Avataneo (Aiav): ritenuta d’acconto, un primo passo ma non sufficiente Aiav accoglie con favore l’emendamento al DL 38/2026 che esenta le agenzie di viaggio dalla ritenuta d’acconto sulla biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, e si unisce a Fiavet e Fto nel riconoscere il valore di questo primo intervento correttivo. Pur apprezzando il confronto avviato con il ministero del turismo insieme alle associazioni di categoria, Aiav ritiene tuttavia che il provvedimento rappresenti soltanto un passo iniziale e non ancora sufficiente rispetto alle reali esigenze del comparto. “Si tratta di un segnale positivo – dichiara Fulvio Avataneo, presidente Aiav – ma le agenzie di viaggio italiane oggi hanno bisogno di misure ben più concrete e strutturali. Il tema della liquidità resta centrale e continua a pesare sulle imprese in un contesto già reso complesso dall’instabilità internazionale, dall’aumento dei costi e dalle crescenti difficoltà gestionali che il settore si trova quotidianamente ad affrontare”. Nodo principale Limitare il correttivo alla sola biglietteria rischia di non affrontare il nodo principale della questione: il turismo organizzato rappresenta una filiera strategica e come tale necessita di strumenti fiscali coerenti con le peculiarità operative di agenzie di viaggio e dei tour operator. “Le agenzie di viaggio continuano a garantire assistenza, tutela e continuità di servizio ai viaggiatori anche nelle situazioni più critiche – prosegue Avataneo – ed è quindi necessario che le istituzioni accompagnino il comparto con interventi realmente efficaci, in grado di alleggerire il peso finanziario e burocratico che grava sulle imprese”. Condividi

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Un messaggio importante Il presidente di Aiav, Fulvio Avataneo, dichiara: «CityTravel integra il messaggio della nostra campagna tv a supporto delle prenotazioni in agenzia, attualmente in onda su La7, La7 Cinema, Sky Tg24 e TV2000: offre un canale immediato per accedere a proposte di viaggio che rispondono tanto alla domanda di vacanza, quanto all’esigenza di sicurezza e affidabilità che sempre più spesso emerge dalle richieste dei consumatori». CityTravel è solo l’ultima iniziativa speciale proposta da Aiav in occasione del suo 25esimo anniversario; consultabile in tutto il mondo, geolocalizza le ricerche degli utenti, favorendo il contatto con l’agenzia più vicina per finalizzare la prenotazione o chiedere informazioni. «In questi 25 anni, il nostro obiettivo primario è sempre stato tutelare, supportare e promuovere le agenzie di viaggio – conclude Avataneo –. 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“Si tratta di un segnale positivo – dichiara Fulvio Avataneo, presidente Aiav – ma le agenzie di viaggio italiane oggi hanno bisogno di misure ben più concrete e strutturali. Il tema della liquidità resta centrale e continua a pesare sulle imprese in un contesto già reso complesso dall’instabilità internazionale, dall’aumento dei costi e dalle crescenti difficoltà gestionali che il settore si trova quotidianamente ad affrontare”.\r

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Per il quinto anno consecutivo lo studio ha raccolto i desideri di oltre 1.200 famiglie in una mappa chiara per il futuro. Stefano Cerruti, vice presidente del consorzio e direttore di Nh Collection Alagna Mirtillo Rosso, sottolinea che il consorzio è costituito da albergatori che hanno sempre pensato che fare hotellerie significasse anche costruire con i propri ospiti un momento di relazione, di confronto e di gioco, un tempo vissuto insieme che si trasforma in quel know how che ha reso Ifh un interlocutore autorevole quando si parla di turismo per famiglie in Italia.\r

L'analisi\r

«Per realizzare la nostra indagine ci siamo rivolti a famiglie italiane che faranno la loro vacanza in Italia - afferma Gianluca Tonti di Area38 -. Hanno risposto al sondaggio per il 71% le mamme; per l’80% si tratta di genitori tra i 30 e i 49 anni e molte coppie hanno 2 bambini da 0 anni a più di 10. Il 52% degli intervistati conosce il brand e utilizza il portale per scegliere le vacanze. Sono 5 i trend più significativi del 2026: il primo trend dice che l’80% delle famiglie farà almeno due viaggi, ma ci sono famiglie che arriveranno anche a 5 o 6, intendendo con “viaggio” uno spostamento. È una media che cresce del 2% ogni anno. Si viaggerà soprattutto con la famiglia, spesso con i nonni e gli amici. Il secondo trend evidenzia che si scelgono soggiorni più brevi, che consentano di fare vacanze tutto l’anno. Secondo la nostra indagine, la domanda per il mare è molto più elevata; per l'80% si concentra tra giugno e agosto - prosegue Tonti -. In montagna la richiesta è più distribuita e ogni mese ha una sua percentuale, anche se il 50% degli ospiti preferisce i mesi più caldi. È interessante sapere che in dicembre la montagna ha un po’ più richieste del mese di agosto, con il progetto del Natale in famiglia. Il terzo trend riguarda gli obiettivi della vacanza, che vanno dal divertimento dei bambini (95%) al benessere dell’intera famiglia. L’ 82,2% dei genitori è disposto a investire di più in strutture che offrano animazione educativa (edutainment): non più solo baby club, ma progetti educativi per intrattenere e coinvolgere in modo intelligente, trasformando il tempo del gioco in un'opportunità di apprendimento di valore. Quando i bambini sono occupati, i genitori cercheranno momenti di relax per sé. Il quarto trend dice che le mete preferite sono quelle meno affollate e il family hotel diventa una destinazione. C’è più attenzione alla qualità dell’esperienza e alla sicurezza organizzativa che alla destinazione iconica. L’85,1% delle famiglie è pronta a considerare mete meno note, come un piccolo borgo o una valle poco conosciuta. Infine - conclude Gianluca Tonti -, il 90,4% delle famiglie preferisce ridurre l’uso del digitale durante la vacanza, privilegiando esperienze reali, contatti diretti e tempo di qualità, confermando il viaggio come un bene emotivo irrinunciabile».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

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Fiavet e Fto prendono atto con favore dell’approvazione dell’emendamento al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, che esonera le agenzie di viaggio e turismo dall’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi relativi alla vendita, emissione, prenotazione o intermediazione della biglietteria aerea, ferroviaria e marittima.\r

Si tratta di un primo correttivo rispetto all’obbligo di applicazione della ritenuta sulle commissioni delle agenzie di viaggio, in vigore dal 1° maggio 2026.\r

“Per le agenzie di viaggio la ritenuta d’acconto continua a rappresentare un aggravio ingiustificato - afferma Gian Mario Pileri, presidente di Fiavet -. Il turismo organizzato è un settore già tracciato, regolato e sottoposto a obblighi stringenti. Questo intervento sulla biglietteria va nella direzione giusta, ma non esaurisce il problema. Continueremo a chiedere il pieno riconoscimento della specificità del nostro comparto e il ripristino dell’esenzione totale”.\r

Federalberghi, Fiavet e Fto avevano lavorato insieme per il ripristino dell’esenzione totale. La proposta è stata respinta per mancanza di copertura economica. Nelle ore successive, grazie al confronto con il Ministero del Turismo e al lavoro congiunto delle associazioni di Confcommercio, è stato possibile ottenere un intervento almeno sulla biglietteria, una delle aree operative più rilevanti per le agenzie di viaggio.\r

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[caption id=\"attachment_459780\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni[/caption]\r

“Non è il risultato pieno che avevamo chiesto e non intendiamo presentarlo come tale - dichiara Franco Gattinoni, presidente di Fto -. La ritenuta resta una misura sbagliata, perché sottrae liquidità alle agenzie proprio nel momento in cui il settore avrebbe bisogno di sostegno. Le imprese del turismo organizzato hanno sostenuto sforzi economici e operativi enormi per assistere i viaggiatori, riproteggere i clienti e contribuire al rientro degli italiani durante le crisi internazionali. A questo si aggiunge l’incertezza che sta generando problemi concreti sul fronte di annullamenti, rimborsi e rapporti con i clienti. In questo contesto, anticipare imposte già dovute va nella direzione opposta rispetto alle esigenze reali delle imprese”.\r

“L’esonero sulla biglietteria aerea, ferroviaria e marittima è un risultato parziale ma concreto”, conclude Gattinoni.\r

Fiavet e Fot ringraziano il ministro del turismo Gianmarco Mazzi e i senatori Stefano Borghesi e Antonella Zedda per il loro contributo al dialogo e alla partecipazione. Pur essendo in carica da poche settimane, il ministro Mazzi ha da subito ascoltato le esigenze di agenzie di viaggio e tour operator, contribuendo in modo determinante a rendere possibile questo primo intervento correttivo.","post_title":"Fiavet e Fto: bene l'esonero della ritenuta d'acconto per le adv","post_date":"2026-05-14T10:44:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1778755467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada ottimizza il network internazionale per l'estate, in un contesto caratterizzato da una domanda fluttuante, dell’aumento dei costi e di persistenti vincoli operativi. La compagnia canadese cancella o sospende 13 collegamenti, ma mantiene inalterata la propria espansione in alcuni mercati strategici, in particolare in Europa.\r

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Tra le motivazioni che hanno spinto a individuare queste 13 rotte, Air Canada evidenzia - oltre i costi aumentati del jet fuel - soprattutto l'insufficiente domanda, la concorrenza, la redditività delle linee e, per Cuba, la carenza locale di carburante.\r

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Il vettore ha quindi deciso di tagliare definitivamente sette rotte internazionali, già operate in modo parziale nel 2025 ma ritenute non sufficientemente redditizie. Si tratta dei voli da Ottawa verso Tampa, Tulum, da Québec verso Tulum, da Montréal verso Algeri, Bermuda, Seattle e da Vancouver verso Tampa. Il collegamento Montréal-Algeri, precedentemente operato con Airbus A330-300, sarebbe dovuto riprendere nel 2026, ma è infine scomparso dai sistemi di prenotazione, segno di una cancellazione confermata.\r

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Air Canada ha anche temporaneamente sospeso sei rotte verso Cuba, operate da Air Canada e dalla sua filiale low cost Air Canada Rouge. Le destinazioni interessate includono Cayo Coco, Varadero, Holguín e Santa Clara. Questi collegamenti partono da Montréal e Toronto. A differenza delle cancellazioni definitive, queste sospensioni sono legate a problemi di approvvigionamento di carburante sull’isola, in un contesto internazionale teso. Una ripresa delle operazioni è previstadalla fine di ottobre 2026, a fronte di un miglioramento della situazione energetica locale.\r

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Nonostante questa revisione, Air Canada non modifica i piani di espansione globale: la compagnia prevede una crescita di circa il 6% della propria offerta verso l’Europa per l'estate 2026. Questa dinamica è sostenuta in particolare dall’introduzione graduale dell’Airbus A321Xlr, un aereo a corridoio singolo a lungo raggio particolarmente adatto ai mercati transatlantici secondari, che consente di aprire o potenziare rotte con costi contenuti.\r

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","post_title":"Air Canada rivede il network internazionale, ma conferma il +6% di capacità verso l'Europa","post_date":"2026-05-14T09:57:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778752679000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ottiene dal Consiglio di Stato l'annullamento in via definitiva della multa da 4,2 milioni di euro inflitta nel 2021 e relativa alle cancellazioni dei voli durante il Covid. E' stato quindi ordinato il rimborso della sanzione alla low cost irlandese, con tanto di interessi.\r

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Secondo Ryanair, la sentenza ha accertato «una condotta discriminatoria dell'Agcm, che avrebbe respinto senza interlocuzioni gli impegni proposti dalla compagnia, accettando invece impegni analoghi presentati da altri vettori, tra cui Alitalia, Vueling e Blue Panorama».\r

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Il Consiglio di Stato, si legge nella nota della compagnia aerea, ha ritenuto che il potere discrezionale dell'Authority sia stato esercitato «in modo non conforme ai principi di coerenza, ragionevolezza e non discriminazione».\r

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Il ceo del gruppo Ryanair, Michael O'Leary, ha inoltre dichiarato: «Questi risultati danneggiano profondamente la reputazione dell'Agcm e forniscono un chiaro contesto alla bizzarra sanzione di 256 milioni di euro del dicembre 2025 dell'Agcm (riguardante la nostra politica di distribuzione diretta), che contraddice la chiara sentenza della Corte d'Appello di Milano del gennaio 2024, nella quale il modello di distribuzione diretta di Ryanair è stato ritenuto 'indubbiamente vantaggioso per i consumatori’ e per offrire tariffe competitive.\r

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Ryanair ha fatto ricorso contro questa sanzione (...) e chiediamo al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di riformare urgentemente l'Agcm per garantire che agisca in modo equo e nell'interesse dei consumatori, invece di prendere ingiustamente di mira Ryanair con accuse infondate e multe illecite».","post_title":"Ryanair vicente sull'Antitrust: il Consiglio di Stato annulla la multa da 4,2 mln di euro","post_date":"2026-05-13T09:25:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778664307000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio d’esercizio al 30 novembre 2025 positivo per Costa Crociere. La compagnia ha generato ricavi in crescita a 4,9 miliardi (rispetto ai 4,7 miliardi dell’esercizio precedente), che si accompagnano a un risultato ante-imposte e un utile netto positivi.\r

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Le operazioni\r

Come si legge su Shippingitaly, Costa Fortuna, ceduta nella primavera dello scorso anno a Margaritaville at Sea e destinata a uscire concretamente dalla flotta il prossimo settembre, è passata di mano al prezzo di 90 milioni di dollari.\r

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Oltre a ciò, Costa comunica che «nell'ambito della propria strategia di sviluppo, Costa Crociere valuta periodicamente il perimetro delle proprie partecipazioni per garantire la massima coerenza con le priorità operative e di business del gruppo. Con riferimento alla partecipazione detenuta in Venezia Investimenti srl, non abbiamo ulteriori commenti riguardo a negoziazioni in corso o potenziali operazioni societarie. Costa Crociere conferma il proprio impegno nei confronti di Venezia come destinazione nel Mediterraneo orientale e continua a operare regolarmente dallo scalo veneziano di Marghera, in coerenza con la propria programmazione di itinerari».\r

I dati di chiusura\r

A proposito dell’andamento di mercato, la relazione sulla gestione riportata in bilancio spiega che «l’esercizio 2025 ha rappresentato per il gruppo Costa un altro anno molto favorevole, in cui l’utile operativo si attesta a 1,021 miliardi di euro rispetto ai 974 milioni registrato nell’esercizio precedente. Un risultato positivo, specie considerando che è stato ottenuto durante un periodo caratterizzato da condizioni macroeconomiche sfavorevoli, in particolare l’inflazione e l’incertezza geopolitica». Nel 2025 sono stati 3,2 milioni i passeggeri ospitati a bordo, di cui 1,7 milioni per Costa (che opera attualmente con una flotta di 9 navi) e 1,5 milioni Aida (11 navi). Il trend di occupazione medio è stato del 108%, con un picco del 116% durante il terzo trimestre dell’esercizio.\r

Infine, in merito all’evoluzione della gestione, Costa ritiene che «l’esercizio 2026 conferma la crescita sia dei ricavi sia dei livelli di occupazione» nonostante l’uscita di scena di Costa Fortuna. «L’ulteriore razionalizzazione della capacità gestita contribuirà a sostenere la redditività complessiva, assicurando livelli adeguati di marginalità operativa e una generazione di liquidità coerente con le esigenze finanziarie del gruppo Costa».\r

Tuttavia, «il contesto macroeconomico continua tuttavia a presentare elementi di incertezza. Permangono, in particolare, pressioni inflazionistiche sui costi operativi e un quadro geopolitico complesso, con tensioni presenti in Est Europa e nel Medio Oriente. Tali criticità hanno comportato la revisione degli itinerari nelle aree più coinvolte e richiederanno un monitoraggio costante».","post_title":"Costa Crociere, bilancio positivo. Crescono ricavi e utili","post_date":"2026-05-13T09:23:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1778664194000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’ Umbria non vuole più raccontarsi \"solo\" come una destinazione da visitare, ma come un territorio da vivere, attraversare, abitare. È questo il senso del nuovo piano di comunicazione presentato ieri a Milano dalla Regione Umbria, alla presenza della presidente Stefania Proietti, dell’assessore regionale al Turismo Simona Meloni e di Federico Sistico per la Camera di Commercio dell’Umbria.\r

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Il messaggio è chiaro: uscire dalla logica della cartolina e dare più personalità al racconto del “cuore verde d’Italia”, puntando su qualità della vita, arte, cultura, paesaggio, aree verdi e autenticità. Non solo per conquistare turisti, ma anche per intercettare aspiranti residenti, nomadi digitali e lavoratori in smart working. Una linea sintetizzata bene dall’idea, emersa durante l’incontro, di un’Umbria in cui «si arriva e si vorrebbe restare a vivere».\r

La strategia\r

Tra i cardini della strategia c’è il turismo lento. L’assessore Meloni ha richiamato il valore della lentezza come esperienza capace di rigenerare corpo e mente, anche in vista degli 800 anni dalla morte di San Francesco, occasione che rafforza il posizionamento spirituale e culturale della regione.Tra gli appuntamenti dei prossimi mesi figurano le iniziative dedicate allo speciale anniversario, con un programma diffuso tra Assisi, Gubbio, Perugia e l’area ternana; la mostra “Giotto e San Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento”, alla Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia fino al 14 giugno; e la mostra “Michelangelo Pistoletto. Franciscus. Fratello in arte” alla Rocca Maggiore di Assisi.\r

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A questi si aggiungono i grandi festival culturali e musicali dell’estate, dal Festival dei Due Mondi di Spoleto a Umbria Jazz, fino a Umbria che Spacca, Suoni Controvento, Moon in June e Todi Festival. In Valnerina, accanto alla riapertura del centro storico di Norcia e della Basilica di San Benedetto, resta centrale la fioritura di Castelluccio, mentre nell’area di Terni il racconto passa anche dalla Cascata delle Marmore e dal nuovo Borgo Muse Festival di Collescipoli, in programma a settembre. Un calendario che conferma la volontà della regione di legare natura, cultura, spiritualità e contemporaneità in un’unica proposta di viaggio. Magari condotto a ritmo lento, a piedi o in bicicletta.\r

Un'Umbria meno ovvia\r

Cammini, percorsi bike e itinerari nascosti diventano così strumenti per scoprire un’Umbria meno ovvia, fatta di borghi, paesaggi e comunità.In questa direzione va anche il lavoro sulle cinque aree interne umbre, che coinvolgono 59 comuni, e il potenziamento della rete ciclopedonale. Il Trasimeno, con la sua ciclovia e il sistema museale integrato accessibile con biglietto unico, rappresenta uno degli esempi più concreti di questa visione. Ma la regione guarda con decisione anche a mountain bike, e-bike e cicloturismo, oggi resi più accessibili dalla diffusione della pedalata assistita. Come ricordato da Ludovica Casellati (Ladybici), la bicicletta è diventata uno strumento alla portata di molti e l’Umbria ha caratteristiche ideali per valorizzarla.\r

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Il 22 maggio, inoltre, grazie al progetto “Bici in Comune” promosso da Sport e Salute e con il supporto della Camera di Commercio dell’Umbria, alla Sala delle Colonne di Palazzo Graziani a Perugia si terrà un momento di approfondimento dedicato a mobilità sostenibile, cicloturismo e nuove opportunità per i territori.\r

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Accanto allo sport, cresce il racconto integrato di gusto, cinema e cultura. L’Umbria sarà protagonista a Identità Golose, dal 7 al 9 giugno, con una presenza che valorizzerà la filiera dall’agricoltura all’ospitalità. «Non c’è miglior ambasciatore di un grande cuoco del proprio territorio e dei suoi prodotti», è stato sottolineato da Claudio Ceroni, imprenditore e fondatore di Identità Golose.\r

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Il nuovo racconto passerà anche da strumenti digitali rinnovati, come Umbria Tourism, spazi ad hoc per il cicloturismo e il nuovo spot per superare lo slogan del “mollo tutto” e tradurlo in una proposta concreta: un’Umbria dove turismo, servizi, cultura e qualità della vita possono diventare una scelta stabile.\r

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(Alessandra Favaro)","post_title":"L’Umbria cambia passo: meno cartolina, più qualità della vita","post_date":"2026-05-12T11:26:38+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1778585198000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513925","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_506532\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Dolce Vita Orient Express (Photo credits Mr.Tripper)[/caption]\r

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In occasione della Biennale di Venezia, la stazione di Venezia accoglie due simboli dell’alta ospitalità ferroviaria: La Dolce Vita Orient Express e Golden Eagle Danube Express, entrambi parte del portafoglio di Arsenale Group.\r

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Due icone che instaurano un dialogo tra visioni complementari del viaggio su rotaia, espressione di un approccio industriale e culturale condiviso, capace di reinterpretare il lusso contemporaneo.\r

Esperienze d'eccellenza\r

Arsenale Group, oggi protagonista di una significativa espansione internazionale, è tra i principali player nello sviluppo di esperienze ferroviarie d’eccellenza. Il gruppo investe nella creazione di nuovi progetti iconici e, al tempo stesso, nella valorizzazione di treni storici attraverso interventi mirati di rinnovo e riposizionamento. La Dolce Vita Orient Express rappresenta l’espressione di questo approccio: un progetto che traduce il modello italiano dell’ospitalità in esperienza ferroviaria, unendo eleganza senza tempo, cura del dettaglio e centralità del paesaggio. Il viaggio diventa così racconto, convivialità e scoperta, in una rilettura contemporanea dell’immaginario della “Dolce Vita”.\r

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In questa stessa direzione si inserisce il Golden Eagle Danube Express, recentemente acquisito e oggi al centro di un importante progetto di rinnovamento in linea con gli standard del gruppo nell’ambito dell’ospitalità di lusso. Il treno sarà completamente ripensato per offrire un’esperienza a bordo assimilabile a quella di un hotel a cinque stelle su rotaia.","post_title":"Arsenale festeggia a Venezia il Golden Eagle Danube Express","post_date":"2026-05-12T10:35:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1778582125000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_386228\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo[/caption]\r

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Racconti on the road e consigli di viaggio al centro di CityTravel, il nuovo canale editoriale interamente dedicato al turismo nato dall’incontro tra Aiav e Digimedia, editore del quotidiano online CityNotizie.\r

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Online da pochi giorni, la piattaforma è accessibile a questo link oppure dalla homepage del quotidiano: raccoglie contenuti dedicati agli appassionati di viaggi e offre la possibilità in esclusiva alle oltre 2.300 agenzie Aiav di iscriversi, realizzare la propria scheda di presentazione e pubblicare gratuitamente articoli e proposte di viaggio, beneficiando della visibilità del portale a supporto della promozione commerciale. Tutte le offerte degli associati, con particolare riferimento alle iniziative incoming e ai pacchetti in organizzazione diretta, sono corredate da materiale redazionale, comprese guide digitali scaricabili su mobile.\r

Un messaggio importante\r

Il presidente di Aiav, Fulvio Avataneo, dichiara: «CityTravel integra il messaggio della nostra campagna tv a supporto delle prenotazioni in agenzia, attualmente in onda su La7, La7 Cinema, Sky Tg24 e TV2000: offre un canale immediato per accedere a proposte di viaggio che rispondono tanto alla domanda di vacanza, quanto all’esigenza di sicurezza e affidabilità che sempre più spesso emerge dalle richieste dei consumatori».\r

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CityTravel è solo l’ultima iniziativa speciale proposta da Aiav in occasione del suo 25esimo anniversario; consultabile in tutto il mondo, geolocalizza le ricerche degli utenti, favorendo il contatto con l’agenzia più vicina per finalizzare la prenotazione o chiedere informazioni.\r

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«In questi 25 anni, il nostro obiettivo primario è sempre stato tutelare, supportare e promuovere le agenzie di viaggio – conclude Avataneo –. CityTravel nasce con una logica glocal: un hub digitale che connette la domanda globale con l’offerta turistica territoriale, promuovendo l’esperienza, la qualità e la sicurezza del turismo organizzato».\r

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","post_title":"Aiav e Digimedia insieme nel progetto CityTravel","post_date":"2026-05-11T12:20:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1778502021000]}]}}