Ita Airways: in flotta 39 nuovi aeromobili nel 2023. Più 107% la capacità sul lungo raggio Nel limbo dell’iter di vendita da una parte e del rinnovo del cda dall’altra, Ita Airways ha confermato gli impegni previsti per l’incremento della flotta per il 2023. Come precisato da una nota della compagnia, nel 2023 entreranno in servizio 39 aeromobili di nuova generazione di cui 9 wide body (A330-900) e 30 narrow body e, in parallelo, usciranno quelli più datati. In pratica, ci sarà un incremento pari al 73% rispetto al 2022 della capacità in termini di posti offerti per km sull’intero network, aumento principalmente trainato dalla capacità sulle rotte di lungo raggio che registreranno addirittura un +107%. Per il 2023 sono previste infatti le aperture di nuove destinazioni intercontinentali con voli diretti operati da Roma Fiumicino verso gli USA, con San Francisco e Washington, a partire dalla stagione estiva, e verso il Sud America con Rio de Janeiro dal prossimo novembre, oltre alla conferma di tutti i collegamenti di lungo raggio già lanciati nel 2022. I nuovi A321Neo consentiranno invece l’apertura di nuove destinazioni mediorientali: Riyadh, Jeddah e Kuwait City, ampliando il proprio network e rafforzandone la connettività attraverso l’hub di Roma Fiumicino. Questa crescita porterà Ita ad essere nel 2026 la compagnia più green d’Europa con l’80% di flotta di nuova generazione con il conseguente abbattimento di 1,3 mln di tonnellate di emissioni di CO2. Già a fine 2023 la flotta sarà al 50% di nuova generazione, raggiungendo un totale di 96 aeromobili, grazie all’arrivo di 39 macchine, di cui 9 di lungo raggio.

