dei voti l'accordo che prevede un aumento salariale molto vicino alle sue richieste ma non il ripristino del vecchio regime pensionistico. Il fatto che la protesta sia è costata a Boeing e ai suoi fornitori più di dieci miliardi di dollari, è di importanza solo in chiave capitalistica, dall'altra parte c'è visto chi lavora sul serio e sono gli operai e le maestranze che chiedevano un trattamento più idoneo. Gli scioperi servono ad avere migliori condizioni di lavoro a fronte di una perdita dell'azienda. Questo è il quadro. Bisognerebbe ripassare qualche testo di Giuseppe Di Vittorio e company. Aumento salariale Nel dettaglio, adesso, il contratto prevede un aumento salariale del 38%, un bonus di firma da 12.000 dollari e disposizioni per aumentare i contributi del datore di lavoro in riferimento ad un piano pensionistico, oltre a contenere i costi dell'assistenza sanitaria. Jon Holden, capo del sindacato di Seattle, ha descritto il contratto come una vittoria per i lavoratori che erano decisi a recuperare più di un decennio di salari stagnanti. "Lo sciopero finirà e ora è nostro compito tornare al lavoro e iniziare a costruire gli aerei e riportare questa azienda al successo finanziario", ha spiegato. [post_title] => Boeing lo sciopero è finito. Mezza vittoria per i lavoratori [post_date] => 2024-11-05T10:52:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730803937000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478054 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quest’anno le stelle di Msc Crociere hanno brillato a bordo della Divina durante la mini crociera Napoli-Civitavecchia-Genova. Per la diciottesima edizione dell’evento All Stars of The Sea, nel giorno di tutti i Santi, erano presenti all’appuntamento 600 agenzie di viaggio delle oltre 6.800 codificate. Un momento di confronto e formazione con focus sulla programmazione del 2025 e per festeggiare i risultati raggiunti. L’evento è stato anche l’occasione per premiare partner e agenti di viaggio che durante l’anno hanno performato meglio. E per la stampa trade il riconoscimento è andato proprio a noi di Travel Quotidiano. Sono state inoltre riconfermate Best producer 2024 le agenzie Vivere e Viaggiare Pisa (per il Nord) e Groupintown (Sud), e Fanaro Viaggi (Centro - new entry), che da sole fatturano per Msc cifre a sei zeri in costante crescita. Per la vendita del segmento lusso, come Best Explora Journeys Seller si è distinta Ticketcrociere.it, mentre per lo Yacht Club, Cividin Viaggi (Nord), Business Class (Centro) e Sciamanin Viaggi (Sud). Sull’online travel agency, Crociere.com, Crocierissime.it e Cruisetopic.it. Tra le Best Social Media Travel Agency, Fersinaviaggi.it, Zuma Travel e Crocierepiù.it. Nel World Cruise, Dream e Travel, Ticketcrociere.it e Offerte-Crociere.com. Come migliore Partnership, Europe Assistance, Ita Airways, Qatar Airways, Italo e Air Europa. Per i Best Tour Operator, C&c Viaggi, Idee per Viaggiare, Mds Tour Operator e Going. Per i Network si è distinto anche quest’anno Gattinoni Group. Il 2024 è stato un nuovo anno record per le crociere in generale e per Msc Crociere con una crescita sensibile dei passeggeri ma molto importante sulla redditività. “A fine anno arriveremo a 4,2 milioni di passeggeri movimentati sul mercato italiano rispetto ai 4 milioni del 2023 (+5%) - ha dichiarato il vice presidente Sud Europa di Msc Crociere, Leonardo Massa -. È cresciuta soprattutto la redditività in virtù dell’aumento del prezzo medio delle crociere, del 18%. Il tutto si è cosi tradotto in un incremento di marginalità anche per le adv, importante rete capillare che conosce le esigenze del mercato italiano”. Nuove navi, nuovi brand e nuovi itinerari sono parte del progetto strategico che guarda al futuro, per un aumento di destinazioni e della gamma di prodotti da proporre in agenzia: “L’industria delle crociere non è satura. C’è ancora un grande margine di crescita. Nel 2000 erano appena 10 mila i croceristi, nel 2023 sono stati 34 milioni”. Punto della situazione e strategie Il prodotto crociere di Msc oggi è parte della Cruise Division del gruppo con due brand, Msc Crociere ed Explora Journeys, con tre segmenti di prodotto così distinti: Msc Crociere, Explora Journeys e Yacht Club. Il tutto con 44 mila camere per 90 mila ospiti a settimana su 22 navi. Sono poi in arrivo la Msc World America per aprile 2025 e altre quattro navi della serie Explora in cantiere entro il 2028. “Ora puntiamo a crescere anche sul mercato americano facendoci spazio tra i maggiori brand del mercato, Carnival e Royal Caribbean. - ha aggiunto Massa - A breve, infatti, la World America entrerà a far parte di questa strategia, insieme all’isola Ocean Cay Marine Reserve e all’apertura nel 2025 del nuovo terminal crocieristico di Miami, operazione da 400 milioni di euro realizzata con la partecipazione di Fincantieri e Snav”. [gallery ids="478057,478058,478060"] [post_title] => Cresce la redditività Msc. A Travel Quotidiano il premio stampa Trade [post_date] => 2024-11-04T11:37:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => all-stars-of-the-sea [1] => explora-journeys-msc-crociere [2] => in-evidenza [3] => leonardo-massa ) [post_tag_name] => Array ( [0] => All Stars of The Sea [1] => Explora Journeys Msc Crociere [2] => In evidenza [3] => Leonardo Massa ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730720247000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478086 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ancora poche ore - entro la mezzanotte di oggi, 4 novembre - e Ita Airways e Lufthansa dovranno consegnare a Bruxelles la versione definitiva dei "rimedi" richiesti dall’Antitrust Ue. Conditio sine qua non per accendere il semaforo verde che porterà alle nozze tra le due parti. Sul piatto, per ovviare a potenziali situazioni di monopolio, ci sono le soluzioni destinate ai collegamenti tra l'Italia e l'Europa centrale, l'aeroporto di Milano Linate e tre rotte da Roma Fiumicino al Nord America. Come spiega il Corriere.it, nel caso del corto-medio raggio e Linate non sembrano ormai esserci più dubbi sulla scelta di easyJet (con l'assegnazione al vettore di 30 slot giornalieri di Ita e Lufthansa). Rotte transatlantiche Più complesso il discorso relativo alle rotte transatlantiche, dove sono stati portati avanti colloqui con Air France e il gruppo Iag che però avevano chiesto una contropartita su Liante. Ma anche in questo caso la soluzione sarebbe stata trovata e l'invio della documentazione confermato entro le 23.59 di questa sera. L'atteso via libera dell'Ue consentirà il formale ingresso dei tedeschi in Ita con una prima quota del 41% con un aumento di capitale di 325 milioni di euro: e da gennaio 2025, come auspicato dal ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, l'avvio concreto delle prime sinergie di gruppo. [post_title] => Ita-Lufthansa: ultime ore per consegnare i "rimedi" all'Antitrust Ue [post_date] => 2024-11-04T10:53:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730717639000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478019 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono Bangalore e Mumbai le prime destinazioni che saranno raggiunte dall'A350-900 dotato della nuova Lufthansa Allegris, la nuova cabina di prima classe destinata alle rotte lungo raggio. Le date previste per il debutto sono, rispettivamente, il 9 e il 15 novembre. Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa, in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre, aveva anticipato che: «A metà ottobre abbiamo finalmente potuto prendere in consegna il primo Airbus A350 con la nuova cabina di prima classe. Ora siamo in fase di perfezionamento e attendiamo l'approvazione ufficiale delle autorità tedesche, dopodiché saremo in grado di far decollare l'aeromobile con i passeggeri tra pochi giorni». Secondo Spohr, «Entro la fine dell'anno prevediamo di avere in dotazione altri due di questi A350 con Allegris in tutte e quattro le classi di viaggio, e ancora di più all'inizio del 2025, con tre [ulteriori] esemplari». Oltre agli A350-900 in arrivo, si prevede che anche i nuovi Boeing 787-9 cominceranno ad essere equipaggiati con Allegris, così come i nuovi A350-1000 e i 777-9 di Lufthansa saranno dotati di cabine rinnovate. [post_title] => Lufthansa: la cabina di prima classe Allegris debutta sull'A350-900 che vola a Bangalore e Mumbai [post_date] => 2024-10-31T14:03:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730383394000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477969 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways continua ad ampliare il numero dei partner del programma di fidelizzazione Volare: il più recente accordo è quello firmato con Ip Gruppo api, principale operatore privato nel settore dei carburanti e dei servizi alla mobilità. Da oggi i clienti IPiù potranno trasferire i propri punti all’interno del programma Volare e allo stesso tempo i soci Volare potranno convertire i propri punti in punti Più. «Siamo due grandi realtà italiane che hanno nel proprio dna la missione di far muovere l’Italia, offrendo servizi di qualità a chi viaggia - dichiara Alberto Chiarini, amministratore delegato di IP Gruppo api -. Ai clienti del programma IPiù mettiamo a disposizione un’ampia offerta di vantaggi e sconti su misura dei loro bisogni, grazie a eccellenti partner nazionali e internazionali, che oggi arricchiamo con Volare». «La partnership con Ip rappresenta un’iniziativa molto importante per il nostro programma fedeltà - sottolinea Emiliana Limosani, chief commercial officer Ita Airways e ceo Volare – Questa nuova collaborazione ci consente infatti di offrire ai nostri soci italiani un’ulteriore possibilità di beneficiare del programma Volare nella vita di tutti i giorni. Con l’ingresso di Ip continuiamo a offrire ai nostri clienti un programma dinamico, con un’ampia scelta di partner e in grado di cogliere ed anticipare le esigenze». [post_title] => Ita Airways amplia i partner di Volare: nuovo accordo con Ip Gruppo api [post_date] => 2024-10-31T11:34:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730374465000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => UrbanV e Korea Airports Corporation (Kac), gestore di 14 aeroporti nazionali e in prima linea nello sviluppo di vertiporti per la mobilità aerea avanzata (Advanced Air Mobility - Aam), hanno firmato un accordo per sviluppare network di vertiporti e ampliare l'ecosistema Aam. Il know-how di UrbanV in ambito normativo, frutto anche dell’esperienza maturata nella collaborazione per la definizione della prima normativa Aam italiana, e le competenze di Kac sulla definizione dei corridoi aerei confluiranno in una cooperazione strategica per la futura progettazione, costruzione e gestione delle reti vertiportuali. Sfruttando la propria competenza nel settore dell'aviazione, Kac sta infatti sviluppando un sistema di vertiporti interno e preparando l'infrastruttura vertiportuale per le prime operazioni Aam commerciali del Paese, nell'isola di Jeju e nella regione costiera meridionale. «UrbanV ha l’obiettivo di migliorare la vita delle persone offrendo un'alternativa veloce, efficiente, sicura ed ecologica alle soluzioni di trasporto già esistenti per il trasporto aereo di merci e persone su distanze brevi - afferma Carlo Tursi, ceo di UrbanV -. Aspiriamo a diventare un importante operatore mondiale di reti di vertiporti e di essere pionieri a livello globale nella definizione delle prime rotte di mobilità aerea avanzata a livello mondiale». [post_title] => UrbanV e Korea Airports insieme per creare un network di vertiporti [post_date] => 2024-10-31T10:51:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730371876000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita airways lufthansa e bagarre sul prezzo accordo a rischio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2146,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478232","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Italia il Bto, Be Travel Onlife, è l’appuntamento di riferimento su turismo, formazione e innovazione. Una costante evoluzione che ha preso il via nel 2008 creando una forte identità capace di unire un alto valore scientifico a un format creativo che è molto amato dal pubblico. Il luogo deputato per lo svolgimento di questo laboratorio di idee sarà anche quest’anno la Stazione Leoploda di Firenze dal 27 al 28 novembre 2024.\r

\r

«Bto nasce da un’intuizione pubblica, infatti è uno dei rarissimi eventi totalmente pubblici esistenti in Italia, in cui la pubblica amministrazione, nel mettere in campo una grande campagna di comunicazione digitale si rende conto che però, se non c’è una base di operatori che siano formati per essere al passo con quella innovazione, il rischio è che la forbice diventi sempre più grande. - spiega Francesco Tapinassi, direttore scientifico di Bto -. Ha un’enorme forza dirompente e innovativa. Quindi da una parte siamo ancorati a quello che succede oggi, ma abbiamo anche uno sguardo verso il futuro e con quest’idea che un evento anno su anno serve a mantenere costante l’attenzione alla formazione e all’aggiornamento».\r

\r

Tutti gli ospiti dell’evento provengono dal mondo del “travel online” e vengono coinvolti dal comitato scientifico del Bto, guidato dal 2018 da Tapinassi, già dirigente del ministero dei beni culturali - dal 2014 e direttore di Toscana Promozione Turistica. Anche la prossima edizione di Bto racconterà un nuovo modo di vivere il turismo, in un continuo aggiornamento dal punto di vista tecnologico.\r

\r

Balance\r

\r

«Il tema che abbiamo scelto quest’anno è delicato: Balance - spiega Tapinassi - Da una parte faremo una riflessione più profonda sul rapporto tra l’evoluzione digitale e il fattore umano - che nel turismo è al centro della relazione. Dall’altra cercheremo un punto di equilibrio rispetto all’AI, che l’anno scorso era la grande novità. A un anno di distanza iniziamo a comprendere come utilizzarla nel nostro settore. Vogliamo capire come si sia evoluto questo strumento nelle sue varie declinazioni nel nostro settore e che cosa stia emergendo rispetto alle considerazioni fatte nella precedente edizione di Bto.\r

\r

«Nella conferma del nostro principio fondante, che è quello che la tecnologia è sempre fatta dagli uomini per gli uomini, quindi è amica. Non abbiamo timori. Comprenderne meglio le funzioni anche in termini prospettici e di futuro serve al sistema delle imprese, alla governance pubblica e privata e a comprendere meglio che vantaggi se ne possano trarre. Oggi i turisti si aspettano dall’AI una capacità di elaborazione dei dati rivolta alla personalizzazione dei servizi. Anche in questo bisogna trovare un Balance, perché gli strumenti digitali porterebbero in qualche modo a massificare la qualità del servizio. In realtà l’aspettativa è esattamente l’opposto. È un’apparente contrapposizione che richiede un equilibrio, un nuovo bilanciamento. Di questo parleremo in Bto quest’anno».\r

\r

Grande portata\r

\r

Ancora una volta l’evento sarà di grande portata. «Saremo circa 300 relatori, con la nostra attenzione al taglio pragmatico: si parlerà non di quello che “si potrebbe fare”, ma di quello che si fa davvero. Bto sarà una sorta di grande agorà, una piazza in cui si condivideranno le esperienze e dove affrontare i problemi. Proprio questo taglio ha portato a Bto un pubblico affezionato: un pubblico che trova delle risposte. Al centro di tutto è sempre l’uomo, perché la nostra idea è che gli strumenti debbano aiutare a recuperare tempo nelle funzioni meno importanti e interessanti. Si parla quindi di una tecnologia amica che aiuta l’impresa a capire, conoscere, dare migliori servizi. Il visitatore, da parte sua, avrà informazioni più intelligenti. È una dimensione di marketing sempre più friendly e vicino su cui ci piace ragionare».\r

\r

[gallery ids=\"478236,478237\"]\r

\r

","post_title":"Tapinassi, «Bto, lo sguardo innovativo al futuro». Il tema: Balance","post_date":"2024-11-05T13:31:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1730813489000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal ha siglato un accordo di distribuzione di contenuti multi-sorgente che include sia contenuti Ndc che contenuti tradizionali per le agenzie clienti di Travelport. \r

\r

«L'imminente lancio dei nostri contenuti Ndc in Travelport+ sarà un momento cruciale nel nostro rapporto decennale - ha dichiarato Mario Cruz, chief commercial and revenue officer del vettore lusitano -. Insieme, stiamo cercando di fornire una soluzione che renda facile per gli agenti l'accesso, la vendita e il servizio di contenuti e offerte Ndc su misura di Tap attraverso la piattaforma Travelport+». \r

\r

Gli agenti che utilizzano le soluzioni Api, Smartpoint Cloud e Smartpoint Desktop di Travelport potranno visualizzare e confrontare senza problemi le offerte Ndc della compagnia aerea insieme ai contenuti tradizionali e prenotare le migliori offerte per i loro viaggiatori. Le soluzioni complete di Travelport consentono inoltre agli agenti di gestire le prenotazioni Ndc per i loro viaggiatori. \r

\r

«Il nostro accordo aggiornato con Tap Air Portugal evidenzia il nostro impegno reciproco nel creare un'esperienza di acquisto e di servizio moderna e personalizzata per gli agenti e i viaggiatori con Ndc - ha dichiarato Damian Hickey, global head of travel partners di Travelport -. Con la futura fornitura di contenuti e servizi Ndc di Tap in Travelport+, continuiamo la nostra missione di garantire che le agenzie possano facilmente ricercare, confrontare, prenotare e servire le migliori offerte delle principali compagnie aeree, tutto in un’unica soluzione». ","post_title":"Tap Air Portugal: intesa con Travelport sui contenuti Ndc","post_date":"2024-11-05T12:15:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730808951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ancora non sono rose e fiori in casa Ita Airways-Lufthansa, che si sarebbero addirittura trovate ai ferri corti alla vigilia dell'invio a Bruxelles della documentazione finale sui remedy taker, indispensabile per ottenere il via libera dall'Antitrust europeo.\r

\r

Secondo quanto riportato oggi da Il Corriere.it, potrebbe essere a rischio l’accordo tra il ministero dell’Economia e il gruppo Lufthansa dopo quasi due anni di trattative, a causa di un \"litigio\", \"in particolare sul prezzo\" avvenuto nella serata di ieri \"poco prima di inviare a Bruxelles i documenti per l’ok alle nozze\".\r

Clausole\r

Italiani e tedeschi, secondo le fonti riportate dal quotidiano, \"hanno iniziato a discutere su alcune clausole contrattuali relative alla cifra da sborsare in seguito al primo aumento di capitale riservato a Lufthansa. A quel punto — è una delle ricostruzioni — il colosso tedesco avrebbe evidenziato che il closing, plausibilmente a fine anno, dovrebbe vedere un 'aggiustamento' della cifra relativa alla seconda tranche da 325 milioni di euro perché Ita rispetto a sei mesi prima avrà perso valore\".\r

\r

Roma non ritiene di essere obbligata a chiudere l’accordo con Lufthansa se questo dovesse andare contro gli interessi del Paese: «Roma non accetta alcun aggiustamento sulla seconda tranche sulla base dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre dell’anno che nel trasporto aereo è anche uno dei peggiori perché il periodo nel quale le aviolinee perdono soldi. «L’Italia non svende la sua compagnia», filtra da fonti del governo\".\r

\r

","post_title":"Ita Airways-Lufthansa, è bagarre sul prezzo: accordo a rischio?","post_date":"2024-11-05T11:29:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1730806147000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boeing e maestranze, la trattativa ha avuto buon esito. Termina dopo oltre sette settimane lo sciopero dei lavoratori della Boeing negli Usa, dopo che gli stessi hanno deciso di accettare un nuovo progetto di accordo sociale. I circa 33 mila dipendenti dell’azienda, infatti, hanno deciso di porre fine alla protesta approvando con il 59% dei voti l'accordo che prevede un aumento salariale molto vicino alle sue richieste ma non il ripristino del vecchio regime pensionistico.\r

\r

Il fatto che la protesta sia è costata a Boeing e ai suoi fornitori più di dieci miliardi di dollari, è di importanza solo in chiave capitalistica, dall'altra parte c'è visto chi lavora sul serio e sono gli operai e le maestranze che chiedevano un trattamento più idoneo. Gli scioperi servono ad avere migliori condizioni di lavoro a fronte di una perdita dell'azienda. Questo è il quadro. Bisognerebbe ripassare qualche testo di Giuseppe Di Vittorio e company.\r

Aumento salariale\r

Nel dettaglio, adesso, il contratto prevede un aumento salariale del 38%, un bonus di firma da 12.000 dollari e disposizioni per aumentare i contributi del datore di lavoro in riferimento ad un piano pensionistico, oltre a contenere i costi dell'assistenza sanitaria. Jon Holden, capo del sindacato di Seattle, ha descritto il contratto come una vittoria per i lavoratori che erano decisi a recuperare più di un decennio di salari stagnanti. \"Lo sciopero finirà e ora è nostro compito tornare al lavoro e iniziare a costruire gli aerei e riportare questa azienda al successo finanziario\", ha spiegato.","post_title":"Boeing lo sciopero è finito. Mezza vittoria per i lavoratori","post_date":"2024-11-05T10:52:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730803937000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quest’anno le stelle di Msc Crociere hanno brillato a bordo della Divina durante la mini crociera Napoli-Civitavecchia-Genova. Per la diciottesima edizione dell’evento All Stars of The Sea, nel giorno di tutti i Santi, erano presenti all’appuntamento 600 agenzie di viaggio delle oltre 6.800 codificate. Un momento di confronto e formazione con focus sulla programmazione del 2025 e per festeggiare i risultati raggiunti.\r

\r

L’evento è stato anche l’occasione per premiare partner e agenti di viaggio che durante l’anno hanno performato meglio. E per la stampa trade il riconoscimento è andato proprio a noi di Travel Quotidiano. Sono state inoltre riconfermate Best producer 2024 le agenzie Vivere e Viaggiare Pisa (per il Nord) e Groupintown (Sud), e Fanaro Viaggi (Centro - new entry), che da sole fatturano per Msc cifre a sei zeri in costante crescita. Per la vendita del segmento lusso, come Best Explora Journeys Seller si è distinta Ticketcrociere.it, mentre per lo Yacht Club, Cividin Viaggi (Nord), Business Class (Centro) e Sciamanin Viaggi (Sud). Sull’online travel agency, Crociere.com, Crocierissime.it e Cruisetopic.it. Tra le Best Social Media Travel Agency, Fersinaviaggi.it, Zuma Travel e Crocierepiù.it. Nel World Cruise, Dream e Travel, Ticketcrociere.it e Offerte-Crociere.com. Come migliore Partnership, Europe Assistance, Ita Airways, Qatar Airways, Italo e Air Europa. Per i Best Tour Operator, C&c Viaggi, Idee per Viaggiare, Mds Tour Operator e Going. Per i Network si è distinto anche quest’anno Gattinoni Group. \r

\r

Il 2024 è stato un nuovo anno record per le crociere in generale e per Msc Crociere con una crescita sensibile dei passeggeri ma molto importante sulla redditività. “A fine anno arriveremo a 4,2 milioni di passeggeri movimentati sul mercato italiano rispetto ai 4 milioni del 2023 (+5%) - ha dichiarato il vice presidente Sud Europa di Msc Crociere, Leonardo Massa -. È cresciuta soprattutto la redditività in virtù dell’aumento del prezzo medio delle crociere, del 18%. Il tutto si è cosi tradotto in un incremento di marginalità anche per le adv, importante rete capillare che conosce le esigenze del mercato italiano”. Nuove navi, nuovi brand e nuovi itinerari sono parte del progetto strategico che guarda al futuro, per un aumento di destinazioni e della gamma di prodotti da proporre in agenzia: “L’industria delle crociere non è satura. C’è ancora un grande margine di crescita. Nel 2000 erano appena 10 mila i croceristi, nel 2023 sono stati 34 milioni”.\r

\r

Punto della situazione e strategie\r

\r

Il prodotto crociere di Msc oggi è parte della Cruise Division del gruppo con due brand, Msc Crociere ed Explora Journeys, con tre segmenti di prodotto così distinti: Msc Crociere, Explora Journeys e Yacht Club. Il tutto con 44 mila camere per 90 mila ospiti a settimana su 22 navi. Sono poi in arrivo la Msc World America per aprile 2025 e altre quattro navi della serie Explora in cantiere entro il 2028.\r

\r

“Ora puntiamo a crescere anche sul mercato americano facendoci spazio tra i maggiori brand del mercato, Carnival e Royal Caribbean. - ha aggiunto Massa - A breve, infatti, la World America entrerà a far parte di questa strategia, insieme all’isola Ocean Cay Marine Reserve e all’apertura nel 2025 del nuovo terminal crocieristico di Miami, operazione da 400 milioni di euro realizzata con la partecipazione di Fincantieri e Snav”.\r

\r

[gallery ids=\"478057,478058,478060\"]","post_title":"Cresce la redditività Msc. A Travel Quotidiano il premio stampa Trade","post_date":"2024-11-04T11:37:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["all-stars-of-the-sea","explora-journeys-msc-crociere","in-evidenza","leonardo-massa"],"post_tag_name":["All Stars of The Sea","Explora Journeys Msc Crociere","In evidenza","Leonardo Massa"]},"sort":[1730720247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ancora poche ore - entro la mezzanotte di oggi, 4 novembre - e Ita Airways e Lufthansa dovranno consegnare a Bruxelles la versione definitiva dei \"rimedi\" richiesti dall’Antitrust Ue. Conditio sine qua non per accendere il semaforo verde che porterà alle nozze tra le due parti.\r

\r

Sul piatto, per ovviare a potenziali situazioni di monopolio, ci sono le soluzioni destinate ai collegamenti tra l'Italia e l'Europa centrale, l'aeroporto di Milano Linate e tre rotte da Roma Fiumicino al Nord America. Come spiega il Corriere.it, nel caso del corto-medio raggio e Linate non sembrano ormai esserci più dubbi sulla scelta di easyJet (con l'assegnazione al vettore di 30 slot giornalieri di Ita e Lufthansa).\r

Rotte transatlantiche\r

Più complesso il discorso relativo alle rotte transatlantiche, dove sono stati portati avanti colloqui con Air France e il gruppo Iag che però avevano chiesto una contropartita su Liante.\r

\r

Ma anche in questo caso la soluzione sarebbe stata trovata e l'invio della documentazione confermato entro le 23.59 di questa sera.\r

\r

L'atteso via libera dell'Ue consentirà il formale ingresso dei tedeschi in Ita con una prima quota del 41% con un aumento di capitale di 325 milioni di euro: e da gennaio 2025, come auspicato dal ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, l'avvio concreto delle prime sinergie di gruppo.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita-Lufthansa: ultime ore per consegnare i \"rimedi\" all'Antitrust Ue","post_date":"2024-11-04T10:53:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1730717639000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono Bangalore e Mumbai le prime destinazioni che saranno raggiunte dall'A350-900 dotato della nuova Lufthansa Allegris, la nuova cabina di prima classe destinata alle rotte lungo raggio. Le date previste per il debutto sono, rispettivamente, il 9 e il 15 novembre.\r

\r

Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa, in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre, aveva anticipato che: «A metà ottobre abbiamo finalmente potuto prendere in consegna il primo Airbus A350 con la nuova cabina di prima classe. Ora siamo in fase di perfezionamento e attendiamo l'approvazione ufficiale delle autorità tedesche, dopodiché saremo in grado di far decollare l'aeromobile con i passeggeri tra pochi giorni».\r

\r

Secondo Spohr, «Entro la fine dell'anno prevediamo di avere in dotazione altri due di questi A350 con Allegris in tutte e quattro le classi di viaggio, e ancora di più all'inizio del 2025, con tre [ulteriori] esemplari».\r

\r

Oltre agli A350-900 in arrivo, si prevede che anche i nuovi Boeing 787-9 cominceranno ad essere equipaggiati con Allegris, così come i nuovi A350-1000 e i 777-9 di Lufthansa saranno dotati di cabine rinnovate.","post_title":"Lufthansa: la cabina di prima classe Allegris debutta sull'A350-900 che vola a Bangalore e Mumbai","post_date":"2024-10-31T14:03:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730383394000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways continua ad ampliare il numero dei partner del programma di fidelizzazione Volare: il più recente accordo è quello firmato con Ip Gruppo api, principale operatore privato nel settore dei carburanti e dei servizi alla mobilità.\r

Da oggi i clienti IPiù potranno trasferire i propri punti all’interno del programma Volare e allo stesso tempo i soci Volare potranno convertire i propri punti in punti Più.\r

«Siamo due grandi realtà italiane che hanno nel proprio dna la missione di far muovere l’Italia, offrendo servizi di qualità a chi viaggia - dichiara Alberto Chiarini, amministratore delegato di IP Gruppo api -. Ai clienti del programma IPiù mettiamo a disposizione un’ampia offerta di vantaggi e sconti su misura dei loro bisogni, grazie a eccellenti partner nazionali e internazionali, che oggi arricchiamo con Volare».\r

«La partnership con Ip rappresenta un’iniziativa molto importante per il nostro programma fedeltà - sottolinea Emiliana Limosani, chief commercial officer Ita Airways e ceo Volare – Questa nuova collaborazione ci consente infatti di offrire ai nostri soci italiani un’ulteriore possibilità di beneficiare del programma Volare nella vita di tutti i giorni. Con l’ingresso di Ip continuiamo a offrire ai nostri clienti un programma dinamico, con un’ampia scelta di partner e in grado di cogliere ed anticipare le esigenze».","post_title":"Ita Airways amplia i partner di Volare: nuovo accordo con Ip Gruppo api","post_date":"2024-10-31T11:34:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730374465000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"UrbanV e Korea Airports Corporation (Kac), gestore di 14 aeroporti nazionali e in prima linea nello sviluppo di vertiporti per la mobilità aerea avanzata (Advanced Air Mobility - Aam), hanno firmato un accordo per sviluppare network di vertiporti e ampliare l'ecosistema Aam.\r

\r

Il know-how di UrbanV in ambito normativo, frutto anche dell’esperienza maturata nella collaborazione per la definizione della prima normativa Aam italiana, e le competenze di Kac sulla definizione dei corridoi aerei confluiranno in una cooperazione strategica per la futura progettazione, costruzione e gestione delle reti vertiportuali.\r

\r

Sfruttando la propria competenza nel settore dell'aviazione, Kac sta infatti sviluppando un sistema di vertiporti interno e preparando l'infrastruttura vertiportuale per le prime operazioni Aam commerciali del Paese, nell'isola di Jeju e nella regione costiera meridionale.\r

\r

«UrbanV ha l’obiettivo di migliorare la vita delle persone offrendo un'alternativa veloce, efficiente, sicura ed ecologica alle soluzioni di trasporto già esistenti per il trasporto aereo di merci e persone su distanze brevi - afferma Carlo Tursi, ceo di UrbanV -. Aspiriamo a diventare un importante operatore mondiale di reti di vertiporti e di essere pionieri a livello globale nella definizione delle prime rotte di mobilità aerea avanzata a livello mondiale».","post_title":"UrbanV e Korea Airports insieme per creare un network di vertiporti","post_date":"2024-10-31T10:51:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730371876000]}]}}