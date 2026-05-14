Ita Airways: le Green Fare sono ora disponibili sulle rotte domestiche e internazionali Le Green Fare debuttano in casa Ita Airways, in linea con il più ampio processo di armonizzazione della customer experience con il gruppo Lufthansa. Con un solo clic, le tariffe Economy Green, Premium Economy Green e Business Green, disponibili sulle rotte domestiche, europee e su selezionate destinazioni intercontinentali, consentono ai passeggeri di Ita di sostenere progetti certificati di protezione ambientale, e favorire l’adozione di Saf sui voli futuri. Sulle tratte europee e domestiche la quota stimata delle emissioni per passeggero viene compensata come segue: l’80% tramite il contributo a progetti di alta qualità per la tutela del clima e il 20% per l’adozione dei Saf sui voli futuri. Le Green Fare sono disponibili anche su numerose tratte intercontinentali di Ita: su queste rotte, il modello prevede una diversa ripartizione della compensazione: 10% a sostegno dell’adozione di Saf e 90% a supporto di progetti climatici. Le Green Fare non sono disponibili sui voli da/per Giappone, Stati Uniti e Canada. Le Green Fare offrono anche vantaggi aggiuntivi per i passeggeri, tra cui l’accumulo di Miles e Points extra nel programma fedeltà Miles&More, maggiore flessibilità nelle modifiche di prenotazione e tutti i benefici già inclusi nelle tariffe Economy o Business Saver. Raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 è uno degli obiettivi strategici di Ita Airways. Questo impegno si concretizza attraverso diverse iniziative, tra cui il rinnovo della flotta, con aeromobili più efficienti, che attualmente conta il 74% di nuova generazione, l’utilizzo crescente di carburanti sostenibili per l’aviazione e il continuo miglioramento dell’efficienza operativa. I continui passi avanti lungo il percorso di armonizzazione con il gruppo Lufthansa include, tra le recenti iniziative, il lancio della nuova piattaforma “Once” per il check-in on line su web ed app Ita Airways che semplifica il processo di gestione del check-in allineandolo alle altre compagnie del gruppo e completa l’adozione da parte di Ita dell’ecosistema di servizi digitali. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sono anche le rotte da Delhi verso Milano e Roma tra quelle che subiranno una riduzione delle frequenze nell'operativo di Air India, che ha varato un sensibile ridimensionamento della programmazione proprio nel periodo di maggiore traffico, quello tra giugno e agosto. La compagnia aerea cancellerà 140 voli a settimana, par a circa il 27% dell’operativo internazionale complessivo: «Questi cambiamenti mirano a migliorare la stabilità del network e a ridurre i disagi dell’ultimo minuto per i passeggeri» si legge in una nota. Una decisione naturalmente scaturita dal contesto di mercato difficile, con i prezzi record del carburante e le limitazioni allo spazio aereo legati al conflitto in Iran. I tagli riguarderanno i collegamenti aerei verso Nord America, Europa, Australia ed Asia, con un numero di frequenze inferiore su più mercati chiave: nel caso dell'Italia, sulla Delhi-Milano Malpensa i voli scenderanno da 5 a 4 alla settimana; sulla Delhi-Roma, invece, da 4 a 3 alla settimana. Sempre in Europa, il vettore ridurrà le frequenze sulle rotte per Parigi (da 14 a 7 voli settimanali); Copenaghen (4 a 3 voli settimanali), Vienna (da 4 a 3 voli settimanali) e Zurigo (da 4 a 3 voli settimanali). Non ci saranno invece variazioni nei collegamenti verso Londra Heathrow. In Nord America, viene sospesa la rotta su Chicago, e diminuito l'impegno su diverse altre destinazioni, come pure verso il Sud-est asiatico e l'Estremo Oriente. Esercizio 2025-26 in rosso Intanto, a chiusura del bilancio relativo all'anno fiscale 2025-26, Air India ha registrato una perdita di 2,8 miliardi di dollari, come evidenziato dall'azionista Singapore Airlines. Si tratta del rosso più ingente da quando la compagnia è stata acquisita dal gruppo Tata, nel 2022. [post_title] => Air India riduce il numero dei voli settimanali su Milano e Roma, tra giugno e agosto [post_date] => 2026-05-14T14:28:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1778768931000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal prossimo agosto l'Egitto introdurrà un nuovo sistema digitale per ottenere il visto di ingresso nel paese direttamente all'arrivo all'aeroporto internazionale del Cairo. Come dichiarato dal primo ministro Mostafa Madbouly, ripreso da TravelMole, sono stati siglati due accordi operativi tra CyShield Technology e i partner di pagamento National Bank of Egypt e Banque Misr, nell'ambito della più ampia strategia di digitalizzazione aeroportuale del Paese. Il nuovo sistema, che sarà implementato in tutti i terminal dello scalo, è progettato per semplificare e velocizzare le procedure di ingresso per i viaggiatori internazionali. I visitatori potranno ottenere il visto attraverso diversi canali digitali, tra cui chioschi self-service in aeroporto, il sito web ufficiale del visto all'arrivo, app e portali per la richiesta autonoma. I viaggiatori pagheranno le tasse di visto e di servizio elettronicamente prima di ricevere un codice QR che funge da timbro digitale del visto. Il codice QR verrà poi scansionato dai funzionari preposti al controllo dei passaporti all'arrivo, riducendo significativamente le pratiche burocratiche e i tempi di elaborazione. La nuova procedura consentirà inoltre ai visitatori di ottenere il visto prima della partenza, fino a 48 ore prima del viaggio. Le richieste possono essere completate autonomamente o tramite agenzie di viaggio e società turistiche autorizzate. Il contesto L'iniziativa sui visti arriva in un momento in cui l’Egitto continua a potenziare le infrastrutture turistiche e i collegamenti aerei nell’ambito di una più ampia strategia di crescita. I dati del Wttc mostrano che i ricavi del turismo nella destinazione sono passati da 4,9 miliardi di dollari nel 2020-21 a oltre 18 miliardi di dollari nel 2025. I nuovi progetti alberghieri sono in aumento: secondo Lodging Econometrics, società di consulenza globale nel settore alberghiero e delle costruzioni, il Paese ha raggiunto livelli record nella pipeline di costruzioni alberghiere nel quarto trimestre del 2025, con 140 progetti e 31.104 camere in fase di sviluppo, pari ad un aumento del 17% nel numero di progetti rispetto all'anno precedente. Tra le prossime aperture figura la struttura da 240 camere prevista da Rove Hotels a Sheikh Zayed City, vicino alle Grandi Piramidi di Giza, mentre Radisson Hotel Group sta sviluppando ulteriori strutture di lusso a Marsa Alam e Port Phoenice, sul mar Rosso. [post_title] => Egitto: nuovo sistema digitale di rilascio del visto all'arrivo all'aeroporto del Cairo [post_date] => 2026-05-14T13:43:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1778766222000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514252 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501355" align="alignleft" width="300"] Leonardo Massa[/caption] Tempi difficili per il turismo, anche per per le crociere. Nel quadro della crisi che sta coinvolgendo il settore, la cattiva informazione sta procurando non pochi pensieri a chi aveva cominciato il 2026 con ottimi auspici. Crociere sotto assedio «Per l'industria delle crociere sta piovendo sul bagnato - spiega Leonardo Massa, vice president Southern Europe, divisione crociere di Msc Crociere, intervenendo al recente panel organizzato da Radio Turismo -. Dopo aver portato a termine il rientro da Dubai di circa 4.500 passeggeri in soli 5 giorni subito dopo lo scoppio della guerra, i riflettori sono tornati nuovamente ad accendersi sul comparto crocieristico, fra Hantavirus e gastroenteriti. Le notizie negative fanno presa sul pubblico, molto più di quelle positive, contribuendo a influenzare i giornalisti nel modo di proporre le news. Quando le informazioni sono positive, non vengono veicolate». Un vero boomerang che contribuisce a creare confusione e disorientamento in un momento in cui, di confusione, non c'è proprio bisogno. «Stiamo registrando un rallentamento enorme del consumo del bene vacanza e la stagione si preannuncia complessa per i mesi a venire. In questo quadro, sarebbe importante fare squadra e far parlare il turismo organizzato con un'unica voce, in grado di ridare garanzie e fiducia al cliente finale». [post_title] => Massa, Msc Crociere: «Serve una voce unica per il turismo organizzato» [post_date] => 2026-05-14T13:31:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1778765505000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514254 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo Malta e Finlandia, le convention “Scomposte” di Bluvacanze Retail fanno tappa in Austria insieme a Boscolo Tours, trasformando il format da momento di confronto sull’innovazione a esperienza di team building sul campo. Il nuovo appuntamento conferma l’evoluzione di un percorso nato per stimolare introspezione, dialogo e partecipazione attiva all’interno delle reti distributive del Gruppo Bluvacanze. Un confronto che, nel tempo, ha assunto forme sempre più dinamiche e coinvolgenti, coerenti con la trasformazione del mercato del turismo organizzato e del ruolo stesso dell’agente di viaggio. A fare da filo conduttore all’esperienza in Austria è stato il prodotto Active Tours di Boscolo, la linea dedicata alle vacanze attive in Europa, Italia e Sudamerica. Gli itinerari combinano attività outdoor e scoperta delle destinazioni attraverso escursioni a piedi, e-bike, canoa o motoslitta, con programmi pensati per essere accessibili anche a chi non possiede una preparazione atletica specifica. In questo contesto, il team building durante la convention non è stato interpretato come semplice attività aggregativa, ma come leva organizzativa per rafforzare collaborazione, fiducia reciproca e capacità decisionale condivisa. La dimensione esperienziale favorisce infatti dinamiche relazionali più spontanee rispetto ai tradizionali incontri in aula: affrontare insieme prove sportive e percorsi immersivi accelera la conoscenza reciproca, migliora la comunicazione tra colleghi e consolida il senso di appartenenza alla rete. Per Bluvacanze Retail, il dialogo con le agenzie diventa così più interattivo: il Gruppo chiede oggi alle proprie reti una partecipazione sempre più attiva nelle strategie commerciali e nell’evoluzione dei modelli distributivi, condividendo responsabilità, progettualità e capacità di interpretare i cambiamenti del mercato. Consulenza Al centro della riflessione rimane il futuro della consulenza di viaggio. L’irruzione dell’intelligenza artificiale nel settore non viene letta soltanto come innovazione tecnologica, ma come elemento che accelera una trasformazione più ampia del rapporto di fiducia tra cliente e operatori del travel. In questo scenario, alle agenzie viene richiesto un salto di imprenditorialità: evolvere da semplici consulenti di viaggio a interpreti del tempo libero dei viaggiatori. Un ruolo che implica maggiore capacità di ascolto, personalizzazione e costruzione di esperienze coerenti con interessi, ritmi e aspettative sempre più specifiche. La diffusione degli strumenti AI, infatti, rende più accessibile l’informazione, ma non sostituisce la competenza umana nella lettura dei bisogni complessi. Al contrario, aumenta la richiesta di suggerimenti mirati, di progettazione sartoriale del viaggio e di mediazione esperta tra quantità di dati disponibili e qualità reale dell’esperienza proposta. La tappa austriaca della convention di Bluvacanze ha accolto inoltre la collaborazione dell’Ente Nazionale Austriaco per il Turismo, con un focus dedicato alla regione del Salzkammergut e a Bad Ischl, la cittadina termale dell’Alta Austria soprannominata “la piccola Vienna tra le Alpi”, simbolo dell’eredità culturale e paesaggistica austriaca. [post_title] => Bluvacanze, le convention scomposte sono arrivate in Austria [post_date] => 2026-05-14T13:06:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1778763962000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514250 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Green Fare debuttano in casa Ita Airways, in linea con il più ampio processo di armonizzazione della customer experience con il gruppo Lufthansa. Con un solo clic, le tariffe Economy Green, Premium Economy Green e Business Green, disponibili sulle rotte domestiche, europee e su selezionate destinazioni intercontinentali, consentono ai passeggeri di Ita di sostenere progetti certificati di protezione ambientale, e favorire l’adozione di Saf sui voli futuri. Sulle tratte europee e domestiche la quota stimata delle emissioni per passeggero viene compensata come segue: l’80% tramite il contributo a progetti di alta qualità per la tutela del clima e il 20% per l’adozione dei Saf sui voli futuri. Le Green Fare sono disponibili anche su numerose tratte intercontinentali di Ita: su queste rotte, il modello prevede una diversa ripartizione della compensazione: 10% a sostegno dell’adozione di Saf e 90% a supporto di progetti climatici. Le Green Fare non sono disponibili sui voli da/per Giappone, Stati Uniti e Canada. Le Green Fare offrono anche vantaggi aggiuntivi per i passeggeri, tra cui l’accumulo di Miles e Points extra nel programma fedeltà Miles&More, maggiore flessibilità nelle modifiche di prenotazione e tutti i benefici già inclusi nelle tariffe Economy o Business Saver. Raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 è uno degli obiettivi strategici di Ita Airways. Questo impegno si concretizza attraverso diverse iniziative, tra cui il rinnovo della flotta, con aeromobili più efficienti, che attualmente conta il 74% di nuova generazione, l’utilizzo crescente di carburanti sostenibili per l’aviazione e il continuo miglioramento dell’efficienza operativa. I continui passi avanti lungo il percorso di armonizzazione con il gruppo Lufthansa include, tra le recenti iniziative, il lancio della nuova piattaforma “Once” per il check-in on line su web ed app Ita Airways che semplifica il processo di gestione del check-in allineandolo alle altre compagnie del gruppo e completa l’adozione da parte di Ita dell’ecosistema di servizi digitali. [post_title] => Ita Airways: le Green Fare sono ora disponibili sulle rotte domestiche e internazionali [post_date] => 2026-05-14T12:51:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1778763098000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514245 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_394304" align="alignleft" width="300"] Enrica Montanucci [/caption] Enrica Montanucci, presidente di Maavi, non ci sta. Nel corso di un panel organizzato da Radio Turismo, la presidente si dice «molto arrabbiata per la situazione attuale. E' molto peggio della pandemia e, a conti fatti sugli ultimi mesi di attività, il calo di maggio è il peggiore. La crisi di liquidità c'è ed è immensa - tuona Montanucci -. Le agenzie sono in affanno, sono necessari un sostegno bancario adeguato e iniziative urgenti del ministero del turismo a sostegno del settore». Un settore troppo spesso relegato in un angolo. «Dobbiamo far sì che il nostro sia un comparto rispettato. Ma per farsi sentire bisogna sempre urlare. Smettiamo di essere diplomatici». Informazione distorta Basta anche alle «informazioni allarmistiche diffuse solo per fare audience. Serve un intervento deciso del governo, che faccia una campagna per rimettere ordine nella confusione imperante. E serve subito». Se necessario, Montanucci si dice «pronta a tornare in piazza, come ai tempi della pandemia». [post_title] => Lo sfogo di Montanucci, Maavi: «Per farsi sentire bisogna tornare a urlare» [post_date] => 2026-05-14T12:42:27+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1778762547000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Adalte continua a potenziare la propria offerta di provider seguendo la strategia annunciata nei mesi scorsi: una differenziazione dei partner basata sulle modalità di interazione con la piattaforma di distribuzione tour. Nell’ultimo mese si sono aggiunti nella categoria Premium, che contraddistingue gli operatori che si affidano ad Adalte per migliorare l’esposizione del prodotto, svariati fornitori, tra cui la Dmc portoghese Quasar, e il Dmc argentino De la Paz Tur, specializzati entrambi nel mercato Italiano. “La scelta di collaborare con Adalte nasce dalla nostra costante ricerca di innovazione e precisione tecnologica”, spiega Dafne Lemos, Direttore Operativo di Quasar -. Tra i loro principali punti di forza spiccano senza dubbio l’efficienza delle loro soluzioni digitali e la capacità di semplificare i processi complessi, permettendoci di focalizzarci su ciò che facciamo meglio: creare esperienze su misura in Portogallo. Il mercato italiano, che serviamo con dedizione da decenni, apprezza particolarmente la nostra capacità di unire una profonda conoscenza del territorio a soluzioni innovative”. I prodotti più ricercati proposti dal Dmc Quasar sono, tra gli altri, i tour settimanali in italiano, senza numero minimo di partecipanti, i circuiti culturali classici (Lisbona, Porto, Algarve), le esperienze gastronomiche ed enologiche, e i programmi Tailor-Made pensati per FIT, con tariffe competitive. Nel frattempo, continuano a fare il loro ingresso nel sistema anche i fornitori Affiliate i quali, a differenza dei partner Premium che beneficiano del servizio di controllo qualità, agiscono in totale autonomia per distribuire i propri prodotti. Gli ultimi in ordine di tempo sono I Grandi Viaggi, che mette in vendita su Adalte le sue partenze esclusive con accompagnatore, e Sailing Greece, operatore greco interamente dedicato alle crociere in barca a vela. Questi nuovi ingressi si aggiungono a realtà già consolidate come Travel Friends, il cui catalogo di tour è in costante crescita, e Volonline, presente con il marchio per la distribuzione internazionale etourxml; quest'ultimo opera su Adalte anche in qualità di consolidatore per tutti coloro che desiderano vendere online migliaia di tour nel mondo, attraverso un unico interlocutore affidabile con fatturazione in euro. La varietà dell’offerta che questi fornitori apportano nel loro complesso, conferma come l'ecosistema Adalte sia diventato un marketplace di tour e pacchetti a 360 gradi, capace di accogliere e dare spazio a qualsiasi tipologia di venditore: dai marchi storici del tour operating italiano di qualità agli operatori stranieri di nicchia. [post_title] => Adalte continua l'espansione. Nuovi fornitori da Portogallo e Argentina [post_date] => 2026-05-14T12:18:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1778761118000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514239 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Traffico passeggeri in crescita negli aeroporti europei a marzo, nonostante le ricadute negative legate al conflitto in Medio Oriente: la fotografia è quella scattata dall'ultimo report di Aci Europe, che segna un aumento del 3,8% del numero di passeggeri nella rete aeroportuale europea, rispetto al marzo 2025 e in linea con l'incremento del 4,2% registrato a febbraio. Gli aeroporti del mercato Ue+ hanno registrato una crescita più sostenuta, pari al 4,1%, mentre quelli del resto d’Europa hanno visto la crescita rallentare bruscamente al 2,6%, in gran parte a causa del crollo del traffico negli aeroporti israeliani, dove il volume dei passeggeri è sceso dell’86,3%. Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe, ha affermato che le prime settimane del conflitto hanno dimostrato la resilienza della domanda di viaggi aerei nonostante la rinnovata instabilità geopolitica: «Molti aeroporti europei hanno perso i collegamenti diretti con la regione, ma i flussi di traffico in transito verso l'Asia si sono rapidamente adattati attraverso rotte alternative dirette e indirette». Il manager ha sottolineato che parte del traffico dirottato ha sostenuto la domanda intraeuropea, mentre i viaggi transatlantici sono rimasti «estremamente dinamici». Le previsioni per l'estate Al momento l'associazione degli aeroporti non prevede un calo del numero di passeggeri durante l'alta stagione estiva, a meno che il settore del trasporto aereo non debba affrontare gravi carenze di carburante legate all'andamento del mercato petrolifero in generale. Le compagnie aeree mediorientali hanno iniziato a ripristinare i collegamenti con l'Europa, mentre la maggior parte dei vettori europei ha operato solo riduzioni limitate della capacità, grazie alle strategie di hedging e al persistere della domanda di viaggio. Tuttavia, Jankovec ha avvertito che le prospettive a lungo termine rimangono incerte. «Una volta superato il picco estivo, le prospettive di traffico rappresentano di fatto una scatola nera per il settore. Tutto dipenderà dalla geopolitica e dalle ripercussioni della crisi petrolifera, con la prospettiva di uno shock del costo della vita che metterà alla prova la resilienza della domanda». Le performance dei mercati All'interno del mercato Ue+, gli aeroporti slovacchi hanno registrato la crescita più marcata, con un aumento del traffico passeggeri del 130,7% nel mese di marzo. Seguono la Slovenia con il 17%, la Danimarca con il 13,8%, Malta con il 12,5% e la Croazia con il 10,8%. Tra i maggiori mercati dell'aviazione europei, l'Italia ha registrato la crescita più forte con il 4,8%, davanti alla Spagna con il 3,9%. Germania, Regno Unito e Francia hanno tutti registrato risultati inferiori alla media europea, con una crescita del traffico passeggeri rispettivamente del 3,1%, 2,8% e 1,2%: secondo l'associazione questo trend è legato all'aumento delle tasse nazionali sul trasporto aereo, che incide sui risultati più deboli. [post_title] => Traffico passeggeri in crescita negli scali europei, malgrado la crisi in Medio Oriente [post_date] => 2026-05-14T12:03:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1778760229000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514235 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_514240" align="alignleft" width="300"] hu Norcenni Girasole village (@courtesy of Human Company)[/caption] Human Company inaugura la stagione 2026 con la riapertura di tutte le sue strutture in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo targate hu openair. «Apriamo la nuova stagione con un importante piano di investimenti, oltre 21 milioni di euro destinati all’evoluzione delle nostre strutture, dal rinnovamento case mobili all’ampliamento dei servizi - afferma Valentina Fioravanti, chief marketing & communication officer Human Company ., Oggi il turismo open air è guidato da nuove priorità: personalizzazione, libertà di scelta e attenzione all’impatto sociale e ambientale. Offrire esperienze su misura, dare agli ospiti maggiore libertà nel vivere il proprio soggiorno e generare un contributo positivo per persone e territori sono elementi sempre più centrali nella creazione di valore. In questo scenario, ascoltare gli ospiti e interpretarne i bisogni è per noi un elemento strategico. Per questo, abbiamo lavorato anche al disegno di un nuovo modello di ascolto, capace di cogliere i cambiamenti nelle abitudini e nelle aspettative dei viaggiatori e di trasformarli in insight utili per migliorare l’esperienza, con il supporto di competenze verticali, digitalizzazione e intelligenza artificiale, senza perdere il valore della relazione umana. In un comparto che conferma la propria centralità nel turismo italiano, con 68,1 milioni di presenze registrate nel 2025 nei campeggi e villaggi del Paese, guardiamo con fiducia alla stagione 2026, pronti ad accogliere una domanda sempre più dinamica e consapevole». I dati Nei primi quattro mesi del 2026, il gruppo ha registrato un andamento positivo delle prenotazioni, a conferma del crescente interesse verso l’offerta en plein air, evidenziando una crescita del 5% nei ricavi e un incremento significativo dei volumi pari al 10%; i primi dati evidenziano anche un aumento della durata media del soggiorno degli ospiti del 3%. All’interno dell'investimento di 21,1 milioni previsto, il t.o. ha destinato una quota significativa pari a 6 milioni di euro al parco accommodation. L’intervento ha previsto l’installazione di 108 nuove case mobili, progettate con particolare attenzione al design, al comfort abitativo e alla selezione di materiali sostenibili. Le nuove unità sono state realizzate con dimensioni più ampie, per rispondere a una domanda crescente di standard qualitativi e livelli di comfort sempre più elevati. Tra le soluzioni adottate, spicca l’utilizzo di rivestimenti in fibrocemento ecologico, scelti per garantire durabilità, efficienza e un ridotto impatto ambientale. Prosegue inoltre l’impegno dell’azienda nel monitoraggio e nella riduzione dei consumi energetici attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate. In particolare, il Digital Twin, uno strumento digitale che consente di creare una replica virtuale del villaggio, permette di monitorare in tempo reale i principali parametri legati all’efficienza energetica delle singole unità abitative e allo stato di funzionamento degli asset presenti all’interno della struttura. Le attività di monitoraggio ed efficientamento sono rese possibili da un’infrastruttura IoT integrata con dispositivi Bluetooth, in grado anche di rilevare la presenza degli ospiti all’interno delle case mobili tramite beacon dedicati. Il gruppo ha poi deciso di consolidare ulteriormente l’offerta di servizi pet-friendly. Per la nuova stagione sono stati ampliati i servizi dedicati, con l’obiettivo di garantire un’esperienza di soggiorno sempre più confortevole e inclusiva. In quest’ottica, particolare attenzione è stata riservata al “Love Pet Pack” disponibile in tutte le strutture, pensato per accogliere gli animali da compagnia come parte integrante della vacanza e offrire agli ospiti soluzioni pratiche per vivere il soggiorno insieme al proprio pet con maggiore comfort e serenità. Parallelamente, è proseguito il potenziamento delle aree e delle dotazioni dedicate agli animali domestici presenti nei village e nei camping in town. Continuano a crescere nel 2026 anche i Nature Hub, gli spazi interattivi dedicati alla scoperta dell’ambiente e della biodiversità. Il progetto, già presente presso lo hu Altomincio village, lo hu Montescudaio village e lo hu Park Albatros village, approda quest’anno anche allo hu Birkelt village. Si riconfermano tra i temi centrali dell’ospitalità di hu openair anche la relazione con il territorio, il coinvolgimento delle realtà locali e la valorizzazione delle destinazioni. In questo contesto si sviluppa il palinsesto degli eventi della stagione 2026. Tra le iniziative tornano i “local days”, appuntamenti ospitati nei village che anticipano e raccontano gli eventi delle destinazioni vicine, portando atmosfere, tradizioni e sapori direttamente in struttura. La nuova stagione vedrà, ad esempio, l’esordio del Carnevale del Mare allo hu Park Albatros village di San Vincenzo e una giornata interamente dedicata al tortellino valeggiano, simbolo del territorio in cui si trova hu Altomincio village. Accanto a queste occasioni, sono confermati anche gli “special days”, giornate tematiche distribuite lungo tutta la stagione, durante le quali le strutture aprono le porte alla comunità locale. [post_title] => Human Company apre la stagione con investimenti per 21,1 milioni di euro [post_date] => 2026-05-14T11:49:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1778759390000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita airways le green fare sono ora disponibili sulle rotte domestiche e internazionali" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5746,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sono anche le rotte da Delhi verso Milano e Roma tra quelle che subiranno una riduzione delle frequenze nell'operativo di Air India, che ha varato un sensibile ridimensionamento della programmazione proprio nel periodo di maggiore traffico, quello tra giugno e agosto.\r

\r

La compagnia aerea cancellerà 140 voli a settimana, par a circa il 27% dell’operativo internazionale complessivo: «Questi cambiamenti mirano a migliorare la stabilità del network e a ridurre i disagi dell’ultimo minuto per i passeggeri» si legge in una nota.\r

\r

Una decisione naturalmente scaturita dal contesto di mercato difficile, con i prezzi record del carburante e le limitazioni allo spazio aereo legati al conflitto in Iran.\r

\r

I tagli riguarderanno i collegamenti aerei verso Nord America, Europa, Australia ed Asia, con un numero di frequenze inferiore su più mercati chiave: nel caso dell'Italia, sulla Delhi-Milano Malpensa i voli scenderanno da 5 a 4 alla settimana; sulla Delhi-Roma, invece, da 4 a 3 alla settimana.\r

\r

Sempre in Europa, il vettore ridurrà le frequenze sulle rotte per Parigi (da 14 a 7 voli settimanali); Copenaghen (4 a 3 voli settimanali), Vienna (da 4 a 3 voli settimanali) e Zurigo (da 4 a 3 voli settimanali). Non ci saranno invece variazioni nei collegamenti verso Londra Heathrow. In Nord America, viene sospesa la rotta su Chicago, e diminuito l'impegno su diverse altre destinazioni, come pure verso il Sud-est asiatico e l'Estremo Oriente.\r

Esercizio 2025-26 in rosso\r

Intanto, a chiusura del bilancio relativo all'anno fiscale 2025-26, Air India ha registrato una perdita di 2,8 miliardi di dollari, come evidenziato dall'azionista Singapore Airlines. Si tratta del rosso più ingente da quando la compagnia è stata acquisita dal gruppo Tata, nel 2022.\r

\r

","post_title":"Air India riduce il numero dei voli settimanali su Milano e Roma, tra giugno e agosto","post_date":"2026-05-14T14:28:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778768931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo agosto l'Egitto introdurrà un nuovo sistema digitale per ottenere il visto di ingresso nel paese direttamente all'arrivo all'aeroporto internazionale del Cairo.\r

\r

Come dichiarato dal primo ministro Mostafa Madbouly, ripreso da TravelMole, sono stati siglati due accordi operativi tra CyShield Technology e i partner di pagamento National Bank of Egypt e Banque Misr, nell'ambito della più ampia strategia di digitalizzazione aeroportuale del Paese.\r

\r

Il nuovo sistema, che sarà implementato in tutti i terminal dello scalo, è progettato per semplificare e velocizzare le procedure di ingresso per i viaggiatori internazionali.\r

\r

I visitatori potranno ottenere il visto attraverso diversi canali digitali, tra cui chioschi self-service in aeroporto, il sito web ufficiale del visto all'arrivo, app e portali per la richiesta autonoma. I viaggiatori pagheranno le tasse di visto e di servizio elettronicamente prima di ricevere un codice QR che funge da timbro digitale del visto. Il codice QR verrà poi scansionato dai funzionari preposti al controllo dei passaporti all'arrivo, riducendo significativamente le pratiche burocratiche e i tempi di elaborazione.\r

\r

La nuova procedura consentirà inoltre ai visitatori di ottenere il visto prima della partenza, fino a 48 ore prima del viaggio. Le richieste possono essere completate autonomamente o tramite agenzie di viaggio e società turistiche autorizzate.\r

Il contesto\r

L'iniziativa sui visti arriva in un momento in cui l’Egitto continua a potenziare le infrastrutture turistiche e i collegamenti aerei nell’ambito di una più ampia strategia di crescita. I dati del Wttc mostrano che i ricavi del turismo nella destinazione sono passati da 4,9 miliardi di dollari nel 2020-21 a oltre 18 miliardi di dollari nel 2025.\r

\r

I nuovi progetti alberghieri sono in aumento: secondo Lodging Econometrics, società di consulenza globale nel settore alberghiero e delle costruzioni, il Paese ha raggiunto livelli record nella pipeline di costruzioni alberghiere nel quarto trimestre del 2025, con 140 progetti e 31.104 camere in fase di sviluppo, pari ad un aumento del 17% nel numero di progetti rispetto all'anno precedente.\r

\r

Tra le prossime aperture figura la struttura da 240 camere prevista da Rove Hotels a Sheikh Zayed City, vicino alle Grandi Piramidi di Giza, mentre Radisson Hotel Group sta sviluppando ulteriori strutture di lusso a Marsa Alam e Port Phoenice, sul mar Rosso.","post_title":"Egitto: nuovo sistema digitale di rilascio del visto all'arrivo all'aeroporto del Cairo","post_date":"2026-05-14T13:43:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1778766222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501355\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Leonardo Massa[/caption]\r

\r

Tempi difficili per il turismo, anche per per le crociere. Nel quadro della crisi che sta coinvolgendo il settore, la cattiva informazione sta procurando non pochi pensieri a chi aveva cominciato il 2026 con ottimi auspici.\r

Crociere sotto assedio\r

«Per l'industria delle crociere sta piovendo sul bagnato - spiega Leonardo Massa, vice president Southern Europe, divisione crociere di Msc Crociere, intervenendo al recente panel organizzato da Radio Turismo -. Dopo aver portato a termine il rientro da Dubai di circa 4.500 passeggeri in soli 5 giorni subito dopo lo scoppio della guerra, i riflettori sono tornati nuovamente ad accendersi sul comparto crocieristico, fra Hantavirus e gastroenteriti. Le notizie negative fanno presa sul pubblico, molto più di quelle positive, contribuendo a influenzare i giornalisti nel modo di proporre le news. Quando le informazioni sono positive, non vengono veicolate».\r

\r

Un vero boomerang che contribuisce a creare confusione e disorientamento in un momento in cui, di confusione, non c'è proprio bisogno. «Stiamo registrando un rallentamento enorme del consumo del bene vacanza e la stagione si preannuncia complessa per i mesi a venire. In questo quadro, sarebbe importante fare squadra e far parlare il turismo organizzato con un'unica voce, in grado di ridare garanzie e fiducia al cliente finale».","post_title":"Massa, Msc Crociere: «Serve una voce unica per il turismo organizzato»","post_date":"2026-05-14T13:31:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1778765505000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo Malta e Finlandia, le convention “Scomposte” di Bluvacanze Retail fanno tappa in Austria insieme a Boscolo Tours, trasformando il format da momento di confronto sull’innovazione a esperienza di team building sul campo.\r

\r

Il nuovo appuntamento conferma l’evoluzione di un percorso nato per stimolare introspezione, dialogo e partecipazione attiva all’interno delle reti distributive del Gruppo Bluvacanze. Un confronto che, nel tempo, ha assunto forme sempre più dinamiche e coinvolgenti, coerenti con la trasformazione del mercato del turismo organizzato e del ruolo stesso dell’agente di viaggio.\r

\r

A fare da filo conduttore all’esperienza in Austria è stato il prodotto Active Tours di Boscolo, la linea dedicata alle vacanze attive in Europa, Italia e Sudamerica. Gli itinerari combinano attività outdoor e scoperta delle destinazioni attraverso escursioni a piedi, e-bike, canoa o motoslitta, con programmi pensati per essere accessibili anche a chi non possiede una preparazione atletica specifica.\r

\r

In questo contesto, il team building durante la convention non è stato interpretato come semplice attività aggregativa, ma come leva organizzativa per rafforzare collaborazione, fiducia reciproca e capacità decisionale condivisa. La dimensione esperienziale favorisce infatti dinamiche relazionali più spontanee rispetto ai tradizionali incontri in aula: affrontare insieme prove sportive e percorsi immersivi accelera la conoscenza reciproca, migliora la comunicazione tra colleghi e consolida il senso di appartenenza alla rete.\r

\r

Per Bluvacanze Retail, il dialogo con le agenzie diventa così più interattivo: il Gruppo chiede oggi alle proprie reti una partecipazione sempre più attiva nelle strategie commerciali e nell’evoluzione dei modelli distributivi, condividendo responsabilità, progettualità e capacità di interpretare i cambiamenti del mercato.\r

Consulenza\r

Al centro della riflessione rimane il futuro della consulenza di viaggio. L’irruzione dell’intelligenza artificiale nel settore non viene letta soltanto come innovazione tecnologica, ma come elemento che accelera una trasformazione più ampia del rapporto di fiducia tra cliente e operatori del travel.\r

\r

In questo scenario, alle agenzie viene richiesto un salto di imprenditorialità: evolvere da semplici consulenti di viaggio a interpreti del tempo libero dei viaggiatori. Un ruolo che implica maggiore capacità di ascolto, personalizzazione e costruzione di esperienze coerenti con interessi, ritmi e aspettative sempre più specifiche.\r

\r

La diffusione degli strumenti AI, infatti, rende più accessibile l’informazione, ma non sostituisce la competenza umana nella lettura dei bisogni complessi. Al contrario, aumenta la richiesta di suggerimenti mirati, di progettazione sartoriale del viaggio e di mediazione esperta tra quantità di dati disponibili e qualità reale dell’esperienza proposta.\r

\r

La tappa austriaca della convention di Bluvacanze ha accolto inoltre la collaborazione dell’Ente Nazionale Austriaco per il Turismo, con un focus dedicato alla regione del Salzkammergut e a Bad Ischl, la cittadina termale dell’Alta Austria soprannominata “la piccola Vienna tra le Alpi”, simbolo dell’eredità culturale e paesaggistica austriaca.","post_title":"Bluvacanze, le convention scomposte sono arrivate in Austria","post_date":"2026-05-14T13:06:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1778763962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514250","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Green Fare debuttano in casa Ita Airways, in linea con il più ampio processo di armonizzazione della customer experience con il gruppo Lufthansa. Con un solo clic, le tariffe Economy Green, Premium Economy Green e Business Green, disponibili sulle rotte domestiche, europee e su selezionate destinazioni intercontinentali, consentono ai passeggeri di Ita di sostenere progetti certificati di protezione ambientale, e favorire l’adozione di Saf sui voli futuri.\r

Sulle tratte europee e domestiche la quota stimata delle emissioni per passeggero viene compensata come segue: l’80% tramite il contributo a progetti di alta qualità per la tutela del clima e il 20% per l’adozione dei Saf sui voli futuri. Le Green Fare sono disponibili anche su numerose tratte intercontinentali di Ita: su queste rotte, il modello prevede una diversa ripartizione della compensazione: 10% a sostegno dell’adozione di Saf e 90% a supporto di progetti climatici. Le Green Fare non sono disponibili sui voli da/per Giappone, Stati Uniti e Canada.\r

Le Green Fare offrono anche vantaggi aggiuntivi per i passeggeri, tra cui l’accumulo di Miles e Points extra nel programma fedeltà Miles&More, maggiore flessibilità nelle modifiche di prenotazione e tutti i benefici già inclusi nelle tariffe Economy o Business Saver.\r

Raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 è uno degli obiettivi strategici di Ita Airways. Questo impegno si concretizza attraverso diverse iniziative, tra cui il rinnovo della flotta, con aeromobili più efficienti, che attualmente conta il 74% di nuova generazione, l’utilizzo crescente di carburanti sostenibili per l’aviazione e il continuo miglioramento dell’efficienza operativa.\r

I continui passi avanti lungo il percorso di armonizzazione con il gruppo Lufthansa include, tra le recenti iniziative, il lancio della nuova piattaforma “Once” per il check-in on line su web ed app Ita Airways che semplifica il processo di gestione del check-in allineandolo alle altre compagnie del gruppo e completa l’adozione da parte di Ita dell’ecosistema di servizi digitali.","post_title":"Ita Airways: le Green Fare sono ora disponibili sulle rotte domestiche e internazionali","post_date":"2026-05-14T12:51:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778763098000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_394304\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Enrica Montanucci [/caption]\r

\r

Enrica Montanucci, presidente di Maavi, non ci sta. Nel corso di un panel organizzato da Radio Turismo, la presidente si dice «molto arrabbiata per la situazione attuale. E' molto peggio della pandemia e, a conti fatti sugli ultimi mesi di attività, il calo di maggio è il peggiore. La crisi di liquidità c'è ed è immensa - tuona Montanucci -. Le agenzie sono in affanno, sono necessari un sostegno bancario adeguato e iniziative urgenti del ministero del turismo a sostegno del settore».\r

\r

Un settore troppo spesso relegato in un angolo. «Dobbiamo far sì che il nostro sia un comparto rispettato. Ma per farsi sentire bisogna sempre urlare. Smettiamo di essere diplomatici».\r

Informazione distorta\r

Basta anche alle «informazioni allarmistiche diffuse solo per fare audience. Serve un intervento deciso del governo, che faccia una campagna per rimettere ordine nella confusione imperante. E serve subito».\r

\r

Se necessario, Montanucci si dice «pronta a tornare in piazza, come ai tempi della pandemia».\r

\r

","post_title":"Lo sfogo di Montanucci, Maavi: «Per farsi sentire bisogna tornare a urlare»","post_date":"2026-05-14T12:42:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1778762547000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Adalte continua a potenziare la propria offerta di provider seguendo la strategia annunciata nei mesi scorsi: una differenziazione dei partner basata sulle modalità di interazione con la piattaforma di distribuzione tour.\r

Nell’ultimo mese si sono aggiunti nella categoria Premium, che contraddistingue gli operatori che si affidano ad Adalte per migliorare l’esposizione del prodotto, svariati fornitori, tra cui la Dmc portoghese Quasar, e il Dmc argentino De la Paz Tur, specializzati entrambi nel mercato Italiano.\r

“La scelta di collaborare con Adalte nasce dalla nostra costante ricerca di innovazione e precisione tecnologica”, spiega Dafne Lemos, Direttore Operativo di Quasar -. Tra i loro principali punti di forza spiccano senza dubbio l’efficienza delle loro soluzioni digitali e la capacità di semplificare i processi complessi, permettendoci di focalizzarci su ciò che facciamo meglio: creare esperienze su misura in Portogallo. Il mercato italiano, che serviamo con dedizione da decenni, apprezza particolarmente la nostra capacità di unire una profonda conoscenza del territorio a soluzioni innovative”.\r

I prodotti più ricercati proposti dal Dmc Quasar sono, tra gli altri, i tour settimanali in italiano, senza numero minimo di partecipanti, i circuiti culturali classici (Lisbona, Porto, Algarve), le esperienze gastronomiche ed enologiche, e i programmi Tailor-Made pensati per FIT, con tariffe competitive.\r

Nel frattempo, continuano a fare il loro ingresso nel sistema anche i fornitori Affiliate i quali, a differenza dei partner Premium che beneficiano del servizio di controllo qualità, agiscono in totale autonomia per distribuire i propri prodotti. Gli ultimi in ordine di tempo sono I Grandi Viaggi, che mette in vendita su Adalte le sue partenze esclusive con accompagnatore, e Sailing Greece, operatore greco interamente dedicato alle crociere in barca a vela. Questi nuovi ingressi si aggiungono a realtà già consolidate come Travel Friends, il cui catalogo di tour è in costante crescita, e Volonline, presente con il marchio per la distribuzione internazionale etourxml; quest'ultimo opera su Adalte anche in qualità di consolidatore per tutti coloro che desiderano vendere online migliaia di tour nel mondo, attraverso un unico interlocutore affidabile con fatturazione in euro.\r

La varietà dell’offerta che questi fornitori apportano nel loro complesso, conferma come l'ecosistema Adalte sia diventato un marketplace di tour e pacchetti a 360 gradi, capace di accogliere e dare spazio a qualsiasi tipologia di venditore: dai marchi storici del tour operating italiano di qualità agli operatori stranieri di nicchia.","post_title":"Adalte continua l'espansione. Nuovi fornitori da Portogallo e Argentina","post_date":"2026-05-14T12:18:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1778761118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514239","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Traffico passeggeri in crescita negli aeroporti europei a marzo, nonostante le ricadute negative legate al conflitto in Medio Oriente: la fotografia è quella scattata dall'ultimo report di Aci Europe, che segna un aumento del 3,8% del numero di passeggeri nella rete aeroportuale europea, rispetto al marzo 2025 e in linea con l'incremento del 4,2% registrato a febbraio.\r

\r

Gli aeroporti del mercato Ue+ hanno registrato una crescita più sostenuta, pari al 4,1%, mentre quelli del resto d’Europa hanno visto la crescita rallentare bruscamente al 2,6%, in gran parte a causa del crollo del traffico negli aeroporti israeliani, dove il volume dei passeggeri è sceso dell’86,3%.\r

\r

Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe, ha affermato che le prime settimane del conflitto hanno dimostrato la resilienza della domanda di viaggi aerei nonostante la rinnovata instabilità geopolitica: «Molti aeroporti europei hanno perso i collegamenti diretti con la regione, ma i flussi di traffico in transito verso l'Asia si sono rapidamente adattati attraverso rotte alternative dirette e indirette». Il manager ha sottolineato che parte del traffico dirottato ha sostenuto la domanda intraeuropea, mentre i viaggi transatlantici sono rimasti «estremamente dinamici».\r

Le previsioni per l'estate\r

Al momento l'associazione degli aeroporti non prevede un calo del numero di passeggeri durante l'alta stagione estiva, a meno che il settore del trasporto aereo non debba affrontare gravi carenze di carburante legate all'andamento del mercato petrolifero in generale.\r

\r

Le compagnie aeree mediorientali hanno iniziato a ripristinare i collegamenti con l'Europa, mentre la maggior parte dei vettori europei ha operato solo riduzioni limitate della capacità, grazie alle strategie di hedging e al persistere della domanda di viaggio.\r

\r

Tuttavia, Jankovec ha avvertito che le prospettive a lungo termine rimangono incerte. «Una volta superato il picco estivo, le prospettive di traffico rappresentano di fatto una scatola nera per il settore. Tutto dipenderà dalla geopolitica e dalle ripercussioni della crisi petrolifera, con la prospettiva di uno shock del costo della vita che metterà alla prova la resilienza della domanda».\r

Le performance dei mercati\r

All'interno del mercato Ue+, gli aeroporti slovacchi hanno registrato la crescita più marcata, con un aumento del traffico passeggeri del 130,7% nel mese di marzo. Seguono la Slovenia con il 17%, la Danimarca con il 13,8%, Malta con il 12,5% e la Croazia con il 10,8%. Tra i maggiori mercati dell'aviazione europei, l'Italia ha registrato la crescita più forte con il 4,8%, davanti alla Spagna con il 3,9%.\r

\r

Germania, Regno Unito e Francia hanno tutti registrato risultati inferiori alla media europea, con una crescita del traffico passeggeri rispettivamente del 3,1%, 2,8% e 1,2%: secondo l'associazione questo trend è legato all'aumento delle tasse nazionali sul trasporto aereo, che incide sui risultati più deboli.","post_title":"Traffico passeggeri in crescita negli scali europei, malgrado la crisi in Medio Oriente","post_date":"2026-05-14T12:03:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778760229000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514240\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] hu Norcenni Girasole village (@courtesy of Human Company)[/caption]\r

\r

Human Company inaugura la stagione 2026 con la riapertura di tutte le sue strutture in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo targate hu openair. «Apriamo la nuova stagione con un importante piano di investimenti, oltre 21 milioni di euro destinati all’evoluzione delle nostre strutture, dal rinnovamento case mobili all’ampliamento dei servizi - afferma Valentina Fioravanti, chief marketing & communication officer Human Company ., Oggi il turismo open air è guidato da nuove priorità: personalizzazione, libertà di scelta e attenzione all’impatto sociale e ambientale. Offrire esperienze su misura, dare agli ospiti maggiore libertà nel vivere il proprio soggiorno e generare un contributo positivo per persone e territori sono elementi sempre più centrali nella creazione di valore. In questo scenario, ascoltare gli ospiti e interpretarne i bisogni è per noi un elemento strategico. Per questo, abbiamo lavorato anche al disegno di un nuovo modello di ascolto, capace di cogliere i cambiamenti nelle abitudini e nelle aspettative dei viaggiatori e di trasformarli in insight utili per migliorare l’esperienza, con il supporto di competenze verticali, digitalizzazione e intelligenza artificiale, senza perdere il valore della relazione umana. In un comparto che conferma la propria centralità nel turismo italiano, con 68,1 milioni di presenze registrate nel 2025 nei campeggi e villaggi del Paese, guardiamo con fiducia alla stagione 2026, pronti ad accogliere una domanda sempre più dinamica e consapevole».\r

I dati\r

Nei primi quattro mesi del 2026, il gruppo ha registrato un andamento positivo delle prenotazioni, a conferma del crescente interesse verso l’offerta en plein air, evidenziando una crescita del 5% nei ricavi e un incremento significativo dei volumi pari al 10%; i primi dati evidenziano anche un aumento della durata media del soggiorno degli ospiti del 3%.\r

\r

All’interno dell'investimento di 21,1 milioni previsto, il t.o. ha destinato una quota significativa pari a 6 milioni di euro al parco accommodation. L’intervento ha previsto l’installazione di 108 nuove case mobili, progettate con particolare attenzione al design, al comfort abitativo e alla selezione di materiali sostenibili. Le nuove unità sono state realizzate con dimensioni più ampie, per rispondere a una domanda crescente di standard qualitativi e livelli di comfort sempre più elevati. Tra le soluzioni adottate, spicca l’utilizzo di rivestimenti in fibrocemento ecologico, scelti per garantire durabilità, efficienza e un ridotto impatto ambientale.\r

\r

Prosegue inoltre l’impegno dell’azienda nel monitoraggio e nella riduzione dei consumi energetici attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate. In particolare, il Digital Twin, uno strumento digitale che consente di creare una replica virtuale del villaggio, permette di monitorare in tempo reale i principali parametri legati all’efficienza energetica delle singole unità abitative e allo stato di funzionamento degli asset presenti all’interno della struttura. Le attività di monitoraggio ed efficientamento sono rese possibili da un’infrastruttura IoT integrata con dispositivi Bluetooth, in grado anche di rilevare la presenza degli ospiti all’interno delle case mobili tramite beacon dedicati.\r

Il gruppo ha poi deciso di consolidare ulteriormente l’offerta di servizi pet-friendly. Per la nuova stagione sono stati ampliati i servizi dedicati, con l’obiettivo di garantire un’esperienza di soggiorno sempre più confortevole e inclusiva. In quest’ottica, particolare attenzione è stata riservata al “Love Pet Pack” disponibile in tutte le strutture, pensato per accogliere gli animali da compagnia come parte integrante della vacanza e offrire agli ospiti soluzioni pratiche per vivere il soggiorno insieme al proprio pet con maggiore comfort e serenità. Parallelamente, è proseguito il potenziamento delle aree e delle dotazioni dedicate agli animali domestici presenti nei village e nei camping in town. Continuano a crescere nel 2026 anche i Nature Hub, gli spazi interattivi dedicati alla scoperta dell’ambiente e della biodiversità. Il progetto, già presente presso lo hu Altomincio village, lo hu Montescudaio village e lo hu Park Albatros village, approda quest’anno anche allo hu Birkelt village.\r

\r

Si riconfermano tra i temi centrali dell’ospitalità di hu openair anche la relazione con il territorio, il coinvolgimento delle realtà locali e la valorizzazione delle destinazioni. In questo contesto si sviluppa il palinsesto degli eventi della stagione 2026. Tra le iniziative tornano i “local days”, appuntamenti ospitati nei village che anticipano e raccontano gli eventi delle destinazioni vicine, portando atmosfere, tradizioni e sapori direttamente in struttura. La nuova stagione vedrà, ad esempio, l’esordio del Carnevale del Mare allo hu Park Albatros village di San Vincenzo e una giornata interamente dedicata al tortellino valeggiano, simbolo del territorio in cui si trova hu Altomincio village. Accanto a queste occasioni, sono confermati anche gli “special days”, giornate tematiche distribuite lungo tutta la stagione, durante le quali le strutture aprono le porte alla comunità locale.","post_title":"Human Company apre la stagione con investimenti per 21,1 milioni di euro","post_date":"2026-05-14T11:49:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1778759390000]}]}}