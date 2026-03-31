Ita Airways in Star Alliance: una svolta strategica per la connettività globale Domani, 1° aprile, Ita Airways entra ufficialmente in Star Alliance, segnando un passaggio chiave nel consolidamento del proprio posizionamento internazionale e rafforzando al contempo il network della più grande alleanza aerea mondiale. L’ingresso è stato celebrato stamattina nel Terminal 3 di Roma Fiumicino, alla presenza di rappresentanti di Ita, Lufthansa Group e Star Alliance. Da domani pienamente integrata nell’ecosistema Star Alliance, Ita Airways metterà in connessione diretta i propri hub di Roma Fiumicino e Milano Linate con una rete globale che conta oltre 1.150 destinazioni servite da 26 compagnie aeree. L’operazione, sostenuta dal gruppo Lufthansa, è il risultato di un intenso lavoro di integrazione che ha coinvolto team congiunti negli ultimi mesi. «Accogliamo Ita Airways come 26ª compagnia membro, ampliando il nostro network e migliorando l’esperienza dei passeggeri», ha dichiarato Theo Panagiotoulias, ceo di Star Alliance. Sulla stessa linea Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways (nella foto), che definisce l’ingresso un traguardo storico. «Portiamo in Star Alliance la nostra distintiva italiana, arricchendo l’alleanza e rafforzando il ruolo di Ita Airways nel connettere l’Italia al mondo, combinando standard globali di eccellenza con il calore e l’eleganza che definiscono il modo italiano di volare». Per Dieter Vranckx, chief commercial officer del gruppo Lufthansa: «L’adesione a Star Alliance è resa possibile solo grazie all’impegno e alla stretta collaborazione dei team dedicati di Ita Airways, del gruppo Lufthansa e di Star Alliance». Con oltre 16 milioni di passeggeri annui e più di 350 voli giornalieri, Ita Airways rafforza la presenza dell’alleanza soprattutto nel Sud Europa, migliorando i collegamenti tra l’Italia e i principali mercati globali. Un tassello strategico che contribuisce a rendere Star Alliance ancora più capillare, portando il totale a oltre 17.500 voli al giorno in più di 190 Paesi. (Pamela McCourt Francescone) Condividi

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L’ingresso è stato celebrato stamattina nel Terminal 3 di Roma Fiumicino, alla presenza di rappresentanti di Ita, Lufthansa Group e Star Alliance. Da domani pienamente integrata nell’ecosistema Star Alliance, Ita Airways metterà in connessione diretta i propri hub di Roma Fiumicino e Milano Linate con una rete globale che conta oltre 1.150 destinazioni servite da 26 compagnie aeree.\r

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L’operazione, sostenuta dal gruppo Lufthansa, è il risultato di un intenso lavoro di integrazione che ha coinvolto team congiunti negli ultimi mesi. «Accogliamo Ita Airways come 26ª compagnia membro, ampliando il nostro network e migliorando l’esperienza dei passeggeri», ha dichiarato Theo Panagiotoulias, ceo di Star Alliance.\r

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Sulla stessa linea Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways (nella foto), che definisce l’ingresso un traguardo storico. «Portiamo in Star Alliance la nostra distintiva italiana, arricchendo l’alleanza e rafforzando il ruolo di Ita Airways nel connettere l’Italia al mondo, combinando standard globali di eccellenza con il calore e l’eleganza che definiscono il modo italiano di volare». Per Dieter Vranckx, chief commercial officer del gruppo Lufthansa: «L’adesione a Star Alliance è resa possibile solo grazie all’impegno e alla stretta collaborazione dei team dedicati di Ita Airways, del gruppo Lufthansa e di Star Alliance».\r

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Con oltre 16 milioni di passeggeri annui e più di 350 voli giornalieri, Ita Airways rafforza la presenza dell’alleanza soprattutto nel Sud Europa, migliorando i collegamenti tra l’Italia e i principali mercati globali. Un tassello strategico che contribuisce a rendere Star Alliance ancora più capillare, portando il totale a oltre 17.500 voli al giorno in più di 190 Paesi.\r

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(Pamela McCourt Francescone)","post_title":"Ita Airways in Star Alliance: una svolta strategica per la connettività globale","post_date":"2026-03-31T14:13:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1774966438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Blue Marina Awards hanno presentato il calendario degli eventi 2026, un percorso itinerante che attraverserà diverse regioni italiane con l’obiettivo di valorizzare la portualità turistica come leva strategica per lo sviluppo della blue economy.\r

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Anche nel 2026, l’iniziativa porterà nei marina e nei territori costieri un programma di appuntamenti dedicati ai temi chiave che stanno trasformando il settore: sostenibilità ambientale, transizione energetica, qualità dell’accoglienza turistica, inclusività, innovazione e competitività dei porti turistici. Molte le tappe in calendario in diverse regioni d’Italia.\r

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Ogni evento sarà concepito come un momento di confronto operativo tra operatori del settore, istituzioni, imprese, tecnici e stakeholder del mondo marittimo e turistico. In ciascuna tappa sono previsti panel e momenti di approfondimento dedicati a temi specifici, in modo da valorizzare le caratteristiche del territorio ospitante e affrontare con approccio concreto le principali sfide della portualità turistica contemporanea.\r

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Il format 2026 punterà in particolare a rafforzare il ruolo dei porti turistici non solo come infrastrutture di approdo, ma come piattaforme evolute di servizi, innovazione, accoglienza e relazione con il territorio. In questo quadro, i Blue Marina Awards continuano a promuovere una visione della marina moderna sempre più integrata con i principi della blue economy e con le nuove aspettative del turismo nautico e costiero.\r

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Tra gli elementi di novità dell’edizione 2026, tutti gli eventi del circuito saranno inoltre monitorati dal punto di vista della sostenibilità ambientale attraverso il BESI – BMA Event Sustainability Index, il modello sviluppato per analizzare e misurare l’impatto degli eventi in termini di gestione operativa, mobilità e performance ambientale. Un passo ulteriore che conferma la volontà dell’iniziativa di applicare ai propri appuntamenti gli stessi criteri di misurabilità e miglioramento continuo che promuove nel settore.","post_title":"Blue Marina Awards 2026: al via gli eventi per promuovere sostenibilità, innovazione e qualità nella portualità turistica","post_date":"2026-03-31T13:47:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1774964853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510887","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Valtur entra nel segmento delle crociere in chiave esclusiva con il lancio del caicco Valtur: una barca a vela tradizionale che dalla prossima estate navigherà lungo la costa di Bodrum. L’iniziativa si inserisce in una precisa strategia di ampliamento del perimetro esperienziale del marchio, già avviata con The Sky Club – Valtur Cervinia, il rifugio affacciato sul Cervino, a Plan Maison, a 2.650 metri, che ha segnato il debutto del brand in un format esterno alle strutture resort tradizionali.\r

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«Aver portato a compimento questo progetto nello stesso anno in cui abbiamo inaugurato il rifugio a 2.650 metri di Plan Maison, che sta raccogliendo un successo oltre le attese, è per noi motivo di grande soddisfazione. Non tanto per il semplice lancio di una novità, ma perché entrambe le iniziative riflettono una stessa filosofia upper upscale, capace di imprimere la cifra dell’italian Llifestyle in contesti internazionali molto diversi tra loro, con l’ambizione di segnare uno spartiacque nel panorama del tour operating e dell’hospitality. A Cervinia questa ambizione si è tradotta in un format che combina italian street food di grande qualità, proposte di alta cucina e intrattenimento d’autore, con momenti in chiave lounge on the slope. Con il caicco Valtur la stessa logica si trasferisce sul mare: un progetto che non nasce semplicemente come una nuova proposta di viaggio, ma come una formula di ospitalità in cui il brand entra in relazione con l’identità del territorio che lo ospita», commenta Isabella Candelori, direttore commerciale trade Italia.\r

L'idea\r

Il caicco Valtur nasce on un’idea precisa: trasferire su una barca a vela il modello di servizio di un Valtur Resort, fondato sulla personalizzazione del viaggio a misura di desiderio del cliente, mantenendo gli standard di accoglienza, offerta enogastronomica e assistenza tipici del brand, declinati, però, in una dimensione mobile, dove il movimento si fa parte integrante della formula di soggiorno. Plus in sé è già il mezzo: una barca a vela tradizionale in legno lunga 47 metri e larga 8,4, con tre alberi e una capacità massima di 32 ospiti. Costruita nel 2013 e completamente rinnovata nel 2024, conserva il fascino della navigazione classica turca, reinterpretata secondo standard di ospitalità premium. Il risultato è una proposta che coniuga design della tradizione marittima e comfort contemporaneo.\r

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Il caicco Valtur navigherà dal 3 al 31 agosto nell’area di Bodrum, lungo la Costa Turchese, alternando soste in rada e approdi in alcune delle baie più suggestive del tratto egeo: le partenze sono previste ogni lunedì e la durata del viaggio conta otto giorni, dal momento dell’imbarco e a quello dello sbarco. Tra le tappe previste figurano l’isola di Orak, l’arcipelago delle Seven Islands (Yedi Adalar) e l’isola di Sedir, dove si trova il sito archeologico di Kedrai. L’esperienza combina piacere dello stare a bordo in un elegante contesto, mare ed esplorazione del territorio, permettendo di alternare giornate dedicate al relax in acqua a brevi escursioni a terra tra villaggi e siti storici.\r

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Nel calendario operativo 2026 il prodotto sarà inoltre proposto, nelle settimane di spalla di fine luglio e inizio settembre, anche in formula tour combinata con Istanbul, con partenze previste il 27 luglio – 3 agosto e 31 agosto – 7 settembre. Questa opzione prevede che la crociera lungo la costa egea sia affiancata da un soggiorno nella capitale culturale turca, con visite guidate ai principali siti storici della città, una crociera sul Bosforo e momenti dedicati alla scoperta della gastronomia locale.\r

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«Abbiamo scelto di osservare in silenzio per oltre un mese - comincia la lettera -. Non per mancanza di argomenti, ma per il rispetto che si deve a un mercato che stava mutando con una velocità disarmante. Abbiamo preferito attendere che la polvere si posasse, per analizzare le evoluzioni reali e non solo le reazioni emotive. Non abbiamo la presunzione di possedere verità assolute, né di parlarne da una cattedra. Tuttavia, avvertiamo la responsabilità di chi opera quotidianamente con grandi volumi e flussi complessi: una responsabilità che ci impone, ora che le criticità sono emerse con nitidezza, di non sottrarci al confronto.\r

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Dopo aver ascoltato e analizzato le frizioni del sistema, riteniamo sia il momento di condividere il nostro pensiero. Diciamolo con realismo e senza falsa modestia: il nostro è un settore complesso e interconnesso, dove dettaglio e organizzatore collaborano per un unico obiettivo; confezionando viaggi, spesso regalano il sogno di una vita con un bel fiocco di seta e una polizza annullamento. Garantiamo organizzazione ed emozioni indelebili, muoviamo enormi capitali, contribuiamo al riempimento di aeroplani e di hotel e, soprattutto, alimentiamo il desiderio di scoperta.\r

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Siamo, semplicemente, importanti, ma c'è un piccolo, minuscolo, fastidiosissimo dettaglio che ogni tanto ci rovina la festa: non siamo necessari. In questo nuovo – ennesimo – scenario, in una fetta specifica di mondo, ma principalmente per il “peso specifico” di tre vettori operanti nell’Area del Golfo, un altro giro di giostra ci sta nuovamente mettendo a nudo. Siamo tutti prestigiosi, certamente: siamo i primi a fiorire quando il mondo sorride e i primissimi a sparire dai radar quando il vento cambia. Non siamo l'acqua, non siamo il pane, non siamo nemmeno il wi fi.\r

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Il turismo organizzato deve oggi percepirsi per quello che è: un ecosistema emotivo che richiede stabilità per prosperare. Siamo un desiderio dell’anima, la volontà di conoscere “l'altrove” e, proprio perché il nostro lavoro si basa sulle emozioni e non solo su processi meccanici, restiamo strutturalmente fragili di fronte alle crisi naturali importanti, figurarsi quelle geopolitiche. Siamo un meccanismo di precisione che deve gestire un inventario di imprevisti e, a essere onesti, in questo momento la situazione è estremamente complessa per tutti. Dalla coppia che conferma in agenzia, al tour operator che lavora intensamente dietro le quinte, ai vettori “ingarbugliati” nella matassa, fino ai fornitori dall'altra parte del mondo: ognuno ha le proprie ragioni, ma a volte manca la necessaria flessibilità commerciale».\r

Non c'è spazio per il solisti\r

«L’esperienza accumulata tra emergenze e criticità - prosegue Curzi - ci ha insegnato una lezione: che sia per un evento naturale o per la follia umana, o ci muoviamo in modo coeso o il sistema rischia di bloccarsi. Non c'è spazio per i solisti quando l'intero comparto è sotto pressione. Se esiste coerenza, rispetto reciproco e la volontà di trovare soluzioni invece di colpevoli, ne usciremo. Magari con qualche ruga in più, ma ne usciremo (di nuovo). Il problema sorge quando uno degli attori agisce in modo isolato. Se qualcuno tenta di scaricare le responsabilità o di ritenersi superiore agli altri, si genera il caos. In questo equilibrio precario, se un elemento tira troppo dalla sua parte, rischia di compromettere l'intera filiera.\r

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O giochiamo di squadra, consapevoli della natura del nostro mercato, o rischiamo di subire passivamente gli eventi. Il nostro mondo vive di reputazione (e di memoria): chi oggi sceglie di dare supporto e di comprendere le difficoltà altrui sta investendo sulla propria credibilità futura. Al contrario, una visione a breve termine rischia di scontrarsi con la memoria lunga del mercato. Guardiamo i vettori, per esempio. Giganti come Emirates e Qatar hanno dimostrato cosa significhi mantenere un dialogo costante con la filiera, pur essendo coinvolti direttamente nelle criticità.\r

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Altri, invece, hanno preferito una linea di rigore assoluto, chiudendo le porte alla flessibilità. Limitarsi a seguire la contrattualistica o le policy aziendali ignorando il contesto straordinario significa dimenticare che, in certi momenti, il buonsenso è lo strumento gestionale più efficace ed è la miglior policy da applicare. C'è poi il tema della gestione dei prezzi. È fisiologico che il mercato risponda a logiche di domanda e offerta, ma tutto ha un limite. C'è una differenza sostanziale tra l'ottimizzare i margini per la sostenibilità aziendale e l'applicare rincari sproporzionati approfittando dell'assenza di alternative per il cliente. In molti casi, vedere quotazioni che salgono vertiginosamente senza una reale giustificazione dei costi operativi lascia l'amaro in bocca e non può essere definita una strategia di lungo periodo.\r

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Lo stesso vale per alcuni fornitori di “servizi a terra” che hanno trattenuto prepagamenti non come garanzia per il futuro, ma come penali per un “non arrivo”, ignorando la realtà dell'emergenza globale. Parliamo di destinazioni non coinvolte direttamente, ma che hanno subito anch’esse il contraccolpo del parziale blocco aeronautico commerciale. “… Ma qui funziona tutto” non può essere accettato. Abbiamo dovuto sottolineare con fermezza che non si può gestire una crisi di questa portata basandosi esclusivamente su tabelle di rendimento, dimenticando il fattore umano e professionale. Anche per le agenzie di viaggio la sfida oggi è gestire il carico emotivo. Oltre alla preparazione tecnica, serve la capacità di fare da filtro lucido per le preoccupazioni dei clienti, distinguendo tra timori legittimi e paranoie, per governare il flusso invece di farsi trascinare. Ma deve essere chiaro che non bisogna forzare una partenza».\r

Riflessione sulla categoria\r

«C’è però una riflessione, forse la più amara, che dobbiamo avere il coraggio di fare come categoria: siamo spesso i primi responsabili del nostro isolamento. Viviamo arroccati nei nostri fortini, troppo occupati a guardarci come concorrenti da superare invece che come colleghi di una filiera da proteggere. Non troviamo mai il tempo — o forse la volontà — per consolidarci davvero e darci una mano quando il mare si fa grosso, convinti che la difficoltà di un competitor possa tradursi in un nostro vantaggio. È anch’essa una miopia strategica che paghiamo cara. Se non riusciamo a \"vederci\" oltre la logica del preventivo, resteremo sempre singoli atomi in balia degli scenari, invece di essere quella massa critica capace di, se non proprio dettare regole, quantomeno a pretendere rispetto».\r

L'attività di Idee per Viaggiare\r

«In questo scenario, il nostro ruolo in Idee per Viaggiare è quello di mantenere i nervi saldi e garantire la logistica. Dal 28 febbraio abbiamo riorganizzato l'operatività su tre team distinti: uno per l'emergenza immediata, uno per la programmazione estiva e uno per il resto del mondo. Lo stiamo facendo con un impegno economico reale, che ha già superato cancellazioni per impossibilità al raggiungimento della destinazione per circa 2 milioni di euro in 3 settimane e siamo coscienti che sarà destinata ad aumentare. A questo dobbiamo aggiungere una cospicua cifra investita per il rimpatrio di clienti nella prima settimana senza domandarci se tali somme sarebbero rientrate.\r

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Per cementare finanziariamente ancora di più la nostra azienda, abbiamo aumentato il capitale sociale trasferendo nello stesso importanti riserve patrimoniali. Non è un vanto, è la nostra risposta concreta a un sistema che troppo spesso si immobilizza. Tuttavia, non intendiamo limitarci alla sola gestione del maltempo. Mentre monitoriamo la crisi, restiamo concentrati su quel 60% del mondo che continua a funzionare regolarmente, impegnandoci al contempo per mettere in sicurezza il restante 40% del nostro prodotto. Questo impegno riguarda sia le destinazioni direttamente colpite, sia — e soprattutto — le criticità derivanti dal peso specifico che i tre vettori coinvolti rappresentano per noi in una vasta area dell’oceano Indiano, dell’Oriente e dell’Africa.\r

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Siamo pronti e convinti che il futuro tornerà a essere sereno. Ma la serenità non cade dal cielo: si costruisce scegliendo con chi stare, supportando chi ha capito il valore del lavoro di squadra e affrontando l'imprevisto con la schiena dritta. In fondo, il nostro mestiere è anche quello di saper gestire l'incertezza con un sorriso professionale, consapevoli che ogni crisi è solo un'occasione per dimostrare quanto siamo solidi. E allora, guardando a tutto quello che abbiamo costruito e a come stiamo reagendo, possiamo permetterci di sorridere citando un grande maestro del paradosso: dopotutto, poteva andare peggio… poteva piovere!».","post_title":"Idee per Viaggiare: la lettera aperta di Danilo Curzi al settore","post_date":"2026-03-31T12:42:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1774960920000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510866","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_510867\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Museo Archeologico Istanbul[/caption]\r

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La Turchia ha varato un programma governativo su scala nazionale per la tutela del patrimonio culturale nell'era dell'intelligenza artificiale: si tratta di una prima mondiale, che ha fornito ad oltre 600.000 manufatti custoditi nelle collezioni statali un'identità digitale unica, invisibile e inviolabile, basata su un metodo di marcatura chimica specializzata che si comporta esattamente come il dna di un organismo vivente, identificando ogni oggetto in modo assoluto e irripetibile.\r

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Il Ministero della Cultura e del Turismo evidenzia come nessun altro governo ha mai applicato questo sistema su base nazionale, integrandolo con una piattaforma di intelligenza artificiale centralizzata e un registro statale che abbraccia musei pubblici, privati e collezionisti autorizzati.\r

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Quasi tutti i pezzi esposti nei musei e conservati nei depositi sono già stati trattati, e il suo impatto ridisegna le regole del gioco per l'intero mercato internazionale dell'arte e dell'archeologia\r

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Il sistema di sicurezza ruota attorno a TraceArt, una piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata per monitorare in tempo reale case d'asta, marketplace online e social media a livello globale, scandagliando ogni giorno milioni di immagini e annunci alla ricerca di oggetti di presunta origine turca che non dovrebbero trovarsi sul mercato. Il sistema non si limita a cercare corrispondenze esatte, ma sfrutta algoritmi di computer vision capaci di riconoscere pattern stilistici, microfratture e texture dei materiali, confrontandoli istantaneamente con i modelli digitali archiviati nel Mues, il sistema nazionale di inventario museale che rappresenta la spina dorsale dell'intera infrastruttura.\r

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Mehmet Nuri Ersoy, ministro della Cultura e del Turismo della Turchia, ha dichiarato che queste applicazioni hanno elevato la sicurezza dei manufatti conservati nei musei turchi al più alto livello mondiale, segnando al contempo progressi decisivi nella lotta alla contraffazione. L'obiettivo dichiarato è quello di allargare il sistema all'intero patrimonio nazionale, composto da oltre 2,8 milioni di manufatti, entro il 2028, trasformando definitivamente la Turchia nel primo benchmark governativo globale per la sicurezza culturale nell'era digitale, in un momento storico in cui arte, scienza e intelligenza artificiale smettono di essere mondi separati e diventano, insieme, i custodi della memoria collettiva dell'umanità.","post_title":"La Turchia traccia il patrimonio storico: identità digitale per oltre 600.000 reperti","post_date":"2026-03-31T12:04:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1774958655000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo trimestre 2026 da record per l'aeroporto dell'Umbria che ha movimentato oltre 76.5o0 passeggeri tra gennaio e marzo, l'8,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025 quando i passeggeri furono 70.000. \r

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Intanto, è ufficialmente partita la stagione estiva, con diverse conferme e novità: Ryanair ha confermato dieci rotte con quattro collegamenti domestici verso Cagliari, Catania, Palermo e Brindisi (operativa dal 3 giugno al 30 settembre) e sei destinazioni internazionali verso Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Barcellona, Malta e Bucarest.\r

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La summer prevede anche incrementi di frequenza su alcune rotte: Londra Stansted sarà operata con otto voli settimanali, Catania fino a sette, Bruxelles fino a cinque, Barcellona fino a tre e Brindisi con tre voli settimanali nei mesi di picco.\r

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British Airways conferma fino a quattro voli settimanali sulla rotta Perugia–Londra Heathrow, Wizz Air mantiene il collegamento giornaliero con Tirana mentreTransavia opera fino a tre voli settimanali per Rotterdam. Aeroitalia conferma i voli per Olbia e Lamezia Terme con due frequenze settimanali tra metà giugno\r

e metà settembre, mentre Hello Fly collegherà Lampedusa e Pantelleria con voli settimanali.\r

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Complessivamente per la stagione estiva saranno disponibili circa 580.000 posti.","post_title":"Aeroporto Perugia: traffico passeggeri a +8,4% nel primo trimestre","post_date":"2026-03-31T11:44:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1774957448000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il decollo del volo giornaliero per Miami, American Airlines proietta l'estate 2026 verso una stagione da record per lo scalo di Milano Malpensa. Non è solo un ripristino, a distanza di 6 anni, ma un consolidamento che porta a tre i collegamenti giornalieri diretti verso gli Usa (New York Jfk, Philadelphia e ora Miami), posizionando Malpensa come gateway di riferimento per il Sud Europa.\r

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Il potenziale è enorme. La rotta non è solo una porta d'accesso privilegiata per le spiagge della Florida, ma un vero e proprio hub verso le Americhe: da Miami, i viaggiatori possono connettersi a oltre 350 destinazioni tra Nord America, Caraibi e America Latina.\r

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Il volo è operato con Boeing 787-8, configurato in cabine di business (flat-bed), premium economy ed economy. La novità è il debutto mondiale della partnership con Lavazza. Il caffè italiano diventa lo standard premium a bordo e nelle lounge, un dettaglio non trascurabile per la customer satisfaction del cliente alto-spendente. Wi-fi per connessione ad alta velocità e 1.500 contenuti gratuiti a schermo.\r

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«Il ritorno del collegamento diretto tra Milano Malpensa e Miami rappresenta un passo importante nel rafforzamento del nostro network in Italia - osserva José A. Freig, vice president international di American Airlines, confermando la centralità dello scalo italiano -. La rotta intercetta una forte domanda crescente di connettività tra due hub economici internazionali sia dal Nord Italia verso gli Usa e i Caraibi, sia in senso inverso, due aree di primaria importanza per business e turismo».\r

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Aldo Schmid, responsabile aviation business development di Sea Aeroporti di Milano sottolinea l'enorme potenziale commerciale: «I dati indicano un traffico pre-esistente di 140.000 passeggeri (considerando il bacino di utenza), con una previsione di crescita del 30-40% grazie al volo diretto, partecipando in modo sostanziale alla crescita del network di lungo raggio del nostro scalo. Questo si traduce in una capacità di vendita immediata sia per il segmento leisure (Florida e crociere) che per il business, spinto dall'accordo di collaborazione siglato tra Regione Lombardia e Stato della Florida».\r

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Raffaele Cattaneo, sottosegretario relazioni internazionali di Regione Lombardia, inquadra il volo come asset per il business e valore per l'economia lombarda: «Questo non è solo un collegamento aereo, è un ponte strategico tra due delle aree economiche più dinamiche dell'Atlantico. La Florida è la quindicesima economia al mondo e il mercato statunitense per la Lombardia vale un export record di 14,5 miliardi di euro. Il volo diretto è decisivo soprattutto per il traffico business, con focus su settori come design, nautica e automotive».\r

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L'impegno di American Airlines su Miami si traduce in un investimento da 1 miliardo di dollari, per un piano che prevede l’espansione del terminal e il restyling completo delle lounge Admirals Club.\r

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(Anna Morrone)\r

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Ideato e organizzato da Italian Exhibition Group, l’evento è promosso con il supporto e la collaborazione di Regione, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera.\r

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Saranno tre giorni di incontri b2b, workshop, esperienze sul territorio e networking internazionale per mettere in relazione buyer selezionati provenienti dai principali mercati esteri con espositori provenienti da tutta Italia, rappresentativi dell’eccellenza dell’ospitalità nazionale. \r

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«Firenze e la Toscana sono da sempre sinonimo di eccellenza nel mondo – spiega il presidente della regione Eugenio Giani -. L’arrivo di Aura è la conferma che la strategia regionale di puntare sul turismo di alta gamma è quella giusta. Non si tratta solo di attrarre visitatori, ma di valorizzare un'esperienza unica che unisce arte, cultura, artigianato e paesaggio. Con iniziative come questa rafforziamo il posizionamento della nostra regione come destinazione d'élite a livello internazionale, creando valore e opportunità per tutto il sistema economico toscano».\r

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«Con Aura - aggiunge Cristina Manetti, assessora alla cultura con delega al turismo culturale - la Toscana rafforza il proprio posizionamento internazionale come luogo simbolo dell’eccellenza, della bellezza e dell’accoglienza di alta qualità. Ospitare un evento internazionale dedicato al segmento luxury significa valorizzare non solo la nostra capacità di accoglienza, ma anche il ruolo strategico della cultura come elemento distintivo dell’identità toscana e motore di sviluppo».\r

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«La nostra regione - continua Leonardo Marras, assessore a economia, turismo e agricoltura - è ancora una volta protagonista in un settore capace di misurarsi con le aspettative più elevate, offrendo un’accoglienza esclusiva e costruendo proposte dinamiche, in linea con le esigenze dei luxury traveler. Ospitare a Firenze un evento di questa portata significa riconoscere il valore di una filiera, radicata su tutta la Toscana, caratterizzata da qualità e capacità di innovazione. Il turismo luxury è un’opportunità economica rilevante per il nostro sistema turistico e può diventare sempre di più uno strumento per promuovere un modello di sviluppo sostenibile».\r

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«Il debutto di Aura - conclude il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi - a Firenze consolida la Toscana come leader dell’hospitality d’alta gamma, un primato confermato dal Premio Eccellenza 2025 che celebra il nostro modello di accoglienza diffuso. La regione, regina mondiale del wedding di lusso e prima in Italia per numero di hotel 5 stelle, offre un patrimonio unico che spazia dai palazzi storici alle ville d'élite. Questa vetrina si arricchisce con un’offerta capace di fondere l'eccellenza della produzione vitivinicola e del luxury fashion con il nostro saper fare artigiano. Dalle pelli all’oreficeria, la cura del dettaglio consacrata nel Rinascimento in Toscana continua ad essere il riferimento del Made in Italy come simbolo mondiale di stile e qualità».","post_title":"Firenze ospiterà dal 27 al 29 ottobre Aura, the luxury travel event","post_date":"2026-03-31T11:39:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1774957174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510833","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"China Southern Airlines ha centrato un utile netto di 857 milioni di yuan (124,01 milioni di dollari) nell'esercizio 2025, tornando in attivo per la prima volta dal 2019 grazie ai miglioramenti operativi e a un controllo più rigoroso dei costi.\r

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Il profitto annuale del vettore con sede a Guangzhou è rientrato nella forbice prevista dalla società a gennaio, compresa tra 800 milioni e 1 miliardo di yuan, rispetto alla perdita netta di 1,7 miliardi di yuan nel 2024.\r

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È stata l'unica delle “big 3” cinesi a registrare un utile netto per l'intero anno nel 2025.\r

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Nelle previsioni sugli utili, la compagnia aerea ha evidenziato che il settore deve ancora affrontare un contesto esterno difficile, difficoltà nella catena di approvvigionamento e l'aumento dei prezzi degli aeromobili, dei materiali aeronautici e dei motori. Tuttavia, il vettore ha dichiarato di aver migliorato le proprie prestazioni ottimizzando l'allocazione della capacità passeggeri e merci e rafforzando il controllo dei costi.","post_title":"China Southern Airlines archivia in utile il 2025: è la prima volta dal 2019","post_date":"2026-03-31T10:43:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1774953828000]}]}}